অষ্টম দৰমহা আয়োগত কৰ্মচাৰীয়ে নাপাব নেকি DA, HRA; চৰকাৰে কি ক’লে ?

অষ্টম দৰমহা আয়োগত কৰ্মচাৰীয়ে নাপাব নেকি DA, HRA; চৰকাৰে কি ক’লে ?
শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীৰ বাবে অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠনৰ দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
Published : November 24, 2025 at 11:28 PM IST
নতুন দিল্লী : কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অষ্টম দৰমহা আয়োগ স্থাপনৰ দিশত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । ইয়াৰ বাবে টাৰ্মছ অৱ ৰেফাৰেন্স (ToR) অনুমোদন কৰা হৈছে । এই সিদ্ধান্ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত অষ্টম দৰমহা আয়োগ ৰূপায়ণৰ বিষয়ে আশাৰ সঞ্চাৰ হয় ।
উল্লেখযোগ্য যে অষ্টম দৰমহা আয়োগ কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছত গৃহ ভাৰা ভাট্টা (এইচ আৰ এ), ডিয়াৰনেছ ভাট্টা (ডি এ) আৰু অন্যান্য সুবিধাসমূহ বন্ধ কৰা হ’ব বুলি ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰিত হোৱাৰ মাজতে চৰকাৰেও আনুষ্ঠানিক স্পষ্টীকৰণ জাৰি কৰিছে ।
ডি এ অব্যাহত থাকিব
বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে এই বাতৰি সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন বুলি উলাই কৰি এনে কোনো পৰিকল্পনা নাই বুলি কয় । অৰ্থাৎ অষ্টম দৰমহা আয়োগ কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছতো ডি এ আৰু অন্যান্য ভাট্টা অব্যাহত থাকিব ।
১৮ মাহৰ ভিতৰত আয়োগৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পোৱাৰ সম্ভাৱনা
প্ৰায় ১৮ মাহৰ ভিতৰত অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইফালে, সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ নিয়ম অনুসৰি নিয়মীয়াকৈ বৃদ্ধিৰ লগতে কেন্দ্রীয় চৰকাৰৰ কর্মচাৰীসকলে ডিয়াৰনেছ ভাট্টা (ডি এ) লাভ কৰি থাকিব ৷
ডি এ. অহা ১৮ মাহত তিনিবাৰকৈ (প্ৰতি ছমাহৰ মূৰে মূৰে) সংশোধন কৰা হ’ব । প্ৰকল্পিত বৃদ্ধিৰ ভিত্তিত যদি প্ৰতিবাৰেই ডি এ ৪ শতাংশ বৃদ্ধি কৰা হয় তেন্তে মুঠ বৃদ্ধি ১২ শতাংশ হ’ব । বৰ্তমান কৰ্মচাৰীয়ে ৫৮ শতাংশ ডি এ লাভ কৰে ।
১৮ মাহৰ পিছত প্ৰকল্পিত ডি এ প্ৰায় ৭০ শতাংশ (৫৮ শতাংশ + ১২ শতাংশ) হ’ব পাৰে । যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আয়োগৰ টাৰ্মছ অৱ ৰেফাৰেন্স আনুষ্ঠানিকভাৱে অনুমোদন জনাইছে, সেয়েহে ১৮ মাহৰ ভিতৰত আয়োগৰ দলটোৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক বিতং প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই প্ৰতিবেদনত দৰমহা, পেঞ্চন, ভাট্টা বৃদ্ধিৰ দৰে বিষয়সমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব ।
মন কৰিবলগীয়া যে অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ সন্দৰ্ভত কেইবাটাও ভুৱা দাবী ভাইৰেল হৈ পৰিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে হোৱাটছএপত এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিত্ত আইন ২০২৫ৰ অধীনত অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে অৱসৰৰ পিছৰ সুবিধাসমূহ, যেনে ডি এ বৃদ্ধি আৰু পে কমিচন পৰিৱৰ্তন আদি প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে । এই দাবী সম্পূৰ্ণ মিছা । চৰকাৰে অস্বীকাৰ কৰিছে ।