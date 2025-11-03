অষ্টম দৰমহা আয়োগ: এই তিনিজনে ল’ব কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা আৰু পেঞ্চনৰ সিদ্ধান্ত

ETV Bharat / business

২০১৪ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত গঠন কৰা সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ নেতৃত্বত আছিল ন্যায়াধীশ অশোক কুমাৰ মাথুৰ ।

8th pay commission
প্ৰতীকী ফটো (Getty Images)
নতুন দিল্লী: দৰমহা আয়োগৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি থকা লাখ লাখ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰক সকাহ দিয়াৰ স্বাৰ্থত শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ টাৰ্মছ অৱ ৰেফাৰেন্স (ToR) অনুমোদন কৰি পেনেলৰ সদস্যসকলৰ নাম চূড়ান্ত কৰে ।

সকলোৰে দৃষ্টি এতিয়া এই পেনেলৰ ওপৰত, যাৰ নেতৃত্বত থাকিব প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ ৰঞ্জনা প্ৰকাশ দেশাই । এই পেনেলত আছে আই আই এম বেংগালুৰুৰ অধ্যাপক পুলক ঘোষ(অংশকালীন সদস্য) আৰু পেট্ৰ’লিয়াম সচিব পংকজ জৈন (সদস্য সম্পাদক) । পেনেলে ১৮ মাহৰ ভিতৰত পৰ্যালোচনা সম্পূৰ্ণ কৰি চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব ।

এই দলটোৱে ন্যায়িক জ্ঞান, শৈক্ষিক অন্তৰ্দৃষ্টি আৰু প্ৰশাসনিক অভিজ্ঞতাৰ এক বিৰল মিশ্ৰণ কৰিব ৷ দলটোৱে পে-কমিছনৰ জটিল আলোচনাৰ পথ সৰল কৰি তুলিব বুলি আশা কৰা হৈছে । লাখ লাখ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰৰ আকাংক্ষা পূৰণৰ কঠিন কামৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা এই তিনিজন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ বিষয়ে বিতংকৈ জানিবলৈ বহুলোক আগ্ৰহী ।

প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ ৰঞ্জনা দেশাই

আইন আৰু শাসন ব্যৱস্থাৰ গভীৰ বুজাবুজিৰ বাবে পৰিচিত প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ ৰঞ্জনা দেশাই ৷ দেশাইক অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে । ৭৬ বছৰীয়া দেশাই এলফিনষ্টোন কলেজৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰি মুম্বাইৰ চৰকাৰী আইন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা এল এল বি ডিগ্ৰী লাভ কৰে ।

8th pay commission
প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ ৰঞ্জনা দেশাই (ANI)

১৯৯৬ চনত বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰা দেশাই পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ পদোন্নতিসহ বদলি হয় ৷ তেওঁ তাত ২০১১ চনৰ পৰা ২০১৪ চনলৈ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে । বছৰ বছৰ ধৰি ভাৰতীয় সীমা আয়োগ আৰু ভাৰতীয় প্ৰেছ কাউন্সিলৰ নেতৃত্বও দি আহিছে দেশাইয়ে ৷

অধ্যাপক পুলক ঘোষ

চৰকাৰে আই আই এম বেংগালুৰুৰ বিশিষ্ট অধ্যাপক তথা নিপুণ তথ্য বিজ্ঞানী, অধ্যাপক পুলক ঘোষক অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ অংশকালীন সদস্য হিচাপে নিযুক্তি দিছে । তেওঁৰ দক্ষতা প্ৰযুক্তি, তথ্য বিশ্লেষণ আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI)ত নিহিত হৈ আছে । তেওঁৰ দক্ষতাই আয়োগক কৰ্মচাৰী সম্পৰ্কীয় বিষয়সমূহক সতেজ, তথ্যচালিত দৃষ্টিকোণৰ পৰা আগবঢ়াই নিবলৈ আৰু উদ্ভাৱনীমূলক নীতিগত পদক্ষেপৰ জৰিয়তে সেইবোৰ সমাধান কৰাত সহায় কৰিব ।

8th pay commission
অধ্যাপক পুলক ঘোষ (IIM Bangalore)

আই এ এছ বিষয়া পংকজ জৈন

অসম-মেঘালয় কেডাৰৰ ১৯৯০ বেটচৰ আই এ এছ বিষয়া পংকজ জৈনে অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ সদস্য-সচিব হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব । বৰ্তমান জৈন পেট্ৰ’লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰালয়ৰ সম্পাদক । এম বি এ আৰু ক’ষ্ট একাউণ্টেণ্ট জৈন দৰমহা আৰু পেঞ্চন পুনৰীক্ষণৰ আৰ্থিক প্ৰভাৱ বিশ্লেষণ কৰাত পাকৈত ।

8th pay commission
আই এ এছ বিষয়া পংকজ জৈন (Mudra Website)

পেনেলৰ সদস্য-সচিব হিচাপে জৈনে বিভিন্ন মন্ত্ৰালয়ৰ সৈতে মসৃণ সমন্বয় নিশ্চিত কৰিব, প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুতৰ তদাৰক কৰিব আৰু পৰামৰ্শসমূহ যাতে চৰকাৰৰ বিত্তৰ বাবে অৰ্থনৈতিক আৰু বহনক্ষম দুয়োটা দিশতে নিশ্চিত কৰিব ।

সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ তুলনাত অষ্টম দৰমহা আয়োগ

সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ পিছতে অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠন হয় । পূৰ্বৰ আয়োগখন ২০১৪ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ন্যায়াধীশ অশোক কুমাৰ মাথুৰৰ অধ্যক্ষতাত গঠন কৰা হৈছিল । সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ চাৰিজন সদস্য আছিল – আই এ এছ বিষয়া আৰু অৰ্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ । অধ্যক্ষৰ উপৰিও বিবেক ৰায় আৰু ডাঃ ৰথিন ৰায় সদস্য আছিল আৰু মীনা আগৰৱাল সম্পাদিকা আছিল । ২০১৫ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত পেনেলে চৰকাৰক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল আৰু ২০১৬ চনৰ জুন মাহত এন ডি এ চৰকাৰে ইয়াৰ পৰামৰ্শত অনুমোদন জনাইছিল । কিন্তু ২০১৬ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা ইয়াক পুৰ্বদৃষ্টিৰে কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল ৷

সপ্তম দৰমহা আয়োগে দিয়া পৰামৰ্শ ফিটমেণ্ট কাৰক আৰু অন্যান্য নীতি

সপ্তম দৰমহা আয়োগে দৰমহা সুশৃংখলিত কৰিবলৈ ২.৫৭ ফিটমেণ্ট কাৰক, পে মেট্ৰিক্স সৰলীকৰণ আৰু পে-বেণ্ড একত্ৰিত কৰা আদি প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল যদিও মুদ্ৰাস্ফীতি আৰু বৰ্ধিত জীৱন-যাপনৰ ব্যয়ৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত অত্যধিক ৰক্ষণশীল বুলি সমালোচনা কৰা হৈছিল ।

এতিয়া প্ৰায় এটা দশক পিছত অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠন হোৱাত এই আশা বাঢ়িছে । কৰ্মচাৰীসকলে অধিক ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ, মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সৈতে সংগতি ৰাখি উন্নত ভাট্টা আৰু বৃদ্ধি পোৱা খৰচৰ মাজত শক্তিশালী পেঞ্চন সুৰক্ষাৰ আশা কৰিছে ।

