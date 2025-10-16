অষ্টম দৰমহা আয়োগ: কেতিয়া বৃদ্ধি পাব কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা ?
নতুন দিল্লী: চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে অনুমোদন জনোৱাৰ পিছতো এক কোটি ২০ লাখৰো অধিক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰৰ দৰমহা, পেঞ্চন আৰু ভাট্টাসমূহৰ পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডৰ পুনৰীক্ষণ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলগীয়া বহু প্ৰত্যাশিত অষ্টম কেন্দ্ৰীয় দৰমহা আয়োগ এতিয়াও আনুষ্ঠানিকভাৱে গঠন হোৱা নাই ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেবিনেটে ২০২৫ চনৰ ১৬ জানুৱাৰীত অষ্টম দৰমহা আয়োগ গঠনৰ বাবে অনুমোদন জনাইছিল যদিও চৰকাৰে এতিয়াও ইয়াৰ অধ্যক্ষ বা সদস্য নিযুক্তিৰ কথা ঘোষণা কৰা নাই । দৰমহাৰ গাঁথনি, ভাট্টা, অৱসৰৰ সুবিধাকে ধৰি আয়োগৰ পৰিসৰৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰা টাৰ্ম অৱ ৰেফাৰেঞ্চ (ToR) এতিয়াও বাকী আছে ।
টাৰ্ম অৱ ৰেফাৰেঞ্চ অবিহনে আয়োগে নিজৰ কাম আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰে, যাৰ ফলত অকালতে দৰমহা পুনৰীক্ষণৰ সম্ভাৱনা কম । ২০১৩ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ কাৰ্যকাল ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু ২০১৪ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত ইয়াৰ অধ্যক্ষ আৰু টীঅ’আৰ দুয়োকে অৱগত কৰা হৈছিল, যাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে ৮ম দৰমহা আয়োগৰ অগ্ৰগতি সময়সূচী বহু পিছপৰি আছে ।
কেতিয়া বৃদ্ধি কৰা হ'ব কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা:
ঐতিহাসিকভাৱে পে' কমিচন গঠনৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱালৈকে দুবছৰৰ পৰা তিনিবছৰ সময় লাগে । কিন্তু ২০২৬ চনৰ অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ সন্দৰ্ভত এতিয়াও কোনো অগ্ৰগতি হোৱা নাই । ফলস্বৰূপে ২০২৬ চনৰ শেষ বা ২০২৭ চনৰ আৰম্ভণিৰ পূৰ্বে ইয়াৰ চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত নহ’ব । এনে পৰিস্থিতিত সংশোধিত দৰমহা আৰু পেঞ্চনৰ ৰূপায়ণ ২০২৭ চনৰ মাজভাগ বা ২০২৮ চনৰ আৰম্ভণিতেহে হ’ব পাৰে ।
আপোনালোকক কওঁ যে ২০১৪ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত সপ্তম দৰমহা আয়োগ কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল, যিয়ে ২০১৫ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত নিজৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পৰামৰ্শসমূহ তিনি বছৰৰ একেধৰণৰ চক্ৰৰ পিছত ২০১৬ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছিল ।
কাৰ কাৰ লাভ হ’ব ?
কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছত অষ্টম দৰমহা আয়োগে প্ৰতিৰক্ষা কৰ্মী আৰু পেঞ্চনাৰকে ধৰি প্ৰায় ৫০ লাখ সেৱা আগবঢ়োৱা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু ৬৫ লাখ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা আৰু পেঞ্চনত প্ৰভাৱ পেলাব । লগতে আয়োগে মুদ্ৰাস্ফীতি আৰু অন্যান্য অৰ্থনৈতিক সূচকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মৰগীয়া বানচ (ডি এ) সংশোধন কৰিব । পূৰ্বৰ আয়োগৰ দৰেই যিকোনো পৰিৱৰ্তন ২০২৬ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যিটো তাৰিখ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল ।
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দৰমহা স্কেলসমূহ পৰ্যালোচনা আৰু পুনৰীক্ষণৰ পৰামৰ্শ দিবলৈ সাধাৰণতে প্ৰতি দহ বছৰৰ মূৰে মূৰে এবাৰ কেন্দ্ৰীয় দৰমহা আয়োগ গঠন কৰা হয় । ২০১৬ চনত কাৰ্যকৰী হোৱা সপ্তম দৰমহা আয়োগ ২০২৬ চনলৈকে বৈধ হৈ থাকিব । চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকৰ পৰৱৰ্তী দৰমহা পুনৰীক্ষণৰ বাবে আশা কৰাতকৈ বেছি সময় অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হ’ব পাৰে কাৰণ টাৰ্ম অৱ ৰেফাৰেঞ্চ আৰু অধ্যক্ষৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াও বাকী আছে ।