অষ্টম কেন্দ্ৰীয় দৰমহা আয়োগ : নতুন পে পেনেলৰ কভাৰেজৰ বাহিৰত লাখ লাখ পেঞ্চনাৰ
এ আই ডি ই এফে বিত্ত মন্ত্ৰালয়ক জনাইছে যে সপ্তম কেন্দ্ৰীয় দৰমহা আয়োগক দিয়া টাৰ্মছ অৱ ৰেফাৰেন্সৰ তুলনাত টাৰ্মছ অৱ ৰেফাৰেন্স সম্পূৰ্ণ পৃথক ।
Published : November 13, 2025 at 2:19 PM IST
নতুন দিল্লী : চৰকাৰে অষ্টম কেন্দ্ৰীয় দৰমহা আয়োগৰ টাৰ্মছ অৱ ৰেফাৰেন্স (ToR)ক অধিসূচনা কৰাৰ কিছুদিন পিছতে সৰ্বভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা কৰ্মচাৰী ফেডাৰেশ্যনে অভিযোগ উত্থাপন কৰি ToR-এ ৬৯ লাখ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰী পেন্সনাৰ আৰু পৰিয়াল পেন্সনাৰক অষ্টম চি পি চিৰ (Central Pay Commission) পৰিসৰৰ পৰা বাদ দিছে ।
দ্য ফাইনেন্সিয়েল এক্সপ্ৰেছত প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, AIDEF-এ বিত্ত মন্ত্ৰালয়লৈ এখন পত্ৰ লিখি কয়, ‘‘সেৱাত থকাৰ সময়ত তিনি দশকৰো অধিক সময় দেশৰ বাবে ঘাম আৰু তেজ দিয়া ৬৯ লাখ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পেন্সনাৰ আৰু পৰিয়ালৰ পেন্সনাৰক অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ পৰিসৰৰ বাহিৰত ৰখাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ।’’
ইয়াত আৰু কোৱা হৈছে যে "পেন্সন পুনৰীক্ষণ পেন্সনাৰসকলৰ অধিকাৰ আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বৈষম্য কৰিব নোৱাৰি ।" বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণলৈ লিখা এখন পত্ৰত কৰ্মচাৰী ফেডাৰেশ্যনে উল্লেখ কৰিছে যে অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ ট’আৰে অংশীদাৰসকলৰ আশা হেৰুৱাই পেলাইছে । ইয়াত দাবী কৰা হৈছে, "সপ্তম কেন্দ্ৰীয় দৰমহা আয়োগক দিয়া টাৰ্মছ অৱ ৰেফাৰেন্সৰ পৰা টাৰ্মছ অৱ ৰেফাৰেন্স সম্পূৰ্ণ পৃথক ।"
ফেডাৰেশ্যনে সীতাৰমণলৈ লিখিছে, "চৰকাৰে অনুৰোধ কৰা হৈছে যে চৰকাৰে সদয়ভাৱে অষ্টম চি পি চিত ToR (সপ্তম চি পি চিৰ কথা উল্লেখ কৰি) অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে আৰু অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ কাৰ্যকৰী তাৰিখৰ পূৰ্বে অৱসৰ লোৱা কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত পেন্সনৰ পুনৰীক্ষণৰ বাবে ToR অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে সংশোধনী জাৰি কৰিব পাৰে ।"
চৰকাৰী ToR য়ে কি কয় ?
চৰকাৰে ২০২৫ চনৰ ৩ নৱেম্বৰত অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ টাৰ্মছ অৱ ৰেফাৰেন্স আনুষ্ঠানিকভাৱে অৱগত কৰে । অফিচিয়েল অধিসূচনাত বিশেষভাৱে ‘পেন্সনাৰ’ বা ‘পৰিয়ালৰ পেন্সনাৰ’ৰ কথা উল্লেখ কৰা হোৱা নাই ।
অৱশ্যে ইয়াত তলত উল্লেখ কৰা শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীসকলক দৰমহা, ভাট্টা আৰু অন্যান্য সুবিধা আৰু সুবিধাসমূহৰ পৰ্যালোচনাৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু অৱসৰৰ পিছত কৰ্মচাৰীসকলক প্ৰদান কৰা বিভিন্ন সুবিধাসমূহৰ ভিতৰত সকলো ধৰণৰ পেন্সনকে ধৰি অৱসৰৰ সুবিধাসমূহ অন্যতম ।
অষ্টম পে কমিছনৰ সুবিধা কোন কৰ্মচাৰীয়ে পাব ?
- কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী – উদ্যোগিক আৰু অশিল্প
- অল ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভিচেছৰ অন্তৰ্গত কৰ্মী
- প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ অন্তৰ্গত কৰ্মী
- কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ কৰ্মী
- ভাৰতীয় নিৰীক্ষণ আৰু হিচাপ বিভাগৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰী
- সংসদৰ আইনৰ অধীনত স্থাপিত নিয়মীয়া সংস্থাৰ সদস্য (আৰ বি আইৰ বাহিৰে)
- উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী
- উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰী যাৰ খৰচ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ দ্বাৰা বহন কৰা হয়
- কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ অধীনস্থ আদালতৰ ন্যায়িক বিষয়া
আয়োগে এই বিষয়সমূহো পুনৰীক্ষণ কৰিব
অষ্টম দৰমহা আয়োগে ৰাষ্ট্ৰীয় পেন্সন ব্যৱস্থাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু-সহ অৱসৰ গ্ৰেচুইটি পৰ্যালোচনা কৰি ইয়াৰ ওপৰত পৰামৰ্শ আগবঢ়াব । ১৮ মাহৰ ভিতৰত আয়োগে নিজৰ পৰামৰ্শ দাখিল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।