জুবিন গাৰ্গ গোচৰঃ কাৰিকৰী আঁসোৱাহৰ দোহাই দি সাংস্কৃতিক উদ্য়োক্তা শ্য়ামকানু মহন্তৰ বেংক একাউন্ট চালু কৰাৰ নিৰ্দেশ আদালতৰ

জুবিন গাৰ্গ গোচৰঃ কাৰিকৰী আঁসোৱাহৰ দোহাই দি সাংস্কৃতিক উদ্য়োক্তা শ্য়ামকানু মহন্তৰ বেংক একাউন্ট চালু কৰাৰ নিৰ্দেশ আদালতৰ
সোমবাৰে ন্য়ায়লয় কক্ষত উপস্থিত থকা প্ৰয়াত জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আৰু ভগ্নী পালমী বৰঠাকুৰে ক'লে এয়া বেয়া খবৰ ৷
Published : March 2, 2026 at 4:49 PM IST
গুৱাহাটীঃ সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ কামৰূপ মেট্ৰ'পলিটান আদালতে গ্ৰহণ কৰা শুনানীৰ অন্তত জুবিন গাৰ্গ গোচৰত অভিযুক্ত হৈ থকা সাংস্কৃতিক উদ্য়োক্তা শ্য়ামকানু মহন্তৰ ফ্ৰীজ (বন্ধ) কৰি ৰখা বেংক একাউন্ট পুনৰ খুলিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ লগতে এই গোচৰ সন্দৰ্ভত পৰৱৰ্তী শুনানী ১৯ মাৰ্চত তাৰিখে ধাৰ্য্য় কৰা হৈছে ৷ লগতে, এই আদলতে ছিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ প্ৰতিবেদন বিচাৰি কৰা অন্য় এক আবেদনো সোমাবাৰে শুনানীত খাৰিজ কৰে ৷
ন্য়ায়লয় কক্ষত উপস্থিত থকা প্ৰয়াত জুবিন গাৰ্গৰ ভগ্নী পালমী বৰঠাকুৰে সোমবাৰে অভিযুক্ত শ্য়ামকানু মহন্তৰ বেংক একাউন্ট সন্দৰ্ভত গ্ৰহণ কৰা ন্য়ায়ালয়ৰ সিদ্ধান্তক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে ৷ "কেতবোৰ ব্য়ৱস্থাগত আঁসোৱাহ আৰু কাৰিকৰী অসুবিধাৰ বাবে ন্য়ায়ালয়ে এই সিদ্ধান্ত লৈছে ৷ এয়া আমাৰ বাবে বেয়া খবৰ ৷"