নাই পানী, নাই চিমেণ্ট... বিহাৰত কোনে সাজিলে 'বনৌষধি ঘৰ' ?

প্ৰাচীন যুগৰ কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি বিহাৰৰ এজন লোকে নিৰ্মাণ কৰিলে এটা ঘৰ । গৰুৰ গোবৰ, মূত্ৰ, চূণ আৰু তেওঁ কি কি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিছে ?

Bihar Herbal Hut
গয়াৰ ব্ৰজেন্দ্ৰ কুমাৰ চৌবে (ETV BHarat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 19, 2026 at 6:27 PM IST

গয়া (বিহাৰ) : দ্ৰুত উন্নয়নৰ এই সময়ছোৱাত কংক্ৰিটৰ অধিক ব্যৱহাৰে পৰিৱেশলৈও ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । বিশেষকৈ বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধিয়ে প্ৰদূষণৰ লগতে জীৱকূলৰ প্ৰতিও ভাবুকি আনিছে । এই কথা আমাৰ নহয়, ইতিমধ্যে বহু গৱেষক, পৰিৱেশ কৰ্মী তথা বিজ্ঞানীয়ে সকীয়নি প্ৰদান কৰিছে । এনে এক সময়ত বিহাৰৰ এজন লোকে পৰিৱেশ অনুকূল উন্নয়নৰ পথ বাছি লৈছে । আধুনিক নিৰ্মাণশৈলীৰ বিপৰীতে গৈ তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছে এটা ঘৰ । ঘৰ নিৰ্মাণত ব্যৱহৃত সামগ্ৰীৰ কথা শুনিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব !

সচৰাচৰ এটা পকী ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ পানী আৰু চিমেণ্ট অপৰিহাৰ্য বুলি গণ্য কৰা হয় । কিন্তু বিহাৰৰ লোকজনে এই ধাৰণাক ভুল প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । পানী সংৰক্ষণৰ কথা ভাবি তেওঁ ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰোঁতে পানীৰ পৰিৱৰ্তে ব্যৱহাৰ কৰিছে গো-মূত্ৰ, চিমেণ্টৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছে গৰুৰ গোবৰ আৰু বনৌষধিৰ মিশ্ৰণ । ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰাচীন ভাৰতীয় পৰম্পৰাক তেওঁ পুনৰ চিনাকি কৰাই দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে ।

Bihar Herbal Hut
বনৌষধিৰে নিৰ্মাণ ঘৰ (ETV BHarat)

গয়াৰ ব্ৰজেন্দ্ৰ কুমাৰ চৌবেই নিৰ্মাণ কৰা এই ঘৰটোৱে এতিয়া সকলোৰে মাজত কৌতুহলৰ সৃষ্টি কৰিছে । আধুনিক কৌশলৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰতীয় পৌৰাণিক কৌশলক উপস্থাপন কৰাৰ ই এক সাহসী পদক্ষেপ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।

চৌবেয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, "মই প্ৰাচীন ভাৰতীয় পৰম্পৰাক জীয়াই ৰখা প্ৰথাসমূহক পুনৰুজ্জীৱিত কৰিব বিচাৰিছিলোঁ ।"

প্ৰায় ডেৰ কঠা ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা এই ঘৰটো গতানুগতিক সামগ্ৰীৰ পৰিৱৰ্তে সযতনে প্ৰস্তুত কৰা বনৌষধিৰ মিশ্ৰণেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । পানীৰ ঠাইত গৰুৰ মূত্ৰ আৰু চিমেণ্টৰ ঠাইত নিম, হালধি, আমলখি, গছৰ আঠা, চূণ আৰু অন্যান্য প্ৰাকৃতিক উপাদানৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা পেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । এই মিশ্ৰণে ইটাবোৰক ধৰি ৰাখে ।

Bihar Herbal Hut
পৰিৱেশ অনুকূল ঘৰ (ETV BHarat)

চৌবেয়ে কয়, "এইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে পানী আৰু চিমেণ্ট অবিহনে নিৰ্মাণ কৰাটো কেৱল অসম্ভৱে নহয় ই ব্যৱহাৰিকো । আমি যুগ যুগ ধৰি চলি অহা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, মাত্ৰ ইটাৰ দৰে আধুনিক সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি সামান্য খাপ খুৱাই লৈছোঁ ।"

বেৰবোৰতো একেটা বনৌষধিৰ মিশ্ৰণেৰে প্লাষ্টাৰ কৰা হৈছে, আনহাতে মজিয়াখনো একেধৰণৰ প্ৰাকৃতিক সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । ফলত এনে এটা ঘৰ নিৰ্মাণ হৈছে যিটো 'সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক আৰু এণ্টিভাইৰেল' ।

২৫০ টাতকৈও অধিক গীৰ গৰুৰ মালিক চৌবেয়ে কয় যে তেওঁ নিজৰ গুৰু আৰু সুস্বাস্থ্যৰ বাবে গৰুৰ পৰা আহৰণ কৰা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা পৰম্পৰাগত এক ব্যৱস্থা পঞ্চগব্যৰ নীতিৰ পৰা প্ৰেৰণা লাভ কৰিছে । তেওঁ লগতে কয়, "পূৰ্বৰ সময়ত গৰুক চলন্ত ঔষধৰ কেন্দ্ৰ বুলি গণ্য কৰা হৈছিল । আমি এই প্ৰথাৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ লগে লগে ৰোগ বৃদ্ধি পালে । এই জুপুৰিটো সেই দিনবোৰলৈ ঘূৰি অহাৰ প্ৰয়াস ।"

Bihar Herbal Hut
প্ৰাকৃতিক উপাদান ব্যৱহাৰ কৰি ঘৰ নিৰ্মাণ (ETV BHarat)

ঘৰটো কেৱল এক পৰীক্ষা নহয় বৰঞ্চ বৃহত্তৰ দৃষ্টিভংগীৰ অংশ । তেওঁ ইয়াক পঞ্চগব্য ভিত্তিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, য'ত ৰোগীক প্ৰাকৃতিক চিকিৎসাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব । ঘৰৰ নিৰ্মাণ ইমানেই অনন্য হৈছে যে ই অভিযন্তা আৰু শিক্ষাবিদসকলৰো দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।

গয়া পৌৰ নিগমৰ অভিযন্তা সুবোধ কুমাৰ সিঙে এই সন্দৰ্ভত কয় যে এই ধাৰণাটো অস্বাভাৱিক আৰু ফলপ্ৰসূ । তেওঁ কয়, "প্ৰাকৃতিকভাৱে পোৱা সামগ্ৰীৰে নিৰ্মিত ঘৰবোৰ শীতল হৈ থাকে আৰু পোক-পৰুৱা প্ৰতিৰোধী । কুঁহিয়াৰৰ জাৱৰৰ দৰে সামগ্ৰীয়ে ইয়াৰ গাঠনিক আচৰিত ধৰণে শক্তিশালী কৰি তুলিব পাৰে, কেতিয়াবা এইবোৰ আনকি চিমেণ্টৰ সৈতেও তুলনা কৰিব পাৰি ।"

মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহকাৰী অধ্যাপক অমিত কুমাৰ সিঙেও অনুৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ প্ৰাকৃতিকভাৱে উপলব্ধ সামগ্ৰীৰ উপকাৰিতাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । তেওঁ কয়, "পূৰ্বতে পৰম্পৰাগত নিৰ্মাণ কাৰ্যত নিম, গৰুৰ গোবৰ আৰু চূণ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । গৰুৰ মূত্ৰত এণ্টিবেক্টেৰিয়েল গুণ আছে আৰু বনৌষধিৰ আৱৰণে ৰাসায়নিক ৰঙৰ তুলনাত ঘৰৰ ভিতৰৰ বায়ুৰ গুণাগুণ উন্নত কৰিব পাৰে ।"

Bihar Herbal Hut
গয়াৰ ব্ৰজেন্দ্ৰ কুমাৰ চৌবে (ETV BHarat)

কিন্তু এয়াই যথেষ্ট নহয় । পৰম্পৰাগত কৌশলৰ বাহিৰেও ঘৰটোৱে পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় এক শক্তিশালী বাৰ্তাও উপস্থাপন কৰিছে । চিমেণ্ট উৎপাদন কাৰ্বন নিৰ্গমনত প্ৰধান অৰিহণা যোগায় আনহাতে এই নিৰ্মাণকাৰ্যত সম্পূৰ্ণৰূপে জৈৱ-বিঘ্নিত পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰা হয় । ডাঠ মাটিৰ বেৰবোৰে তাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে, গ্ৰীষ্মকালত ভিতৰৰ অংশ ঠাণ্ডা আৰু শীতকালত উষ্ণ কৰি ৰাখে আনহাতে বনৌষধিৰ আৱৰণে বেক্টেৰিয়াৰ বৃদ্ধিত বাধা দিয়ে আৰু প্ৰাকৃতিকভাৱে সুগন্ধি দিয়ে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ।

আনুমানিক ৫ লাখ টকাৰে নিৰ্মিত এই ঘৰটো কেঁচামাল প্ৰস্তুত কৰিবলৈয়ে প্ৰায় ডেৰ মাহ সময় লাগিছিল । ঘৰৰ নিৰ্মাতা আৰু কিছুমান সমৰ্থকে বনৌষধি ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে ঘৰটোৰ 'এণ্টিভাইৰেল' গুণ আছে বুলি দাবী কৰিলেও এনে দাবী এতিয়াও বৈজ্ঞানিকভাৱে বৈধ নহয় ।

Bihar Herbal Hut
গৰুৰ গোবৰ, মূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ ঘৰ (ETV BHarat)

তথাপিও এই নিৰ্মাণে থলুৱা পদ্ধতিৰে কেনেকৈ আধুনিক নিৰ্মাণত বহনক্ষম বিকল্পৰ পৰিৱৰ্তে স্থান দিব পাৰি তাৰ উদাহৰণ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । অৱশ্যে লক্ষণীয় যে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু বৃদ্ধি পোৱা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া এখন বিশ্বত বিহাৰৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ এই পদ্ধতিয়ে সকলোকে আকৰ্ষণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

