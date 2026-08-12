ETV Bharat / bharat

ভাৰত-চীন সীমান্তত বিকাশৰ ৰঙীণ আভা: পথ-বিদ্যুৎ-সেনাৰ সহযোগিতাই সলনি কৰিছে জেমিথাঙৰ জনজীৱন

জেমিথাঙত স্বাধীনতা দিৱস কেৱল স্বাধীনতা উদযাপনৰ দিন নহয়; এখন সীমান্তৱৰ্তী গাঁও কেনেকৈ আত্মনিৰ্ভৰশীলতা আৰু সীমান্ত সুৰক্ষাৰ সৈতে উন্নয়নৰ নতুন অধ্যায়লৈ ৰচিছে তাৰ এক প্ৰতিচ্ছবি ।

ZEMITHANG
টাৱাং জিলাৰ জেমিথাং গাঁও (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 12, 2026 at 4:30 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

প্ৰণৱ কুমাৰ দাস

তেজপুৰ: ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে সাজু হৈছে দেশবাসী । ভাৰত-চীন সীমান্তৰ সমীপৱৰ্তী অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দুৰ্গম গাঁও জেমিথাঙতো ১৫ আগষ্টত স্বাধীনতা উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি চলিছে । বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কাৰ্যসূচী, ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন, স্থানীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আৰু ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণেৰে সীমান্তৱৰ্তী গাঁওখনত উদযাপন কৰা হ’ব স্বাধীনতা দিৱস ।

পশ্চিম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাং জিলাৰ জেমিথাঙৰ বাবে ১৫ আগষ্ট কেৱল এটা চৰকাৰী অনুষ্ঠান নহয় । সীমান্তৰ কঠিন ভৌগোলিক পৰিস্থিতিৰ মাজত বসবাস কৰা লোকসকলৰ বাবে ত্ৰিৰংগাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে নিৰাপত্তা, দেশৰ সৈতে সংযোগ আৰু উন্নয়নৰ এক বিশেষ অনুভূতি ।

ZEMITHANG
ভাৰত-চীন সীমান্তৰ জেমিথাং গাঁও (ETV Bharat)

ভাৰত-চীন সীমান্তৰ অতি ওচৰত অৱস্থিত জেমিথাং দেশৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ সীমান্তৱৰ্তী জনবসতি অঞ্চল । ইয়াত ভাৰতীয় সেনা আৰু আইটিবিপিৰ উপস্থিতি গাঁওবাসীৰ বাবে একো নতুন কথা নহয় । কিন্তু বিগত কেইবছৰমানত গাঁওখনৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাহিনী কেৱল সীমান্ত সুৰক্ষাতে সীমাবদ্ধ থকা নাই । উন্নত পথ, বিদ্যুৎ সংযোগ, স্বাস্থ্যসেৱা, বিশুদ্ধ খোৱাপানী আৰু জীৱিকাৰ নতুন সুযোগে সলনি কৰিছে গাঁওবাসীৰ জীৱন ।

সীমান্তত স্বাধীনতা দিৱস

জেমিথাঙৰ গাঁওবুঢ়া ৱাংছুৰ মতে, স্বাধীনতা দিৱসৰ মূল অনুষ্ঠান সাধাৰণতে গাঁৱৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয় । বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, পঞ্চায়ত, স্থানীয় ৰাইজ, চৰকাৰী বিষয়া আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ লোকসকলে অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

“সাধাৰণতে খেলপথাৰত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । স্কুলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে । স্থানীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও থাকে ৷” ৱাংছুৱে কয় ।

এইবাৰো মূলতঃ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰস্তুতি চলিছে । কৃষি আৰু অন্যান্য ঋতুভিত্তিক কামত বহু গাঁওবাসী ব্যস্ত থকাৰ বাবে জনসমাগম হয়তো সীমিত হ’ব পাৰে । তথাপি সীমান্তৱৰ্তী এই অঞ্চলত স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহ আৰু দেশপ্ৰেমৰ অনুভূতি গভীৰ ।

ZEMITHANG
জেমিথাঙৰ এটি উপাসনাস্থলী (ETV Bharat)

সুৰক্ষাৰ পৰা জনকল্যাণলৈ সেনাৰ ভূমিকা

জেমিথাঙত ভাৰতীয় সেনাৰ ভূমিকা সীমান্ত সুৰক্ষাৰ লগতে স্থানীয় জনকল্যাণৰ সৈতেও জড়িত হৈ পৰিছে । ভাৰতীয় সেনাৰ গজৰাজ কৰ্পছে ‘অপাৰেচন সদ্ভাৱনা’ৰ অধীনত স্বাস্থ্যসেৱা, খোৱাপানী, জীৱিকা আৰু সামাজিক উন্নয়নৰ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে ।

গাঁওবুঢ়া ৱাংছুৱে কয় যে স্থানীয় লোকসকলৰ চিকিৎসাজনিত প্ৰয়োজন পূৰণত সেনাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । আইটিবিপিয়েও চিকিৎসা সেৱা আৰু সময়ে-সময়ে চিকিৎসা শিবিৰৰ আয়োজন কৰে । প্ৰয়োজন অনুসৰি পশু চিকিৎসা সেৱাও আগবঢ়োৱা হয় ।

“আমাৰ বহু চিকিৎসাজনিত প্ৰয়োজন সেনাই পূৰণ কৰে । আইটিবিপিয়েও গাঁওবাসীক চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰে,” ৱাংছুৱে কয় ।

খোৱাপানীৰ ক্ষেত্ৰতো সেনাই উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে । গজৰাজ কৰ্পছে ‘অপাৰেচন সদ্ভাৱনা’ৰ অধীনত জেমিথাঙত পানী পৰিশোধন প্ৰকল্প স্থাপন কৰিছে । ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে গাঁওবাসীক নিৰাপদ আৰু বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰা । পানী সংৰক্ষণৰ প্ৰতি উৎসাহিত কৰিবলৈ স্থানীয় লোকসকলক পানী সংৰক্ষণৰ বটলো প্ৰদান কৰা হৈছে ।

দুৰ্গম স্থানতো সুগম পথ নিৰ্মাণ:

জেমিথাঙৰ পৰিৱৰ্তনৰ আটাইতকৈ দৃশ্যমান দিশ হৈছে পথ যোগাযোগ । গাঁওবুঢ়া ৱাংছুৱে কয় যে এসময়ত এই অঞ্চলত যাতায়াত কৰাটো অত্যন্ত কঠিন আছিল । বহু দূৰ খোজকাঢ়ি যাব লাগিছিল, জান-জুৰি পাৰ হ’ব লাগিছিল আৰু অসুৰক্ষিত দলং ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল ।

ZEMITHANG
অৰুণাচলৰ চীন সীমান্ত (ETV Bharat)

“আগতে সেনাৰ স্থানলৈকে যোৱাটোও কঠিন আছিল । খোজকাঢ়ি যাব লাগিছিল, পানী পাৰ হ’ব লাগিছিল আৰু বিপজ্জনক দলং ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিল । এতিয়া কেঞ্জেমানে পৰ্যন্ত গাড়ী যাব পাৰে । পথ উন্নত হৈছে আৰু গাঁৱলৈ বিদ্যুৎ আহিছে,” গাঁওবুঢ়াজনে কয় ।

তেওঁৰ মতে, অতীত আৰু বৰ্তমানৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য আহিছে । পথ আৰু বিদ্যুৎ সংযোগৰ উন্নয়নৰ লগতে স্বাস্থ্যসেৱা আৰু অন্যান্য আন্তঃগাঁথনিৰ বিকাশে সীমান্তৱৰ্তী গাঁওখনৰ দৈনন্দিন জীৱন অধিক সহজ কৰি তুলিছে । এই পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ‘ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজেছ প্ৰগ্ৰাম’ৰ লক্ষ্যও সংযুক্ত হৈ আছে

উত্তৰ সীমান্তৰ নিৰ্বাচিত গাঁওসমূহৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰা এই আঁচনিত পথ, স্বাস্থ্য, জীৱিকা, পৰ্যটন, নবীকৰণযোগ্য শক্তি আৰু সাংস্কৃতিক বিকাশক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।

২০২৬ চনৰ জুলাইলৈকে চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি, VVP-I ৰ অধীনত অৰুণাচল প্ৰদেশত ৮৩২টা প্ৰকল্প অনুমোদিত হৈছে । অন্যান্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰালয় আৰু বিভাগৰ সৈতে সমন্বয়ৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনত মুঠ ২,০৮২ টা প্ৰকল্প অনুমোদিত হৈছে ।

পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ নতুন আশা:

জেমিথাঙৰ উন্নয়নৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে পৰ্যটন । গোৰছাম চোৰ্টেন, জেমিথাং উপত্যকাৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু স্থানীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যই অঞ্চলটোলৈ পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰাৰ সম্ভাৱনা সৃষ্টি কৰিছে ৷

স্থানীয় লোকসকলৰ বাবে পৰ্যটন কেৱল বাহিৰৰ লোকৰ আগমন নহয়; ই নতুন জীৱিকাৰো সুযোগ । হোমষ্টে’, খাদ্য, স্থানীয় সামগ্ৰী আৰু পৰম্পৰাগত সংস্কৃতিৰ সৈতে জড়িত ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে গাঁওবাসীয়ে আয়ৰ নতুন পথ বিচাৰি পাইছে ।

মহিলাৰ আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ উদাহৰণ ‘Komo’s Café’ :

জেমিথাঙত এই পৰিৱৰ্তনৰ অন্যতম উদাহৰণ হৈছে হমৎসৰ্গৱেলিং আত্ম সহায়ক গোট (Yehmotsorgyeling Self Help Group)-এ পৰিচালনা কৰা মহিলা-চালিত ‘Komo’s Café’ । ৯ গৰাকী মহিলাৰে গঠিত আত্মসহায়ক গোটটোৱে ভাৰতীয় সেনাৰ গজৰাজ কৰ্পছৰ পৰা কেফে পৰিচালনাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সা-সৰঞ্জাম, সুবিধা আৰু প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিছে । গোটৰ সদস্য টেছৱাং চনজমে কয় যে আৰম্ভণিতে গ্ৰাহক সৃষ্টি কৰাটো সহজ নাছিল ।

ZEMITHANG
জেমিথাঙত থকা এটি বৌদ্ধ মঠ (ETV Bharat)

“আৰম্ভণিতে গ্ৰাহকৰ এটা ভিত্তি গঢ়ি তুলিবলৈ প্ৰায় এক-দুই বছৰ লাগিছিল । ব্যৱসায়টো কিমান লাভজনক হ’ব সেয়াও নিশ্চিত নাছিলোঁ । আমি নিজেও বহু ধন বিনিয়োগ কৰিবলগীয়া হৈছিল । কিন্তু এতিয়া পৰিস্থিতি যথেষ্ট উন্নত হৈছে । কৰ্মচাৰীৰ মজুৰি দিয়াৰ পিছতো কেফেখনে আয় আৰু লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে,” তেওঁ কয় ।

১৫ আগষ্টৰ বাবে কেফেখনে বিশেষ প্ৰস্তুতিও চলাইছে । মম’, ফ্ৰাইড ৰাইচ, চাওমিনৰ লগতে মিলেটৰ পৰা তৈয়াৰী জলপান আৰু মিঠাই বিক্ৰী কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে মহিলা গোটটোৱে । হমৎসৰ্গৱেলিং হৈছে জেমিথাঙৰ ভিতৰৰ এখন সৰু গাঁও আৰু গাঁওখনৰ নামেৰে এই আত্মসহায়ক গোটটো আৰম্ভ কৰিছে । 'কম'ছ (komo's) মানে হৈছে জেমিথাঙৰ ছোৱালী (গাভৰু), অৰ্থা জেমিথাঙৰ গাভৰুৰ কেফে ।

সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য আৰু সম্পৰ্কৰ সেঁতু গোৰছাম উৎসৱ :

জেমিথাঙৰ বাৰ্ষিক গোৰছাম উৎসৱো স্থানীয় সমাজ আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ মাজত সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মঞ্চ হৈ উঠিছে । উৎসৱৰ সময়ত গজৰাজ কৰ্পছে চিকিৎসা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰি স্থানীয় লোকসকলৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰু ঔষধ বিতৰণ কৰে । স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কাৰ্যসূচীও অনুষ্ঠিত হয় । ফলত সাংস্কৃতিক উৎসৱ, পৰ্যটন আৰু জনকল্যাণ একে মঞ্চত একত্ৰিত হৈছে ।

সীমান্তৰ গাঁৱত উন্নয়নৰ নতুন দিশ :

জেমিথাং আজিও কৌশলগতভাৱে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল । আগফালৰ নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ সাধাৰণ নাগৰিকৰ চলাচল নিৰাপত্তা বাহিনীৰ অনুমতি আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ অধীন । কিন্তু গাঁওবাসীৰ বাবে সীমান্ত মানেই কেৱল নিৰাপত্তা নহয় । ই হৈছে উন্নত পথ, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্যসেৱা, বিশুদ্ধ খোৱাপানী, নতুন জীৱিকা আৰু পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনাৰ কাহিনী ।

‘অপাৰেচন সদ্ভাৱনা’ৰ অধীনত সেনাৰ উদ্যোগ আৰু ‘ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজেছ প্ৰগ্ৰাম’ৰ দৰে চৰকাৰী আঁচনিয়ে জেমিথাঙৰ সামাজিক-অৰ্থনৈতিক পৰিৱেশ ক্ৰমান্বয়ে সলনি কৰিছে ।

১৫ আগষ্টত জেমিথাঙৰ আকাশত ত্ৰিৰংগা উৰাৰ সময়ত সেয়ে স্বাধীনতা দিৱসৰ অৰ্থ ইয়াত কিছু সুকীয়া হয় । সীমান্তৰ এই গাঁওবাসীৰ বাবে ত্ৰিৰংগা দেশৰ সৈতে তেওঁলোকৰ গভীৰ সম্পৰ্কৰ প্ৰতীক । একে সময়তে ই হৈছে— দেশৰ শেষ প্ৰান্তলৈকে উন্নয়ন, সংযোগ আৰু সুযোগ পোহৰাই নিয়াৰ এক আশাৰ প্ৰতীক ।

জেমিথাঙত স্বাধীনতা দিৱস কেৱল স্বাধীনতা উদযাপনৰ দিন নহয়; ই এখন সীমান্তৱৰ্তী গাঁও কেনেকৈ বিচ্ছিন্নতাৰ পৰা সংযোগ, আত্মনিৰ্ভৰশীলতা আৰু সীমান্ত সুৰক্ষাৰ সৈতে উন্নয়নৰ নতুন অধ্যায়লৈ আগবাঢ়িছে, তাৰো এক প্ৰতিচ্ছবি ।

লগতে পঢ়ক: ভাৰত-চীন সীমান্তৱৰ্তী অৰুণাচলৰ গাঁওবোৰত পট পৰিৱৰ্তন: কিদৰে পুনৰ জনমুখী হৈ পৰিব এই গাঁওসমূহ ?

TAGGED:

স্বাধীনতা দিৱস
ভাৰত চীন সীমান্ত
জেমিথাং গাঁও
80TH INDEPENDENCE DAY
ZEMITHANG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.