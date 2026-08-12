ভাৰত-চীন সীমান্তত বিকাশৰ ৰঙীণ আভা: পথ-বিদ্যুৎ-সেনাৰ সহযোগিতাই সলনি কৰিছে জেমিথাঙৰ জনজীৱন
জেমিথাঙত স্বাধীনতা দিৱস কেৱল স্বাধীনতা উদযাপনৰ দিন নহয়; এখন সীমান্তৱৰ্তী গাঁও কেনেকৈ আত্মনিৰ্ভৰশীলতা আৰু সীমান্ত সুৰক্ষাৰ সৈতে উন্নয়নৰ নতুন অধ্যায়লৈ ৰচিছে তাৰ এক প্ৰতিচ্ছবি ।
Published : August 12, 2026 at 4:30 PM IST
প্ৰণৱ কুমাৰ দাস
তেজপুৰ: ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ বাবে সাজু হৈছে দেশবাসী । ভাৰত-চীন সীমান্তৰ সমীপৱৰ্তী অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দুৰ্গম গাঁও জেমিথাঙতো ১৫ আগষ্টত স্বাধীনতা উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি চলিছে । বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কাৰ্যসূচী, ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন, স্থানীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আৰু ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণেৰে সীমান্তৱৰ্তী গাঁওখনত উদযাপন কৰা হ’ব স্বাধীনতা দিৱস ।
পশ্চিম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাং জিলাৰ জেমিথাঙৰ বাবে ১৫ আগষ্ট কেৱল এটা চৰকাৰী অনুষ্ঠান নহয় । সীমান্তৰ কঠিন ভৌগোলিক পৰিস্থিতিৰ মাজত বসবাস কৰা লোকসকলৰ বাবে ত্ৰিৰংগাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে নিৰাপত্তা, দেশৰ সৈতে সংযোগ আৰু উন্নয়নৰ এক বিশেষ অনুভূতি ।
ভাৰত-চীন সীমান্তৰ অতি ওচৰত অৱস্থিত জেমিথাং দেশৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ সীমান্তৱৰ্তী জনবসতি অঞ্চল । ইয়াত ভাৰতীয় সেনা আৰু আইটিবিপিৰ উপস্থিতি গাঁওবাসীৰ বাবে একো নতুন কথা নহয় । কিন্তু বিগত কেইবছৰমানত গাঁওখনৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাহিনী কেৱল সীমান্ত সুৰক্ষাতে সীমাবদ্ধ থকা নাই । উন্নত পথ, বিদ্যুৎ সংযোগ, স্বাস্থ্যসেৱা, বিশুদ্ধ খোৱাপানী আৰু জীৱিকাৰ নতুন সুযোগে সলনি কৰিছে গাঁওবাসীৰ জীৱন ।
সীমান্তত স্বাধীনতা দিৱস
জেমিথাঙৰ গাঁওবুঢ়া ৱাংছুৰ মতে, স্বাধীনতা দিৱসৰ মূল অনুষ্ঠান সাধাৰণতে গাঁৱৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয় । বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, পঞ্চায়ত, স্থানীয় ৰাইজ, চৰকাৰী বিষয়া আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ লোকসকলে অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
“সাধাৰণতে খেলপথাৰত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । স্কুলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে । স্থানীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও থাকে ৷” ৱাংছুৱে কয় ।
এইবাৰো মূলতঃ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰস্তুতি চলিছে । কৃষি আৰু অন্যান্য ঋতুভিত্তিক কামত বহু গাঁওবাসী ব্যস্ত থকাৰ বাবে জনসমাগম হয়তো সীমিত হ’ব পাৰে । তথাপি সীমান্তৱৰ্তী এই অঞ্চলত স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহ আৰু দেশপ্ৰেমৰ অনুভূতি গভীৰ ।
সুৰক্ষাৰ পৰা জনকল্যাণলৈ সেনাৰ ভূমিকা
জেমিথাঙত ভাৰতীয় সেনাৰ ভূমিকা সীমান্ত সুৰক্ষাৰ লগতে স্থানীয় জনকল্যাণৰ সৈতেও জড়িত হৈ পৰিছে । ভাৰতীয় সেনাৰ গজৰাজ কৰ্পছে ‘অপাৰেচন সদ্ভাৱনা’ৰ অধীনত স্বাস্থ্যসেৱা, খোৱাপানী, জীৱিকা আৰু সামাজিক উন্নয়নৰ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে ।
গাঁওবুঢ়া ৱাংছুৱে কয় যে স্থানীয় লোকসকলৰ চিকিৎসাজনিত প্ৰয়োজন পূৰণত সেনাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । আইটিবিপিয়েও চিকিৎসা সেৱা আৰু সময়ে-সময়ে চিকিৎসা শিবিৰৰ আয়োজন কৰে । প্ৰয়োজন অনুসৰি পশু চিকিৎসা সেৱাও আগবঢ়োৱা হয় ।
“আমাৰ বহু চিকিৎসাজনিত প্ৰয়োজন সেনাই পূৰণ কৰে । আইটিবিপিয়েও গাঁওবাসীক চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰে,” ৱাংছুৱে কয় ।
খোৱাপানীৰ ক্ষেত্ৰতো সেনাই উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে । গজৰাজ কৰ্পছে ‘অপাৰেচন সদ্ভাৱনা’ৰ অধীনত জেমিথাঙত পানী পৰিশোধন প্ৰকল্প স্থাপন কৰিছে । ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে গাঁওবাসীক নিৰাপদ আৰু বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰা । পানী সংৰক্ষণৰ প্ৰতি উৎসাহিত কৰিবলৈ স্থানীয় লোকসকলক পানী সংৰক্ষণৰ বটলো প্ৰদান কৰা হৈছে ।
দুৰ্গম স্থানতো সুগম পথ নিৰ্মাণ:
জেমিথাঙৰ পৰিৱৰ্তনৰ আটাইতকৈ দৃশ্যমান দিশ হৈছে পথ যোগাযোগ । গাঁওবুঢ়া ৱাংছুৱে কয় যে এসময়ত এই অঞ্চলত যাতায়াত কৰাটো অত্যন্ত কঠিন আছিল । বহু দূৰ খোজকাঢ়ি যাব লাগিছিল, জান-জুৰি পাৰ হ’ব লাগিছিল আৰু অসুৰক্ষিত দলং ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল ।
“আগতে সেনাৰ স্থানলৈকে যোৱাটোও কঠিন আছিল । খোজকাঢ়ি যাব লাগিছিল, পানী পাৰ হ’ব লাগিছিল আৰু বিপজ্জনক দলং ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিল । এতিয়া কেঞ্জেমানে পৰ্যন্ত গাড়ী যাব পাৰে । পথ উন্নত হৈছে আৰু গাঁৱলৈ বিদ্যুৎ আহিছে,” গাঁওবুঢ়াজনে কয় ।
তেওঁৰ মতে, অতীত আৰু বৰ্তমানৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য আহিছে । পথ আৰু বিদ্যুৎ সংযোগৰ উন্নয়নৰ লগতে স্বাস্থ্যসেৱা আৰু অন্যান্য আন্তঃগাঁথনিৰ বিকাশে সীমান্তৱৰ্তী গাঁওখনৰ দৈনন্দিন জীৱন অধিক সহজ কৰি তুলিছে । এই পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ‘ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজেছ প্ৰগ্ৰাম’ৰ লক্ষ্যও সংযুক্ত হৈ আছে ।
উত্তৰ সীমান্তৰ নিৰ্বাচিত গাঁওসমূহৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰা এই আঁচনিত পথ, স্বাস্থ্য, জীৱিকা, পৰ্যটন, নবীকৰণযোগ্য শক্তি আৰু সাংস্কৃতিক বিকাশক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।
২০২৬ চনৰ জুলাইলৈকে চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি, VVP-I ৰ অধীনত অৰুণাচল প্ৰদেশত ৮৩২টা প্ৰকল্প অনুমোদিত হৈছে । অন্যান্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰালয় আৰু বিভাগৰ সৈতে সমন্বয়ৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনত মুঠ ২,০৮২ টা প্ৰকল্প অনুমোদিত হৈছে ।
পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ নতুন আশা:
জেমিথাঙৰ উন্নয়নৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে পৰ্যটন । গোৰছাম চোৰ্টেন, জেমিথাং উপত্যকাৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু স্থানীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যই অঞ্চলটোলৈ পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰাৰ সম্ভাৱনা সৃষ্টি কৰিছে ৷
স্থানীয় লোকসকলৰ বাবে পৰ্যটন কেৱল বাহিৰৰ লোকৰ আগমন নহয়; ই নতুন জীৱিকাৰো সুযোগ । হোমষ্টে’, খাদ্য, স্থানীয় সামগ্ৰী আৰু পৰম্পৰাগত সংস্কৃতিৰ সৈতে জড়িত ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে গাঁওবাসীয়ে আয়ৰ নতুন পথ বিচাৰি পাইছে ।
মহিলাৰ আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ উদাহৰণ ‘Komo’s Café’ :
জেমিথাঙত এই পৰিৱৰ্তনৰ অন্যতম উদাহৰণ হৈছে হমৎসৰ্গৱেলিং আত্ম সহায়ক গোট (Yehmotsorgyeling Self Help Group)-এ পৰিচালনা কৰা মহিলা-চালিত ‘Komo’s Café’ । ৯ গৰাকী মহিলাৰে গঠিত আত্মসহায়ক গোটটোৱে ভাৰতীয় সেনাৰ গজৰাজ কৰ্পছৰ পৰা কেফে পৰিচালনাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সা-সৰঞ্জাম, সুবিধা আৰু প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিছে । গোটৰ সদস্য টেছৱাং চনজমে কয় যে আৰম্ভণিতে গ্ৰাহক সৃষ্টি কৰাটো সহজ নাছিল ।
“আৰম্ভণিতে গ্ৰাহকৰ এটা ভিত্তি গঢ়ি তুলিবলৈ প্ৰায় এক-দুই বছৰ লাগিছিল । ব্যৱসায়টো কিমান লাভজনক হ’ব সেয়াও নিশ্চিত নাছিলোঁ । আমি নিজেও বহু ধন বিনিয়োগ কৰিবলগীয়া হৈছিল । কিন্তু এতিয়া পৰিস্থিতি যথেষ্ট উন্নত হৈছে । কৰ্মচাৰীৰ মজুৰি দিয়াৰ পিছতো কেফেখনে আয় আৰু লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে,” তেওঁ কয় ।
১৫ আগষ্টৰ বাবে কেফেখনে বিশেষ প্ৰস্তুতিও চলাইছে । মম’, ফ্ৰাইড ৰাইচ, চাওমিনৰ লগতে মিলেটৰ পৰা তৈয়াৰী জলপান আৰু মিঠাই বিক্ৰী কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে মহিলা গোটটোৱে । হমৎসৰ্গৱেলিং হৈছে জেমিথাঙৰ ভিতৰৰ এখন সৰু গাঁও আৰু গাঁওখনৰ নামেৰে এই আত্মসহায়ক গোটটো আৰম্ভ কৰিছে । 'কম'ছ (komo's) মানে হৈছে জেমিথাঙৰ ছোৱালী (গাভৰু), অৰ্থা জেমিথাঙৰ গাভৰুৰ কেফে ।
সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য আৰু সম্পৰ্কৰ সেঁতু গোৰছাম উৎসৱ :
জেমিথাঙৰ বাৰ্ষিক গোৰছাম উৎসৱো স্থানীয় সমাজ আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ মাজত সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মঞ্চ হৈ উঠিছে । উৎসৱৰ সময়ত গজৰাজ কৰ্পছে চিকিৎসা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰি স্থানীয় লোকসকলৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰু ঔষধ বিতৰণ কৰে । স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কাৰ্যসূচীও অনুষ্ঠিত হয় । ফলত সাংস্কৃতিক উৎসৱ, পৰ্যটন আৰু জনকল্যাণ একে মঞ্চত একত্ৰিত হৈছে ।
সীমান্তৰ গাঁৱত উন্নয়নৰ নতুন দিশ :
জেমিথাং আজিও কৌশলগতভাৱে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল । আগফালৰ নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ সাধাৰণ নাগৰিকৰ চলাচল নিৰাপত্তা বাহিনীৰ অনুমতি আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ অধীন । কিন্তু গাঁওবাসীৰ বাবে সীমান্ত মানেই কেৱল নিৰাপত্তা নহয় । ই হৈছে উন্নত পথ, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্যসেৱা, বিশুদ্ধ খোৱাপানী, নতুন জীৱিকা আৰু পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনাৰ কাহিনী ।
‘অপাৰেচন সদ্ভাৱনা’ৰ অধীনত সেনাৰ উদ্যোগ আৰু ‘ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজেছ প্ৰগ্ৰাম’ৰ দৰে চৰকাৰী আঁচনিয়ে জেমিথাঙৰ সামাজিক-অৰ্থনৈতিক পৰিৱেশ ক্ৰমান্বয়ে সলনি কৰিছে ।
১৫ আগষ্টত জেমিথাঙৰ আকাশত ত্ৰিৰংগা উৰাৰ সময়ত সেয়ে স্বাধীনতা দিৱসৰ অৰ্থ ইয়াত কিছু সুকীয়া হয় । সীমান্তৰ এই গাঁওবাসীৰ বাবে ত্ৰিৰংগা দেশৰ সৈতে তেওঁলোকৰ গভীৰ সম্পৰ্কৰ প্ৰতীক । একে সময়তে ই হৈছে— দেশৰ শেষ প্ৰান্তলৈকে উন্নয়ন, সংযোগ আৰু সুযোগ পোহৰাই নিয়াৰ এক আশাৰ প্ৰতীক ।
জেমিথাঙত স্বাধীনতা দিৱস কেৱল স্বাধীনতা উদযাপনৰ দিন নহয়; ই এখন সীমান্তৱৰ্তী গাঁও কেনেকৈ বিচ্ছিন্নতাৰ পৰা সংযোগ, আত্মনিৰ্ভৰশীলতা আৰু সীমান্ত সুৰক্ষাৰ সৈতে উন্নয়নৰ নতুন অধ্যায়লৈ আগবাঢ়িছে, তাৰো এক প্ৰতিচ্ছবি ।
লগতে পঢ়ক: ভাৰত-চীন সীমান্তৱৰ্তী অৰুণাচলৰ গাঁওবোৰত পট পৰিৱৰ্তন: কিদৰে পুনৰ জনমুখী হৈ পৰিব এই গাঁওসমূহ ?