আটক বা গ্ৰেপ্তাৰ নহয়, মোক অপহৰণ কৰা হৈছিল : ইউটিউবাৰ ধ্ৰুৱ ৰাথী

আটক বা গ্ৰেপ্তাৰ নহয়, মোক অপহৰণ কৰা হৈছিল : ইউটিউবাৰ ধ্ৰুৱ ৰাথী
নাগৰিকত্বক লৈ উত্থাপন কৰা প্ৰশ্নৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ইউটিউবাৰ ধ্ৰুৱ ৰাথীৰ ৷
Published : October 11, 2026 at 4:54 PM IST
নতুন দিল্লী : ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে (চিজেপি) দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত আহ্বান জনোৱা প্ৰতিবাদলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগতে আৰক্ষীয়ে জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ধ্ৰুৱ ৰাথীক আটক কৰিছিল ৷ প্ৰায় ২০ ঘণ্টাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে ইউটিউবাৰ ৰাথীক মুকলি কৰি দিছিল ৷ শনিবাৰে কোনে, ক'ৰ পৰা আটক কৰা হৈছিল এই সন্দৰ্ভত দেওবাৰে মুখ খুলিলে ইউটিউবাৰগৰাকীয়ে ৷
একাংশই ৰাথীৰ নাগৰিকত্বক লৈ উত্থাপন কৰা প্ৰশ্নৰ সন্দৰ্ভত প্ৰথমে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি এক্স যোগে ৰাথীয়ে কয়, "এয়া মোৰ পাছপৰ্ট, মই এজন ভাৰতীয় নাগৰিক আছিলো, আছো আৰু সদায় থাকিম । মোৰ নাগৰিকত্বক লৈ যি উৰা বাতৰি বিয়পোৱা হৈছে, সেইবোৰ সম্পূৰ্ণ মিছা আৰু ভিত্তিহীন ।"
I was not arrested or detained, I was KIDNAPPED. Thank you for your support, here's the full story 👇 https://t.co/gcN8cAUOmY— Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) October 11, 2026
শনিবাৰৰ পুৱাৰ ঘটনাৰ বিষয়ে তেওঁ কয়, "পুৱা প্ৰায় ৭ বজাত আমাৰ ঘৰৰ দুৱা খুলি প্ৰায় ২০ জন লোক মোৰ শোৱা কোঠালৈ সোমাই আহে । মই কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ আগতেই লোকসকলে মোক চোঁচৰাই আনে আৰু আৰক্ষীৰ বাহনত বহুৱায় ৷ সেয়ে মই ইয়াক গ্ৰেপ্তাৰ বা আটক বুলি নকওঁ, এয়া অপহৰণ আছিল ।"
ৰাথীয়ে লগতে কয়, "মই টোপনি গৈ থকা অৱস্থাতে অপহৰণ কৰিবলৈ মোৰ ঘৰলৈ গুণ্ডা পঠিয়াইছিল । মই তেওঁলোক কোন বুলি সুধিছিলো, কিন্তু তেওঁলোকে কোনো উত্তৰ দিয়া নাছিল । এজন অপৰাধীৰ দৰে মোক তললৈ চোঁচৰাই লৈ যোৱাৰ বাবে মই আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছো । মোক ভিডিঅ' কৰাৰ বাবে কোনো সুবিধাই নিদিলে ৷ মোৰ ফোনৰ লগতে মোৰ মা-দেউতাৰ ফোন কাঢ়ি লৈছিল ।"
In case anyone still has a doubt... https://t.co/QgsdCZQtpx— Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) October 11, 2026
তেওঁ লগতে কয়, "থানাত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত যেতিয়া মই নিজৰ অধিবক্তাৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিছিলো, তেতিয়া মোক অধিবক্তা বা ফোনৰ কোনো সুবিধা ল’বলৈ দিয়া নহ'ল ৷ প্ৰায় ২২-২৩ ঘণ্টা ধৰি তেওঁলোকে মোক থানাৰ ভিতৰত আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছিল ।"
মোদী চৰকাৰক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়," কোনো গণতান্ত্ৰিক দেশত এনেকুৱা হোৱা কেতিয়াবা শুনিছে নে ? নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতক একনায়কত্ববাদলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে । এয়া ঘোষণা নকৰা জৰুৰীকালীন অৱস্থা । জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিটো এনেদৰে শুই থকা লোকক আটক কৰা নাছিল ৷"
I did not sign any bond I did not sign any undertaking I did not sign any condition for release For all the media houses ^— Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) October 11, 2026
তেওঁ লগতে কয়, "একনায়কত্ববাদী হিটলাৰ, মুছোলিনি কেনেদৰে পতন হৈছিল, সেয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জনা উচিত ৷ বৰ্তমান নৰ্থ কোৰিয়াত যিদৰে কিম জং উনে একনায়কত্ববাদী শাসন চলাইছে তেনে ব্যৱস্থা ভাৰতত হ'লে আপোনাকো যেতিয়াই তেতিয়া আটক কৰিব বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব ৷"
লগতে পঢ়ক: শান্তিপূৰ্ণ, নিৰস্ত্ৰভাবে সমাবেত হোৱা লোকক আটক কৰি দমন কৰিব নোৱাৰিব: উচ্চতম ন্যায়ালয়