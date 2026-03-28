২০ ফুট ওখ দলঙৰ পৰা নদীত পৰিল গাড়ী: নিহত ৩, সন্ধানহীন এজন
শুকুৰবাৰে মাজনিশা সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা । মেলা চাই উভতি অহাৰ সময়তে বৈদ্যুতিক খুঁটাত খুন্দা মাৰি দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি নদীত ডুব যায় গাড়ীখন ।
Published : March 28, 2026 at 5:23 PM IST
মাধেপুৰা (বিহাৰ) : বিহাৰৰ মাধেপুৰা জিলাত শুকুৰবাৰে গভীৰ নিশা সংঘটিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত তিনিজন লোক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে এজন লোক বৰ্তমানো নিৰুদ্দেশ হৈ আছে । গ্ৱালপাৰাত অনুষ্ঠিত দিনাভধৰী মেলাৰ পৰা মাধেপুৰালৈ উভতি অহাৰ সময়তে আৰাৰ ঘাট দলঙত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা । চাৰি বন্ধু উভতি অহা গাড়ীখনে বিদ্যুতৰ খুঁটাত খুন্দা মাৰি প্ৰায় ২০ ফুট উচ্চতাৰ দলঙৰ পৰা বাগৰি নদীত পৰে ।
গভীৰ নিশা সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত ৩ : আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, শুকুৰবাৰে নিশা প্ৰায় ১ বজাত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা । নিশা প্ৰায় ৯ বজাত যুৱককেইজন ষ্টেচন চ’কৰ পৰা ওলাই আহিছিল । গাড়ীখনে হঠাৎ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বৈদ্যুতিক খুঁটাত খুন্দা মাৰি দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি নদীত ডুব যায় । স্থানীয় লোকে এই দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ দিয়াৰ পাছতেই উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ হয় ।
সন্ধানহীন যুৱকজনক বিচাৰি অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান : নিহত যুৱক তিনিজন মধেপুৰা ষ্টেচন চক ৱাৰ্ড ২৩ৰ নিবাসী ঘনশ্যাম কুমাৰ(২৮), সহাৰছা জিলাৰ বাছানী থানা এলেকাৰ মকমা নিবাসী মনোজ কুমাৰৰ পুত্ৰ অংকিত কুমাৰ (২৬)আৰু সৌৰ বজাৰ থানা এলেকাৰ ফৰছাহাৰ নিবাসী প্ৰমোদ যাদৱৰ পুত্ৰ বসন্ত কুমাৰ (২৩) বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । নিৰুদ্দেশ হোৱা যুৱকজন ১৫ নং জয়পালপট্টি ৱাৰ্ডৰ নিবাসী সাগৰ কুমাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে । আৰক্ষী আৰু এছ ডি আৰ এফৰ দলে নিৰুদ্দেশ হোৱা যুৱকজনৰ সন্ধানত নদীত তালাচী চলাইছে ।
চাৰিওজন যুৱক বন্ধু আছিল : অংকিত বি এড আৰু চি টি ই টি স্নাতক । মধেপুৰাত থাকি তেওঁ বি পি এছ চিৰ শিক্ষক নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছিল । বসন্ত কুমাৰ বি এডৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ, আনহাতে ঘনশ্যাম কুমাৰ আছিল গাড়ী চালক । ঘনশ্যাম ঘৰৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ আছিল । তেওঁৰ দুগৰাকী ভনীয়েকৰ বিয়া হৈছে আৰু তেওঁ অবিবাহিত আছিল । ঘনশ্যামে মধেপুৰাৰ ভিৰখীত ড্ৰাইভাৰ হিচাপে কাম কৰিছিল । চাৰিওজনেই বন্ধু আছিল ।
দুৰ্ঘটনাৰ পূৰ্বে কৰিছিল লাইভ : দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰায় এঘণ্টা পূৰ্বে নিশা ১২ বজাত উভতি অহা সময়ত মৃত ঘনশ্যাম কুমাৰৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া পেজৰ পৰা এটা লাইভ ভিডিঅ’ সম্প্ৰচাৰ কৰা হয় । ভিডিঅ’টোত ঘনশ্যাম কুমাৰে গাড়ীখন চলাই থকা আৰু কাষৰ চিটত সন্ধানহীন সাগৰক বহি থকা দেখা গৈছিল । ভিডিঅ’টোত দেখা গৈছে যে গাড়ীখন অতি তীব্ৰ বেগেৰে চলোৱা হৈছিল ।
আৰক্ষীয়ে কি কয় : আৰা থানাৰ আৰক্ষীয়ে কয়, "দুৰ্ঘটনাৰ তথ্য পোৱাৰ লগে লগে এটা দল সেই স্থানত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান আৰম্ভ কৰে । গাড়ীখন নদীৰ পৰা উলিয়াই অনা হয় । তিনিটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয় । গাড়ীখনত থকা আন এজন ব্যক্তিৰ সন্ধান চলি আছে ।"