পিতৃ-মাতৃৰ সুখৰ বাবে কঠোৰ প্ৰত্যাহ্বানকো আঁকোৱালি এজন পুত্ৰৰ এক বিৰল পদক্ষেপ
ঘৰৰ পৰা তীৰ্থ নগৰী পুৰীলৈ আঁঠুকাঢ়ি তীৰ্থযাত্ৰা এজন যুৱকৰ । ভগৱানৰ ওচৰত পিতৃ-মাতৃৰ সুখৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ এই কঠোৰ পদক্ষেপ ।
নয়াগড় (ওড়িশা) : বৰ্তমান সময়ত বৃদ্ধ পিতৃ-মাতৃ সন্তানৰ দ্বাৰা অৱহেলিত হোৱাৰ ঘটনাবোৰ দিনক দিনে বাঢ়িছে । প্ৰায়ে সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰে এনে বাতৰিয়ে । কিন্তু তাৰ মাজতে ব্যতিক্ৰম হিচাপে দেখা গৈছে ওড়িশাৰ নয়াগড় জিলাৰ সুশীল কুমাৰ বাৰাডক । সুশীলৰ বাবে জীৱনৰ আৰম্ভণি আৰু শেষ কেৱল তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃ । যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ সুখ সুশীলৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য । পিতৃ-মাতৃৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি, ত্যাগক সন্মান জনাই আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া কামনা পূৰণৰ বাবে যুৱকজনে হাতত লৈছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ । নয়াগড়ৰ পৰা পুৰীলৈ তীৰ্থযাত্ৰা কৰিছে যুৱকজনে । অৱশ্যে এয়া সাধাৰণ তীৰ্থযাত্ৰা নহয় । পিতৃ-মাতৃৰ প্ৰতি ভক্তিৰ অন্যতম নিদৰ্শন দেখুৱাই সমগ্ৰ পথ তেওঁ আঁঠুকাঢ়ি যাত্ৰা কৰিছে ।
নয়াগড়ৰ গোপালপুৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা সুশীল এজন ইউটিউবাৰ । যিয়ে বেছিভাগ সময়ত সন্তান আৰু পিতৃ-মাতৃৰ সম্পৰ্কৰ ওপৰতে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰে । পূৰ্বৰে পৰা তেওঁ কৈ আহিছে যে পিতৃ-মাতৃয়ে তেওঁৰ সৰু সৰু ইচ্ছা পূৰণৰ বাবে যি ত্যাগ কৰিছিল, সেই ত্যাগ তেওঁ প্ৰত্যক্ষ কৰি আহিছে । পিতৃ সুৰেন্দ্ৰ বাৰাডেও সুশীলৰ জন্মৰ পিছতে খোজকাঢ়ি পুৰীলৈ তীৰ্থযাত্ৰা কৰাৰ সংকল্প লৈছিল । কিন্তু তেওঁ সেয়া পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলে । গতিকে সুশীলে পিতৃৰ সেই ইচ্ছা পূৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে ।
নয়াগড়ৰ জগন্নাথ মন্দিৰ আৰু সুক্কালি মন্দিৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল সুশীলে । আঁঠুকাঢ়ি যোৱাৰ সময়ত হাত আৰু আঁঠুক কষ্ট নিদিবলৈ তেওঁ এখন ৫ ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ বৰ্ড লগত লৈ যায় । পুৰীলৈকে সমগ্ৰ পথছোৱাত চিন দি যাবলৈ তেওঁ হাতত এটা শিলো লৈ যায় ।
প্ৰায় ডেৰ মাহৰ এই যাত্ৰাটোত তেওঁ খুড়দা, জাতনি আৰু পিপিলিক সামৰি লোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । আনহাতে য'তেই সুবিধা হয় তাতেই নিশা কটাই আহাৰো গ্ৰহণ কৰে । যদিও ই প্ৰত্যাহ্বানজনক, তথাপিও সুশীলে হাঁহি হাঁহিয়ে আঁঠুকাঢ়ি যোৱাৰ সিদ্ধান্তত অটল আছে । তেওঁ এই সন্দৰ্ভত কয়, "মই এই যাত্ৰা হাতত লৈছিলোঁ মোৰ পিতৃ-মাতৃৰ সুখৰ বাবে ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি । পুৰী পোৱাৰ পিছত মই ভগৱান জগন্নাথৰ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিম আৰু মোৰ পিতৃ-মাতৃৰ মংগলৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম । মই বিচাৰো তেওঁলোক সুস্থ আৰু সুখী হৈ থাকক । তেওঁলোকে মোক ডাঙৰ-দীঘল কৰিবলৈ সংগ্ৰাম কৰা দেখিছোঁ আৰু তেওঁলোকক সুখী কৰি ৰখাটো এতিয়া মোৰ দায়িত্ব । এই যাত্ৰা যিমানেই কঠিন নহওঁক কিয়, মই ইয়াক সম্পূৰ্ণ কৰিম ।"
মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত কৰাৰ পিছত সুশীলে বৰ্তমান আই টি আইৰ পৰা ডিপ্লমা পাঠ্যক্ৰমত অধ্যয়ন কৰি আছে । পঢ়াৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত প্ৰেৰণাদায়ক ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি পোষ্ট কৰে, য'ত যুৱক-যুৱতীসকলক পিতৃ-মাতৃৰ যত্ন ল'বলৈ তেওঁ আহ্বান জনায় ।
পুত্ৰই কঠোৰ যাত্ৰা হাতত লোৱা দেখি সুশীলৰ মাতৃ সুজাতা আৱেগিক হৈ পৰে । তেওঁ কয়, "মোৰ ল'ৰাটোৱে যাত্ৰা কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিব সেয়া ভাবিলে মোৰ দুখ লাগে । আমাৰ একমাত্ৰ সান্ত্বনাই হৈছে তেওঁৰ ইচ্ছা আৰু ইয়াক সম্পূৰ্ণ কৰি তেওঁ সুখী হ'ব । আমাৰ সুখতে তেওঁৰ সুখত নিহিত হৈ আছে । ভগৱানে তেওঁক ৰক্ষা কৰক আৰু তেওঁক সকলো কামতে সফলতা প্ৰদান কৰক ।"
সুশীলৰ এই যাত্ৰাক লৈ তেওঁৰ পিতৃ সুৰেন্দ্ৰ আপ্লুত হৈ পৰিছে । তেওঁ পুত্ৰক সংগ দিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু পুত্ৰৰ কাষে কাষে খোজকাঢ়ি গৈ আছে । এই সন্দৰ্ভত পিতৃয়ে কয়, "এবাৰ মই নিজে এই তীৰ্থযাত্ৰাৰ প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিলোঁ । কিন্তু মোৰ ল'ৰাটোৱে সেই দায়িত্ব ল'লে আৰু মই তেওঁক বাধা দিব নোৱাৰিলোঁ । সেয়েহে মই প্ৰতিটো খোজতে তেওঁৰ লগত আছোঁ ।"
