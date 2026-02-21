নেপালৰ দৰে প্ৰতিবাদৰ পৰিকল্পনা: নতুন দিল্লীত চাৰ্ট খুলি প্ৰতিবাদ কৰা যুৱ কংগ্ৰেছীক ৫ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ
যুৱ কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকলে ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী শ্লোগান দিয়াৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আপত্তিজনক ছবি থকা টি-চাৰ্ট পৰিধান কৰিছিল বুলি দিল্লী আৰক্ষীয়ে আদালতত যুক্তি দিছিল ।
Published : February 21, 2026 at 6:12 PM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ চাৰিজন কৰ্মীক শনিবাৰে দিল্লী আদালতে ৫ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত প্ৰেৰণ কৰে । শুকুৰবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত চলি থকা এআই ইমপেক্ট ছামিটৰ সময়ত 'চাৰ্ট খুলি প্ৰতিবাদ' কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় আটাইকেইজনক ।
আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকলৰ ৰিমাণ্ড বিচাৰি থকাৰ সময়তে কয় যে অভিযুক্তই নেপালত দেখাৰ দৰেই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু এই বিক্ষোভৰ লক্ষ্য আছিল 'আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত দেশখনৰ বদনাম' কৰা ।
ধৃত যুৱ কংগ্ৰেছ কৰ্মীকেইজন বিহাৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক কৃষ্ণ হৰি আৰু ভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক কুন্দন যাদৱ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ ভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি অজয় কুমাৰ, আৰু তেলেংগানাৰ নৰসিংহ যাদৱ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । তেওঁলোকক প্ৰথমে ন্যায়িক দণ্ডাধীশ ৰৱীৰ আগত হাজিৰ কৰোৱা হয় আৰু তেওঁ প্ৰথমে এই নিৰ্দেশ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিল আৰু পিছত তেওঁলোকক আৰক্ষীৰ জিম্মাত প্ৰদান কৰিছিল ।
শুনানিৰ সময়ত দিল্লী আৰক্ষীয়ে আদালতত যুক্তি দিছিল যে যুৱ কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকলে ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী শ্লোগান দিয়াৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আপত্তিজনক ছবি থকা টি-চাৰ্ট পৰিধান কৰিছিল ।
অৱশ্যে অভিযুক্তসকলৰ অধিবক্তাই কয় যে তেওঁলোক ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে জড়িত আৰু ভাৰত মণ্ডপমত শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ কৰাৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ প্ৰয়োগ কৰিছে ।
তেওঁ আৰু কয় যে তেওঁলোকে আৰক্ষী বিষয়াক আক্ৰমণ কৰা বুলি প্ৰমাণ কৰিব পৰা কোনো ফুটেজ নাই, ৰাষ্ট্ৰীয় বিৰোধী ভাষণ দিয়াৰ কোনো প্ৰমাণো নাই ।
যুক্তি সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত আদালতে চাৰিওজন অভিযুক্তৰ জামিন আৱেদন নাকচ কৰে ।
উল্লেখ্য যে, শুকুৰবাৰে বিয়লি ভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো সদস্যই এআই ইমপেক্ট ছামিট প্ৰদৰ্শনী হলত নাটকীয়ভাৱে ‘চাৰ্ট খুলি প্ৰতিবাদ’ সাব্যস্ত কৰে আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক লৈ যোৱাৰ পূৰ্বে চৰকাৰ আৰু ভাৰত-আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক চুক্তিৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগান লিখা টি-চাৰ্ট লৈ ঘূৰি ফুৰিছিল ।
ভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছে এক বিবৃতিত কয় যে তেওঁলোকৰ কৰ্মীসকলে ‘এআই শীৰ্ষ সন্মিলনত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জাতিৰ পৰিচয়ৰ সৈতে আপোচ কৰা’ৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছে । ভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ এটা অফিচিয়েল পোষ্টত কোৱা হৈছে, "ভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকলে এআই শীৰ্ষ সন্মিলনত দেশৰ পৰিচয়ৰ সৈতে আপোচ কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি প্ৰতিবাদ কৰে ।"
ইয়াৰ পিছত ১০ জন লোকক আটক কৰা হয় আৰু ইয়াৰে চাৰিজনক পিছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক : AI সন্মিলনত ভাৰতক লজ্জিত কৰিলে কংগ্ৰেছে ! তীব্ৰ সমালোচনা কিৰেণ ৰিজিজুৰ