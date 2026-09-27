মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বাসগৃহৰ বাহিৰত যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ
এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াত ব্যাপক একনায়ত্ববাদ চলোৱাৰ অভিযোগত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে যুৱ কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে ।
By PTI
Published : September 27, 2026 at 9:13 AM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছে শনিবাৰে নিশা মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ চৰকাৰী বাসগৃহৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰাৰ সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগৰ দুগৰাকী আয়ুক্তই উত্থাপন কৰা আভ্যন্তৰীণ আপত্তি আৰু বিসংগতিৰ অভিযোগত যুৱ কংগ্ৰেছে কুমাৰৰ পদত্যাগ আৰু জবাবদিহিতাৰ দাবী জনায় ৷
প্ৰতিবাদৰ নেতৃত্ব দিয়া যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি উদয় ভানু চিবে কয় যে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তগৰাকীয়ে যাতে কোনো কাৰণতে দেশ এৰি পলায়ন কৰিব নোৱাৰে, তাৰবাবে তেওঁৰ বাসগৃহৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন বিমানবন্দৰসমূহত যুৱ কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকলে তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে ৷
লাঠিৰে সজ্জিত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কুমাৰৰ বাসগৃহৰ বাহিৰত একত্ৰিত হৈ তেওঁৰ পদত্যাগৰ দাবীত শ্লোগান দি চৌদিশ উত্তাল কৰি তোলে ৷ চিবে কয় যে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত সংঘটিত হোৱা কথিত অনিয়মৰ বাবে জবাবদিহিতা প্ৰতিষ্ঠা নোহোৱালৈকে যুৱ কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিব ৷
তেওঁ কয়, "যেতিয়ালৈকে ন্যায় নাপায় আৰু জ্ঞানেশ কুমাৰক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা নহয়, তেতিয়ালৈকে আমি জিৰণি নলওঁ ৷ আমি দেশৰ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা আৰু সংবিধান শক্তিশালী কৰাৰ বাবে যুঁজ দি যাম ৷"
নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুখবীৰ সিং সান্ধু আৰু বিবেক যোশীয়ে বাৰে বাৰে এছ আই আৰ সম্পৰ্কীয় বিষয়ক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা বুলি দাবী কৰা দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদনৰ পিছতে ভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছে কুমাৰক অপসাৰণৰ দাবীত অনলাইন আবেদন দাখিল কৰে আৰু তাৰ পাছত আজি তেওঁৰ বাসগৃহ ঘেৰাও কৰে ৷
প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ভোটাৰ তালিকাত নাম সংযোজন আৰু বাদ পৰা, নতুন ভোটাৰ পঞ্জীয়নৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰ-পত্ৰ ৬ৰ পৰিৱৰ্তন, ভোটাৰ তালিকা ব্যৱস্থাৰ কেন্দ্ৰীকৰণ আদি বিষয়ক লৈ আয়ুক্ত দুজনে কেইবাবাৰো আপত্তি উত্থাপন কৰিছিল ৷
যুৱ কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাম-কাজ সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰু আভ্যন্তৰীণ আপত্তি আৰু নিৰ্বাচনী অভিলেখ ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰকাশ কৰাৰ দাবী জনাইছে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰে যুৱ কংগ্ৰেছে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক অপসাৰণৰ দাবীত দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আৰু যুৱ কংগ্ৰেছৰ সদস্যসকলে কুমাৰৰ মুখ থকা মাস্ক পিন্ধি আৰু হাত দুখন শিকলিৰে বান্ধি থয় ৷
লগতে পঢ়ক : মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক অপসাৰণৰ দাবীত যন্তৰ-মন্তৰত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ