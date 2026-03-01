যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি উদয় ভানু চিবক তিহাৰ কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ

ETV Bharat / bharat

উদয় ভানু চিবৰ ফাইল ফটো (ANI)
March 1, 2026

নতুন দিল্লী: দেওবাৰে তিহাৰ কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি উদয় ভানু চিবক ৷ নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত অনুষ্ঠিত এ আই ইমপেক্ট সন্মিলনৰ সময়ত হোৱা কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদত নাম সাঙোৰ খোৱা যুৱনেতাগৰাকীক পৰৱৰ্তী সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দিল্লী আৰক্ষীয়ে ৷

চিবৰ জামিন মঞ্জুৰ নোহোৱাৰ পিছত পাটিয়ালা হাউছ কোৰ্টে তেওঁক তিহাৰ কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ দিল্লী আৰক্ষীয়ে চিবক কৰ্তব্যৰত দণ্ডাধীশে প্ৰদান কৰা জামিনক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ পিছতে গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই পদক্ষেপ ।

কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাসকলৰ প্ৰতিবাদ (ANI)

এই কথাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ভাৰতীয় যুৱক কংগ্ৰেছে সামাজিক মাধ্যম এক্সত কঠোৰ সমালোচনা কৰি এক পোষ্ট প্ৰকাশ কৰে ৷ পোষ্টটোত লিখা হৈছিল যে দিল্লী আৰক্ষীয়ে ওপৰৰ পৰা নিৰ্দেশনা পাইছে যদিও ন্যায়ে প্ৰাধান্য লাভ কৰিব ৷

পোষ্টটোত এনেদৰে লিখা আছে, ‘‘আমাৰ পক্ষৰ শুনানি লাভ নকৰাকৈয়ে কৰ্তব্যৰত দণ্ডাধীশৰ জামিন আদেশত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী শুনানিৰ তাৰিখ ৬ মাৰ্চ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল । এটা সংগঠন হিচাপে আমি ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াক সন্মান কৰো আৰু এই নিৰ্দেশৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিটো সম্ভাৱ্য আইনী পদক্ষেপৰ কথা বিবেচনা কৰিছো ।’’

লগতে কোৱা হৈছে, ‘‘দিল্লী আৰক্ষী আৰু চৰকাৰৰ প্ৰতিটো পৰিকল্পনা বিফল হ’ব । দিল্লী আৰক্ষীয়ে ভাৰত বিৰোধী বাণিজ্যিক চুক্তিৰ প্ৰশ্নৰ পৰা নিজৰ শীৰ্ষনেতাসকলক ৰক্ষা কৰিবলৈ যিদৰে আমাৰ নেতা-কৰ্মীসকলক কাৰাগাৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে, সেয়া কেতিয়াও সফল নহ’ব ।’’

ভাৰত-আমেৰিকাৰ বাণিজ্য চুক্তিৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম আৰু ইয়াৰ সকলো শ্ৰমিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো অধিক তীব্ৰতৰ হ’ব বুলিও ভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰে ।

যুৱ কংগ্ৰেছে দাবী কৰে যে তেওঁলোকৰ অধিবক্তাই জামিন বণ্ডৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়া চম্ভালি থকাৰ সময়তে দিল্লী আৰক্ষীৰ অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাই কৰ্তব্যৰত দণ্ডাধীশৰ নিৰ্দেশৰ বিৰুদ্ধে গোপনে সত্ৰ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল ।

যুৱ কংগ্ৰেছে এক্সত লিখিছে, ‘‘কালি মাজনিশা দিল্লী আৰক্ষীয়ে কৰ্তব্যৰত দণ্ডাধীশৰ সন্মুখত জামিনৰ ম্যাদ বৃদ্ধিৰ বাবে আবেদন দাখিল কৰিছিল ৷ যিটো আদালতে অবৈধ বুলি খাৰিজ কৰি আমাৰ মুৰব্বী উদয় ভানু চিবক জামিনত মুকলি কৰি দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছিল । ক্ষন্তেক সময়ৰ বাবে এনে লাগিছিল যেন ক্ষমতাত থকাসকলৰ এই অত্যাচাৰ বন্ধ হৈ যাব, কিন্তু ওপৰৰ পৰা দিল্লী আৰক্ষীয়ে সম্পূৰ্ণ বেলেগ নিৰ্দেশনা লাভ কৰিছিল ।’’

চিবৰ জামিনত স্থগিতাদেশৰ পিছতে দেওবাৰে যুৱ কংগ্ৰেছে দিল্লীস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়ত শান্তিপূৰ্ণ ন্যায় সত্যগ্ৰহৰ আয়োজন কৰে ।

এই কথা প্ৰকাশ কৰি ভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ সভাপতি বৰুণ পাণ্ডেই কয় যে কংগ্ৰেছ দলৰ বহু শীৰ্ষ নেতায়ো সত্যগ্ৰহত অংশগ্ৰহণ কৰি চিব আৰু অন্যান্য কৰ্মীসকলৰ মুক্তিৰ দাবী জনায় ।

