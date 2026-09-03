শিলিগুড়িৰ কাণ্ড: ৰঙালাও ভাজি খাবলৈ ৩০০ ফুট উচ্চতাৰ টাৱাৰত উঠিল যুৱক
দাবীও দাবী আচৰিত দাবী । এটি বিশেষ খাদ্যৰ দাবীত ৩০০ ফুট উচ্চতাৰ টাৱাৰত উঠিল যুৱক । আৰক্ষীৰ ড্ৰোণত প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া ।
Published : September 3, 2026 at 5:03 PM IST
শিলিগুৰি: প্ৰায় ৩০০ ফুট উচ্চতাৰ এটা টাৱাৰৰ ওপৰত এজন যুৱক । পশ্চিমবংগৰ শিলিগুৰি কাঞ্চনজংঘা টাৱাৰৰ শিখৰত উঠি এজন যুৱকৰ নাভ্ৰুত-নাশ্ৰুত কাণ্ড । যেন কোনো থ্ৰিলাৰ ছবিৰ শ্বুটিঙৰ এক দৃশ্যহে । লগে লগে লাগিল হাহাকাৰ, যুৱকজনক তললৈ নমাবলৈ গৈ ঘটিয়ে ঘটিয়ে পানী খালে আৰক্ষীয়ে ।
ম'বাইল টাৱাৰত উঠি, ৰঙা-গেৰুৱা চোলা পৰিধান কৰি মাল্টিপ্লেক্সৰ বেলকনিত বহি চিনেমা উপভোগ কৰাৰ দৰে যুৱকজনে চাই ৰ'ল। বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত বিএছএনএল কৰ্তৃপক্ষই খবৰ পোৱা মাত্ৰকে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী, আৰক্ষী, অসামৰিক বাহিনীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে । লগে লগে ঘটনাস্থলীত আটায়ে উপস্থিত হয় ।
পিছে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে লাগিল বিড়ম্বনা । ৩০০ ফুট উচ্চতাত বহি থকা যুৱকজনৰ মনৰ ভাৱ বুজিবলৈ আৰক্ষীয়ে ড্ৰোণ উৰুৱালে । ড্ৰোণৰ জৰিয়তে যুৱকজনে উল্লেখ কৰিলে দাবী ।
প্ৰেমজনিত কাৰণ বা মানসিক অশান্তি নহয়, টাৱাৰৰ পৰা নামি অহাৰ দাবী আছিল-আফু গুটি দিয়া ৰঙালাও ভাজি । এই অভিনৱ দাবী শুনি আচৰিত আৰক্ষী । কিন্তু ইয়াৰ পিছত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আৰু দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ দলটোৱে তেওঁলোকৰ সকলো পৰিকল্পনা এটা এটাকৈ বিফল হোৱাত মূৰে-কপালে হাত দি বহি পৰে ।
ঠিক তেনেসময়তে চহৰৰ পৰ্বতাৰোহী নিহাল সৰকাৰ আৰু তেওঁৰ দুঃসাহসিক দলটো ঘটনাস্থলীত দেৱদূতৰ দৰে আবিৰ্ভাৱ হয় ।
পাহাৰ বগোৱা তেওঁলোকৰ অভ্যাস আছে, টাৱাৰত বগোৱাটো তেওঁলোকৰ চখ বুলি আৰক্ষীক জনাই । লগে লগে প্ৰশাসনে বেছি দেৰি নকৰি তেওঁলোকক সেউজ সংকেট দিয়ে । অসামৰিক বাহিনীৰ কেইজনমান জোৱানক লগত লৈ তেওঁ নিহাল সৰকাৰে বিএছএনএল টাৱাৰ বগাই যুৱকজনৰ কাষত উপস্থিত হয় ।
ওপৰলৈ গৈ যুৱজনৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি যুৱকজনক নমাই অনাৰ প্ৰথম পৰিকল্পনা পানীত পৰিল । কিয়নো, যুৱকজনে তেতিয়াও হেলিকপ্টাৰেৰে ৰঙালাও ভাজি আনি দিয়াৰ দাবীত অটল আছিল । পৰিস্থিতি বুজি পৰ্বতাৰোহী নিহালে প্লেন-বি প্ৰয়োগ কৰে । কোনো কথা-বতৰা নোহোৱাকৈ যুৱকজনক হেলিকপ্টাৰৰ ষ্ট্ৰেচাৰত টানকৈ বান্ধি তললৈ আনিবলৈ ধৰে ।
প্ৰায় চাৰিঘণ্টীয়া নাটকীয় পৰিৱেশৰ যৱনিকা পেলাই নিৰাপদে ৰঙালাও ভাজি প্ৰেমী যুৱকজনক সফলভাৱে মাটিত অৱতৰণ কৰাই । ততাতৈয়াকৈ তেওঁক চিকিৎসাৰ বাবে উত্তৰ বংগ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
আনহাতে, ইমান ডাঙৰ আৰু প্ৰাচীন টাৱাৰত এজন ব্যক্তিয়ে কেনেকৈ ৩০০ ফুট ওখকৈ উঠি ভৰিৰ ওপৰত ভৰি উঠাই বহিছিল সেই লৈ বিভাগসমূহৰ মাজত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । এচিপি (পূব) ৰাণা মুখাৰ্জীয়ে কয় যে যুৱকজনৰ পৰিচয় জনাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ উপৰিও সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত চলি আছে । অৱশ্যে এই সকলোবোৰৰ মাজতে শিলিগুৰিবাসীৰ মাজত এক কৌতুহলৰ সৃষ্টি হৈছে-চিকিৎসালয়ৰ পৰা উভতি অহাৰ পাছত অৱশেষত আফু গুটিৰে ৰন্ধা ৰঙালাও ভাজি পালেনে যুৱকজনে ?