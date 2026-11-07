৩০ লাখ চাকিৰে জিলিকিল অযোধ্যা, বিৰোধীক তীব্ৰ আক্ৰমণ যোগী আদিত্যনাথৰ
অযোধ্যাৰ দীপোৎসৱত ৩০ লাখ চাকি জ্বলাই যোগী আদিত্যনাথে সাংস্কৃতিক নৱজাগৰণৰ কথা কৈ কাৰ সেৱকসকলৰ ত্যাগক স্মৰণ কৰে ।
Published : November 7, 2026 at 10:51 PM IST
লক্ষ্ণৌ: শনিবাৰে সন্ধ্যা অযোধ্যাৰ সৰযূ নদীৰ ঘাটত লাখ লাখ ভক্ত এক অভূতপূৰ্ব দৃশ্য সাক্ষী হৈ ৰ'ল । ঐতিহাসিক দশম 'দীপোৎসৱ' উপলক্ষে সমগ্ৰ অযোধ্যা ধাম ৩০ লাখ মাটিৰ চাকিৰে জিলিকি উঠিল । ত্ৰেটা যুগৰ সেই সময়ক সোঁৱৰাই দিয়া এই বিশাল অনুষ্ঠানত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণণ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ, ৰাজ্যপাল আনন্দীবেন পেটেলৰ লগতে বহু ধৰ্মীয় গুৰু আৰু গণ্য-মান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।
ৰাম কথা পাৰ্কত আৰতি সম্পন্ন কৰাৰ পিছত এক বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে অযোধ্যাৰ অতীজৰ সংগ্ৰাম আৰু বৰ্তমানৰ সাংস্কৃতিক নৱজাগৰণৰ কথা উল্লেখ কৰে । সেৱক আৰু সন্তসকলৰ ঐতিহাসিক বলিদানক স্মৰণ কৰি তেওঁ নাম নোলোৱাকৈয়ে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।
যোগীয়ে কয়,"যিসকলে এসময়ত আমাক অৱহেলা আৰু অপমান কৰিছিল, ৰাম ভক্তৰ ওপৰত গুলী চালনা কৰিছিল আৰু সন্তসকলৰ ওপৰত লাঠীচালনা কৰিছিল—তেওঁলোকে যদি কেতিয়াবা অযোধ্যালৈ আহে, তেন্তে ক্ষমা খুজিহে ইয়াত খোজ দিব পাৰিব । তেওঁলোকে নিজৰ অতীতৰ কৰ্মৰ বাবে অনুতাপ কৰা উচিত । বৰ্তমান অযোধ্যাত মহৰ্ষি বাল্মীকিৰ নামত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰ গঢ়ি উঠিছে ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত ৰাম লালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পাছত অযোধ্যাই এক নতুন জীৱন লাভ কৰা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । ৫০০ বছৰীয়া বিদেশী আক্ৰমণকাৰীৰ দাসত্বৰ কালছোৱাত ৰাম লালা পুনৰ অযোধ্যাত বিৰাজমান হ’ব নে নাই তাক লৈ বহুতৰে সন্দেহ আছিল । কিন্তু শনিবাৰে অযোধ্যা ধামে নিজৰ হেৰুৱা গৌৰৱ ঘূৰাই পোৱাৰ দৰে এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ।
আনহাতে, ৰাজ্যপাল আনন্দীবেন পেটেলে কয়,"'ৰাম' কেৱল এটা নাম নহয়, ই হ'ল এটা আদৰ্শ, ভাৰতৰ আত্মা আৰু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চেতনাৰ ভেটি । অযোধ্যাৰ এই অভূতপূৰ্ব উন্নয়নে পৰ্যটনৰ বিকাশ ঘটোৱাৰ লগতে হাজাৰ হাজাৰ থলুৱা পৰিয়ালৰ বাবে নিয়োগ আৰু অৰ্থনৈতিক সমৃদ্ধিৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিছে ।"
উল্লেখ্য যে এইবাৰৰ দীপোৎসৱৰ সমদলত ২১ খন প্ৰদৰ্শনীমূলক বাহন অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় । ইয়াৰে ১৪ খনে চৰকাৰৰ সাফল্য আৰু বাকী ৭ খনে ৰামায়ণৰ সাতটা কাণ্ডক প্ৰতিফলিত কৰে ।