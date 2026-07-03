গুজৰাটত ওলাইছে শ শ হালধীয়া ভেকুলী: ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ কৌতূহল

গুজৰাটত ওলাইছে শ শ হালধীয়া ভেকুলী: ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ কৌতূহল
বাৰিষাৰ আগমনৰ লগে লগে ভাৰুচ অঞ্চলত দেখা গৈছে হালধীয়া ভেকুলী বা ইণ্ডিয়ান বুলফ্ৰগ । কি এই হালধীয়া ভেকুলী ?
Published : July 3, 2026 at 6:17 PM IST
ভাৰুচ (গুজৰাট) : বাৰিষাৰ আৰম্ভণিৰ লগে লগে গুজৰাটৰ ভাৰুচ জিলাত পুনৰ দেখা গৈছে এক অনন্য প্ৰাকৃতিক দৃশ্য । বৰষুণৰ পিছতে অমোদকে ধৰি জিলাখনৰ কেইবাটাও অঞ্চলত বৃহৎ সংখ্যক হালধীয়া ভেকুলী দেখা গৈছে ।
এই ভেকুলীবোৰে বহুতকে আচৰিত কৰি তোলাৰ বিপৰীতে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ বাবেও ই এক আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ।
বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে ভেকুলীৰ এই প্ৰজাতিটো 'ইণ্ডিয়ান বুলফ্ৰগ' বুলিও জনাজাত । সাধাৰণতে এই ভেকুলীবোৰৰ ৰং সেউজীয়া বা বাদামী; কিন্তু বাৰিষাৰ আৰম্ভণিতে আৰু প্ৰজননৰ সময়ত মতা ভেকুলীৰ ৰং উজ্জ্বল হালধীয়া হয় । এই ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াৰ এক স্বাভাৱিক অংশ বুলিও বিশ্বাস কৰা হয় ।
বন্যপ্ৰাণী বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে গ্ৰীষ্মৰ সময়ত বহুত বেছি গৰমৰ বাবে এই ভেকুলীবোৰ মাটিৰ তলত থাকে । বাৰিষাৰ প্ৰথম বৰষুণ অহাৰ লগে লগে মাটিৰ তলৰ পৰা ওলাই আহি পানী থকা পথাৰ, গাঁত, পুখুৰী, জেকা স্থানত গোট খাবলৈ ধৰে । এই সময়ছোৱাত মতা ভেকুলীবোৰে মাইকী ভেকুলীক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ নিজৰ ৰং সলনি কৰে ।
ভাৰুচ জিলা যিহেতু নৰ্মদা নদীৰ পাৰতে অৱস্থিত । গতিকে ইয়াত জলাশয়, কৃষি পথাৰ, প্ৰাকৃতিক জলশয় প্ৰচুৰ আছে । এনে পৰিস্থিতি ইণ্ডিয়ান বুলফ্ৰগৰ বাবে এই অঞ্চলবোৰ প্ৰজননৰ অতি অনুকূল । ফলস্বৰূপে প্ৰতি বছৰে বাৰিষা অহাৰ লগে লগে জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত এই হালধীয়া ভেকুলীবোৰ দেখা যায় ।
বৰষুণৰ পিছত অমোদ, হঞ্চোত, ভাগ্ৰা আদি গ্ৰামাঞ্চলৰ পথাৰত শ শ হালধীয়া ভেকুলী দেখা পোৱাৰ খবৰ ওলাইছে । এই দৃশ্যই স্থানীয় লোকসকলৰ মাজত কৌতূহলৰ সৃষ্টি কৰিছে । বন্যপ্ৰাণী বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে ই এক সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা আৰু ই এক সুস্থ পৰিৱেশ ভাৰসাম্যতাৰ উদাহৰণ ।
বিশেষজ্ঞসকলে এই ভেকুলীবোৰৰ কোনো ক্ষতি নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । ইণ্ডিয়ান বুলফ্ৰগ খাদ্য শৃংখলৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ আৰু ই খেতিপথাৰৰ কীট-পতংগ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।
বাৰিষাৰ আৰম্ভণিতে ভাৰুচ জিলাত দেখা পোৱা এই প্ৰাকৃতিক দৃশ্যই প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য্য আৰু ইয়াৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য দুয়োটাৰে জীৱন্ত নিদৰ্শন হিচাপে থিয় দিছে ।
লগতে পঢ়ক :