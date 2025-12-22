ETV Bharat / bharat

উভতি চাওঁ ২০২৫ : বছৰটোৰ ভিতৰতে ৰাজনৈতিক বিতৰ্কৰ শিৰোনামত আছিল 'ভোট চুৰি'

২০২৫ বৰ্ষটোত 'ভোট চুৰি' ফ্ৰণ্ট লাইনৰ বিতৰ্ক হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । আচলতে কি এই বিতৰ্ক ?

Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi speaks during a press conference on 'vote chori', in New Delhi on Nov 05, 2025
ভোট চুৰিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ৰাহুল গান্ধীৰ সংবাদমেল (File Photo (ANI))
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 22, 2025 at 2:56 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

By Manzoor-ul-Hassan

নতুন দিল্লী : ২০২৫ চনটোক বিদায় দি নতুন বছৰক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে সকলো । বছৰটোক বিদায় দিয়াৰ পূৰ্বে আমি কিছুমান ঘটনা স্মৰণ কৰিবই লাগিব । বিশেষ ৰাজনৈতিক দিশত এই বছৰটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল । কেইবাটাও ৰাজনৈতিক বিতৰ্কই এই বছৰটো উত্তাল কৰি ৰাখিছিল । তাৰ ভিতৰত প্ৰধান বিষয়টো হৈছে 'ভোট চুৰি' বিতৰ্ক । কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে উত্থাপন কৰা এই 'ভোট চুৰি'ৰ প্ৰসংগই ভাৰতৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল ।

কংগ্ৰেছ আৰু অন্যান্য বিৰোধী দলৰ ধাৰাবাহিক অভিযোগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিৰ্বাচন আয়োগৰ তীব্ৰ খণ্ডনলৈকে বছৰটোত সকলোবোৰ দেখা গ'ল । সমালোচক আৰু নিৰ্বাচনী সংস্থাটোৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষই জনসাধাৰণে নিৰ্বাচনী যুদ্ধত উৎসাহ আৰু অবিশ্বাসৰ উপাদানেৰে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ এক আখ্যানো গঢ় দিছিল ।

একত্ৰিত কৰিব পৰা শ্ল'গান 'ভোট চুৰি'

জুলাই মাহত লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে শেহতীয়া নিৰ্বাচনত হাজাৰ হাজাৰ 'ভোট চুৰি' হোৱা বুলি সকলোকে আচৰিত কৰা দাবীৰে বিবাদৰ সূচনা কৰিছিল । ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ তথ্যৰ উদ্ধৃতি দি তেওঁ এক উপস্থাপনত অভিযোগ কৰে যে কৰ্ণাটকৰ মহাদেৱপুৰা বিধানসভা খণ্ডত 'ভুৱা ভোটাৰ, মিছা আৰু অবৈধ ঠিকনা আৰু একক ঠিকনা থকা ভোটাৰৰ জৰিয়তে' ১ লাখৰো অধিক 'ভোট চুৰি' হৈছে ।

Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi speaks during a press conference on 'vote chori', in New Delhi on Nov 05, 2025
ভোট চুৰিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ৰাহুল গান্ধীৰ সংবাদমেল (File Photo (ANI))

এই অভিযোগক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি গান্ধীয়ে অভিযোগ কৰে যে ভোটাৰৰ পঞ্জীয়ন ডিলিট কৰিবলৈ বা বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীভূত ব্যৱস্থা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াত দলিত, অ'বিচি, সংখ্যালঘু আৰু অন্যান্য সম্প্ৰদায়ক লক্ষ্য কৰি 'বিশেষ ছফটৱেৰ' ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, শাসকীয় দলে বিশ্বাস কৰিছিল যে ই দলক লাভান্বিত কৰিব পাৰিব ।

কংগ্ৰেছৰ উপ-সভাপতিগৰাকীয়ে ২০২৩ চনৰ আলণ্ড (কৰ্ণাটক)ৰ বিধানসভা সমষ্টি আৰু ৰাজুৰা (মহাৰাষ্ট্ৰ)ৰ এটা খণ্ডৰ উদাহৰণ দি 'যথেষ্ট সংখ্যক ডিলিট, ভুৱা প্ৰৱেশ আৰু ডুপ্লিকেট পঞ্জীয়ন' হোৱা বুলি দাবী কৰে ।

'ভোটাৰ চুৰি'ৰ প্ৰথমটো বৃহৎ অভিযোগৰ প্ৰায় এমাহৰ পাছত বিহাৰত আগষ্ট মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা "ভোটাৰ অধিকাৰ যাত্ৰা"ৰ সময়ত তেওঁ ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ সৈতে তীব্ৰ বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হৈছিল, যেতিয়া তেওঁ ৰাজ্যখনৰ ভোটাৰ তালিকাৰ পুনৰীক্ষণ এছ আই আৰক ভোট চুৰিৰ বাবে "নতুন অস্ত্ৰ" হিচাপে অভিহিত কৰিছিল ।

Lok Sabha LoP and Congress leader Rahul Gandhi addresses a press conference on 'vote chori' at the Congress Party Headquarters, in New Delhi on Sept. 18, 2025
ভোট চুৰিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ৰাহুল গান্ধীৰ সংবাদমেল (File Photo (ANI))

ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ ইয়াক তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবী জনায়, ইয়াৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচনৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিব আৰু "এজন ব্যক্তি, এটা ভোট"ৰ নীতিক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব বুলি সকীয়াই দিয়ে ।

গান্ধীয়ে বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিৰোধী দলসমূহক সংগঠিত কৰি জনসমৰ্থন গোটাবলৈ চেষ্টা কৰি 'ভোট চুৰি'ক কেন্দ্ৰ কৰিও নিজৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল । এক শক্তিশালী ৰাজনৈতিক আহিলা হিচাপে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনৰ প্ৰতি অনাস্থা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ।

নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ খণ্ডন

তীব্ৰ বিতর্কৰ অন্তত মুখ্য নির্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ নেতৃত্বত নির্বাচনী সংস্থাটোৱে ক্ষন্তেকীয়া প্রতিক্রিয়া দিয়ে ৷ যদিহে সমালোচকসকলে ৭ দিনৰ ভিতৰত সুনিৰ্দিষ্ট প্ৰমাণৰ সৈতে শপতনামা দাখিল কৰিব নোৱাৰে তেন্তে তেওঁলোকৰ ভোট চুৰিৰ দাবীক 'ভিত্তিহীন' বুলি গণ্য কৰা হ'ব বুলি নিৰ্বাচন আয়োগে ১৭ আগষ্টত কয় ।

পিছত কুমাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰে আৰু গান্ধীৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "অভিযোগকাৰীৰ শপতনামাৰ অধীনত ঘোষণা নকৰাকৈ আয়োগে ১.৫ লাখ ভোটাৰক জাননী জাৰি কৰিব লাগে নেকি ?"

Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar during a press conference
মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ (File photo (ANI))

তেওঁ লগতে কয় যে ৭ দিনৰ ভিতৰত যদি শপতনামাৰ অধীনত কোনো ঘোষণা দিয়া নহয় তেন্তে দাবীক ভিত্তিহীন আৰু অবৈধ বুলি গণ্য কৰা হ'ব আৰু ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন কৰাসকলে জাতিটোৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগে । ভোটাৰ তালিকাত গণ বিলোপ (Mass deletion) আৰু অনিয়মৰ অভিযোগো বিভ্ৰান্তিকৰ আৰু সংবিধানৰ প্ৰতি অসন্মানজনক বুলিও নাকচ কৰে কুমাৰে ।

বিহাৰত এছ আই আৰ অনুশীলনক 'মানক, স্বচ্ছ পদ্ধতি' বুলি অভিহিত কৰি আয়োগে পুনৰ দৃঢ়তাৰে কয় যে এই প্ৰথাই জাতি, সম্প্ৰদায় বা ৰাজনৈতিক সংযোগ নিৰ্বিশেষে সকলো ভোটাৰক সমান দৃষ্টিৰে চায় ।

নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিষয়াসকলে এইটোও আশ্বাস দিয়ে যে অনলাইনত পোৱা ভোটসমূহ ডিলিট কৰিবলৈ কেতিয়াও কোনো ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বা আন কোনো প্ৰভাৱ নাথাকে । ইয়াৰ যিকোনো পৰিৱৰ্তনৰ বাবে শুনানিৰ পৰা পৰীক্ষণলৈকে যথাযথ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰয়োজন ।

Vote Chori' Allegations Shake India’s Political Scene Amid Rahul-CEC Faceoff
ভোট চুৰিক লৈ ৰাহুল গান্ধী আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ সংঘাত (ETV Bharat)

আই এ এছ অফিচাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্যনেও মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক সমৰ্থন কৰে আৰু অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছত নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু তেওঁলোকৰ সদস্যৰ ওপৰত নিৰ্দেশিত ব্যক্তিগত আক্ৰমণ আৰু ট্ৰ'লিঙক গৰিহণা দিয়ে । তেওঁলোকে ইয়াক "যৌন বা জাতিভিত্তিক অপমান" বুলি অভিহিত কৰে আৰু নিৰ্বাচনী সংস্থাটোৰ বাবে দৃঢ় সমৰ্থন আগবঢ়ায় । ইয়াৰ ফলত নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিজৰ প্ৰতিষ্ঠানিক সুনাম আৰু নিৰ্বাচনী কাঠামোৰ বিশ্বাসযোগ্যতা সুৰক্ষিত কৰাত সহায় হয় ।

ৰাজনৈতিক প্ৰতিক্ৰিয়া

বিভিন্ন ৰাজ্যক সামৰি ব্যাপক 'ভোট চুৰি' বিতৰ্কৰ পিছত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ কংগ্ৰেছ আৰু অন্যান্য মিত্ৰশক্তিয়ে বিভিন্ন ৰাজ্যত এছ আই আৰৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । ইয়াৰ ফলত প্ৰতিবাদ আৰু জনসাধাৰণৰ উদ্বেগো বৃদ্ধি পাই, আম আদমি পাৰ্টীকে ধৰি কেইবাটাও আঞ্চলিক দলে এই অভিযোগৰ সমৰ্থন আগবঢ়ায় ।

Timeline of key events
ভোট চুৰিৰ প্ৰসংগ (ETV Bharat)

এছ আই আৰক "প্ৰণালীবদ্ধভাৱে ভোটাধিকাৰ হেৰুৱাই পেলোৱা"ৰ বাবে মাধ্যম বুলি অভিহিত কৰি পক্ষসমূহে যুক্তি দিছে যে নিৰ্বাচন আয়োগ ইয়াৰ অংশ । তেওঁলোক জড়িত হোৱাৰ লগে লগে অভিযানটো আৰু অধিক শক্তিশালী হৈছিল কাৰণ কেইবাটাও মিডিয়া হাউছ, থিংক টেংক আৰু অসামৰিক সেৱা সংস্থাই ভোটাৰ তালিকাৰ পুনৰীক্ষণৰ বিশ্বাসযোগ্যতা আৰু ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাৰ সুৰক্ষাৰ ওপৰত মুকলি বিতৰ্ক কৰিছিল ।

বহু সাধাৰণ ভোটাৰেও নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল, আপডেট কৰা তালিকাত তেওঁলোকৰ নাম নোহোৱা হ'ব পাৰে বুলি অনিশ্চয়তা প্ৰকাশ কৰিছিল । আনকি কিছুমানে অনুভৱ কৰিছিল যে নিৰ্বাচনৰ দিনটোত তেওঁলোকৰ ভোট গণনা নকৰিবও পাৰে ।

বিশ্বাসযোগ্য তদন্তৰ অনুমতি দিবলৈ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তই আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আৰু শপতনামাৰ আহ্বান জনাইছে যদিও ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে বিৰোধী নেতাসকলে বিতৰ্কটোক আগুৱাই লৈ গৈছে আৰু ভোটাৰ তালিকাৰ বিসংগতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

CEC Gyanesh Kumar along with Election Commissioners addresses a press conference on Bihar SIR
নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ সৈতে চি ই চি জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিহাৰ এছ আই আৰ সন্দৰ্ভত সংবাদমেল সম্বোধন (File Photo (ANI))

৯ খন ৰাজ্য আৰু ৩ খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ভোটাৰ তালিকাৰ এছ আই আৰৰ মাজতে এক নতুন খবৰে শিৰোনাম দখল কৰিছে । এই প্ৰক্ৰিয়াত নিয়োজিত বুথ লেভেল অফিচাৰ (বিএলঅ')ৰ মৃত্যুৰ খবৰক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে ।

এছ আই আৰ চলি থকা ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহ হ'ল আন্দামান আৰু নিকোবৰ, গোৱা, ছত্তীশগড়, গুজৰাট, ৰাজস্থান, উত্তৰ প্ৰদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু লক্ষদ্বীপ । এই তালিকাত পশ্চিমবংগ, তামিলনাডু, কেৰালা, পুডুচেৰীৰ দৰে নিৰ্বাচনমুখী ৰাজ্যসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি ১২ খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত চলি থকা এছ আই আৰত ৫,৩২,৮২৮ বিএলঅ'ই কৰ্তব্য পালন কৰি আহিছে । ইয়াৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক বিএলঅ' উত্তৰ প্ৰদেশৰ । য'ত মুঠ বিএলঅ'ৰ সংখ্যা ১,৬২,৪৮৬ গৰাকী ।

৪ ডিচেম্বৰলৈকে ৩৪ গৰাকী বিএলঅ'ই প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । এইসকলৰ ভিতৰত বিহাৰত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ এছ আই আৰৰ সময়ত এজনৰ মৃত্যু হৈছে । দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ এছ আই আৰত এতিয়ালৈকে ৩৩ গৰাকী বি এল অ'ৰ মৃত্যু হৈছে ।

যদিও নিৰ্বাচন আয়োগে নিজ নিজ ৰাজ্যত বিএলঅ'ৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া (চিইঅ')ৰ পৰা প্ৰতিবেদন বিচাৰিছে, তথাপিও বিৰোধীয়ে এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচনী পেনেলৰ ওপৰত আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছিল ।

বিহাৰ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নেতৃত্বাধীন এন ডি এৰ ক্লিন ছুইপৰ পিছত 'ভোট চুৰি' আৰু এছ আই আৰক লৈ হোৱা বিতৰ্ক কেৱল ৰাজনৈতিক বিতৰ্কৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ থকা নাই; ই ২০২৬ চনত আৰু তাৰ পাছত নিৰ্বাচনী সংস্কাৰে গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বাবে এক অপৰিহাৰ্য পৰীক্ষা হিচাপে কেনেকৈ গঢ় লৈ উঠিব সেই কথা গঢ় দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে । অভিযোগৰ মেৰিট আছে বা নাথাকক, 'ভোট চুৰি' এই বছৰ ভাৰতীয় ৰাজনীতিত এক সংজ্ঞায়িত শিলোনামত পৰিণত হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান নং ১৭১, শতিকাৰ সবাতোকৈ ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনাটো

লগতে পঢ়ক :২০২৫ বৰ্ষটোত ঘটিল কোনেও কল্পনা নকৰা বহু সহযোগিতা

TAGGED:

RAHUL GANDHI
CEC GYANESH KUMAR
YEARENDER 2025
ইটিভি ভাৰত অসম
VOTE CHORI CONTROVERSY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.