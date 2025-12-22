ETV Bharat / bharat

এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান নং ১৭১, শতিকাৰ সবাতোকৈ ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনাটো

উৰণৰ মাথোঁ কেইটামান ছেকেণ্ডৰ পিছতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এখন বিমানে এখন হোষ্টেলত খুন্দা মৰাৰ ফলত ২৬০ গৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিছিল ৷

Revisiting Air India Flight 171 Crash
বিমানৰ ধ্বংসাৱশেষৰ অংশ (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 22, 2025 at 12:20 AM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: জুন মাহৰ সেই ৰৌদ্ৰোজ্জ্বল বিয়লিটোত পৰিয়াল আৰু বন্ধু-বান্ধৱীয়ে আত্মীয় আৰু প্ৰিয়জনক বিদায় দিবলৈ যেতিয়া আহমেদাবাদৰ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈছিল, তেতিয়া তেওঁলোকৰ ফোনবোৰ একেৰাহে বাজি থকাটো আছিল এটা সাধাৰণ কথা ৷ পিছে মাথোঁ দুঘণ্টাৰ ব্যৱধানত ওলট-পালট হৈ পৰিছিল সকলো ৷ ১২ জুনৰ বিয়লিটো তেওঁলোকৰ বাবে হৈ পৰিছিল এটা অভিশপ্ত দিন ৷

এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এ আই ১৭১, বয়িং ৭৮৭ ড্ৰিমলাইনাৰ বিমানখনে চলিত বৰ্ষৰ ১২ জুনত ১৩.৩৮ বজাত আহমেদাবাদৰ পৰা লণ্ডন অভিমুখে উৰা মাৰে যদিও মাত্ৰ ৩০ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে ধ্বংসস্তুপত পৰিণত হয় ৷

ঘটনাস্থলীত প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে তীব্ৰ শব্দ শুনাৰ পিছতে ক’লা ধোৱা প্ৰত্যক্ষ কৰে ৷ বিমানখনত থকা ২৪২ জন লোকৰ ভিতৰত ২৪১ জনৰে মৃত্যু ঘটে । আকস্মিকভাৱে মাথোঁ প্ৰাণৰক্ষা পৰে এজন যাত্ৰীৰ ।

Revisiting Air India Flight 171 Crash
এয়াৰ ইণ্ডিয়া এ আই ১৭১ বিমানখনৰ দুৰ্ঘটনাৰ সময়সূচী (ETV Bharat)

আনহাতে, এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত হোষ্টেলটোত থকা ১৯ জন আবাসীয়েও প্ৰাণ হেৰুৱায় । বিমানখনে আহমেদাবাদৰ মেঘনী নগৰৰ বি জে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ হোষ্টেল ব্লকত খুন্দা মাৰে, য’ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু কৰ্মচাৰীসকলে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি আছিল ।

ধ্বংসস্তুপত পৰিণত হোৱা বিমানখনৰ পৰা মাথোঁ বাহিৰ হৈছিল ইন্ধনৰ ক’লা ধোঁৱা ৷ যি মুহূৰ্ত যাত্ৰীসকলৰ বাবে আছিল কেৱল ভয় আৰু আতংকৰ এক পৰিৱেশ । মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে স্পষ্ট হৈ পৰিল যে শতাধিক যাত্ৰীক কঢ়িয়াই নিয়া বিমানখন ধ্বংসস্তুপত পৰিণত হ’ল ৷

তাৰ পিছৰ পৰিস্থিতি আছিল অতি ভয়ংকৰ । স্থানীয় আৰক্ষী, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, বিমানবন্দৰৰ জৰুৰীকালীন ক্ৰু আৰু স্বেচ্ছাসেৱকসকলে ততাতৈয়াকৈ জ্বলি যোৱা ধ্বংসাৱশেষৰ ওচৰলৈ যায় । ১০০০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছতকৈ অধিক উষ্ণতাত জ্বলি থকা জুই নুমুৱাবলৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে সংগ্ৰাম কৰি আছিল, যাৰ ফলত যথেষ্ট বাধাৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু উদ্ধাৰ অভিযানত প্ৰভাৱ পৰিছিল । ধ্বংসাৱশেষ আঁতৰাবলৈ স্নিফাৰ ডগৰ নিয়োগ কৰাৰ লগতে ক্ৰেন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ৷ আহমেদাবাদ আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা জিলাসমূহৰ চিকিৎসালয়সমূহ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ভৰ্তি হৈ গৈছিল, অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষসমূহ দিনে-নিশাই চলিছিল আৰু এম্বুলেন্সবোৰে জীৱিত আৰু মৃত লোকসকলক লৰালৰিকৈ কঢ়িয়াই চিকিৎসালয়লৈ নিছিল ৷

Revisiting Air India Flight 171 Crash
বিমানখনৰ উৰণ আৰু কেইছেকেণ্ডমানৰ পিছত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা সময়ৰ এক ক’লাজ (PTI)

১১-এ নম্বৰৰ আসনত বহি থকা ৪০ বছৰীয়া ব্ৰিটিছ নাগৰিক বিশ্বাস কুমাৰ ৰমেশ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ’লেও কথমপি ৰক্ষা পৰিছিল প্ৰাণ ৷ এই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাত ৰক্ষা পৰা ৰমেশ একমাত্ৰ জীৱিত লোক ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ কেনেদৰে জৰুৰীকালীন প্ৰস্থানৰ দ্বাৰৰ মাজেৰে বাহিৰ হোৱা ধোঁৱা আৰু ধ্বংসাৱশেষৰ মাজেৰে পলায়ন কৰি প্ৰাণৰক্ষা কৰে, সেয়া বিৱৰি কয় ৷

তদন্তকাৰী বিষয়াসকলে অৱশেষত নিশ্চিত কৰে যে বিমানখনত থকা ২৪১ জন লোক(যাত্ৰী আৰু ক্ৰুকে ধৰি) আৰু হোষ্টেলত থকা ১৯ জন লোক সমন্বিতে মুঠ ২৬০ জন লোকৰ এই বিমান দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু ঘটিছে ৷ লগতে আন বহু লোক আহত হৈছে । এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছত সকলোবোৰ এনেদৰেই অগ্নিপিণ্ডত পৰিণত হৈছিল যে নিহত লোকসকলক চিনাক্ত কৰাটো কঠিন হৈ পৰিছিল ৷ বহু পৰিয়ালৰ বাবে পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ আছিল দুৰ্বিষহ - অস্থায়ী ফৰেনচিক কক্ষত তেজৰ নমুনা দিয়া, শাৰী পাতি থিয় হৈ শাৰিৰীক নমুনা জমা দিয়া যাতে ফৰেনচিক বিজ্ঞানীসকলে মৃতদেহৰ অৱশিষ্ট খণ্ডবোৰ চিনাক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে ইত্যাদি ।

এহাতত সন্তান আৰু আনখন হাতত কাগজৰ ফৰ্ম লৈ ৰৈ থকা পিতৃ-মাতৃৰ ছবিবোৰ আহমেদাবাদৰ চিকিৎসালয়ৰ সুলভ দৃশ্যত পৰিণত হয় ৷ এমাহৰ ভিতৰতে ডি এন এ পৰীক্ষাৰ অন্তত প্ৰায় সকলো ভুক্তভোগীক চিনাক্ত কৰি পৰিয়ালক জনোৱাৰ লগতে মৃতদেহৰ অৱশিষ্ট অংশৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হয় ৷

Revisiting Air India Flight 171 Crash
দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে সেই স্থানত উপস্থিত হোৱা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক (PTI)

কাৰিকৰী বিসংগতিৰ বাবে বিমানখনৰ ছুইচবোৰ প্ৰায় একেলগে বন্ধ হৈ পৰিছিল, যাৰ ফলত ককপিটত কিছু বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ এজন পাইলটে আনজনক সুধিছিল যে ইন্ধন কিয় বন্ধ কৰা হৈছে ৷ আনহাতে, এই কথাৰ প্ৰত্যুত্তৰত আনজন পাইলটে একেমুখে নস্যাৎ কৰে ৷ তদন্তকাৰীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যে সেই ছুইচবোৰ কেনেকৈ বন্ধ হৈ গ’ল, সেয়া অজানিতেই হওক, যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ ফলতে হওক বা আন কোনো পৰিঘটনাই হওক ।

বিমানখনৰ ব্লেক বক্সটো উদ্ধাৰ আৰু তাৰপিছত জনসাধাৰণৰ মাজত আৰম্ভ হোৱা জল্পনা-কল্পনা আৰু অভিযোগৰ সময়চোৱা আছিল অতি কঠিন । একাংশই পাইলটৰ ভুলক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ বিপৰীতে একাংশই ককপিটত হোৱা কথা-বতৰাকে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ প্ৰমাণ বুলি ব্যাখ্যা কৰিছিল ।

মাহৰ পিছত মাহ ধৰি ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালসমূহে ইয়াৰ উত্তৰ বিচাৰি ফুৰিছিল ৷ বিপৰীতে বিমান পৰিবহণ সেৱাই এই তদন্তৰ জৰিয়তে ন্যায়ৰ দাবী তোলে আৰু শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালৰ প্ৰতি সংবেদনশীলতা আৰু কাৰিকৰী বিশেষজ্ঞতাৰ মাজত ভাৰসাম্য বজাই ৰাখিবলৈ তদন্তকাৰীসকলক আহ্বান জনায় ৷ তথাপিও এই কাণ্ডৰ খবৰ আছিল ভিন্ন আৰু এই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাৰ আতংকই বিশ্বৰ প্ৰতিজন বিমান যাত্ৰীক খেদি ফুৰিছিল ।

Revisiting Air India Flight 171 Crash
বিমানখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা অট্টালিকাটো (PTI)

কিছুদিন পিছতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দলসমূহেও তদন্তত যোগদান কৰে । আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিবহণ সুৰক্ষা ব’ৰ্ড আৰু মহাকাশ নিৰ্মাতা কোম্পানী বয়িং আৰু জিই, যাৰ ইঞ্জিনে ড্ৰিমলাইনাৰক শক্তি প্ৰদান কৰিছিল, ভাৰতীয় তদন্তকাৰীৰ সৈতে কাম কৰি চিমুলেটৰত চূড়ান্ত উৰণৰ অৱস্থা পুনৰুত্পাদন কৰাৰ উপৰিও বিমান ব্যৱস্থাৰ বিশদ বিশ্লেষণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে ।

বিদেশত নিৰ্মিত বিমান আৰু বিমানৰ অংশৰ সৈতে জড়িত বৃহৎ দুৰ্ঘটনাত বহুজাতিক কোম্পানীসমূহৰ জড়িততা তেনেই সাধাৰণ কথা । এই দুৰ্ঘটনাটোৱে সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল ৷ সেৱা আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত বয়িং ৭৮৭ বিমানখনৰ বাবে এয়া আছিল প্ৰথমটো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ।

এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছত এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ তাৎক্ষণিক কাৰ্যকৰী সঁহাৰি আছিল দ্ৰুত ৷ দুৰ্ঘটনাৰ পিছৰ দিনকেইটাত বিমান সংস্থাটোৱে অতিৰিক্ত তদন্ত চলাই থকাৰ সময়তে বয়িং ৭৮৭ ব্যৱহাৰ কৰা কেইবাখনো বিমানৰ চলাচল বন্ধ কৰি দিয়ে ৷ সমান্তৰালকৈ বাতিল কৰে কেইবাখনো বিমানৰ সেৱা ৷

Revisiting Air India Flight 171 Crash
এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা গুজৰাটৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় ৰূপানীলৈ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ANI)

নিয়ন্ত্ৰকসকলে অপাৰেটৰৰ ৭৮৭-৮/৯ বিমানৰ বহৰখনৰ অতিৰিক্ত ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু পৰিদৰ্শনৰ নিৰ্দেশ দিছিল আৰু পিছলৈ একাংশ ড্ৰিমলাইনাৰক বৰ্ধিত পৰিদৰ্শনৰ বাবে গ্ৰাউণ্ড কৰা হৈছিল । ইয়াৰোপৰি বিমান সংস্থাটোৱে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ লগতে আপোনজনক বিচাৰি উলিওৱাত সহায় কৰিবলৈ হেল্পলাইন আৰু সহায়ক কেন্দ্ৰ আৰম্ভ কৰে ।

কিন্তু কোলাহল আৰু ধ্বংসৰ পিছত মানুহৰ দুখ-কষ্টৰ কাহিনী পোহৰলৈ আহিল । একমাত্ৰ জীৱিতজনক দুৰ্ঘটনাটোৱে ইমানেই জোকাৰি গৈছিল যে তেওঁ প্ৰতিটো কাণ্ডৰ কথা মনত পেলাবলৈ বাৰে বাৰে বাধ্য হৈছিল । ইয়াৰোপৰি নিহতসকলৰ পৰিয়ালৰ কাহিনী, হোষ্টেলত আবদ্ধ হৈ থকা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সহপাঠীক নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰাৰ কাহিনী, নিৰ্দেশনাৰ বাবে অপেক্ষা নকৰাকৈ আহতসকলক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা এম্বুলেন্সৰ স্বেচ্ছাসেৱকৰ কাহিনী আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন ৰান্ধনীৰ কাহিনী, যিয়ে উদ্ধাৰকাৰীক জুইৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ কম্বল ব্যৱহাৰ কৰিছিল, তেনে বহু কাহিনী যিবোৰ সাহস, দায়িত্ববোধ আৰু গ্ৰহণযোগ্যতাৰ কাহিনী হিচাপে ইতিহাসৰ পাতত লিপিবদ্ধ হৈ ৰ’ল ৷

Revisiting Air India Flight 171 Crash
দুৰ্ঘটনাটোৰ একমাত্ৰ জীৱিত লোক বিশ্বাস কুমাৰ ৰমেশক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সাক্ষাৎ (PTI)

তাৎক্ষণিক দুখৰ বাহিৰেও এই দুৰ্ঘটনাটোৱে নীতিগত তদন্তৰো প্ৰেৰণা যোগাইছিল । এ এ আই বিৰ প্ৰাৰম্ভিক তদন্তৰ প্ৰতিবেদন, বিশেষকৈ ককপিটৰ এৰগ’নমিক্স, ছুইচ গাৰ্ড, প্ৰশিক্ষণ পদ্ধতি আৰু ৭৮৭ আৰু অনুৰূপ পৰিবহণ বিমানৰ পৰীক্ষা তালিকাই নতুন পৰ্যালোচনাৰ সূচনা কৰে ।

প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণৰূপে সুশৃংখলিত কৰা হোৱা নাছিল, সকলো অংশীদাৰক সন্তুষ্ট কৰা হোৱা নাছিল । লজিষ্টিক চাপৰ মাজত ডি এন এ নমুনা সংগ্ৰহ, যাত্ৰীৰ ৰেকৰ্ডৰ সাদৃশ্য আৰু অন্যান্য পৰীক্ষাসমূহ ফৰেনছিক পদ্ধতিত সম্পন্ন কৰা হৈছিল ।

Revisiting Air India Flight 171 Crash
দুৰ্ঘটনাত নিহত এজন যাত্ৰীৰ আত্মীয় (PTI)

বছৰটোৰ শেষলৈকে কিছু তথ্য স্পষ্টৰূপত পোহৰলৈ আহিছে যদিও বহু প্ৰশ্ন আজিও উত্তৰবিহীনভাৱেই আছে । AAIB ৰ প্ৰাৰম্ভিক কাৰিকৰী প্ৰতিবেদনত ইন্ধনৰ ছুইচবোৰ বন্ধ অৱস্থালৈ যোৱাৰ পিছত থ্ৰাষ্টৰ বিপৰ্যয়জনক ক্ষতিৰ ওপৰত মনোযোগ কেন্দ্ৰীভূত কৰা হৈছিল; তদন্তকাৰীসকলে বিদেশী কাৰিকৰী অংশীদাৰৰ সহায়ত চিমুলেটৰত পৰিঘটনাৰ ক্ৰম পুনৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ আৰু যান্ত্ৰিক, বৈদ্যুতিক, মানৱীয় কাৰক বা পদ্ধতিগত কাৰণসমূহ নুই বা নিশ্চিত কৰিবলৈ কাম কৰিছিল ।

আজিও মানুহক যিটোৱে স্তম্ভিত কৰি ৰাখিছে সেয়া হ’ল এই দুৰ্যোগৰ মানৱীয় প্ৰভাৱ: ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বিদেশলৈ যোৱা, পৰিয়াল স্থানান্তৰিত হোৱা, পেছাদাৰী লোকসকলে কামলৈ যোৱা আদি স্বাভাৱিক পৰিকল্পনাৰ সৈতে জড়িত নামৰ তালিকা – এই সকলোবোৰ এতিয়া ভুক্তভোগীৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । আহমেদাবাদৰ চিকিৎসালয়ৰ কৰিডৰত য’ত মানুহে নিজৰ ডি এন এৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰিবলৈ অপেক্ষা কৰিছিল; নিজৰ কাহিনী ক’বলৈ প্ৰাণৰক্ষা পৰা জীৱিতজনে, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ শ্ৰেণীকোঠা আৰু হোষ্টেল আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলবোৰ – সকলোৱে মচিব নোৱাৰা এই ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনাৰ সাক্ষ্য বহন কৰে । বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি এইবোৰ হয়তো চিৰদিনৰ বাবে স্মৃতি হৈ মনৰ মণিকোঠাত আবদ্ধ থাকিব ।

লগতে পঢ়ক: ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ বাবে সপোনৰ বৰ্ষ ২০২৫, অৰ্জন কৰিলে কেইবাটাও ডাঙৰ ট্ৰফী

TAGGED:

AIR INDIA FLIGHT 171 CRASH
AI171 INCIDENT
WORST AVIATION DISASTERS
ইটিভি ভাৰত অসম
YEARENDER 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.