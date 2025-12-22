ETV Bharat / bharat

উভতি চাওঁ ২০২৫: নক্সালবাদ নিৰ্মূলৰ দিশে ভাৰত

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্ণায়ক কৌশল প্ৰতিফলিত কৰি সমগ্ৰ দেশতে নক্সাল প্ৰভাৱিত অঞ্চল হ্ৰাস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ২০২৫ চনত উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ভাৰতে ৷

India On Verge Of Wiping Out Naxalism
২০২৫ চনৰ ১৭ অক্টোবৰত মাওবাদী সংগঠনৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ এজন সদস্যকে ধৰি ২১০ জন মাওবাদীয়ে ছত্তীশগড়ৰ জগদলপুৰত আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰে (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 22, 2025 at 11:21 PM IST

8 Min Read
নিখিল বাপটৰ প্ৰতিবেদন

হায়দৰাবাদ: চলিত বৰ্ষটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি প্ৰমাণিত হৈছে ৷ কাৰণ এইটো বৰ্ষতে ভাৰতে দেশৰ পৰা নক্সালবাদ নিৰ্মূল কৰাৰ দিশত বৃহৎ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছিল ৷ নক্সালবাদ নিৰ্মূলৰ ক্ষেত্ৰত নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে ২০২৬ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ সময়সীমা ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ।

সমগ্ৰ বছৰটোত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে কেইবাটাও অভিযান চলাই একাংশ শীৰ্ষ নক্সালবাদীক হত্যা কৰি বাওঁপন্থী উগ্ৰবাদ(এল ডব্লিউ ই)ত ভয়াৱহ আঘাত হানে ।

India On Verge Of Wiping Out Naxalism
২০২৫ চনৰ ২ অক্টোবৰত বিজাপুৰত ১০৩ জন মাওবাদীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰে (File photo ANI)

প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত চলি থকা নক্সাল বিৰোধী অভিযানৰ সময়ত বৃহৎ সংখ্যক নক্সালবাদীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰি মূলসুঁতিলৈ উভতি আহে ৷ কাৰণ তেওঁলোকে অতীতত কৰা ভুলবোৰ উপলব্ধি কৰিছিল ।

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ২০২৫ চনত কেইবাবাৰো পুনৰ উল্লেখ কৰিছিল যে ২০২৬ চনৰ মাৰ্চৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ পৰা নক্সালবাদ নিৰ্মূল কৰা হ’ব । শ্বাহে সংসদতো একেই ঘোষণা কৰিছিল ।

চলিত বৰ্ষত আত্মসমৰ্পণ আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যাই এই অভিযানত অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰিছিল ৷ বৃহৎ সংখ্যক আত্মসমৰ্পণে নক্সালবাদীৰ বাবে বাকী থকা সময় অতি সীমিত বুলিয়েই ইংগিত দিয়ে ৷ ২০২৫ চনৰ অক্টোবৰ মাহত ছত্তীশগড় আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত অভিলেখসংখ্যক ২৫৮ জন নক্সালবাদীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল, যিটো নক্সালবাদৰ বিপক্ষে চৰকাৰৰ বৃহৎ জয় বুলিব পাৰি ৷

India On Verge Of Wiping Out Naxalism
নক্সালবাদীসকলৰ আত্মসমৰ্পণ (File photo ANI)

আন এক বৃহৎ সফলতাৰে ২০২৫ চনৰ অক্টোবৰৰ দ্বিতীয় সপ্তাহত ছত্তীশগড়ত ১৭০ জন নক্সালবাদীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰে । একে সপ্তাহতে ছত্তীশগড় আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত ক্ৰমে ২৭ আৰু ৬১ জন নক্সালবাদীয়ে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ এৰি মূলসুঁতিলৈ উভতি আহে ৷ এই আত্মসমৰ্পণে বাওঁপন্থী উগ্ৰপন্থীৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সংকল্পক প্ৰতিফলিত কৰে ।

২০২৫ চনত লাভ কৰা আন এক উল্লেখযোগ্য সাফল্যত এসময়ত সন্ত্ৰাসৰ কেন্দ্ৰবিন্দু ছত্তীশগড়ৰ আবুঝমাৰ আৰু উত্তৰ বষ্টাৰক নক্সাল সন্ত্ৰাসমুক্ত বুলি ঘোষণা কৰা হয় ।

২০২৪ চনৰ জানুৱাৰী মাহত ছত্তীশগড়ত বিজেপি চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছৰে পৰা ২,১০০ নক্সালবাদীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে ৷ বিপৰীতে ১,৭৮৫ জনক গ্ৰেপ্তাৰ আৰু ৪৭৭ জন নিহত হৈছে ।

India On Verge Of Wiping Out Naxalism
২০২৫ চনৰ ৭ ডিচেম্বৰত বালাঘাটত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত দহজন নক্সালবাদীয়ে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ এৰি আত্মসমৰ্পণ কৰে (File photo ANI)

২০১৩ চনত বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ১২৬ খন জিলাত নক্সালবাদীৰ দ্বাৰা হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত কৰা হৈছিল । চলিত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহলৈকে নক্সালবাদৰ দ্বাৰা আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলাৰ সংখ্যা ছত্তীশগড়ত তিনিখনলৈ হ্ৰাস পাইছিল । এতিয়া ছত্তীশগড়ৰ বাওঁপন্থী উগ্ৰবাদ(LWE)ৰ দ্বাৰা সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলাৰ ভিতৰত আছে কেৱল বিজাপুৰ, শুকমা আৰু নাৰায়ণপুৰ ।

আনকি বাওঁপন্থী উগ্ৰবাদৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত জিলাসমূহৰ মাজতো তেওঁলোকৰ সংখ্যা ১৮ ৰ পৰা ১১ খনলৈ হ্ৰাস পাইছে । আজিৰ তাৰিখত ভাৰতৰ মাত্ৰ ১১ খন জিলাহে বাওঁপন্থী উগ্ৰবাদৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ আছে ।

গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি ২০২৫ চনৰ ১৫ অক্টোবৰলৈকে কাৰ্যকৰী সফলতাই পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰিছিল ৷ য’ত চি পি আই(মাওবাদী) সাধাৰণ সম্পাদক আৰু আন ৮ জন পলিট ব্যুৰো/ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সদস্যকে ধৰি ৩১২ জন এল ডব্লিউ ই কেডাৰক হত্যা কৰা হৈছিল ।

India On Verge Of Wiping Out Naxalism
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ (File photo ANI)

ইয়াত কোৱা হৈছে যে ৮৩৬ জন বাওঁপন্থী উগ্ৰপন্থী কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু ১,৬৩৯ জনেই আত্মসমৰ্পণ কৰি মূলসুঁতিলৈ উভতিছিল ৷ আত্মসমৰ্পণ কৰা নক্সালসকলৰ ভিতৰত আছে এজন পলিট ব্যুৰোৰ সদস্য আৰু এজন কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সদস্য ।

কঠোৰ আৰু সুপৰিকল্পিত প্ৰচেষ্টা

কেন্দ্ৰই লগতে দাবী কৰে যে বহুমুখী পন্থাৰ কল্পনা কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্য পৰিকল্পনা আৰু নীতি কঠোৰ ৰূপায়ণৰ জৰিয়তে নক্সালৰ ভাবুকিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত অভূতপূৰ্ব সফলতা লাভ কৰা হৈছে ।

ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্য পৰিকল্পনা আৰু নীতিত চোৰাংচোৱা ভিত্তিক আৰু জনসমৰ্থক বাওঁপন্থী উগ্ৰবাদ বিৰোধী অভিযান অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । এই পদক্ষেপসমূহৰ লগে লগে নিৰাপত্তা শূন্য অঞ্চলসমূহত দ্ৰুতভাৱে আধিপত্য বিস্তাৰ, শীৰ্ষ নেতা আৰু তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলক লক্ষ্য কৰি লোৱা, কুখ্যাত মতাদৰ্শক প্ৰতিহত কৰা, আন্তঃগাঁথনিৰ দ্ৰুত বিকাশ আৰু বৃহৎ পৰিসৰত কল্যাণমূলক আঁচনি ৰূপায়ণ, বিত্তীয় ব্যৱস্থাৰ প্ৰতিবন্ধকতাৰ দূৰীকৰণ, ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ মাজত সমন্বয় বৃদ্ধি কৰা, মাওবাদী সম্পৰ্কীয় গোচৰৰ তদন্ত আৰু বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰ কৰা আদিও অন্তৰ্ভুক্ত ।

চলিত বৰ্ষত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ পৰিত্যাগ কৰি মূলসুঁতিলৈ উভতি অহা কেইজনমান শীৰ্ষ নক্সালবাদীৰ ভিতৰত সতীশ ওৰফে টি বাসুদেৱ ৰাও(চি চি এম), ৰণিতা(এছ জেড চি এম, মেড ডি ভি চিৰ সম্পাদক), ভাস্কৰ(ডি ভি চি এম, পি এল ৩২), নীলা ওৰফে নন্দে(ডি ভি চি এম, আই চি আৰু নেলনাৰ এ চিৰ সম্পাদক), দীপক পালো(ডি ভি চি এম, আই চি আৰু ইন্দ্ৰাৱতী এ চিৰ সম্পাদক) অন্যতম ৷

India On Verge Of Wiping Out Naxalism
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণু দেও ছাই আৰু উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় শৰ্মা নক্সাল প্ৰভাৱিত অঞ্চলৰ যুৱক-যুৱতীৰ এটা দলৰ সৈতে ২০২৫ চনৰ ২৩ জুনত (File photo ANI)

আনহাতে, বাসুদেৱ ৰাওৰ ওপৰত আছিল এক কোটি টকাৰ পুৰস্কাৰ । এছ জেড চি এম ৰেংকৰ কৰ্মীক ২৫ লাখ টকা, ডি ভি চি এমসকলক ১০-১৫ লাখ টকা আৰু এ চি এমৰ ওপৰত আছিল ৫ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ ৷

চলিত বৰ্ষৰ ২৮ ছেপ্টেম্বৰত নতুন দিল্লীত ‘নক্সালমুক্ত ভাৰত’ শীৰ্ষক এক কাৰ্যসূচীত ভাষণ দি গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে কৈছিল যে মোদী চৰকাৰে এইক্ষেত্ৰত ঐক্যবদ্ধ আৰু কঠোৰ পন্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।

শ্বাহে লগতে কয় যে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ পৰিত্য়াগ কৰি আত্মসমৰ্পণ কৰিব বিচৰাসকলক মুকলিকৈ আদৰণি জনোৱাটো চৰকাৰৰ নীতি । কিন্তু যদি কোনোবাই নিৰীহ জনজাতীয় লোকসকলক হত্যা কৰিবলৈ অস্ত্ৰ হাতত তুলি লয়, তেন্তে অস্ত্ৰধাৰী নক্সালবাদীৰ মুখামুখি হোৱাটো চৰকাৰৰ কৰ্তব্য ।
যৌথ অভিযান

ডি আৰ জি, এছ টি এফ, কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনী(চি আৰ পি এফ) আৰু কোব্ৰা ইউনিটে শেহতীয়াকৈ যৌথ অভিযান চলায় ৷ তেওঁলোকৰ এই অভিযান বৰ্তমান সুস্পষ্ট হৈ পৰিছে ৷ নক্সালবাদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ সফলতাত সংহত প্ৰশিক্ষণে যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছে ।

কেৱল এয়াই নহয়, চৰকাৰে ফৰেনছিক তদন্ত আৰম্ভ কৰি লোকেশ্যন ট্ৰেকিং ব্যৱস্থা উপলব্ধ কৰিলে, ম’বাইল ফোনৰ গতিবিধিৰ তথ্য স্থানীয় আৰক্ষীৰ সৈতে ভাগ-বতৰা, বৈজ্ঞানিক কল লগ বিশ্লেষণ চফটৱেৰ প্ৰস্তুতকৰণ আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়া বিশ্লেষণৰ সহায়ত নক্সালসকলৰ লুকাই থকা সমৰ্থকসকলক পোহৰলৈ আনিলে ৷ যাৰ দ্বাৰা ১৯৬০-৭০ ৰ দশকৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা নক্সাল আন্দোলনৰ বিৰুদ্ধেও সফলতা লাভ কৰে । এই সকলোবোৰ প্ৰচেষ্টাই নক্সাল বিৰোধী অভিযানক অধিক সফল আৰু ফলাফলমুখী কৰি তোলাত সহায় কৰিছিল ।

India On Verge Of Wiping Out Naxalism
নাৰায়ণপুৰত ভাৰত-তিব্বত সীমান্ত আৰক্ষী চমুকৈ আই টি বি পিৰ জোৱানৰ ফটোৰ বাবে প’জ (File photo ANI)

২০২৫ চনত লাভ কৰা অন্যতম বৃহৎ সফলতা আছিল তেলেংগানা-ছত্তীশগড় সীমান্তৰ কাৰেগুটা পাহাৰত অৱস্থিত এটা বৃহৎ নক্সাল শিবিৰৰ উৎখাত ৷ যিটো দীৰ্ঘদিনৰে পৰা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ বিশাল ভঁৰাল, দুবছৰৰ ৰেচনৰ মজুতকৰণ আৰু অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু আই ই ডি নিৰ্মাণৰ কাৰখানা হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈ আহিছিল ৷ ২০২৫ চনৰ ২৩ মে’ত অপাৰেশ্যন ব্লেক ফৰেষ্টৰ অধীনত অতি দুৰ্গম শিবিৰটো ধ্বংস কৰাৰ লগতে ২৭ জন দুৰ্ধৰ্ষ নক্সালবাদীক হত্যা কৰা হয় ।

নক্সাল প্ৰভাৱিত অঞ্চলত উন্নয়ন

নতুন দিল্লীত একেটা অনুষ্ঠানতে ভাষণ দি শ্বাহে কয় যে ২০১৪ চনৰ পৰা ২০২৪ চনৰ ভিতৰত বাওঁপন্থী উগ্ৰবাদ প্ৰভাৱিত ৰাজ্যসমূহত ১২ হাজাৰ কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, বাজেটত ১৭,৫০০ টা পথৰ অনুমোদন জনোৱাৰ লগতে ৬,৩০০ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে ৫,০০০ টা ম’বাইল টাৱাৰ স্থাপন কৰা হৈছে ।

India On Verge Of Wiping Out Naxalism
২০২৫ চনৰ ১৯ ​​ডিচেম্বৰত হায়দৰাবাদত আৰক্ষীৰ আগত আত্মসমৰ্পণ কৰা চি পি আই (মাওবাদী)ৰ ৪১ জন আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কেডাৰৰ পৰা তেলেংগানা আৰক্ষীয়ে ২৪ টাকৈ মাৰণাস্ত্ৰ জব্দ কৰে (File photo ANI)

তদুপৰি নক্সাল প্ৰভাৱিত অঞ্চলত ১,০৬০ টা বেংক শাখা মুকলি, ৯৩৭ টা এ টি এম স্থাপন, ৩৭,৮৫০ টা বেংকিং সংবাদদাতা নিযুক্তি, ৫,৮৯৯ টা ডাকঘৰ মুকলি, ৮৫০ খন বিদ্যালয় স্থাপন আৰু ১৮৬ টা সুসজ্জিত স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে ।

নিয়াদ-নেল্লানাৰ আঁচনিৰ অধীনত ছত্তীশগড় চৰকাৰে আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড অনুমোদন আৰু নক্সাল প্ৰভাৱিত অঞ্চলত বিদ্যালয়, ৰেচনৰ দোকান আৰু অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ কাম কৰি আছে । পৰৱৰ্তী তিনিমাহৰ ভিতৰত নক্সালবাদ নিঃশেষ হ’ব বুলি চৰকাৰে দেশবাসীক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ৷ দেশৰ জনসাধাৰণেও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি আখৰে আখৰে পালন কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।

