সুদীৰ্ঘ ২০ বছৰৰ পিছত ভাৰতলৈ বিতৰ্কিত লেখিকা তছলিমা নাছৰিনৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন
২০০৭ চনত লেখিকাগৰাকীৰ সৃষ্টিৰাজিক কেন্দ্ৰ কৰি হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল । বাওঁপন্থী আৰু মমতা বেনাৰ্জী নেতৃত্বাধীন টিএমচিয়ে তেওঁক কলকাতালৈ আহিবলৈ অনুমতি দিয়া নাছিল ।
Published : July 15, 2026 at 12:54 AM IST
কলকাতা: এগৰাকী বিতৰ্কিত লেখিকা হিচাপে পৰিচিত তছলিমা নাছৰিনৰ নাম নুশুনা মানুহ হয়তো খুব কমেইহে ওলাব ৷ এই বাংলাদেশী বিতৰ্কিত লেখিকা তছলিমা নাছৰিনে প্ৰায় ২০ বছৰৰ মূৰত ভাৰতলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ বাবে সাজু হৈছে ৷ সম্প্ৰতি তেওঁ ছুইডেনৰ নাগৰিকত্ব লাভ কৰিছে ।
১ আগষ্টত সাহিত্যানুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ভাৰতলৈ আহিবলৈ সাজু হৈছে লেখিকাগৰাকী ৷ কলকাতাৰ ৰবীন্দ্ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে চেকুলাৰ মিছন, পাস্কিম-বেংগাৰ জ’ন’ আৰু হিউমেন ৰাইটছ বিয়ণ্ড ফ্ৰণ্টিয়াৰ্ছ নামৰ তিনিটা সংগঠনে ।
পশ্চিমবংগত শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি চৰকাৰে এই কথাটো ধৰ্মীয় মৌলবাদৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া নীতিৰ বিপৰীতমুখী ৰূপ হিচাপে উপস্থাপন কৰিছে । সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টত নাছৰিনে ঘোষণা কৰে যে তেওঁ ১ আগষ্টত কলকাতাত উপস্থিত হৈ ৰবীন্দ্ৰ সদনত মৌলবাদ বিৰোধী সাহিত্যিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ এই অনুষ্ঠানটোত লেখিকাগৰাকীয়ে কবিতা আবৃত্তি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
উদ্যোক্তাসকলে জনোৱা মতে, পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰী আৰু প্ৰখ্যাত লেখক শীৰ্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । বৰ্তমান আমেৰিকাত থকা তছলিমাই পোনপটীয়াকৈ কলকাতালৈ উৰা মাৰিব ৷ ২০০৭ চনৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ কলকাতালৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিব ৷ উক্ত বছৰটোতে তেওঁ চহৰখন এৰি যাবলৈ বাধ্য হৈছিল ।
উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশত জন্মগ্ৰহণ কৰা নাছৰিনে বাংলা ভাষাত ৪০খনতকৈও অধিক গ্ৰন্থ লিখিছে । ১৯৯৩ চনত ‘লজ্জা’ শীৰ্ষক এখন উপন্যাস ৰচনা কৰাৰ পিছত তাক লৈ বহু বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল । অৱশ্যে এই গ্ৰন্থখনৰ বাবেই তেওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত পৰিচিত ব্যক্তি হৈ পৰে আৰু উচ্চ প্ৰশংসা লাভ কৰে ৷
ভাৰতৰ বাবৰি মছজিদ ধ্বংস কৰাৰ পিছত বাংলাদেশৰ এটা হিন্দু পৰিয়ালৰ ওপৰত হোৱা অত্যাচাৰৰ কাহিনী উপন্যাসখনত বৰ্ণিত কৰা হৈছে । তেওঁৰ ৰচনাসমূহ প্ৰায়ে নাৰীকেন্দ্ৰিক হোৱা দেখা যায়, যিয়ে নিজৰ অধিকাৰৰ বাবে যুঁজিবলগীয়া হয় ৷ তেওঁৰ লিখনিয়ে পুৰুষতান্ত্রিক বিশ্বাসক প্ৰত্যাহ্বান জনায় । ১৯৯৮ চনত তেওঁ "মেয়েবেলা" শীৰ্ষক আত্মজীৱনী লিখিছিল ।
১৯৯৩ চনত প্ৰকাশিত লজ্জা নামৰ উপন্যাসখনৰ বাবেই নাছৰিনে বাংলাদেশ এৰি যাবলৈ বাধ্য হৈছিল । ১৯৯৪ চনৰ পৰা ভাৰত, ইউৰোপ আৰু আমেৰিকাৰ দৰে দেশত তেওঁ বসবাস কৰি আহিছে । ২০০৪ চনত ভাৰতে নাছৰিনক অস্থায়ীভাৱে বাসস্থানৰ অনুমতি প্ৰদান কৰাত তেওঁ কলকাতাত থাকিবলৈ লৈছিল ৷
২০০৬ চনত কলকাতাৰ এজন ইমাম(চৈয়দ নূৰ-উৰ-ৰেহমান বৰকাটি)য়ে তেওঁক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল ৷ যি ব্যক্তিয়ে তছলিমা নাছৰিনৰ মুখখন ক’লা কৰিব পাৰিব তেওঁক যথেষ্ট পুৰস্কাৰ দিব বুলি ইমামজনে ঘোষণা কৰিছিল ৷ ২০০৭ চনত কলকাতাৰ কেইবাটাও স্থানত নাছৰিনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ ঢৌ আৰম্ভ হৈ হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । সেই সময়ত পশ্চিমবংগত বাওঁপন্থীৰ চৰকাৰ শাসনৰ গাদীত ন্যস্ত আছিল আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰে সেনাৰ সহায় ল’বলগীয়া হৈছিল । ইয়াৰ পিছত নাছৰিনে কলকাতা এৰি নতুন দিল্লীত কিছুদিন থকাৰ পিছত ২০০৮ চনৰ মাৰ্চ মাহত ভাৰত এৰে ।
পশ্চিমবংগ চৰকাৰে তছলিমা নাছৰিনৰ ‘দ্বিখণ্ডিতো’ নামৰ গ্ৰন্থখনে মুছলমান সমাজৰ আবেগক আঘাত কৰাৰ দোহাই দি ২০০৩ চনত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল । কিন্তু পিছত উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই নিষেধাজ্ঞা অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰে ।
এক আগষ্টত হ’বলগীয়া অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজক মোহিত ৰয়ে কয়, ‘‘মূলতঃ ২০ বছৰৰ পিছত তেওঁ চহৰখনলৈ উভতি অহাৰ আনন্দৰ বাবে এই অনুষ্ঠানৃ আয়োজন কৰা হৈছে । ২০০৭ চনৰ ২১ নৱেম্বৰত তেওঁ কলকাতা এৰি যাবলৈ বাধ্য হৈছিল ৷ এয়া নতুন বংগ আৰু আমি তেওঁক সন্মান জনোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো । মুখ্যমন্ত্ৰী শুভেন্দু অধিকাৰী নিজেই এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব ।’’ উল্লেখ্য যে, মোহিত ৰায়ৰ সংগঠন পশ্চিমবংগৰ জোন্নো এই সমগ্ৰ অনুষ্ঠানটোৰ অন্যতম আয়োজক ৷
ৰাজ্যিক বিজেপিৰ এগৰাকী শীৰ্ষ নেতাই কয়, ‘‘ধাৰাবাহিকভাৱে ক্ষমতাত থকা বাওঁপন্থী আৰু টিএমচি চৰকাৰে সাহিত্য অনুষ্ঠান তথা গ্ৰন্থমেলাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কলকাতা ভ্ৰমণৰ বাবে বাৰে বাৰে আহ্বান জনোৱাৰ পিছতো নাছৰিনক অনুমতি দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতাতকৈ ৰাজনৈতিক সুবিধাক অগ্ৰাধিকাৰ দিছিল ।’’
বাওঁপন্থী আৰু টিএমচিৰ মাজত চলি থকা ৰাজনৈতিক বিবাদত তছলিমা নিৰাশ হৈ পৰে ৷ দুখমনেৰে তেওঁ কয়, ‘‘মই আৰু নিজক ইফালে-সিফালে ঠেলা-ঠেলি কৰাটো নিবিচাৰো । বৰং চৰকাৰে মোক সাহিত্য উৎসৱ আৰু গ্ৰন্থমেলাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ কলকাতা ভ্ৰমণ কৰিবলৈ অনুমতি দিলে মই সুখী হ'ম ।’’
লগতে পঢ়ক: বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোতেই পঁইতাচোৰাৰ দল যাব সংসদ অভিমুখে