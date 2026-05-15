আসন্ন দুঃসময়! মুদ্ৰাস্ফীতিয়ে অতি বিধ্বস্ত পৰ্যায়লৈ লৈ যাব পাৰে জনজীৱন

সমগ্ৰ বিশ্বতে এতিয়া এক অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংঘাতে ভাৰতীয় মানুহৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পেলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 15, 2026 at 12:31 PM IST

নতুন দিল্লী: জীৱনত আমি প্ৰতিজন মানুহেই অন্ততঃ এই কথাটো ভাবোঁ যে, কাইলৈ দিনটো আজিতকৈ ভাল হ’ব ৷ আহিবলগীয়া দিনবোৰ ইতিমধ্য়ে পাৰ হৈ যোৱা দিনবোৰতকৈ ভাল হওক বা নতুন কিছু সুখ-আনন্দেৰে আঁকোৱালি লোৱাৰ সপোন সকলোৰে মনত নিহিত হৈ থাকে ৷ যাৰ বাবে আমি উপাৰ্জন কৰোঁ, কিছু টকা সাঁচো বা বিভিন্ন পৰিকল্পনা কৰোঁ ৷ কিন্তু সাম্প্ৰতিক সময়ৰ পৰিস্থিতি লক্ষ্য কৰিলে আপুনিও হয়তো এটা কথা ক’ব যে আহিবলগীয়া দিনতকৈ এই সময়খিনিয়েই ঠিক আছে ৷ এনেকৈ কিয় কৈছোঁ, সেই বিষয়ে আমাৰ এই প্ৰতিবেদনখন পঢ়িলে আপোনালোকে বুজিব পাৰিব ৷

সমগ্ৰ বিশ্বতে এতিয়া এক অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ কৰ’বাত সেয়া দেখা গৈছে আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত সেই অস্থিৰতা গোপন হৈ আছে ৷ ঠিক আমাৰ শৰীৰত অজ্ঞাতে বাহ লোৱা কোনো ৰোগৰ দৰে ৷ মধ্যপ্ৰাচ্যত দীৰ্ঘ সময় ধৰি যি সংঘাত চলিছে, বা ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ মাজত যি সংঘাত বছৰ বছৰ ধৰি অব্যাহত আছে এনেবোৰ কাৰকে বাৰুকৈয়ে প্ৰভাৱ পেলাইছে বিশ্বৰ অৰ্থ ব্যৱস্থাত ৷ যাৰ প্ৰতিফলন দেখা গৈছে মুদ্ৰাস্ফীতি, সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি, ইন্ধনৰ নাটনি তথা মূল্যবৃদ্ধি আদিবোৰত ৷

মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংঘাতে ভাৰতীয় মানুহৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পেলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৷ ইমান দিনে চৰকাৰে কৈ আহিছিল যে এই সংকটকালীন সময়তো মানুহক সকাহ দিয়াৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ কিন্তু শেহতীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বান তথা ইন্ধনৰ পৰা দুগ্ধজাত সামগ্ৰী লৈকে মূল্যবৃদ্ধিয়ে যেন এক ভয়াৱহ ভৱিষ্যতৰ ইংগিত দিছে ৷ ভাৰতত পুনৰবাৰ ব্যাপক মুদ্ৰাস্ফীতিৰ লক্ষণে দেখা গৈছে । পাইকাৰী মুদ্ৰাস্ফীতি দ্ৰুতগতিত দুটা সংখ্যাৰ দিশে আগবাঢ়িছে আনহাতে খুচুৰা মুদ্ৰাস্ফীতি ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ সুবিধাজনক সীমাৰ ওচৰ চাপিছে ।

বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, চলি থকা পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটৰ প্ৰভাৱ এতিয়া অৰ্থনৈতিক তথ্যত স্পষ্টভাৱে প্ৰতিফলিত হ’বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু বহুতে সতৰ্ক কৰি দিছে যে আটাইতকৈ বেয়া পৰ্যায় এটাৰ সাক্ষী হ’বলগীয়া হ’ব পাৰে । তেওঁলোকৰ মতে অনাগত সময়ে গ্ৰাহক আৰু ব্যৱসায়ীসকলক আৰু অধিক চিন্তনীয় ছবি দাঙি ধৰিব পাৰে ।

বিশ্লেষকসকলে এইটোও কয় যে দীপাৱলীৰ আশে-পাশে প্ৰকৃত প্ৰভাৱ দেখা যাব পাৰে, যেতিয়া এইবাৰৰ ৰবি শস্য আৰু আগন্তুক খাৰিফ কৃষিৰ বতৰৰ দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত অধিক স্পষ্টতা আহিব । খাদ্য যোগান, ইন্ধনৰ মূল্য বা আমদানিত যিকোনো ধৰণৰ ব্যাঘাত জন্মাৰ ফলত সমগ্ৰ খণ্ডতে মুদ্ৰাস্ফীতিৰ চাপ আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । মুদ্ৰাস্ফীতি বৃদ্ধি পাই থাকিলে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে পুনৰ সুতৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰিবলৈ বাধ্য হ’ব পাৰে বুলিও আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে বিশেষজ্ঞসকলে । তেনে কৰিলে ঋণ অধিক ব্যয়বহুল হ’ব আৰু ঘৰ, বাহন আৰু ব্যক্তিগত ঋণৰ বাবে কিস্তিসমূহ (EMI) অধিক হ’ব পাৰে ।

গোলকীয় সংকটৰ প্ৰভাৱ

বেংক অৱ বৰোদাৰ মুখ্য অৰ্থনীতিবিদ মদন সবনভিছে ইটিভি ভাৰতক কয় যে পশ্চিম এছিয়াৰ সংকটৰ বাবে ইতিমধ্যে যি মূল্যবৃদ্ধি ঘটিছে সেয়া ক্ৰমান্বয়ে অনাগত মাহত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ তথ্যত অধিক তীব্ৰভাৱে প্ৰতিফলিত হ’বলৈ আৰম্ভ কৰিব । মূল্য বৃদ্ধি আৰু অধিক হোৱাটো সম্ভাৱনাহীন যেন লাগে, তথাপিও বৰ্তমানৰ মূল্যৰ চাপৰ বাবে এই বিত্তীয় বৰ্ষত মুদ্ৰাস্ফীতি যোৱা বছৰৰ তুলনাত অধিক হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

তেওঁৰ মতে, আগতে পাইকাৰী মুদ্ৰাস্ফীতি (WPI) প্ৰায় ৫.৫ শতাংশ থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছিল যদিও এতিয়া বছৰৰ ভিতৰত ই আৰু অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । বৃদ্ধি পোৱা পাইকাৰী মুদ্ৰাস্ফীতি অৱশেষত খুচুৰা মুদ্ৰাস্ফীতি (CPI)লৈও বিয়পিব পাৰে । ইয়াৰ প্ৰভাৱ তাৎক্ষণিক নহ’বও পাৰে, কিন্তু সাৰৰ অধিক খৰচে খাদ্যবস্তুৰ দাম বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । আনহাতে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধিয়ে ঘৰুৱা সামগ্ৰী অধিক ব্যয়বহুল কৰি তুলিব পাৰে ।

খৰচ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা

সবনভিছে এইটোও বিশ্বাস কৰে যে অহা তিনি-চাৰি মাহত এই প্ৰভাৱ অধিক দৃশ্যমান হ’ব পাৰে, যাৰ ফলত খুচুৰা মুদ্ৰাস্ফীতি আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব পাৰে । ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে পুনৰ সুতৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনাও বাঢ়িছে বুলি তেওঁ জোৰ দি কয় ।

তেওঁ আৰু কয় যে জুন বা আগষ্টৰ নীতি নিৰ্ধাৰণ বৈঠকত এনে পদক্ষেপ নল’বও পাৰে, কিন্তু দীপাৱলীৰ আশে-পাশে ইয়াৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাব পাৰে ৷ সম্ভৱতঃ অক্টোবৰ বা ডিচেম্বৰৰ মুদ্ৰানীতি পৰ্যালোচনাৰ সময়ত এয়া দেখা যাব পাৰে । তেতিয়ালৈকে পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাত, খাৰুৱা তেলৰ মূল্য আৰু খাৰিফ শস্যৰ প্ৰদৰ্শনৰ ওপৰত অধিক স্পষ্টতা আহিব বুলিও তেওঁ কয় ।

যদিহে পশ্চিম এছিয়াত সংকট অব্যাহত থাকে, খাৰুৱা তেলৰ মূল্য প্ৰতি বেৰেলত ১০০ ডলাৰৰ ওপৰত থাকে আৰু শস্যৰ উৎপাদন কম হয়, তেন্তে মুদ্ৰাস্ফীতিৰ চাপ আৰু অধিক তীব্ৰতৰ হ’ব পাৰে । আটাইতকৈ বেয়া পৰ্যায়টো হয়তো মাত্ৰ আৰম্ভ হৈছে, আৰু পৰিস্থিতি সুস্থিৰ হ’বলৈ যথেষ্ট সময় লাগিব পাৰে বুলি তেওঁ শেষত কয় ।

পাইকাৰী মুদ্ৰাস্ফীতি

মাৰ্চ মাহত পাইকাৰী মূল্যৰ মুদ্ৰাস্ফীতি ৩.৮৮ শতাংশৰ পৰা এপ্ৰিল মাহত ৮.৩০ শতাংশলৈ তীব্ৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে ইন্ধন, শক্তি আৰু খাৰুৱা তেলৰ মূল্যবৃদ্ধি । ইন্ধন আৰু শক্তিখণ্ডৰ মুদ্ৰাস্ফীতি ২৪.৭১ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ বিপৰীতে খাৰুৱা তেলৰ মূল্য ৮৮.০৬ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে । খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য প্ৰান্তীয়ভাৱে ১.৯৮ শতাংশলৈ আৰু আন সামগ্ৰী ১২.১৮ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে । মন্ত্ৰণালয়ে কয় যে এই বৃদ্ধিৰ মূল কাৰণ হৈছে খনিজ তেল, খাৰুৱা তেল, গেছ আৰু ভিত্তি ধাতুৰ মূল্য বৃদ্ধি ।

খুচুৰা মুদ্ৰাস্ফীতি

সৰ্বভাৰতীয় গ্ৰাহক মূল্য সূচকাংকৰ ভিত্তিত বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ ২০২৫ চনৰ এপ্ৰিলৰ তুলনাত ২০২৬ চনৰ এপ্ৰিল মাহত ৩.৪৮ শতাংশ (অস্থায়ী) ৷ তথ্য অনুসৰি গ্ৰাম্য অঞ্চলত ৩.৭৪ শতাংশ মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ অধিক হোৱাৰ বিপৰীতে চহৰৰ মুদ্ৰাস্ফীতি তুলনামূলকভাৱে কম ৩.১৬ শতাংশ আছিল ।

ইফালে গ্ৰাহক খাদ্য মূল্য সূচকাংক (CFPI)ৰ ভিত্তিত মুদ্ৰাস্ফীতি মাহটোৰ ভিতৰত ৪.২০ শতাংশত উপনীত হৈছে । এই গ্ৰাম্য খাদ্যৰ মুদ্ৰাস্ফীতি ৪.২৬ শতাংশত থিয় দিছে, যিটো নগৰীয়া পৰিসংখ্যা ৪.১০ শতাংশতকৈ অলপ বেছি । ইয়াৰ উপৰিও এক ডজনতকৈও অধিক ৰাজ্যই ৰাষ্ট্ৰীয় গড় ৩.৪৮ শতাংশৰ ওপৰত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ মাত্ৰা ৰেকৰ্ড কৰিছে ।

এক ডজনৰো অধিক ৰাজ্যই ৰাষ্ট্ৰীয় গড়ৰ ওপৰত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে

  • তেলেংগানা: ৫.৮১%
  • পুডুচেৰী: ৪.৪১%
  • অন্ধ্ৰ প্ৰদেশঃ ৪.২০%
  • তামিলনাডুঃ ৪.১৮%
  • ছিকিমঃ ৪.১৬%
  • কৰ্ণাটকঃ ৪.০%
  • কেৰালাঃ ৩.৭৭%
  • ৰাজস্থানঃ ৩.৭৭%
  • হিমাচল প্ৰদেশঃ ৩.৬৭%
  • মধ্যপ্ৰদেশঃ ৩.৬৭%
  • উত্তৰ প্ৰদেশঃ ৩.৫৯%
  • চণ্ডীগড়ঃ ৩.৫২%
  • উত্তৰাখণ্ডঃ ৩.৫০%

অনিশ্চয়তাৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰক

বৰ্ধিত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ চাপৰ সৈতে সাধাৰণ গ্ৰাহকে কেনেদৰে মোকাবিলা কৰিব লাগে সেই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিশেষজ্ঞ বেজন মিশ্ৰই কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আগন্তুক প্ৰত্যাহ্বান আৰু বিত্ত ব্যৱস্থাপনা সযতনে ব্যৱস্থাপনা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে জনসাধাৰণক সচেতন কৰিবলৈ সময়োপযোগী সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে । তেওঁ কয় যে পশ্চিম এছিয়াৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰতত ইয়াৰ প্ৰভাৱ অনিবাৰ্য ।

তেওঁ লক্ষ্য কৰে যে ভাৰত এই পৰিসৰৰ বিশ্বব্যাপী উন্নয়নৰ পৰা আঁতৰি থাকিব নোৱাৰে । তেওঁৰ মতে চৰকাৰে নাগৰিকসকলক তেওঁলোকৰ সম্পদসমূহ বুদ্ধিমানৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰু পৰিস্থিতি অনুসৰি খৰচৰ পৰিকল্পনা কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰি এই সংকটৰ বাবে সাজু কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।

মিশ্ৰই কয় যে মুদ্ৰাস্ফীতি বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও ইয়াতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানটো হ’ল এই সংকটৰ সৈতে দায়িত্বশীলভাৱে মোকাবিলা কেনেকৈ কৰিব লাগে সেয়া শিকিব পৰাটো । তেওঁ গ্ৰাহকসকলক কেৱল অত্যাৱশ্যকীয় ব্যয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে আৰু য’তেই সম্ভৱ তাতেই সঞ্চয়ক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগে ৷ যাতে ভৱিষ্যতে যিকোনো অনিশ্চয়তাৰ বাবে পৰিয়ালসমূহ আৰ্থিকভাৱে প্ৰস্তুত হয় । তেওঁ লগতে কয় যে এনেধৰণৰ আৰ্থিক অনুশাসনে কেৱল ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত পৰিয়ালসমূহক সহায় কৰাই নহয়, কঠিন সময়ত অপ্ৰয়োজনীয় খৰচৰ চাপ হ্ৰাস কৰি দেশখনক অৰ্থনৈতিকভাৱেও উপকৃত কৰিব ।

