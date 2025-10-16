ETV Bharat / bharat

বিশ্বৰ প্ৰথমটো ৰামায়ণ মমৰ সংগ্ৰহালয় মুকলি: ত্ৰেতা যুগৰ আভাস পাব এই সংগ্ৰহালয়ত

চৌৰাচী কোচি পৰিক্ৰমা মাৰ্গত অৱস্থিত কাশীৰাম কলনীৰ সন্মুখত ৯,৮৫০ বৰ্গফুট এলেকাত ৬ কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বিস্তৃত সংগ্ৰহালয়টো ।

Worlds First Ramayana Wax Museum Opens Ayodhya Tourists Get Glimpse of Treta Yuga
অযোধ্যাৰ ৰামায়ণ মমৰ সংগ্ৰহালয়ত নিৰ্মিত এখন মডেল (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 16, 2025 at 1:37 PM IST

4 Min Read
অযোধ্যা: ৰাম জন্মভূমিৰ চৌহদত বিশাল ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ পিছত এতিয়া অযোধ্যাই আন এক ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি স্থাপন কৰিবলৈ সাজু হৈছে । ত্ৰেতা যুগৰ আভাস দিয়াৰ বাবে বিশ্বৰ প্ৰথমটো ৰামায়ণ মম সংগ্ৰহালয় সম্পূৰ্ণ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । চৌৰাচী কোচি পৰিক্ৰমা মাৰ্গত কাশীৰাম কলনীৰ বিপৰীতে অৱস্থিত এই সংগ্ৰহালয় ভক্তসকলৰ বাবে এক নতুন বিশ্বাসৰ কেন্দ্ৰই নহয়, বিশ্ব পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিব ।

নৱম দীপাৱলী সমাৰোহ উদযাপনৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে এই সংগ্ৰহালয়টো উদ্বোধন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । মহোৎসৱৰ ভৱিষ্যতৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগীয়ে এই বহুমূলীয়া উপহাৰ জনসাধাৰণৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিব । ৯,৮৫০ বৰ্গফুট এলেকাত বিস্তৃত এই সম্পূৰ্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত সংগ্ৰহালয়টো নিৰ্মাণ কৰোতে ব্যয় হৈছে প্ৰায় ৬ কোটি টকা ।

Worlds First Ramayana Wax Museum Opens Ayodhya Tourists Get Glimpse of Treta Yuga
অযোধ্যাৰ ৰামায়ণ মমৰ সংগ্ৰহালয়ৰ গেট (ETV Bharat Assam)

শ্ৰীৰামকে ধৰি ৫০ টা মূল চৰিত্ৰৰ জীৱন্ত মমৰ মূৰ্তি ইয়াত প্ৰদৰ্শিত হ’ব, যাৰ ফলত ৰামায়ণৰ সমগ্ৰ কাহিনীক প্ৰাণৱন্ত কৰি তোলা হ’ব । সংগ্ৰহালয়টোত এবাৰত ১০০ জন লোকৰ প্ৰৱেশৰ সুবিধা থাকিব । দৰ্শনাৰ্থীয়ে ভিতৰলৈ খোজ দিয়াৰ লগে লগে ত্ৰেতা যুগৰ সুগন্ধি আৰু ৰাম ধ্বনিৰ সুৰীয়া শব্দৰে পৰিৱেশ ভৰি পৰিব । প্ৰতিটো কোণত নিৰ্দ্দিষ্ট লোকসকলে অবিৰতভাৱে ‘ৰাম তৰক মন্ত্ৰ’ আৰু ভক্তিমূলক গীতৰ সুৰ বজাই মনটোক শান্তি আৰু ভক্তিৰে ভৰাই তুলিব ।

দক্ষিণ ভাৰতীয় স্থাপত্য শৈলীৰ ওপৰত আধাৰিত সংগ্ৰহালয়:

দক্ষিণ ভাৰতীয় স্থাপত্য শৈলীত নিৰ্মাণ কৰা এই সংগ্ৰহালয়ত দক্ষিণ ভাৰতীয় পৰম্পৰাগত স্থাপত্যৰ এক সুন্দৰ মিশ্ৰণ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । দুমহলীয়া এই ভৱনটোত তলৰ মহলাত ভগৱান ৰামৰ শৈশৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সীতাৰ স্বয়ম্বৰলৈকে বিভিন্ন ঘটনাৰ চিত্ৰণ পোৱাৰ বিপৰীতে প্ৰথম মহলাত নিৰ্বাসন, লংকা দহন, ৰাম-ৰাৱণৰ যুদ্ধৰ ভৱিষ্যৎ আভাস পোৱা যায় ।

Worlds First Ramayana Wax Museum Opens Ayodhya Tourists Get Glimpse of Treta Yuga
কেৰালাৰ এটা কোম্পানীয়ে কৰিছে সংগ্ৰহালয়টোৰ ডিজাইন (ETV Bharat Assam)

প্ৰতিটো মূৰ্তিৰ বাবে আকৰ্ষণীয় পোহৰ:

প্ৰতিটো মমৰ মডেলত অনন্য পোহৰৰ বৈশিষ্ট্য আছে, যিয়ে চৰিত্ৰসমূহক জীৱন্ত কৰি তোলে । দৰ্শকে ভগৱান ৰামৰ কাপোৰ-কানি, চুলি, হাঁহিৰ বাস্তৱতা স্পৰ্শ কৰি অনুভৱ কৰিব । প্ৰৱেশদ্বাৰৰ আৰম্ভণিতে ভগৱান গণেশৰ এক ভয়ংকৰ মূৰ্তিৰে আৰম্ভ হ’ব, যিয়ে বাধা আঁতৰোৱা হিচাপে যাত্ৰাৰ আৰম্ভণিৰ ইংগিত দিয়ে । ইয়াৰ পিছতে ৰাম লালাৰ শৈশৱৰ ৰূপৰ মমৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সৈতে চেলফি লোৱাৰ বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।

সংগ্ৰহালয়টোৰ ৰাজহৰ ১২% পোনপটীয়াকৈ যাব পৌৰ নিগমলৈ:

সংগ্ৰহালয়টোত নিৰাপত্তাৰ বিস্তৃত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । চাৰিটা জৰুৰীকালীন অগ্নিনিৰ্বাপক ব্যৱস্থা স্থাপন কৰা হৈছে, যাৰ ফলত যিকোনো জৰুৰীকালীন অৱস্থাত তাৎক্ষণিক সঁহাৰি নিশ্চিত কৰা হৈছে । এই প্ৰকল্প পৌৰ নিগমৰ সহযোগত চলিব । পৌৰ আয়ুক্ত জয়েন্দ্ৰ কুমাৰে উল্লেখ কৰে যে সংগ্ৰহালয়টোৰ ৰাজহৰ ১২% পোনপটীয়াকৈ পৌৰ নিগমলৈ যাব, যিয়ে অযোধ্যাৰ উন্নয়নত অৰিহণা যোগাব ।

Worlds First Ramayana Wax Museum Opens Ayodhya Tourists Get Glimpse of Treta Yuga
সংগ্ৰহালয়টোৰ ৰাজহৰ ১২% পোনপটীয়াকৈ যাব পৌৰ নিগমলৈ (ETV Bharat Assam)

কেৰালাৰ এটা কোম্পানীয়ে সংগ্ৰহালয়টোৰ ডিজাইন কৰিছিল:

এই বিশ্বমানৰ সংগ্ৰহালয়টো কেৰালাৰ প্ৰখ্যাত সুনীল ৱাক্স মিউজিয়াম কোম্পানীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছিল । কোম্পানীটোৰ মুৰব্বী সুনীলে কয়,"আমি ইয়াৰ পূৰ্বে মহাৰাষ্ট্ৰৰ লোনাভালা আৰু কেৰালাৰ তিৰুৱনন্তপুৰমত চেলিব্ৰিটি মমৰ সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণ কৰিছোঁ । অৱশ্যে অযোধ্যাৰ এই ৰামায়ণ সংগ্ৰহালয়টো অনন্য । ইয়াত আমি ৰামায়ণৰ ৫০ টা চৰিত্ৰ ইমান নিখুঁতভাৱে ভাস্কৰ্য ৰূপত নিৰ্মাণ কৰিছোঁ যে দৰ্শকে ত্ৰেতা যুগলৈ উভতি যোৱাৰ দৰে অনুভৱ কৰিব ।"

Worlds First Ramayana Wax Museum Opens Ayodhya Tourists Get Glimpse of Treta Yuga
দক্ষিণ ভাৰতীয় স্থাপত্য শৈলীৰ ওপৰত আধাৰিত সংগ্ৰহালয় (ETV Bharat Assam)

সুনীলে প্ৰকাশ কৰে যে সংগ্ৰহালয়ৰ বাহিৰত পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থাৰ উপৰিও এটা ষ্টুডিঅ’ কফি হাউচ, এটা স্নেক জ’ন আৰু এটা মনোৰঞ্জন এলেকাও গঢ়ি তোলা হৈছে । দৰ্শকে কেৱল মমৰ সংগ্ৰহালয় উপভোগ কৰাই নহয়, জলপান হিচাপে দক্ষিণ ভাৰতীয় আৰু উত্তৰ ভাৰতীয় খাদ্যও উপভোগ কৰিব ।

ৰামায়ণৰ ৫০টা চৰিত্ৰৰ ভাস্কৰ্য:

প্ৰথম মহলাত নিৰ্বাসনৰ সময়ত সুন্দৰবন, সীতাৰ অপহৰণ, ৰাৱণৰ হত্যা আদিৰ ভাস্কৰ্য, এই সকলোবোৰ থ্ৰীডি লাইটিং এফেক্টেৰে সজাই তোলা হৈছে । লংকা জ্বলোৱা হনুমানৰ মূৰ্তিটোত জুইৰ দৰে পোহৰৰ বৈশিষ্ট্যই এক ৰোমাঞ্চকৰ অভিজ্ঞতাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

Worlds First Ramayana Wax Museum Opens Ayodhya Tourists Get Glimpse of Treta Yuga
প্ৰতিটো মূৰ্তিৰ বাবে আকৰ্ষণীয় পোহৰ (ETV Bharat Assam)

সংগ্ৰহালয়ৰ টিকটৰ দাম মাত্ৰ ১০০ টকা । ৫০ জনীয়া এই প্ৰদৰ্শনীত ৰাম, সীতা, লক্ষ্মণ, ভৰত, হনুমান, ৰাৱণ, বিভীষণকে ধৰি সকলো প্ৰধান ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । সংগ্ৰহালয়টোত অত্যাধুনিক নিৰাপত্তা আৰু সুবিধা আছে । চিচিটিভি কেমেৰা আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহালয়টো ২৪x৭ নিৰীক্ষণ কৰিব । প্ৰৱেশ মাচুল ১০০ টকা ।

