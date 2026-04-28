কৃষকে উৎপাদন কৰিছে 'সূৰ্যৰ কণী', প্ৰতি কিলোগ্ৰামৰ দাম আঢ়ৈ লাখ টকা

নিজৰ চখ পূৰণৰ বাবে এখন বাগান নিৰ্মাণ কৰিলে এজন লোকে । এক বিশেষ আমৰ পুলি আনি লগাইছিল নিজৰ বাগানখনত । এক প্ৰতিবেদন ।

Worlds Costliest Japanese Miyazaki Mango Finds Home In Bihar Farmers Backyard Orchard
আঢ়ৈ লাখটকীয়া আম (ETV Bharat Gfx)
Published : April 28, 2026 at 6:26 PM IST

শিৱহৰ (বিহাৰ): খেতিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে আগবাঢ়িছে বিহাৰ । এইবাৰ বিহাৰৰ কৰা হৈছে এক লাখটকীয়া ফচলৰ খেতি । পৰম্পৰাগত খেতিৰে কৃষিক্ষেত্ৰত পৰিচয় গঢ়াৰ সময়তে, বিহাৰৰ এগৰাকী কৃষকে এনে এক কাম কৰি দেখুৱালে, যাৰ ফলত সমগ্ৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ সেই খেতিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ পৰে ।

চৌখিন খেতিয়কগৰাকীৰ নাম ৰণবিজয় কুমাৰ । তেওঁ নিজৰ বাগানত ৰোপণ কৰিলে আটাইতকৈ দামী আমৰ পুলি । এই বিশেষ আমৰ নাম হ'ল মিয়াজাকি । তেজীৰঙা-বেঙুনীয়া আৰু প্ৰচুৰ সোৱাদযুক্ত এই মিয়াজাকি আম । যাৰ মূল্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত আঢ়ৈ লাখ টকা । এই আমৰ খেতি চাবলৈকে এতিয়া তেওঁৰ বাগানখনত ভিৰ কৰে বহুজনে ।

কেনে পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন এই আমৰ খেতি কৰিবলৈ (ETV Bharat Gfx)

চখ পূৰণৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছিল বাগান:

ৰণবিজয় কুমাৰে প্ৰায় তিনিবছৰ পূৰ্বে নিজৰ গাঁৱলৈ উভতি আহি চখ হিচাপে বাগিচাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল । তেওঁ হাৰিয়ানাৰ পৰা মিয়াজাকি আমৰ পুলি এটা আনি নিজৰ বাগিচাখনত ৰোপণ কৰে, যি বৰ্তমান ফল দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । কিন্তু এই বছৰ বৰষুণৰ বাবে উৎপাদনত সামান্য প্ৰভাৱ পৰিছিল । প্ৰায় ১০টা ফলৰ উৎপাদন হোৱাৰ আশা কৰা হৈছিল যদিও মাত্ৰ চাৰিটাহে আম লাগিছিল । অৱশ্যে এই ফলৰ দাম আৰু বিশেষত্বই অঞ্চলটোত চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ।

"আমি এই আমকেইটা নিজে খাবলৈ ৰাখিছোঁ । ইয়াৰ মূল্য প্ৰতি কিলোগ্ৰামত প্ৰায় ২ লাখ ৫০ হাজাৰ টকা বুলি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । এই আম খোৱাৰ অভিজ্ঞতা অনন্য, জীৱন ধন্য হৈ যাব ।" ৰণবিজয় কুমাৰ, কৃষক ।

ৰাসায়নিক সাৰৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কৰিছে খেতি:

তেওঁৰ বাগিচাখন কেৱল আমতে সীমাবদ্ধ নহয় । তেওঁ ৪০ জোপাতকৈও অধিক সুগন্ধি ফুলৰ গছ ৰোপণ কৰিছে—হাচনাহানা, চম্পা, জেচমিন আদি । লগতে আছে বিভিন্ন জাতৰ মধুৰিআম, জামুক, চেৰী, নাচপতি, কঁঠাল আদিৰ দৰে ফলমূলৰ গছ । তেওঁ কয় যে তেওঁ কোনো ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ নকৰে, কেৱল পানী আৰু প্ৰতিপালনৰ বাবেই গছবোৰে এনেদৰে ফচল দিছে বুলি তেওঁ জনাই ।

কি কি স্বাস্থ্য গুণ আছে এই আমত ? (ETV Bharat Gfx)

স্বাস্থ্যৰ বাবে যথেষ্ট উপকাৰী:

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ অভিষেক কুমাৰৰ মতে মিয়াজাকি আম কেৱল ব্যয়বহুলেই নহয়, পুষ্টিৰ ক্ষেত্ৰতো সমৃদ্ধ । ইয়াত অধিক পৰিমাণৰ এণ্টিঅক্সিডেন্ট, ডায়েটাৰী ফাইবাৰ, বিটা-কেৰ'টিন, আৰু জেকচেনথিন থাকে, যিয়ে চকুৰ দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি, কোষ মেৰামতি আৰু হজম শক্তি উন্নত কৰাত সহায় কৰে । ভিটামিন চি আৰু ইয়ে সুস্থ ছাল গঠনত সহায় কৰে, আনহাতে ভিটামিন এ আৰু বিয়ে শৰীৰৰ সামগ্ৰিক কাৰ্যক্ষমতা শক্তিশালী কৰে ।

কৃষি বিশেষজ্ঞসকলে ইয়াক এক প্ৰগতিশীল পদক্ষেপ বুলি গণ্য কৰে:

কৃষি বিশেষজ্ঞ তথা উদ্ভিদ চিকিৎসক শিবেন্দ্ৰ প্ৰতাপ ৰাথোৰে এই পদক্ষেপক অত্যন্ত প্ৰেৰণাদায়ক বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁৰ মতে, মিয়াজাকি আম জাপানৰ মিয়াজাকি অঞ্চলৰ স্থানীয় আৰু ইয়াক 'সূৰ্যৰ কণী' বুলিও জনা যায় । ইয়াৰ তেজীৰঙা, সোৱাদযুক্ত আৰু আঁহ নথকাৰ বাবে ইয়াক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত অনন্য কৰি তোলে ।

কৃষি বিশেষজ্ঞ শিবেন্দ্ৰ প্ৰতাপ ৰাথোৰে কয়,"ইয়াৰ খেতিৰ বাবে ২৫ৰ পৰা ৩৫ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ উষ্ণতা, প্ৰচুৰ সূৰ্যৰ পোহৰ আৰু ভালদৰে পানী নিষ্কাশন কৰিব পৰা মাটিৰ প্ৰয়োজন হয় । গ্ৰাফ্টিং পুলি, জলসিঞ্চন, মালচিং , ফ্ৰুট বেগিঙৰ দৰে প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰে ইয়াৰ গুণগত মান আৰু বজাৰ মূল্য আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ।"

কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তনৰ মুখ:

শিৱহৰৰ দৰে সৰু জিলাৰ এই উচ্চ মূল্যৰ উদ্যান শস্যই ইংগিত দিয়ে যে কৃষকসকলে পৰম্পৰাগত কৃষিৰ বাহিৰেও উদ্ভাৱন আৰু বজাৰ-চালিত কৃষিৰ দিশত আগবাঢ়িছে । ৰণবিজয় কুমাৰৰ এই প্ৰচেষ্টাই কেৱল স্থানীয় কৃষকৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা নহয়, ইচ্ছা আৰু সঠিক জ্ঞান থাকিলে খেতি কেৱল জীৱিকাৰ উৎসই নহয়, স্বীকৃতি আৰু সমৃদ্ধিৰ উৎসও হ’ব পাৰে, সেই কথাকেই যেন প্ৰমাণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ পূৰ্বে পশ্চিমবংগৰ ভিন্ন স্থানত এনআইএ ৰ দল, আৰম্ভ কৰিছে অভিযান

ছিকিম ভাৰতৰ অষ্টলক্ষ্মী, ‘এক্ট ইষ্ট, এক্ট ফাষ্ট’ৰ বাবে কেন্দ্ৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

