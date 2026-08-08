বিশ্বৰ লগতে প্ৰযুক্তিও সলনি হ'ব; যিয়ে শিকিব তেৱেঁ জিকিব: আইআইটি দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

বিশ্বৰ লগতে প্ৰযুক্তিও সলনি হ'ব; যিয়ে শিকিব তেৱেঁ জিকিব: আইআইটি দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
আইআইটি দিল্লীৰ সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠানত যোগদান কৰি আনন্দিত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সকলো স্নাতক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।
Published : August 8, 2026 at 7:32 PM IST
নতুন দিল্লী : বিকাশশীল বিশ্ব, প্ৰযুক্তি, উদ্যোগ, পেছাৰ মাজত যিজনে শিকি থাকিব তেৱেঁই জীৱনত জয়ী হ’ব । শনিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই কথা উল্লেখ কৰে ।
ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেকন’লজী (আইআইটি) দিল্লীৰ ৫৭ সংখ্যক সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠানত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আঙুলিয়াই দিয়ে যে বিশ্ব শক্তি ভাৰসাম্য প্ৰতি মুহূৰ্ততে পৰিৱৰ্তিত হৈ আছে আৰু ইয়াৰ আঁৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি হৈছে প্ৰযুক্তি, যাৰ তীব্ৰ গতিৰে বিকাশ ঘটিছে ।
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi participates in the 57th Convocation Ceremony of the Indian Institute of Technology (IIT) Delhi— ANI (@ANI) August 8, 2026
Prime Minister will present the Institute's most prestigious honours, including the President's Gold Medal, Director's Gold Medal, Shankar… pic.twitter.com/wjsVVcef15
তেওঁ কয়, "বিশ্বজনীন কৌশলগত সমীকৰণটো দ্ৰুতগতিত স্থানান্তৰিত হৈছে । গোলকীয় শক্তিৰ ভাৰসাম্যৰ বিকাশ ঘটিছে, যিটো মূলতঃ প্ৰযুক্তিগত উন্নতিৰ গতিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আগন্তুক ২০-৩০ বছৰত পৃথিৱীখন কেনেকুৱা হ'ব সেয়া কোনেও নিশ্চিতভাৱে ক'ব নোৱাৰে । পৃথিৱী, প্ৰযুক্তি, উদ্যোগ, বৃত্তি সকলো বিকশিত হ'ব । কিন্তু এই সকলোবোৰৰ মাজত এটা কথা মনত ৰাখিব যে যিসকলে শিকি থাকিব তেওঁলোক সফল হ'ব ।"
মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰা অন্তিমখন সমাৱৰ্তনৰ কথা স্মৰণ কৰি মোদীয়ে কয়, "অন্তিমবাৰৰ বাবে যেতিয়া মই সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া সমগ্ৰ দেশখন ক'ভিডৰ সময়ছোৱাৰ মাজেৰে পাৰ হৈছিল । সেই সময়ত মই ভাৰ্চুৱেলী যোগদান কৰিছিলোঁ । কিন্তু আজি মই আপোনালোক সকলো যুৱ শক্তিৰ মাজত সোঁশৰীৰে ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ ।"
#WATCH | Delhi | Prime Minister Narendra Modi presents IIT Delhi's most prestigious honours, including the President's Gold Medal, Director's Gold Medal, Shankar Dayal Sharma Gold Medal, and Perfect Ten Gold Medals, to meritorious students at the institute's 57th Convocation… pic.twitter.com/WOLK9mauJx— ANI (@ANI) August 8, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে তেওঁ সকলো স্নাতক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক লৈ গৌৰৱান্বিত । "আজি আপোনালোকৰ পৰিয়ালে যেনেকৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে, ময়ো আপোনালোক সকলোৰে বাবে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ ।" তেওঁ কয় ।
উল্লেখ্য যে এই অনুষ্ঠানত ৫৮৭ জন পিএইচডি ডিগ্ৰীধাৰীকে ধৰি মুঠ ৩ হাজাৰোধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হয় ।
"আপোনালোকে বৰ্তমান নিজৰ জীৱনৰ এক স্মৰণীয় মুহূৰ্ত অনুভৱ কৰি আছে । এই মুহূৰ্তৰ অংশ হোৱাটো ইয়াৰ আনন্দ, সপোন আৰু আৱেগেৰে ভৰা আৰু আপোনালোক সকলোৰে সৈতে এই অভিজ্ঞতা বিনিময় কৰিবলৈ আইআইটি দিল্লী কেম্পাছলৈ অহাটোও মোৰ বাবে অতি বিশেষ ।" তেওঁ লগতে কয় ।
মোদীয়ে কয় যে নতুন পৰিস্থিতি আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ প্ৰতি প্ৰস্তুত থাকে, তেওঁলোকে প্ৰত্যাহ্বানক সুযোগলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে আৰু “এইটোৱেই আপোনালোকে আইআইটি দিল্লীত শিকিছে” । মোদীয়ে কয় যে ভাৰতে এতিয়া প্ৰতিটো খণ্ডতে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ দিশত কাম কৰি আছে ।
VIDEO | PM Modi inaugurates Param Pragya, an AI-powered high-performance supercomputing facility established at the Sonipat Campus of IIT Delhi during 57th Convocation ceremony of IIT Delhi.#IITDelhi #PMModi— Press Trust of India (@PTI_News) August 8, 2026
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/MimU91ONqs
"আজি আমাৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে দেশত নতুন খণ্ডৰ উন্মেষ ঘটিছে ।" তেওঁ কয় । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে বিশ্ব শক্তিৰ ভাৰসাম্য প্ৰতি মুহূৰ্ততে সলনি হৈ আছে আৰু ইয়াৰ আঁৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি হৈছে প্ৰযুক্তিৰ গতি । আইআইটি দিল্লীতো কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ সৈতে জড়িত কিছু নতুন পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰা হৈছে বুলি মোদীয়ে উল্লেখ কৰে ।
"ইয়াৰ বাবেও আপোনালোক সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ।" তেওঁ কয় । আনহাতে, অৰ্ধপৰিবাহী খণ্ডৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে যেতিয়া চৰকাৰে এই দিশত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল তেতিয়া ভাৰতে এই কাম কৰিব পাৰিবনে বুলি একাংশ লোকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল ।
"কিন্তু আজি প্ৰথমটো অৰ্ধপৰিবাহী ইউনিটত উৎপাদন আৰম্ভ হৈছে । মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে চিপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জাহাজলৈকে ইয়াত সকলো আপোনালোকৰ হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ।" প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰ্চুৱেলি ‘পৰম প্ৰজ্ঞা’ও উদ্বোধন কৰে । ই হৈছে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ শোনিপাট চৌহদত এআই চালিত উচ্চ কাৰ্যক্ষম ছুপাৰ কম্পিউটিং সুবিধা । এই সুবিধাই কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা, তথ্য বিজ্ঞান, উন্নত কম্পিউটিং আৰু আন্তঃশাখা গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিষ্ঠানখনৰ সামৰ্থ্য শক্তিশালী কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।