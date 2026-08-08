বিজ্ঞান, প্ৰযুক্তিয়ে সঘনাই সলনি কৰিছে বিশ্বক, শিকি থকা লোকেহে জয়লাভ কৰিব: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

বিজ্ঞান, প্ৰযুক্তিয়ে সঘনাই সলনি কৰিছে বিশ্বক, শিকি থকা লোকেহে জয়লাভ কৰিব: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
আইআইটি দিল্লীৰ ৫৭ সংখ্যক সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠান অংশগ্ৰহণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৷
Published : August 8, 2026 at 3:57 PM IST
নতুন দিল্লী : শনিবাৰে ভাৰতীয় প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান চমুকৈ আইআইটি দিল্লীৰ ৫৭ সংখ্যক সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ৷ এই অনুষ্ঠানত প্ৰধানামন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ আইআইটি দিল্লীৰ ৫৭ সংখ্যক সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠান অংশগ্ৰহণ কৰি শিক্ষাৰ্থীক উদ্দেশ্যি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ৷
ভাষণ প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "দ্ৰুতগিতত সলনি হোৱা বিশ্বৰ প্ৰযুক্তি, উদ্যোগ আৰু বৃত্তিৰ মাজত যিজনে নিজকে খাপ-খোৱাৰ চেষ্টা কৰে বা শিকি থাকিব তেওঁ জীৱনত জয়ী হ’ব ৷ বৰ্তমান বিশ্বৰ শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাই বৃহৎ ভূমিকা পালন কৰিছে ৷ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত বিশ্বৰ শক্তিশালী দেশ বা গ্ল’বেল পাৱাৰ বৰ্তাই ৰাখিবলৈ প্ৰযুক্তিৰ সৈতে খাপ খাব লাগে ৷ আমি সেই গতি লোৱাৰ প্ৰয়োজন ৷"
Delighted to join the Convocation Ceremony of IIT Delhi. My best wishes to all the graduating students.@iitdelhi https://t.co/Lhuq4yUzJW— Narendra Modi (@narendramodi) August 8, 2026
শিক্ষাৰ্থীসকলক সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আগন্তুক ২০-৩০ বছৰত পৃথিৱীখন কেনেকুৱা হ'ব কোনেও নিশ্চিতভাৱে ক'ব নোৱাৰে । প্ৰযুক্তিবিদ্যা, উদ্যোগ, বৃত্তি সকলো পৰিৱৰ্তন হ'ব । কিন্তু এই সকলোবোৰৰ মাজত এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে যিসকলে শিকি থাকিব তেওঁলোকেহে সফল হ'ব । নতুন প্ৰযুক্তি আহিব, সলনি হ'ব দেশ ৷ সেয়ে নতুন পৰিস্থিতিৰ সৈতে যি প্ৰত্যাহ্বান ল'বলৈ সাজু তেওঁৰ বাবে নতুন সুযোগ আহিব ৷ সেয়ে শিকি থকাটো প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ বাবে প্ৰয়োজন ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে দেশত নতুন খণ্ডৰ উন্মেষ ঘটিছে । বিশ্ব শক্তিৰ ভাৰসাম্য প্ৰতি মুহূৰ্ততে সলনি হৈ আছে আৰু ইয়াৰ আঁৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি হৈছে প্ৰযুক্তিৰ গতি ৷ আইআইটি দিল্লীতো কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ সৈতে জড়িত কিছু নতুন পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰা হৈছে । এই ব্যৱস্থাই আমাৰ দেশৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ খণ্ডত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰিব ৷ তাৰ বাবে মই শুভেচ্ছা জনাইছো ।"
ক'ভিডৰ প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "মই শেষবাৰৰ বাবে সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলো তেতিয়া, যেতিয়া সমগ্ৰ দেশখনে ক'ভিডৰ সময়ছোৱাৰ মাজেৰে পাৰ হৈছিল । তেতিয়া মই ভাৰ্চুৱেলি যোগদান কৰিছিলো । কিন্তু আজি মই আপোনালোকৰ মাজত ব্যক্তিগতভাৱে উপস্থিত হৈছো ।"
জীৱনৰ অভিজ্ঞতা সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়,"জীৱন যেতিয়া বিপদৰ ধুমুহা আহে তেতিয়া সেই ধুমুহাৰ লগতে সুযোগ আহে ৷ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাত নিৰ্দিষ্ট পাঠ্যক্ৰম থাকে ৷ জীৱনত কেতিয়াও নিৰ্দিষ্ট পাঠ্যক্ৰম বা চিলেবাছ নাথাকে ৷ সেয়ে নিজকে সঠিক দিশত পৰিচালিত কৰিবলৈ হলে সময়ৰ লগত খাপ খোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে ৷ সেয়া চাকিৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওঁক বা প্ৰজেক্টৰ ক্ষেত্ৰতে নিজকে সময়ৰ লগত খাপ খুওৱাৰ প্ৰয়োজন আছে ৷"
আনহাতে শনিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আইআইটি দিল্লীৰ চোনিপট কেম্পাছত স্থাপন কৰা এআই চালিত 'পৰম প্ৰজ্ঞা' ছুপাৰ কম্পিউটিং কেন্দ্ৰও উদ্বোধন কৰে ।
লগতে পঢ়ক: অৰুণাচলৰ ২৭ টা স্থানক চৰকাৰী মানচিত্ৰত স্বীকৃতি ভাৰতৰ