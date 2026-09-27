মেঘালয় পৰ্যটনত ৭৫ হাজাৰ লোকৰ কৰ্মসংস্থাপন লাভ; বিশ্ব পৰ্যটন দিৱসত আশাৰ সঞ্চাৰ
মেঘালয়ৰ বহনক্ষম উন্নয়ন, নতুন গন্তব্যস্থান আৰু শক্তিশালী সম্প্ৰদায়ৰ অংশগ্ৰহণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ ফলত পৰ্যটনৰ নিয়োগ ব্যৱস্থাই ৭৫ হাজাৰ অতিক্ৰম কৰিছে ।
Published : September 27, 2026 at 3:06 PM IST
গুৱাহাটী : বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস ২০২৬ৰ এই সময়ছোৱাত মেঘালয়ে নিজৰ পৰ্যটন খণ্ডৰ এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তনৰ কামত অগ্ৰসৰ হৈছে । দিনক দিনে মেঘালয়ত কেৱল পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্যই নহয়, সম্প্ৰদায়কেন্দ্ৰিক, বহনক্ষম আৰু জলবায়ু-সহনশীল পৰ্যটন ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাত ৰাজ্য চৰকাৰে গুৰুত্ব দিছে । চৰকাৰৰ লক্ষ্য হৈছে মেঘালয়ক বছৰজুৰি বিশ্বব্যাপী এক উন্নত পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়ি তোলা ৷
ৰাজহুৱা আৰু ব্যক্তিগতখণ্ডৰ বিনিয়োগেৰে ৰাজ্যখনত ১৫০ টাতকৈ অধিক পৰ্যটন প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে । মেঘালয়ে পৰ্যটনক স্থানীয় অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু আঞ্চলিক উন্নয়নৰ অন্যতম চালিকা শক্তি হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্য লৈছে ।
- উচ্চ মাত্ৰাৰ পৰ্যটন নীতি
৭৫ হাজাৰৰো অধিক লোক মেঘালয়ত পৰ্যটন-নিৰ্ভৰ জীৱিকাৰ সৈতে জড়িত ৷ মেঘালয়ৰ পৰ্যটন নীতিৰ মূল বিষয় হৈছে সম্প্ৰদায়ৰ অংশগ্ৰহণ । হোমষ্টে, স্থানীয় গাইড, পৰ্যটন বাহন, সম্প্ৰদায়ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আন্তঃগাঁথনি আৰু অন্যান্য স্থানীয় উদ্যোগে বাসিন্দাসকলক পৰ্যটন অৰ্থনীতিৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হোৱাৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিছে ।
ৰাজ্য চৰকাৰৰ তথ্য মতে, পৰ্যটনৰ সৈতে জড়িত জীৱিকাৰ সংখ্যা ২০২২ চনত প্ৰায় ৫০ হাজাৰ, ২০২৫ চনত ৭৫ হাজাৰৰো অধিকলৈ বৃদ্ধি পাইছে । ২০২৫ চনত ৰাজ্যখনলৈ প্ৰায় ১৮.৫৫ লাখ পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিছিল ।
ৰাজ্যখনৰ ৭৬ শতাংশতকৈও অধিক ভূমি বনাঞ্চলে আৱৰি আছে । নদী, গুহা, জলপ্ৰপাত, জীৱন্ত শিপাৰ দলং, খাচী, জয়ন্তীয়া তথা গাৰো জনগোষ্ঠীৰ ঐতিহ্যই মেঘালয়ৰ পৰ্যটনক এক সুকীয়া পৰিচয় দিছে ।
ৰাজ্যখনে ৮৭৭ টা হোমষ্টে আবেদনত অনুমোদন জনাই ১২০ কোটিৰো অধিক টকা মুকলি কৰি স্থানীয় আতিথ্য ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে ৬ হাজাৰৰো অধিক নিয়োগৰ সৃষ্টি কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মেঘালয় হোমষ্টে মিছনে ২০২৬–২৭ চনৰ ভিতৰত ১০০০ টা হোমষ্টে নিৰ্মাণ আৰু উন্নীতকৰণৰ কাম কৰি আছে ৷ ৰাজ্যখনত ৩,০০০ টা হোমষ্টে গঢ়ি তোলা দীৰ্ঘম্যাদী লক্ষ্য লোৱা হৈছে ৷
ইয়াৰ উপৰিও গ্ৰাম্য পৰ্যটন সমবায় আৰু সম্প্ৰদায় নেতৃত্বাধীন পৰ্যটন আন্তঃগাঁথনি আঁচনিৰ জৰিয়তে সম্প্ৰদায় নেতৃত্বাধীন পৰ্যটনক শক্তিশালী কৰা হৈছে, যাৰ ফলত সম্প্ৰদায়সমূহে গন্তব্যস্থান নিৰ্মাণ আৰু স্থানীয় উদ্যোগসমূহৰ বিকাশত অধিক ভূমিকা ল’ব পাৰে ।
এই সম্প্ৰদায়কেন্দ্ৰিক পদ্ধতিটো জলবায়ুৰ স্থিতিস্থাপকতাৰ সৈতেও জড়িত । মেঘালয় সম্প্ৰদায়ৰ নেতৃত্বত লেণ্ডস্কেপ মেনেজমেণ্ট প্ৰজেক্টে (Meghalaya Community-Led Landscape Management Project)ৰ জৰিয়তে ৪০০ ৰো অধিক গাঁৱক ভূমি, পানী আৰু বনাঞ্চল পুনৰুদ্ধাৰৰ কামত সহায় কৰা হৈছে ।
From fossil trails to rugged landscapes, this is where adventure meets geological history.— Ministry of Tourism (@tourismgoi) September 26, 2026
Discover a different side of Meghalaya, where the hills hold stories of an ancient sea.
2/2 pic.twitter.com/2m2LxqMccB
ভূমি পুনৰুদ্ধাৰ, জীৱিত শিপাৰ দলং সংৰক্ষণ আৰু পৰিৱেশ সেৱাৰ বিনিময়ত ধন প্ৰদানৰ দৰে পদক্ষেপে প্ৰমাণ কৰে যে পৰিৱেশৰ যত্ন লোৱাটোৱেও অৰ্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতাত কেনেদৰে অৰিহণা যোগাব পাৰে ।
- বিশ্বমানৰ পৰ্যটনস্থলী গঢ়াৰ পৰিকল্পনা
মেঘালয়ক বছৰজুৰি বিশ্ব পৰ্যটন স্থলী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আৰু সকলো জিলাকে অৰ্থনৈতিক সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ ৰাজ্যখনে পৰ্যটনৰ আন্তঃগাঁথনি, গন্তব্যস্থান উন্নয়ন আৰু সামূহিক পৰ্যটনৰ বাবে ১৬২ কোটি টকাতকৈও অধিক ধন আবণ্টনৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে । ইয়াৰ জৰিয়তে চাৰিটা প্ৰধান কেন্দ্ৰ ক্ৰমে উমিয়াম, চ’হৰা, ডাউকি-শ্বানংপডেং আৰু নক্ৰেকক বিশ্বমানৰ পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।
আনহাতে, আন্তঃগাঁথনিৰ ডাঙৰ উন্নয়নসমূহৰ ভিতৰত আছে ২৩৩.৭৫ কোটি টকাৰ পিএম-ডেভিন চ’হৰা পৰ্যটন চাৰ্কিট (PM-DevINE Sohra Tourism Circuit), যিয়ে নোহকালিকাই জলপ্ৰপাত, মাউছমাই ইক’ পাৰ্ক আৰু খাচীৰ ঐতিহ্য অভিজ্ঞতা কেন্দ্ৰক সামৰি লৈছে । ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ কেইবাটাও ল্যাণ্ডমাৰ্ক প্ৰকল্পও চলি আছে, যেনে শ্বিলং পিক ৰ’পৱে, মকডক স্কাইৱাক, মাউচিনৰামৰ ৰেইন এণ্ড বেম্ব’ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যত চেণ্টাৰ, লিভিং ৰুট ব্ৰীজ মিউজিয়াম, টুৰা ইণ্টিগ্ৰেটেড হস্পিটেলিটি এণ্ড কনভেনচন চেণ্টাৰ আৰু ডাকিৰ উমংগট ৰিভাৰফ্ৰণ্ট ডেভেলপমেণ্ট ।
অঞ্চলটোত থকাৰ ব্যৱস্থাও সম্প্ৰসাৰিত হৈছে ৷ নগৰগাঁও আৰু ৰাকছামগ্ৰেত নতুন অতিথিশালা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও শ্বিলং বিমানবন্দৰৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু পঞ্চ তাৰকা হোটেলৰ বাবে ৰাজহুৱা-ব্যক্তিগত অংশীদাৰিত্ব (Public-Private Partnerships চমুকৈ PPP)ৰ ফলত গোটেই বছৰটোত উচ্চমানৰ সুবিধাসমূহৰ সুবিধা যথেষ্ট উন্নত কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
উল্লেখযোগ্য যে চিএম-এলিভেট কাৰ্যসূচীৰ অধীনত প্ৰাইম টুৰিজিম ভেহিকেল আঁচনিখনে পৰ্যটকৰ বাবে ভ্ৰমণক অধিক নিৰৱচ্ছিন্ন আৰু আৰামদায়ক কৰি তোলাৰ সফল পদক্ষেপ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰাই নহয়, স্থানীয় উদ্যোগীসকলৰ বাবেও নতুন জীৱিকা আৰু ব্যৱসায়িক সুযোগৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
আৰ্থিক সাহায্য, ঋণ সহায়, GPS সক্ষম বাহন, ব্ৰেণ্ডিং আৰু বাধ্যতামূলক পৰ্যটন প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে এই আঁচনিখনে সামগ্ৰিক পৰ্যটন অভিজ্ঞতাক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ ক্ৰমবৰ্ধমান পৰ্যটন অৰ্থনীতিত অধিক লোকক অংশগ্ৰহণ কৰাত সহায় কৰিছে ৷
- AI আৰু ডিজিটেল প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰত গুৰুত্ব
২০২৬ চনৰ বিশ্ব পৰ্যটন দিৱসৰ চৰকাৰী বিষয়বস্তু "ডিজিটেল এজেণ্ডা আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ সৈতে পৰ্যটনক পুনৰ গঠন কৰা"ৰ সৈতে সংগতি ৰাখি মেঘালয়ে পৰ্যটনস্থলী ব্যৱস্থাপনাত ডিজিটেল প্ৰযুক্তি আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে । য’ত পৰ্যটকৰ উপস্থিতি, যান-বাহনৰ চলাচল আৰু পৰ্যটনস্থলীৰ দখল-ক্ষমতা বাস্তৱ সময়ত অনুসৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । AI-ৰ সহায়ত পৰ্যটকৰ ভিৰৰ পূৰ্বানুমান, যান-বাহনৰ প্ৰবাহ, আবৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা আৰু আন্তঃগাঁথনি পৰিকল্পনাৰ কামো কৰা হ'ব ।
ইয়াৰ লগতে Tourist Buddy initiative-ৰ জৰিয়তে গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যটনস্থলীসমূহত স্থানীয় যুৱক-যুৱতীক জড়িত কৰি পৰ্যটকক তথ্য, জৰুৰীকালীন সহায় আৰু সুৰক্ষা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । সংগীত, উৎসৱ আৰু সৃষ্টিশীল অৰ্থনীতিত নতুন সুযোগ পৰ্যটনক বছৰজুৰি সক্ৰিয় কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত মেঘালয়ৰ উৎসৱ আৰু সৃষ্টিশীল অৰ্থনীতিয়েও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছে ।
- উৎসৱ, সাংস্কৃতিক আৰু সৃষ্টিশীল অৰ্থনীতিৰ সম্প্ৰসাৰণ
মেঘালয় তৃণমূল পৰ্যায়ৰ সংগীত কাৰ্যসূচী (Meghalaya Grassroots Music Programme)ৰ অধীনত ৭,০০০ৰো অধিক স্থানীয় শিল্পীক সহায় কৰা হৈছে । এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে ৬,০০০ৰো অধিক প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ জীৱিকাৰ সৃষ্টি হৈছে ।
What if an adventure in the hills could take you millions of years back in time?— Ministry of Tourism (@tourismgoi) September 26, 2026
In Mawlyngbna, #Meghalaya, ancient marine fossils embedded in the rocks offer a glimpse into the region’s prehistoric past. #WorldTourismDay #IncredibleIndia #Travel #Tourism #Trending
1/2 pic.twitter.com/2QBuYi1dSp
২০২৫ চনত মে’গং ফেষ্টিভেল (Me'long Festival), শ্বিলং চেৰী ব্লাছম ফেষ্টিভেল (Shillong Cherry Blossom Festival) আৰু শ্বিলং লিটাৰেৰী ফেষ্টিভেল (Shillong Literary Festival) আদিয়ে ১.১ লাখতকৈও অধিক পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিছিল । কুলিনেৰী কেছকেড (Culinary Cascade) আৰু মেঘালয় মাটিকঠাল মহোৎসৱ (Meghalaya Pineapple Festival)তো প্ৰায় ১০,০০০ পৰ্যটকৰ সমাগম হৈছিল ।
আনহাতে, মেঘালয় চলচ্চিত্ৰ পৰ্যটন নীতি ২০২৫-ৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যক দেশীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে । যাৰ ফলত স্থানীয় সেৱা প্ৰদানকাৰীসকলৰ বাবে নতুন বাণিজ্যিক সুযোগৰ সৃষ্টি হয় ।
- ঐতিহ্য সংৰক্ষণতো বিশেষ গুৰুত্ব
মেঘালয়ৰ পৰ্যটন পৰিকল্পনাত ঐতিহ্য সংৰক্ষণ আৰু পৰিৱেশবান্ধৱ আন্তঃগাঁথনিকো গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । মাউলাংৱিৰৰ পাইন হোম ইক’-ছাষ্টেনেবল মডেল প্ৰজেক্টে স্থানীয় সামগ্ৰী আৰু সম্প্ৰদায়ৰ অংশগ্ৰহণ ব্যৱহাৰ কৰি কম প্ৰভাৱৰ স্থাপত্য পদ্ধতিৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে ৷ সমান্তৰালভাৱে, মাউচিনৰামত শেহতীয়াকৈ উদ্বোধন কৰা টৱাহলংগৱাৰ মুকলি বায়ু সংগ্ৰহালয়ে (Twhalongwar Open Air Museum) ২০ টাতকৈও অধিক প্ৰাচীন গাঁথনি, মেগালিথ, ঐতিহাসিক লৌহভাটি আৰু প্ৰাচীন বাণিজ্যিক পথৰ নিদৰ্শন সংৰক্ষণৰ জৰিয়তে মেঘালয়ৰ চহকী ইতিহাসক উজ্জ্বল কৰি তুলিছে, যিয়ে থলুৱা ইতিহাসক এক নিমজ্জিত দৰ্শনাৰ্থীৰ আকৰ্ষণলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে ।
- ভৱিষ্যতৰ বাবে সাজু পৰ্যটনৰ আৰ্হি
মেঘালয়ৰ পৰ্যটন নীতিৰ মূল লক্ষ্য এতিয়া কেৱল পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰাই নহয়, পৰ্যটকক অধিক সময় ৰাজ্যখনত থাকিবলৈ উৎসাহিত কৰা, স্থানীয় উদ্যোগ বৃদ্ধি কৰা, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কৰা আৰু পৰ্যটনৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা অৰ্থনৈতিক মূল্য স্থানীয় সম্প্ৰদায়ৰ মাজত ধৰি ৰখাত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।
মেঘালয়ৰ পৰ্যটনৰ লক্ষ্য হৈছে এনে এক পৰ্যটন মডেল গঢ়ি তোলা, য'ত বিনিয়োগে স্থানীয় উদ্যোগ সৃষ্টি কৰিব, আন্তঃগাঁথনি উন্নত হ'ব যদিও অঞ্চলটোৰ স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ থাকিব । প্ৰযুক্তি আৰু AI সংৰক্ষণৰ সহায়ক হ'ব আৰু পৰ্যটনখণ্ডৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা মূল্যৰ অংশীদাৰ হ'ব স্থানীয় সম্প্ৰদায় ।
বিশ্ব পৰ্যটন দিৱস ২০২৬ উপলক্ষে মেঘালয়ৰ এই দৃষ্টিভংগীৰ কেন্দ্ৰত আছে - বিশ্বব্যাপী প্ৰতিযোগিতামূলক, সম্প্ৰদায় নেতৃত্বাধীন, পৰিৱেশৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ আৰু ভৱিষ্যতৰ বাবে সাজু পৰ্যটন অৰ্থনীতি গঢ়ি তোলাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে, যিয়ে ইয়াৰ জনসাধাৰণৰ বাবে সুযোগ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে মেঘালয়লৈ দৰ্শনাৰ্থীক আকৰ্ষণ কৰা প্ৰাকৃতিক আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনাগত প্ৰজন্মৰ বাবে সুৰক্ষিত হৈ থকাটো নিশ্চিত কৰে ।