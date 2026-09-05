ETV Bharat / bharat

চিঙৰাৰ উৎপত্তি ক'ত ? বিশ্ব চিঙৰা দিৱসত কেইটামান নতুন কথা...

ভাৰতত চিঙৰা ভালপোৱা মানুহৰ সংখ্যা বহুত বেছি । কিন্তু আপুনি জানেনে এই চিঙৰা ভাৰতলৈ কেনেকৈ আহিল ?

world samosa day 2025
চিঙৰাৰ উৎপত্তি ক'ত ? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 5, 2026 at 5:06 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

জব্বলপুৰ : আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছেনে যে আপুনি ইমান ভালপোৱা চিঙৰা আচলতে ভাৰতীয় খাদ্য নহয় ? বিভিন্নজনে দাবী কৰা মতে চিঙৰা ইৰাণৰ ব্যঞ্জন আছিল আৰু ই আমিষ ব্যঞ্জন আছিল । চিঙৰাৰ ভিতৰত মাংস আছিল । ভাৰতত এইবিধ খাদ্য অহাৰ পিছত মাংসৰ সলনি আলু ভৰোৱা হ'ল ।

বিভিন্ন তথ্য অনুসৰি চিঙৰাৰ ইতিহাস দশম শতিকাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল । এই বিশেষ খাদ্য সামগ্ৰীৰ ইতিহাস, সাংস্কৃতিক প্ৰভাৱ আৰু বিশ্বজুৰি জনপ্ৰিয়তাৰ বাবে ৫ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোত বিশ্ব চিঙৰা দিৱস পালন কৰা হয় । মধ্যপ্ৰদেশৰ জব্বলপুৰতো বিশ্ব চিঙৰা দিৱসৰ বিশেষ আয়োজন কৰা হৈছে । জব্বলপুৰ চেম্বাৰ অৱ কমাৰ্চে এই দিৱসৰ আয়োজন কৰিছে ।

  • জব্বলপুৰৰ পৰা ১০০ কোটি টকাৰ চিঙৰা ৰপ্তানি

বিশ্ব চিঙৰা দিৱস উপলক্ষে চেম্বাৰ অৱ কমাৰ্চে চিঙৰাৰ ব্যৱসায়িক সম্ভাৱনাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে । চিঙৰাৰে জড়িত ষ্টাৰ্টআপ আৰু ৰপ্তানিকে ধৰি বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হয় ।

world samosa day 2025
জব্বলপুৰৰ পৰা ৰপ্তানি হয় ১০০ কোটি টকাৰ চিঙৰা (ETV Bharat)

জব্বলপুৰ চেম্বাৰ অৱ কমাৰ্চৰ সভাপতি প্ৰেম ডুবেয়ে কয়, "কেৱল জব্বলপুৰৰ পৰাই ১০০ কোটিতকৈ অধিক টকাৰ চিঙৰা ইউৰোপীয় দেশলৈ ৰপ্তানি কৰা হয় । চিঙৰা কেৱল এটা হোটেলৰ খাদ্যবস্তু নহয়; ই ব্যৱসায়ৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ হ'ব পাৰে ।"

  • মোগলৰ সৈতে ভাৰতলৈ আহিছিল চিঙৰা

বিভিন্ন পক্ষই দাবী কৰে যে দশম শতিকাৰ ওচৰে পাজৰে মধ্য এছিয়া আৰু মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰা ভাৰত আৰু দক্ষিণৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এই চিঙৰা আহিছিল । মহম্মদ বিন টোঘলকৰ ৰাজসভাত কাজী হিচাপে কাম কৰা ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ ভ্ৰমণকাৰী তথা বুৰঞ্জীবিদ ইবন বটুতাই ১৩৩৩ চনত লিখা 'ৰিহলা' নামৰ গ্ৰন্থখনত সেই যুগৰ বিভিন্ন খাদ্যৰ বিষয়ে লিখিছিল । তেওঁ 'চমুছক' নামৰ এবিধ খাদ্যৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল, যিটো আধুনিক 'চম’ছা' (চিঙৰা) সৈতে মিল আছে । কিন্তু সেই সময়ৰ চিঙৰাৰ ভিতৰৰ অংশত আলুৰ পৰিৱৰ্তে মাংস আছিল । যাৰ বাবে ই নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাসকলৰ বাবে নাছিল ।

world samosa day 2025
বিশ্ব চিঙৰা দিৱস ২০২৬ (ETV Bharat)

আমিৰ খুছৰো আৰু আইন-ই-আকবাৰীতো একেধৰণৰ খাদ্যৰ কথা উল্লেখ আছে । একাংশ বুৰঞ্জীবিদৰ মতে চিঙৰা প্ৰথমে ভাৰতীয় খাদ্য নাছিল বৰঞ্চ ইৰাণৰ পৰা ভাৰতলৈ অনা হৈছিল ।

  • জব্বলপুৰত বিক্ৰী হয় ৪.৫ কোটি চিঙৰা

আজি চিঙৰা ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হৈ পৰিছে । চিঙৰা অবিহনে জব্বলপুৰৰ দৰে চহৰত আপুনি চাহ-নাস্তাৰ কথা কল্পনাই কৰিব নোৱাৰে । এতিয়া এই চিঙৰা সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ, য'ত আলুৰ এক বিশেষ ধৰণৰ ভাজি ভৰাই দিয়া হয় ।

জব্বলপুৰ চেম্বাৰ অৱ কমাৰ্চৰ সভাপতি প্ৰেম ডুবেয়ে কয়, "অনুমান কৰা হৈছে যে কেৱল জব্বলপুৰতে বছৰি প্ৰায় ৪.৫ কোটি চিঙৰা বিক্ৰী হয়, যাৰ মূল্য প্ৰায় ৬০ৰ পৰা ৭০ কোটি টকা হ'ব ।"

  • ভাৰতত চিঙৰাৰ ব্যৱসায় ২০ হাজাৰ কোটিৰো অধিক

প্ৰেম ডুবেয়ে লগতে কয়, "কেৱল ভাৰততে চিঙৰাৰ ব্যৱসায় ২০ হাজাৰ কোটিতকৈও অধিক । ২০২৫ চনৰ পৰিসংখ্যাৰ ভিত্তিত বিশ্বজুৰি প্ৰায় ৭ বিলিয়ন ডলাৰ মূল্যৰ চিঙৰা খোৱা হয় । যেনেদৰে চিঙৰাৰ বজাৰ বৰ্তমানৰ বৃদ্ধি হৈছে, ২০৩৪ চনৰ ভিতৰত ই ১১ বিলিয়ন ডলাৰ অতিক্ৰম কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । কেৱল জব্বলপুৰৰ পৰাই বাংগাৰ নামৰ এটা কোম্পানীয়ে ইউৰোপৰ বজাৰলৈ ১০০ কোটি টকাৰো অধিক মূল্যৰ চিঙৰা আৰু পৰঠা যোগান ধৰে ।

বাংগাৰ কোম্পানীয়ে জব্বলপুৰত মটৰ সংসাধনৰ কাৰখানা চলাই আৰু তাত প্ৰস্তুত হোৱা সামগ্ৰী ইউৰোপলৈ ৰপ্তানি কৰে । এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া এক বিশেষ নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে পৰিচালিত হয় ।"

world samosa day 2025
জব্বলপুৰত চিঙৰাই বহু লোকৰ উপাৰ্জনৰ বাট মুকলি কৰিছে (ETV Bharat)
  • ৫ ছেপ্টেম্বৰৰ চিঙৰাৰ ওপৰত বিশেষ চৰ্চা

জব্বলপুৰ চেম্বাৰ অৱ কমাৰ্চে ৫ ছেপ্টেম্বৰত বিশ্ব চিঙৰা দিৱসত এক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে, য'ত চিঙৰা ব্যৱসায়ক কেনেকৈ ষ্টাৰ্টআপ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে ।

সভাপতি প্ৰেম ডুবেয়ে কয়, "বহু ভাৰতীয় কোম্পানীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ চিঙৰা উৎপাদন কৰি আছে আৰু ফ্ৰেঞ্চাইজি মডেলৰ জৰিয়তে কাম কৰি আছে; কেৱল এটা দক্ষিণ ভাৰতীয় কোম্পানীয়ে যোৱা বছৰ প্ৰায় ২৫০ কোটিৰ ব্যৱসায় কৰিছিল ।"

প্ৰেম ডুবেৰ মতে চিঙৰা ব্যৱসায়ে নিবনুৱাসকলৰ বাবে এক কাৰ্যকৰী নিয়োগৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে, কিয়নো ইয়াক ঘৰৰ পৰাই কম মূলধনেৰে আৰম্ভ কৰিব পাৰি । এই সম্ভাৱনাসমূহ অন্বেষণ কৰিবলৈ চেম্বাৰ অৱ কমাৰ্চে বিভিন্ন ব্যক্তিৰ সৈতে আলোচনাও অব্যাহত ৰাখিছে ।

  • চিঙৰা ব্যৱয়ায়েৰে বহু পৰিয়াল চলি আছে

জব্বলপুৰৰ ৰাণীতাল চ'কৰ সমীপত ব্যৱসায় চলোৱা আশীষ চৌৰাসিয়াই কয়, "আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰো, কিন্তু চিঙৰাৰ চাহিদা সৰ্বাধিক । যদিও মই মাত্ৰ দশম শ্ৰেণীলৈকেহে পঢ়িছিলো কিন্তু চিঙৰাৰ ব্যৱসায়েৰে মই ভাল উপাৰ্জন কৰি আছো ।"

world samosa day 2025
ভাৰতত চিঙৰাৰ ব্যৱসায় ২০ হাজাৰ কোটিৰো অধিক (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ প্ৰথমে এজন ব্যৱসায়ীৰ তলত কাম কৰি চিঙৰা বনাবলৈ শিকিছিল আৰু এতিয়া তেওঁ নিজেই উৎকৃষ্ট চিঙৰা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এই ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে কেৱল আশীষে নহয় তেওঁৰ ভাতৃ আৰু আন দুজন লোকেও কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিছে । জব্বলপুৰত এনেকুৱা শ শ বিপণি আছে ।

  • জব্বলপুৰত পোৱা যায় নানান প্ৰকাৰৰ চিঙৰা

জব্বলপুৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চিঙৰা উপলব্ধ । ইয়াক বনোৱাৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা মছলা বা অন্যান্য সামগ্ৰীৰ বাবে প্ৰতিটো প্ৰকাৰতে এক সুকীয়া সোৱাদ পোৱা যায় । কোনো কোনো ঠাইত 'জৈন চিঙৰা' । যিবোৰ পিঁয়াজ, নহৰু ব্যৱহাৰ কৰা নহয় । আন কোনো ঠাইত আকৌ অধিক জলকীয়া থকা চিঙৰা বিক্ৰী কৰা হয় । যিবোৰ চিঙৰা অনুৰাগীয়ে ভাল পায় । জব্বলপুৰত ৫ টকাৰ পৰা ৫০ টকা পৰ্যন্ত মূল্যৰ চিঙৰা পোৱা যায় ।

বৰ্তমান সময়ত যুৱ উদ্যোগীসকলে নিশ্চিতভাৱে নতুন উদ্যোগ স্থাপন কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰায়ে পিজ্জা, বাৰ্গাৰ, ম'ম'ৰ দৰে ফাষ্ট ফুডৰ ব্যৱসায়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । যিবোৰ ব্যৱসায় প্ৰায়ে কিছুদিন চলে আৰু পিছত বন্ধ হৈ যায় । ইয়াৰ বিপৰীতে চিঙৰা এবিধ এনে খাদ্য সামগ্ৰী যাক সাধাৰণ যেন লাগিব পাৰে কিন্তু দশক দশক ধৰি বহুতক উপাৰ্জনৰ পথ দেখুৱাই আহিছে ।

লগতে পঢ়ক : ৫ বছৰত ২ লাখ ক্ষুদ্ৰ খাদ্য সংসাধন উদ্যোগৰ উত্তৰণ; ২০,০০০ কোটিৰো অধিক বিনিয়োগ, ১১ লাখ কৰ্মসংস্থাপন

TAGGED:

চিঙৰাৰ উৎপত্তি
বিশ্ব চিঙৰা দিৱস
জব্বলপুৰ
চম’ছা
WORLD SAMOSA DAY 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.