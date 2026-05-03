আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ স্বাধীনতা দিৱস: ইতিহাস, তাৎপৰ্য আৰু এই বৰ্ষৰ বিষয়বস্তু...কোন কোন ৰাজনীতিকে জনালে শুভেচ্ছা ?

৩ মে' দিনটোৱে চৰকাৰসমূহক সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতিক সন্মান জনোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 3, 2026 at 6:32 PM IST

নিউজ ডেস্ক: প্ৰতি বছৰে ৩ মে’ দিনটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাক আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰা আৰু সংবাদসেৱাৰ হকে প্ৰাণ দিয়া সাংবাদিকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদনৰ উদ্দেশ্যে পালন কৰা হয় এই দিৱস ৷ ১৯৯১ চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ২৬ সংখ্যক সাধাৰণ অধিৱেশনত আগবঢ়োৱা এক প্ৰস্তাৱক মান্যতা প্ৰদান কৰি ১৯৯৩ চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে ৩ মে’ দিনটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ স্বাধীনতা দিৱস (International Press Freedom Day) হিচাপে ঘোষণা কৰে ৷ আফ্ৰিকান সাংবাদিকসকলৰ আহ্বান মৰ্মে ৰাষ্ট্ৰসংঘই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ ১৯৯১ চনত এই সাংবাদিকসকলে মাইলৰ খুঁটিস্বৰূপ উইণ্ডহ’ক ঘোষণাপত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিছিল ।

৩ মে’ দিনটোৱে চৰকাৰসমূহক সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতিক সন্মান জনোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ পেছাদাৰীসকলক সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা আৰু পেছাদাৰী নৈতিকতাৰ বিষয়সমূহৰ ওপৰত চিন্তা কৰাৰ অৱকাশ দিয়ে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ স্বাধীনতা দিৱস হৈছে সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবন্ধকতা বা সংবাদ স্বাধীনতা দমনৰ লক্ষ্য হৈ পৰা সংবাদ মাধ্যমক সমৰ্থন কৰাৰ দিন । লগতে সংবাদ সেৱাৰ হকে প্ৰাণ হেৰুওৱা সাংবাদিকক স্মৰণ কৰাৰ দিন ।

২০২৬ চনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ স্বাধীনতা দিৱসৰ বিষয়বস্তু হৈছে "শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভৱিষ্যত গঢ় দিয়া: মানৱ অধিকাৰ, উন্নয়ন আৰু নিৰাপত্তাৰ বাবে সংবাদ স্বাধীনতাক প্ৰসাৰ কৰা ।" এইবাৰৰ বিষয়বস্তুত সংঘাত নিৰাময়, গণতন্ত্ৰ আৰু বহনক্ষম উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত স্বতন্ত্ৰ সাংবাদিকতাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাৰ লগতে এআইৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰ আৰু ভুল তথ্য প্ৰতিৰোধৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।

ইউনেস্কোৰ ৱৰ্ল্ড ট্ৰেণ্ডছ ৰিপৰ্ট ইন ফ্ৰিডম অৱ এক্সপ্ৰেচন এণ্ড মিডিয়া ডেভেলপমেণ্ট (২০২২-২০২৫) (World Trends Report in Freedom of Expression and Media Development) অনুসৰি ২০১২ চনৰ পৰা বিশ্বজুৰি মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা ১০% হ্ৰাস পাইছে, যিটো ২০ শতিকাৰ আটাইতকৈ অস্থিৰ সময়ছোৱাৰ (প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, শীতল যুদ্ধ)ৰ সৈতে তুলনাযোগ্য পশ্চাদগমন ।

এই বিপৰ্যয় বহুতো বিষয়ৰ সমান্তৰালভাৱে সংঘটিত হৈছে: সশস্ত্ৰ সংঘাতৰ তীব্ৰতা (২০২৪ চনত বিশ্বজুৰি ৬১ টা সক্ৰিয় সংঘাত); তথ্যক লৈ হেতালি খেলা আৰু ক্ষতিকাৰক উপাদানৰ হস্তক্ষেপ- য'ত আছে AI ব্যৱহাৰ, বিশ্বাস দুৰ্বল কৰা, আপোচ কৰা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা এনেবোৰ কাৰণ ৷

সংবাদ মাধ্যমক নিয়ন্ত্ৰণ বা নিষিদ্ধ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা ৪৮% বৃদ্ধিৰ তথ্য অনুসৰি নাগৰিকৰ স্থান সংকোচন; ৮৫% হত্যাকাণ্ড শাস্তিহীন হৈ থকাৰ প্ৰেক্ষাপটত সাংবাদিকৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক হিংসা; ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ ভিতৰত বিশ্বৰ বিজ্ঞাপনৰ ৰাজহৰ ৫৪% তকৈ অধিক কেন্দ্ৰীভূত হোৱাৰ সৈতে জড়িত স্বতন্ত্ৰ সংবাদ মাধ্যমৰ ক্ৰমবৰ্ধমান অৰ্থনৈতিক ভংগুৰতা; ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত তথ্য পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ গভীৰ বিঘিনি, ৪০% ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ইতিমধ্যে বিষয়বস্তু সৃষ্টি বা পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ এআইৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হোৱা কাৰকসমূহো অন্যতম । এই অৱনতি ঘটা পৰিস্থিতিৰ ফলত ২০১২ চনৰ পৰা ব্যক্তিগত-চেন্সৰশ্বিপৰ সংখ্যা আনুমানিকভাৱে ৬৩% বৃদ্ধি পাইছে ৷ এয়া প্ৰতিশোধৰ ভয়, অনলাইন হাৰাশাস্তি, ন্যায়িক ভয়-ভাবুকি আৰু অৰ্থনৈতিক হেঁচা আদিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে ।

ভাৰততো সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাক লৈ বৰ্তমান সময়ত প্ৰায়েই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আহিলেও এই বিশেষ দিনটোত অৱশ্যে বিভিন্নজন ৰাজনৈতিক নেতাই সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলক অভিনন্দন জনোৱা দেখা গৈছে ৷ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ কোন কোন ব্যক্তিয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ স্বাধীনতা দিৱসত সংবাদ মাধ্যমক শুভেচ্ছা জনালে চাওঁ আহক-

কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই এই দিনটোত সংবাদ মাধ্যমক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে শাসক পক্ষক সংবাদ মাধ্যমৰ বাক স্বাধীনতা হৰণ কৰাৰ অভিযোগ কৰে ৷ নিজৰ পোষ্টত খাৰ্গেই এই দৰে লিখিছে- ‘‘বিশ্ব প্ৰেছ স্বাধীনতা দিৱসত জাতিটোৱে এক তীব্ৰ আৰু অনস্বীকাৰ্য বাস্তৱৰ সন্মুখীন হ’ব লগীয়া হৈছে । ২০১৪ চনৰ পৰা বিজেপিৰ শাসনত বিশ্ব সংবাদ স্বাধীনতা সূচকাংকত ভাৰতৰ ৰেংকিং ক্ৰমাগতভাৱে হ্ৰাস পাই ১৫৭ নম্বৰলৈ নামি আহিছে । বাস্তৱত মুক্ত প্ৰেছৰ উদ্দেশ্য চৰকাৰৰ গুণ গোৱা বা তেওঁলোকৰ ব্যৰ্থতা লুকুৱাই ৰখা নহয় । ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে কৰ্তৃত্বক প্ৰশ্ন কৰা, ক্ষমতা পৰীক্ষা কৰা আৰু কাৰ্যভাৰত থকাসকলক জবাবদিহি কৰা ।’’

খাৰ্গেই লগতে কয়, ‘‘সংবাদ মাধ্যমে ক্ষমতা আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত গণতান্ত্ৰিক ভাৰসাম্য বজাই ৰাখে । সাংবাদিকসকল সত্যৰ ৰক্ষক । পণ্ডিত নেহৰুৱে কোৱাৰ দৰে, "সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা কেৱল এটা শ্লোগান নহয়, বৰঞ্চ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ এক অপৰিহাৰ্য বৈশিষ্ট্য ।" সেই অত্যাৱশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যটোক বৰ্তমানৰ শাসন ব্যৱস্থাত যথেষ্ট আপোচ কৰা হৈছে ।’’ তেওঁ বিজেপি আৰু আৰএছএছক তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰা দেখা যায় ৷

আম আদমী পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আহ্বায়ক অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছ স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে সংবাদ মাধ্যমক শুভেচ্ছা জনাইছে ৷ এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্টত কেজৰিৱালে এইদৰে লিখে- ‘‘বিশ্ব প্ৰেছ স্বাধীনতা দিৱসত সহযোগী সাংবাদিকসকললৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । গণতন্ত্ৰত সংবাদ মাধ্যমৰ ভূমিকা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ । সংবাদ মাধ্যমৰ দায়িত্ব হ’ল চৰকাৰ আৰু বিৰোধী উভয়কে সম্পূৰ্ণ নিৰপেক্ষতাৰে প্ৰশ্ন কৰা, যাতে বিৰোধী বা চৰকাৰ কেতিয়াও নিজৰ পথৰ পৰা আঁতৰি নাযায় । শক্তিশালী গণতন্ত্ৰত সাংবাদিকসকলে কোনো ভয় নোহোৱাকৈ সঁচা কথা কোৱাৰ স্বাধীনতা থাকিব লাগে ।’’

নাগালেণ্ডৰ মন্ত্ৰী তথা বিজেপি নেতা টেমজেন ইমনা আলঙেও এই দিৱস উপলক্ষে সাংবাদিকসকলক ধন্যবাদ জনায় ৷ নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্টত তেওঁ লিখে- ‘‘সাংবাদিকসকলে মোক ‘টেমজিন’, ‘টিমজেন’, ‘টেমকেন’ আদি নামেৰে মাতে ৷ এবাৰ উত্তৰ-পূবৰ কৰ’বাৰ এজন চাপৰ মন্ত্ৰী বুলি কোৱাও মনত আছে ৷ তথাপিও মই সংবাদ মাধ্যমক ভালপাওঁ ৷ বিশ্ব প্ৰেছ স্বাধীনতা দিৱসত মই সেই প্ৰতিগৰাকী সাংবাদিকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যি উত্তৰ-পূবলৈ আহিছে, যিয়ে আমাৰ কথাবোৰ দাঙি ধৰিছে আৰু যিসকলে আন বহুতেই মানচিত্ৰত বিচাৰি উলিয়াব নোৱৰা এটা অঞ্চলক পৰিচয় কৰাই দিছে ৷’’

