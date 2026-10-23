কংগ্ৰেছৰ বাবে গধুৰ বোজা হৈ পৰিছে গান্ধী পৰিয়াল, অচল সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ ব্যৰ্থ চেষ্টা মাথোঁ: নৰেন্দ্ৰ মোদী

কংগ্ৰেছৰ বাবে গধুৰ বোজা হৈ পৰিছে গান্ধী পৰিয়াল, অচল সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ ব্যৰ্থ চেষ্টা মাথোঁ: নৰেন্দ্ৰ মোদী
মোদীয়ে অভিযোগ কৰে যে কংগ্ৰেছৰ মনোভাৱৰ বাবেই দেশ আৰু গণতন্ত্ৰৰ কল্যাণ বিচৰা চৰকাৰৰ সৎ সমালোচকৰ কণ্ঠ স্তব্ধ হৈছে ।
Published : October 23, 2026 at 8:00 AM IST
নতুন দিল্লী: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৃহস্পতিবাৰে কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কয় যে বিশ্বই ‘নতুন ব্যৱস্থা’ বিচাৰি থকাৰ সময়তে ভাৰতত একাংশ লোকে ‘বিশৃংখলতা’ৰ সপোন দেখিছে । ৰাহুল গান্ধীক কটাক্ষ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে দেশত শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা সিমান ৰকেট উৎক্ষেপণ নাই, যিমান কংগ্ৰেছে নিজৰ নেতাৰ উত্থানৰ বাবে ব্যৰ্থ প্ৰচেষ্টা চলাইছে ।
এনডিটিভিৰ বিশ্ব সন্মিলনত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘বিফলতাৰ দাগ পৰা নিজৰ পৰিয়ালক বচাবলৈ কংগ্ৰেছে ভাৰতৰ কৃতিত্বক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । আঙুৰ টেঙা, আৰু কংগ্ৰেছে এতিয়া নিজেই লতাডালত কুঠাৰ মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । পৰিয়ালটো এতিয়া কংগ্ৰেছৰ ওপৰত বোজা হৈ পৰিছে ।’’
#WATCH | Delhi: At the NDTV World Summit, PM Narendra Modi says, "This family of the Congress has become a burden on its own party. Even the senior figures in the party understand this; when we meet in private, they even tell us so. But, swallowing the bitter pill of humiliation, they remain silent. This attitude of the Congress also harms the honest critics of the government and in a democracy, this is a heavy price to pay. Honest critics suffer greatly because of this. The voices of those honest critics who genuinely care for the well-being of our democracy and the nation, and who, despite being staunch opponents of the government, seek to contribute, are left with no opportunity to be heard amidst the Congress’s constant shouting and uproar. We have witnessed this in Parliament..." (Video source: DD)— ANI (@ANI) October 22, 2026
কোনো নাম নোলোৱাকৈয়ে মোদীয়ে কয় যে ব্যৱস্থাটোৰ উন্নতিৰ উদ্দেশ্যেৰে প্ৰকৃত নাগৰিক আন্দোলনবোৰ কংগ্ৰেছে ধ্বংস কৰি পেলাইছে ৷ যাৰ বাবে কংগ্ৰেছ স্বাধীন চিন্তাৰ ক্ষমতাক অচল কৰি পেলোৱা “ডিমাগী নক্সাল”ৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত ৰাজনৈতিক পৰজীৱীত পৰিণত হৈছে ।
নিৰ্বাচনী তালিকাৰ বিশেষ বিস্তৃত সংশোধনত অনিয়মৰ অভিযোগত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণৰ বাবে বিগত পষেক ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী আৰু অন্যান্য প্ৰান্তত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী আৰু বিৰোধী ইণ্ডিয়া ব্লকে পৃথকে পৃথকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে । যদিও ৰাহুল গান্ধীয়ে চিজেপি নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কাৰ্যক গৰিহণা দি বক্তব্য আগবঢ়ায়, তথাপিও দুয়োটা গোট আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদৰ মাজত কোনো প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক নাই বুলি কয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ।
#WATCH | Delhi: At the NDTV World Summit, PM Narendra Modi says, "Protests that naturally seek to highlight the shortcomings of the government, that genuinely aim to improve the system, which is essential for a healthy democracy, are also destroyed by the Congress. The Congress has become a parasite that refuses to let anyone else progress. Dimagi Naxals have taken such a firm grip on the Congress’s mindset that the party has lost its own capacity to think..." (Video source: DD)— ANI (@ANI) October 22, 2026
কংগ্ৰেছৰ মনোভাৱৰ বাবেই দেশ আৰু গণতন্ত্ৰৰ কল্যাণ বিচৰা চৰকাৰৰ সৎ সমালোচকৰ কণ্ঠ স্তব্ধ হোৱা বুলি মোদীয়ে অভিযোগ কৰে । তেওঁ কয় যে বিশ্ব ব্যৱস্থা সলনি হৈছে আৰু সেয়েহে গ্ল’বেল চাউথৰ কণ্ঠক উপযুক্ত স্থান দিবলৈ বহুজাতিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ সংস্কাৰ অতি প্ৰয়োজনীয় ।
তেওঁ কয়,‘‘আমি বুজিব লাগিব যে বিশ্ব ব্যৱস্থা কিয় সলনি হৈছে । পুৰণি ব্যৱস্থাই উদীয়মান প্ৰত্যাহ্বানসমূহ সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । বহুজাতিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত সংস্কাৰ অতি প্ৰয়োজনীয় । গ্ল’বেল চাউথৰ কণ্ঠক উচিত স্থান দিয়াটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।’’
মোদীয়ে কয় যে বিশ্বৰ বাস্তৱতা সলনি হ’লেও যেতিয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ পদ্ধতি সলনি নহয়, তেতিয়া ব্যৱস্থা আৰু বাস্তৱৰ মাজৰ ব্যৱধান বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰে । দশক দশক ধৰি বাণিজ্যই দেশসমূহক সংযোগ কৰিছিল, প্ৰযুক্তিয়ে দূৰত্বৰ সেতুবন্ধন কৰিছিল, সাগৰীয় পথসমূহে অৰ্থনীতিসমূহক সংযোগ কৰিছিল, সংস্কৃতি আৰু গতিশীলতাই বৈচিত্ৰপূৰ্ণ সমাজসমূহক ওচৰলৈ লৈ গৈছিল বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে ।
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘কিন্তু আজি এই সংযোগেই নতুন উত্তেজনাৰ সন্মুখীন হৈছে । বাণিজ্য অস্ত্ৰীকৰণৰ মাধ্যমত পৰিণত হৈছে । প্ৰযুক্তি প্ৰতিযোগিতা আৰু সংঘাতৰ নতুন ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে । সাগৰীয় পথসমূহ ভূ-ৰাজনৈতিক উত্তেজনাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে । গতিকে আজিৰ প্ৰত্যাহ্বান কেৱল নতুন বিশ্বব্যৱস্থাৰ উত্থান নহয়; প্ৰত্যাহ্বানটো হ’ল পৰিৱৰ্তিত পৃথিৱীখনত নতুন বাস্তৱতাক গ্ৰহণ কৰা, বিশ্বৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক অধিক ফলপ্ৰসূ কৰি তোলা আৰু দেশসমূহৰ মাজত সহযোগিতাৰ মনোভাৱ শক্তিশালী কৰা ৷’’
মোদীয়ে আৰু কয় যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতা কেৱল ভাল সময়ৰ বাবে হ’ব নালাগে; সংকটৰ সময়তো ই ফলপ্ৰসূ হৈ থাকিব লাগে ৷ তাৰ বাবে সকলো অংশীদাৰৰ মাজত ফলপ্ৰসূ সহমত অতি প্ৰয়োজনীয় । তেওঁ কয় যে বিশ্বই "নতুন ব্যৱস্থা"ৰ সন্ধানত থকাৰ সময়তে একাংশ লোকে ভাৰতত ‘বিশৃংখলতা’ৰ সপোন দেখিছে ।
Across sectors, India is achieving several firsts. Our conventional strengths are growing stronger. We are making our mark in new areas too. This is the impact of Reform, Perform and Transform! https://t.co/BbPSsWwA4A— Narendra Modi (@narendramodi) October 22, 2026
‘‘আজি যেতিয়া বিশ্বজুৰি ইমান বিশৃংখলতা হৈছে, তেতিয়া বিশ্বজুৰি শক্তিশালী ভাৰতৰ ভাৱমূৰ্তি উজ্জ্বল হোৱা উচিত । কিন্তু কিছুমানে ভাৰতৰ সুনাম নষ্ট কৰিবলৈ ধৰিছে, দেশৰ বদনাম কৰিবলৈ বিদেশলৈ গৈ বিদেশী হস্তক্ষেপৰ বাবে কাতৰ অনুৰোধ কৰিবলৈ ধৰিছে ।’’ মোদীয়ে কয় ৷
কংগ্ৰেছে নিজৰ ‘ব্যৰ্থ সামগ্ৰী’ৰ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ দেশক কিমান দিনলৈ বাজিত ৰাখিব কোনেও নাজানে বুলিও কয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । বিৰোধী দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে ব্যক্তিগতভাৱে এই কথা স্বীকাৰ কৰে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে দৰাচলতে কংগ্ৰেছৰ এই পৰিয়ালটো নিজৰ দলৰ ওপৰত বোজা হৈ পৰিছে ।
তেওঁ কয়, ‘‘বিৰোধী দলৰ যুৱ সাংসদসকলে কিমান প্ৰতিভাৱান বিতৰ্ক আৰু চৰকাৰক সমালোচনা কৰিব বিচাৰে সেয়া সংসদত দেখা যায় । কিন্তু কংগ্ৰেছে কাৰ্যবিধি বিঘ্নিত কৰে, কাৰণ কংগ্ৰেছে মাত্ৰ এজন ব্যক্তিক লাইমলাইটত ৰাখিব বিচাৰি বিৰোধীৰ যুৱ সাংসদসকলৰ সৈতে গুৰুতৰ অন্যায় কৰে ।’’
মোদীয়ে কয় যে বিশ্বই উপলব্ধি কৰিছে যে কেৱল ক্ষমতা আৰু স্বাৰ্থৰ ভিত্তিত বিশ্বব্যাপী ব্যৱস্থা চলাব নোৱাৰি । তেওঁ কয় যে আলোচনা অতি প্ৰয়োজনীয়, সহযোগিতা প্ৰয়োজনীয় আৰু বিবাদ নিষ্পত্তি কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । এই আৱেগেই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ভেটি স্থাপন কৰিছিল ।
‘‘দশক দশক ধৰি ৰাষ্ট্ৰসংঘই বিশ্ব সহযোগিতা আৰু শান্তিৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ ভূমিকা পালন কৰিছে । কিন্তু সময়ৰ লগে লগে পৃথিৱীখন সলনি হৈ আহিছে, নতুন আকাংক্ষাৰ উন্মেষ ঘটিছে, নতুন অৰ্থনীতি আৰু নতুন শক্তিৰ জন্ম হৈছে ৷’’ মোদীয়ে কয় ৷
Speaking at the NDTV World Summit. @ndtv https://t.co/JFVAkeRZWQ— Narendra Modi (@narendramodi) October 22, 2026
ৰাষ্ট্ৰসংঘ আৰু অন্যান্য বিশ্ব প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে যদিও আজিৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখত তেওঁলোকৰ সীমাবদ্ধতা স্পষ্টভাৱে দেখা যায় বুলিও মোদীয়ে উল্লেখ কৰে । বিভিন্ন খণ্ডত ভাৰতৰ সাফল্যৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি মোদীয়ে কয় যে এটা সময় আছিল যেতিয়া বিশ্বই ভাৰতক ‘বিশ্বৰ বেক অফিচ’ বুলি অভিহিত কৰিছিল, কিন্তু আজিৰ ভাৰত কেৱল সেৱা প্ৰদানকাৰী নহয়; ই বিশ্বৰ বাবে নতুন সমাধান, প্ৰযুক্তি উদ্ভাৱন আৰু ডিজাইন নিৰ্মাণ কৰি আছে ।
‘‘আমি ডাঙৰ সপোন দেখিম, প্ৰতিটো প্ৰত্যাহ্বানক এটা সুযোগলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিম আৰু প্ৰতিটো সংকল্পক সাফল্যলৈ লৈ যাম । আমাৰ শক্তি হৈছে আমাৰ আত্মবিশ্বাস আৰু আমাৰ প্ৰেৰণা হৈছে ১৪০ কোটি দেশবাসীৰ সপোন । আমি উদ্ভাৱন কৰিম, নতুন পথ গঢ়িম, নতুন উচ্চতা স্পৰ্শ কৰিম আৰু ভাৰতৰ সফলতাক বিশ্বৰ সফলতাৰ সৈতে সংযোগ কৰিম ।’’ মোদীয়ে শেষত কয় ৷
লগতে পঢ়ক: মোদীলৈ নেতান্যাহুৰ ফোন, ইজৰাইলৰ স্বাধীনতা দিৱসলৈ আমন্ত্ৰণ