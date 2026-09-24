ETV Bharat / bharat

বিশ্ব সামুদ্ৰিক দিৱস: সাগৰত ভাৰতৰ বিকাশৰ ৰূপৰেখা প্ৰকাশ সোণোৱালৰ

২০২৬ আৰু ২০২৭ চনৰ বাবে আইএমঅ’ৰ বিশ্ব সামুদ্ৰিক দিৱসৰ বিষয়বস্তু হৈছে "From Policy to Practice: Powering Maritime Excellence" ।

Indian port
ভাৰতীয় বন্দৰ (X @SarbanandaSonowal)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 24, 2026 at 6:45 PM IST

|

Updated : September 24, 2026 at 7:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: প্ৰতিবছৰে ছেপ্টেম্বৰ অন্তিমটো বৃহস্পতিবাৰে বিশ্ব সামুদ্ৰিক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় ৷ ১৯৭৮ চনৰ ১৭ মাৰ্চত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সামুদ্ৰিক সংস্থাৰ (IMO) চুক্তি বলবৎ হোৱাৰ ২০ সংখ্যক বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্ব সামুদ্ৰিক দিৱস উদযাপন কৰা হৈছিল । এইবাৰ বিশ্ব সামুদ্ৰিক দিৱস পালনৰ তাৰিখ ২৪ ছেপ্টেম্বৰত পৰিছে ৷

২০২৬ আৰু ২০২৭ চনৰ বাবে আইএমঅ’ৰ বিশ্ব সামুদ্ৰিক দিৱসৰ বিষয়বস্তু হৈছে "From Policy to Practice: Powering Maritime Excellence" । প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই বিষয়বস্তুৰ ওপৰত দুবছৰ ধৰি কাম কৰা হ’ব, য’ত আইএমঅ’ৰ নীতিসমূহ বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰাৰ স্পষ্ট প্ৰতিশ্ৰুতিক কাৰিকৰী সহায়, প্ৰশিক্ষণ আৰু অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা প্ৰদানৰ দ্বাৰা উজ্জ্বল কৰি তোলা হ’ব ।

developments in the maritime sector
সমুদ্ৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ বিকাশৰ তথ্য় (ETV Bharat)

ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ মন্ত্ৰালয়ৰ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বিশ্ব সামুদ্ৰিক দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে সমুদ্ৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ বিকাশৰ এক ৰূপৰেখা দাঙি ধৰিছে ৷ নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত শ্বেয়াৰ কৰা পোষ্টৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰতে কিদৰে সাগৰতো নিজৰ বিকাশৰ ধ্বজা উৰুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ বিৱৰণ প্ৰদান কৰিছে ৷

নিজৰ পোষ্টত তেওঁ লিখিছে- ‘‘বিশ্ব সামুদ্ৰিক দিৱসত ভাৰতৰ বিকাশৰ অন্যতম ৰোমাঞ্চকৰ কাহিনী চৰ্চাৰ যোগ্য । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জীৰ দৃষ্টিভংগীৰ নেতৃত্বত ভাৰতৰ বন্দৰসমূহ এতিয়া দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে, জাহাজ পৰিবহণ বিশ্বজুৰি সম্প্ৰসাৰিত হৈছে আৰু অন্তৰ্দেশীয় জলপথসমূহেৰে পুনৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ হৈছে ।’’

ভাৰতীয় বন্দৰসমূহ তীব্ৰ গতিত আগুৱাইছে

সোণোৱালে জনোৱা মতে, ভাৰতৰ তিনিটাকৈ বন্দৰ বৰ্তমান বিশ্বৰ শীৰ্ষ ৩০ টা বন্দৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ৷ এই তিনিটা বন্দৰ মহাৰাষ্ট্ৰ জৱাহৰলাল নেহৰু বন্দৰ, গুজৰাটৰ মুন্দ্ৰা বন্দৰ আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ বিশাখাপট্টনম বন্দৰ হয় ৷ ২০১৪-১৫ চনৰ তুলনাত বৰ্তমান বন্দৰৰ ক্ষমতা প্ৰায় ৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে । তদুপৰি বৰ্তমান মালবাহী জাহাজ পৰিচালনাৰ হাৰ ২০১৪-১৫ চনৰ তুলনাত ৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে । একেদৰে মুখ্য বন্দৰত টাৰ্ণএৰাউণ্ড সময় ৪৯ শতাংশ কমি গৈছে ।

developments in the maritime sector
সমুদ্ৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ বিকাশৰ তথ্য় (ETV Bharat)

মধ্যপ্ৰাচ্যৰ ভূ-ৰাজনৈতিক উত্তেজনাই লজিষ্টিক নেটৱৰ্কৰ কিছু অংশ বিঘ্নিত কৰাৰ সময়তো ২০২৬ চনৰ আগষ্ট মাহত ভাৰতৰ বন্দৰৰ পৰিমাণ ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে । জেফ্ৰিজৰ মতে, মাহটোৰ ভিতৰত সমগ্ৰ ডাঙৰ আৰু অপ্ৰধান বন্দৰ দুয়োটাতে অধিক কাৰ্যকলাপৰ দ্বাৰা এই বৃদ্ধি পৰিলক্ষিত হৈছে ।

জেফ্ৰিজ গ্ৰুপ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এটা বহুজাতিক স্বতন্ত্ৰ বিনিয়োগ বেংক আৰু বিত্তীয় সেৱা কোম্পানী হয়। এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ক্লায়েণ্টসকলক মূলধনী বজাৰ আৰু বিত্তীয় পৰামৰ্শ, প্ৰাতিষ্ঠানিক দালালি, সুৰক্ষা গৱেষণা, সম্পদ আৰু সম্পত্তি ব্যৱস্থাপনা প্ৰদান কৰি আহিছে ।

চৰকাৰী মালিকানাধীন প্ৰধান বন্দৰসমূহে বছৰি ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পোৱাৰ বিপৰীতে অ-মুখ্য বন্দৰসমূহে ১১ শতাংশ বৃদ্ধিৰ তথ্য প্ৰদান কৰিছে । জেফ্ৰিজে কয় যে শক্তিশালী বাণিজ্যিক প্ৰবাহ আৰু কণ্টেইনাৰৰ কাৰ্যকলাপে সামগ্ৰিক প্ৰদৰ্শনক সমৰ্থন কৰে, ট্ৰেন্সশ্বিপমেণ্টৰ পৰিমাণে সম্ভাৱ্যভাৱে বাহ্যিক ব্যাঘাতৰ মাজতো ভাৰতীয় বন্দৰসমূহক বিকাশ বজাই ৰখাত সহায় কৰে ।

যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ তুলনাত বিশ্বব্যাপী কণ্টেইনাৰ মালবাহীৰ হাৰ ১৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে, যিয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জাহাজ পথসমূহৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰতিফলিত কৰিছে । জেফ্ৰিজে এই বৃদ্ধিৰ কাৰণ মধ্যপ্ৰাচ্যত উত্তেজনা অব্যাহত থকা, মৌচুমীৰ আৰম্ভণিতে চালান আৰু চীনৰ সোণালী সপ্তাহৰ পূৰ্বে মালবাহী সামগ্ৰীৰ ফ্ৰন্ট লোডিং বুলি কয় ।

developments in the maritime sector
সাগৰত ভাৰতৰ বিকাশৰ ৰূপৰেখা (ETV Bharat)

ভাৰতীয় বন্দৰসমূহত কণ্টেইনাৰৰ পৰিমাণ বৃদ্ধিৰ সমান্তৰালভাৱে এই মালবাহী হাৰ বৃদ্ধিৰ কথাও প্ৰকাশ পাইছে । আগষ্ট মাহত কণ্টেইনাৰৰ পৰিমাণ ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে, আনহাতে আঞ্চলিক বাণিজ্য আৰু লজিষ্টিকক প্ৰভাৱিত কৰা ভূ-ৰাজনৈতিক উত্তেজনাৰ ফলত হোৱা ব্যাঘাতৰ মাজতো সামগ্ৰিকভাৱে বন্দৰৰ কাৰ্যকলাপৰ সম্প্ৰসাৰণ অব্যাহত আছে ।

সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এক্সত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি উপকূলীয় মালবাহীৰ পৰিমাণ প্ৰায় তিনিগুণ বৃদ্ধি পাই ৭৪ মিলিয়ন মেট্ৰিকটনৰ পৰা ২১৫.২৯ মেট্ৰিকটন হৈছে । একেদৰে জাহাজৰ পুনঃব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰতো বিশ্বৰ ভিতৰতে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে ভাৰতে ৷

আনহাতে অন্তৰ্দেশীয় জলপথতো ব্যৱসায় পুনৰ আৰম্ভ হোৱাৰ কথা জানিবলৈ দিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সোণোৱালে ৷ তেওঁ উল্লেখ কৰা অনুসৰি আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহনৰ যোগেদি কাৰ্গো পৰিচালনা প্ৰায় ৭.৫ গুণ বৃদ্ধি পাই ২৯ মিলিয়ন মেট্ৰিকটনৰ পৰা ২১৮ মিলিয়ন মেট্ৰিকটন হৈছে । একেদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ নেটৱৰ্ক ২২ গুণ বৃদ্ধি কৰি ৩ ৰ পৰা ১১১ লৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰা হৈছে । আনহাতে বৰ্তমানলৈকে ৩২ টা ৰাষ্ট্ৰীয় জল পথ কাৰ্যকৰী হৈ থকা বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক: পদত্যাগ কৰক জ্ঞানেশ কুমাৰে: ৪৮ ঘণ্টাৰ সময় বান্ধি দিলে চিজেপিয়ে, অন্যথা প্ৰতিবাদত কঁপিব দেশ !

Last Updated : September 24, 2026 at 7:00 PM IST

TAGGED:

বিশ্ব সামুদ্ৰিক দিৱস
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সামুদ্ৰিক সংস্থা
ভাৰতীয় বন্দৰ
INDIAN MARITIME SECTOR
WORLD MARITIME DAY 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.