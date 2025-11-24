দেশৰ এই ঠাইত স্থাপন হ'ব বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ শিৱলিংগ; জানক ক’ত আছে ঠাইটুকুৰা
তামিলনাডুত নিৰ্মাণ কৰা গ্ৰেণাইটৰ বিশাল শিৱলিংগটো ৯৬ চকীয়া ট্ৰেইলাৰৰ সহায়ত অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
Published : November 24, 2025 at 3:36 PM IST
পূব চম্পাৰণ : বিহাৰৰ বিৰাট ৰামায়ণ মন্দিৰত স্থাপন কৰা হ'ব বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গ্ৰেণাইট শিৱলিংগ । ২১ নৱেম্বৰত বিশেষ পূজা-অৰ্চনাৰ অন্তত তামিলনাডুৰ মহাবলীপুৰমৰ পৰা বিহাৰৰ পূৱ চম্পাৰণ জিলালৈ আনি থকা হৈছে শিৱলিংগটো । এই শিৱলিংগৰ উচ্চতা ৩৩ ফুট আৰু ওজন ২১০ মেট্ৰিক টন বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ৰামায়ণ মন্দিৰ : মহাবীৰ মন্দিৰ ন্যাসৰ (পাটনা) দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰি থকা বিৰাট ৰামায়ণ মন্দিৰৰ দৈৰ্ঘ্য ১০৮০ ফুট আৰু বহল হ'ব ৫৪০ ফুট । ইয়াত ২২ টা মন্দিৰ, ১৮ টা শিখৰ আৰু ২৭০ ফুট উচ্চতাৰ মূল শিখৰ থাকিব । দেৱালত খোদিত কৰা হ'ব ৰামায়ণৰ কাহিনী ।
ক্ষিপ্ৰতাৰে চলিছে নিৰ্মাণকাৰ্য : মন্দিৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ, গণেশ স্থল, সিংহ দ্বাৰ, নন্দী আৰু গৰ্ভগৃহৰ পাইলিং সম্পূৰ্ণ হৈছে । এতিয়া বিশাল শিৱলিংগ স্থাপনৰ লগে লগে মূল মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ কাম ত্বৰান্বিত হ'ব ।
১০ বছৰীয়া পৰিশ্ৰমৰ ফল : মহাবলীপুৰমৰ সমীপৰ পট্টিকাডু অঞ্চলত এটা বৃহৎ গ্ৰেণাইটৰ শিলত খোদিত কৰা এই শিৱলিংগটো ১০ বছৰীয়া অক্লান্ত পৰিশ্ৰমৰ ফল । ইয়াৰ জটিল আকৃতি, ভাৰসাম্য আৰু সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি শিল্পীসকলে বিশেষ গুৰুত্ব দিছে । আনুমানিক খৰচ প্ৰায় ৩ কোটি টকা ।
৯৬ চকাযুক্ত বিশেষ ট্ৰাকত ৰাওনা : ইয়াৰ আকৃতি আৰু ওজনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শিৱলিংগটো ৯৬ চকীয়া হাইড্ৰলিক ট্ৰেইলাৰত অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । বিশেষ অভিযান্ত্ৰিক দলৰ তত্বাৱধানত ইয়াক লৈ অহা হৈছে । সমগ্ৰ যাত্ৰাটোত ২০-২৫ দিন লাগিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
ৰাজপথত ভগৱানক আদৰিবলৈ সাজু ভক্তসকল : মহাবলীপুৰমৰ পৰা চকীয়ালৈ যোৱা সমগ্ৰ পথটোত ভক্তসকলে ভগৱানক আদৰণিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে । শোভাযাত্ৰা, পূজা, দৰ্শনৰ বাবে কেইবাখনো চহৰত বিশেষ মঞ্চ স্থাপন কৰা হৈছে । ট্ৰাকখন বিভিন্ন স্থানত ৰ'ব, য'ত পুৰোহিতসকলে বিধিগত পূজা অৰ্চনা কৰিব ।
কটকটীয়া নিৰাপত্তা : স্থানীয় প্ৰশাসন, আৰক্ষী আৰু মহাবীৰ মন্দিৰ ন্যাস কমিটীয়ে একেলগে পথ পৰিকল্পনা, যান-বাহনৰ দিশ সলনি আৰু ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ কাম কৰি আছে । ভক্তসকলৰ বাবে সুৰক্ষিত দৰ্শন নিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰতিটো ষ্টপেজত বেৰিকেড স্থাপন কৰা হ'ব । প্ৰতি কিলোমিটাৰত অভিযন্তাৰ দলে কাৰিকৰী দিশ পৰ্যৱেক্ষণ কৰি আছে ।
দেশৰ সৰ্ববৃহৎ গ্ৰেণাইটৰ শিৱলিংগ : মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ আঁৰৰ অভিযন্তা নন্দন কুমাৰ সিঙে কয়, "২১০ মেট্ৰিক টন ওজনৰ এই শিৱলিংগটো হ'ব দেশৰ যিকোনো মন্দিৰত এতিয়ালৈকে স্থাপন হোৱা মাত্ৰ এটা গ্ৰেণাইট শিলেৰে নিৰ্মিত সৰ্ববৃহৎ শিৱলিংগ । পৰৱৰ্তী সময়ত ই বিৰাট ৰামায়ণ মন্দিৰৰ মূল আকৰ্ষণ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "শিৱলিংগ স্থাপন আৰু ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনাৰ কাম চলি আছে । ইতিমধ্যে মন্দিৰ কমপ্লেক্সত প্ৰৱেশদ্বাৰ, গণেশ স্থল, সিংহ দ্বাৰ, নন্দী আৰু গৰ্ভগৃহৰ স্তূপকে ধৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছে । যাৰ ভিতৰত এই বিশাল শিৱলিংগটো মূল আকৰ্ষণ হিচাপে স্থাপন কৰা হ'ব ।"
প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ মহা আয়োজন : চকীয়া আহি পোৱাৰ লগে লগে এটা শুভ ক্ষণত শিৱলিংগৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব । দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আগশাৰীৰ সাধু, ঋষি আৰু হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব । ন্যাসৰ লক্ষ্য হৈছে মন্দিৰটো পৰ্যায়ক্ৰমে ভক্তৰ বাবে মুকলি কৰা ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ধাৰ্মিক পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰ : মন্দিৰৰ নিৰ্মাণকাৰ্যক লৈ স্থানীয় ৰাইজ অতিশয় আনন্দিত । তেওঁলোকে কয় যে বিৰাট ৰামায়ণ মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'লে ই কেৱল বিশ্বাসৰেই নহয়, ৰামায়ণ অধ্যয়ন আৰু স্থাপত্যৰ বাবেও এক বিশ্বব্যাপী কেন্দ্ৰত পৰিণত হ'ব । ভাৰত আৰু বহিঃৰাজ্যৰ পৰা লাখ লাখ ভক্তই ভ্ৰমণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ ফলত অঞ্চলটোত নতুন কৰ্মসংস্থাপনৰ পথ মুকলি হ'ব ।
লগতে পঢ়ক :সমুদ্ৰত ভাৰতৰ শক্তি বৃদ্ধি, নৌসেনাত অন্তৰ্ভুক্ত থলুৱা জাহাজ মাহে