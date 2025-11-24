ETV Bharat / bharat

দেশৰ এই ঠাইত স্থাপন হ'ব বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ শিৱলিংগ; জানক ক’ত আছে ঠাইটুকুৰা

তামিলনাডুত নিৰ্মাণ কৰা গ্ৰেণাইটৰ বিশাল শিৱলিংগটো ৯৬ চকীয়া ট্ৰেইলাৰৰ সহায়ত অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।

virat ramayan mandir
বিহাৰত স্থাপন হ'ব বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ শিৱলিংগ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 24, 2025 at 3:36 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

পূব চম্পাৰণ : বিহাৰৰ বিৰাট ৰামায়ণ মন্দিৰত স্থাপন কৰা হ'ব বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গ্ৰেণাইট শিৱলিংগ । ২১ নৱেম্বৰত বিশেষ পূজা-অৰ্চনাৰ অন্তত তামিলনাডুৰ মহাবলীপুৰমৰ পৰা বিহাৰৰ পূৱ চম্পাৰণ জিলালৈ আনি থকা হৈছে শিৱলিংগটো । এই শিৱলিংগৰ উচ্চতা ৩৩ ফুট আৰু ওজন ২১০ মেট্ৰিক টন বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ৰামায়ণ মন্দিৰ : মহাবীৰ মন্দিৰ ন্যাসৰ (পাটনা) দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰি থকা বিৰাট ৰামায়ণ মন্দিৰৰ দৈৰ্ঘ্য ১০৮০ ফুট আৰু বহল হ'ব ৫৪০ ফুট । ইয়াত ২২ টা মন্দিৰ, ১৮ টা শিখৰ আৰু ২৭০ ফুট উচ্চতাৰ মূল শিখৰ থাকিব । দেৱালত খোদিত কৰা হ'ব ৰামায়ণৰ কাহিনী ।

virat ramayan mandir
বিৰাট ৰামায়ণ মন্দিৰৰ দৈৰ্ঘ্য ১০৮০ ফুট আৰু বহল হ'ব ৫৪০ ফুট (ETV Bharat)

ক্ষিপ্ৰতাৰে চলিছে নিৰ্মাণকাৰ্য : মন্দিৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ, গণেশ স্থল, সিংহ দ্বাৰ, নন্দী আৰু গৰ্ভগৃহৰ পাইলিং সম্পূৰ্ণ হৈছে । এতিয়া বিশাল শিৱলিংগ স্থাপনৰ লগে লগে মূল মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ কাম ত্বৰান্বিত হ'ব ।

১০ বছৰীয়া পৰিশ্ৰমৰ ফল : মহাবলীপুৰমৰ সমীপৰ পট্টিকাডু অঞ্চলত এটা বৃহৎ গ্ৰেণাইটৰ শিলত খোদিত কৰা এই শিৱলিংগটো ১০ বছৰীয়া অক্লান্ত পৰিশ্ৰমৰ ফল । ইয়াৰ জটিল আকৃতি, ভাৰসাম্য আৰু সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতি শিল্পীসকলে বিশেষ গুৰুত্ব দিছে । আনুমানিক খৰচ প্ৰায় ৩ কোটি টকা ।

virat ramayan mandir
বিহাৰত স্থাপন হ'ব বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ শিৱলিংগ (ETV Bharat)

৯৬ চকাযুক্ত বিশেষ ট্ৰাকত ৰাওনা : ইয়াৰ আকৃতি আৰু ওজনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শিৱলিংগটো ৯৬ চকীয়া হাইড্ৰলিক ট্ৰেইলাৰত অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । বিশেষ অভিযান্ত্ৰিক দলৰ তত্বাৱধানত ইয়াক লৈ অহা হৈছে । সমগ্ৰ যাত্ৰাটোত ২০-২৫ দিন লাগিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

ৰাজপথত ভগৱানক আদৰিবলৈ সাজু ভক্তসকল : মহাবলীপুৰমৰ পৰা চকীয়ালৈ যোৱা সমগ্ৰ পথটোত ভক্তসকলে ভগৱানক আদৰণিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে । শোভাযাত্ৰা, পূজা, দৰ্শনৰ বাবে কেইবাখনো চহৰত বিশেষ মঞ্চ স্থাপন কৰা হৈছে । ট্ৰাকখন বিভিন্ন স্থানত ৰ'ব, য'ত পুৰোহিতসকলে বিধিগত পূজা অৰ্চনা কৰিব ।

virat ramayan mandir
ক্ষিপ্ৰতাৰে চলিছে বিৰাট ৰামায়ণ মন্দিৰৰ নিৰ্মাণকাৰ্য (ETV Bharat)

কটকটীয়া নিৰাপত্তা : স্থানীয় প্ৰশাসন, আৰক্ষী আৰু মহাবীৰ মন্দিৰ ন্যাস কমিটীয়ে একেলগে পথ পৰিকল্পনা, যান-বাহনৰ দিশ সলনি আৰু ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ কাম কৰি আছে । ভক্তসকলৰ বাবে সুৰক্ষিত দৰ্শন নিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰতিটো ষ্টপেজত বেৰিকেড স্থাপন কৰা হ'ব । প্ৰতি কিলোমিটাৰত অভিযন্তাৰ দলে কাৰিকৰী দিশ পৰ্যৱেক্ষণ কৰি আছে ।

দেশৰ সৰ্ববৃহৎ গ্ৰেণাইটৰ শিৱলিংগ : মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ আঁৰৰ অভিযন্তা নন্দন কুমাৰ সিঙে কয়, "২১০ মেট্ৰিক টন ওজনৰ এই শিৱলিংগটো হ'ব দেশৰ যিকোনো মন্দিৰত এতিয়ালৈকে স্থাপন হোৱা মাত্ৰ এটা গ্ৰেণাইট শিলেৰে নিৰ্মিত সৰ্ববৃহৎ শিৱলিংগ । পৰৱৰ্তী সময়ত ই বিৰাট ৰামায়ণ মন্দিৰৰ মূল আকৰ্ষণ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব ।"

virat ramayan mandir
বিৰাট ৰামায়ণ মন্দিৰত স্থাপন হ'ব ২১০ মেট্ৰিক টন ওজনৰ শিৱলিংগ (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয়, "শিৱলিংগ স্থাপন আৰু ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনাৰ কাম চলি আছে । ইতিমধ্যে মন্দিৰ কমপ্লেক্সত প্ৰৱেশদ্বাৰ, গণেশ স্থল, সিংহ দ্বাৰ, নন্দী আৰু গৰ্ভগৃহৰ স্তূপকে ধৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছে । যাৰ ভিতৰত এই বিশাল শিৱলিংগটো মূল আকৰ্ষণ হিচাপে স্থাপন কৰা হ'ব ।"

প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ মহা আয়োজন : চকীয়া আহি পোৱাৰ লগে লগে এটা শুভ ক্ষণত শিৱলিংগৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব । দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আগশাৰীৰ সাধু, ঋষি আৰু হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব । ন্যাসৰ লক্ষ্য হৈছে মন্দিৰটো পৰ্যায়ক্ৰমে ভক্তৰ বাবে মুকলি কৰা ।

virat ramayan mandir
বিৰাট ৰামায়ণ মন্দিৰৰ নিৰ্মাণকাৰ্য অব্যাহত (ETV Bharat)

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ধাৰ্মিক পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰ : মন্দিৰৰ নিৰ্মাণকাৰ্যক লৈ স্থানীয় ৰাইজ অতিশয় আনন্দিত । তেওঁলোকে কয় যে বিৰাট ৰামায়ণ মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'লে ই কেৱল বিশ্বাসৰেই নহয়, ৰামায়ণ অধ্যয়ন আৰু স্থাপত্যৰ বাবেও এক বিশ্বব্যাপী কেন্দ্ৰত পৰিণত হ'ব । ভাৰত আৰু বহিঃৰাজ্যৰ পৰা লাখ লাখ ভক্তই ভ্ৰমণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ ফলত অঞ্চলটোত নতুন কৰ্মসংস্থাপনৰ পথ মুকলি হ'ব ।

লগতে পঢ়ক :সমুদ্ৰত ভাৰতৰ শক্তি বৃদ্ধি, নৌসেনাত অন্তৰ্ভুক্ত থলুৱা জাহাজ মাহে

TAGGED:

WORLD LARGEST SHIVLING
CHAMPARAN RAMAYAN MANDIR
GRANITE SHIVLING
ইটিভি ভাৰত অসম
VIRAT RAMAYAN MANDIR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.