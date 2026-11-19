বিশ্ব ঐতিহ্য সপ্তাহ ২০২৬: আজি ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰ, তলাতল ঘৰ, লালকিল্লা, তাজমহল চাবলৈ টিকট নালাগে
ভাৰতৰ সকলো ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্ন দৰ্শন এদিনৰ বাবে বিনামূলীয়া ৷
Published : November 19, 2026 at 8:39 AM IST|
Updated : November 19, 2026 at 9:11 AM IST
হায়দৰাবাদ : যদি আপুনি যিকোনো ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰি আহিছে, তেন্তে ১৯ নৱেম্বৰ আৰ্থাৎ আজি আপোনাৰ বাবে এক বিশেষ দিন হ’ব পাৰে । বিশ্ব ঐতিহ্য সপ্তাহৰ আৰম্ভণি উপলক্ষে ভাৰতীয় প্ৰত্নতাত্ত্বিক জৰীপে (এ এছ আই) সমগ্ৰ দেশৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে সংৰক্ষিত কীৰ্তিচিহ্নসমূহত পৰ্যটকৰ বিনামূলীয়া প্ৰৱেশৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । অৰ্থাৎ ১৯ নৱেম্বৰ বৃহস্পতিবাৰে পৰ্যটকসকলে প্ৰৱেশ টিকট ক্ৰয় নকৰাকৈ দেশৰ যিকোনো ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্নসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিব পাৰিব । দেশী-বিদেশী উভয় পৰ্যটকৰ বাবে এই সুবিধা ঘোষণা কৰা হৈছে ।
প্ৰতি বছৰে ১৯ নৱেম্বৰৰ পৰা ২৫ নৱেম্বৰলৈ বিশ্ব ঐতিহ্য সপ্তাহ পালন কৰা হয় । ভাৰতৰ চহকী ঐতিহাসিক আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ সৈতে জনতাক সংযোগ কৰা আৰু ঐতিহাসিক ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰা উপলক্ষে এই সপ্তাহত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হয় ৷ এই সপ্তাহৰ প্ৰথম দিনটো অৰ্থাৎ ১৯ নৱেম্বৰত এ এছ আইৰ দ্বাৰা কেন্দ্ৰীয়ভাৱে সংৰক্ষিত কীৰ্তিচিহ্নসমূহত বিনামূলীয়াকৈ প্ৰৱেশৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে ।
পি আই বি সংস্কৃতিয়ে সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট কৰি এই তথ্য সদৰী কৰে ৷ পি আই বি সংস্কৃতিয়ে 'এক্স'ত কয়, "ভাৰতৰ চহকী ঐতিহ্য উদযাপন কৰক ! ১৯ নৱেম্বৰ, ২০২৬ ত ভাৰতীয় প্ৰত্নতাত্ত্বিক জৰীপৰ সকলো কীৰ্তিচিহ্নত বিনামূলীয়া প্ৰৱেশৰ সৈতে বিশ্ব ঐতিহ্য সপ্তাহ উদযাপন কৰক ! আমাৰ ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্নসমূহ অন্বেষণ কৰক, আমাৰ গৌৰৱময় অতীতৰ কাহিনী জানক আৰু ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ অমূল্য সম্পদ অনুভৱ কৰক ।"
🏛️ Celebrate India’s rich heritage! On 19th November 2026, mark World Heritage Week with FREE ENTRY to all @ASIGoI monuments! Explore our magnificent monuments, discover stories of our glorious past, and experience the timeless legacy of India’s cultural heritage. 🇮🇳🤍 https://t.co/LYxfzs1sY6— PIB Culture (@PIBCulture) November 18, 2026
অৱশ্যে কেৱল ১৯ নৱেম্বৰতহে এই ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্নসমূহৰ বাবে টিকট ৰেহাই দিয়া হৈছে ।
এ এছ আয়ে সমগ্ৰ দেশৰ ৩,৬০০ ৰ পৰা ৩,৮০০-ৰো অধিক ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্ন আৰু পুৰাতাত্ত্বিক স্থানৰ সংৰক্ষণ আৰু সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে । ইয়াৰে ভিতৰত ১৪৩ টা বিশেষ কীৰ্তিচিহ্নতহে দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে প্ৰৱেশ টিকটৰ ব্যৱস্থা আছে । টিকটৰ ব্যৱস্থা থকা বিশ্ববিখ্যাত কীৰ্তিচিহ্নসমূহৰ ভিতৰত আগ্ৰাৰ তাজমহল, নতুন দিল্লীৰ লালকিল্লা আৰু কুটুব মিনাৰ অন্যতম । অসমৰ শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰ, তলাতল ঘৰ, কাৰেংঘৰ আদিও এ এছ আইৰ টিকটযুক্ত সংৰক্ষিত কীৰ্তিচিহ্নৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত ।