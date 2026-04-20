জনজাতীয় সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰে বিশ্ব ঐতিহ্য দিৱস উদযাপন
এই অনুষ্ঠানত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চহকী পৰম্পৰা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে আদি, মেম্বা-খাম্বা আৰু ইদু মিচিমি জনজাতিৰ সদস্যসকলে মনোমোহা অনুষ্ঠান প্ৰদৰ্শন কৰে ।
Published : April 20, 2026 at 11:48 PM IST
তেজপুৰ: সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্য আৰু ঐতিহ্যৰ এক সজীৱ উদযাপনত স্পিয়াৰকৰ্পছৰ স্পিয়াৰহেড বিভাগে সোমবাৰে বিশ্ব ঐতিহ্য দিৱস উপলক্ষে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূবৰ ভাৰত-চীন সীমান্তবৰ্তী টুটিঙৰ ছ’লুং খেলপথাৰত জনজাতীয় সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰে ।
এই অনুষ্ঠানত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চহকী পৰম্পৰা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে আদি, মেম্বা-খাম্বা আৰু ইদু মিচিমি জনজাতিৰ সদস্যসকলে মনোমোহা অনুষ্ঠান প্ৰদৰ্শন কৰে । সৰু ল’ৰা-ছোৱালীৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠলৈকে সকলো বয়সৰ অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে নিজৰ ৰঙীন পৰম্পৰাগত সাজ-পোছাকত সজ্জিত হৈ উৎসাহেৰে অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । তেওঁলোকৰ অভিনয়ত প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি সংৰক্ষিত হৈ থকা অনন্য ৰীতি-নীতি, সংগীত আৰু নৃত্যৰ ৰূপবোৰক উজ্জ্বল কৰি তোলা হৈছিল ।
সাংস্কৃতিক সজাগতা বৃদ্ধি, স্থানীয় জনগোষ্ঠীৰ সৈতে বন্ধন শক্তিশালী কৰা আৰু অঞ্চলটোৰ অমূল্য ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ দিশত ভাৰতীয় সেনাৰ দায়বদ্ধতাক শক্তিশালী কৰি অপাৰেশ্যন সাদভাৱনাৰ আঁত ধৰা এই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হয় ।
স্থানীয় জনসাধাৰণৰ পৰা আপ্লুত সঁহাৰি লাভ কৰা এই অনুষ্ঠানটোৱে বৈচিত্ৰ্যত ঐক্য উদযাপনৰ মঞ্চ হিচাপে কাম কৰাৰ লগতে নৱ প্ৰজন্মক নিজৰ সাংস্কৃতিক শিপাৰ প্ৰতি গৌৰৱ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰে । এনে পদক্ষেপৰ জৰিয়তে স্পিয়াৰহেড গানাৰ্ছে অঞ্চলটোত সম্প্ৰদায়ৰ সংযোগ, সাংস্কৃতিক সংৰক্ষণ আৰু সামাজিক সম্প্ৰীতিৰ প্ৰসাৰ অব্যাহত ৰাখিছে ।
উল্লেখ্য যে, প্ৰতি বছৰে ১৮ এপ্ৰিলত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কীৰ্তিচিহ্ন আৰু স্থান দিৱস হিচাপে পালন কৰা বিশ্ব ঐতিহ্য দিৱসে সাংস্কৃতিক আৰু প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্যৰ বৈচিত্ৰ্য, সংবেদনশীলতা আৰু গুৰুত্বৰ প্ৰতি সজাগতা বৃদ্ধি কৰে । ১৯৮২ চনত আইক’ম’ছে আৰম্ভ কৰা আৰু ১৯৮৩ চনত ইউনেস্ক’ই গ্ৰহণ কৰা এই দিনটোৱে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰসমূহৰ সংৰক্ষণৰ প্ৰসাৰ ঘটায় আৰু স্থানীয় সম্প্ৰদায়ৰ অংশগ্ৰহণক উৎসাহিত কৰে ।
