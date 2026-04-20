জনজাতীয় সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰে বিশ্ব ঐতিহ্য দিৱস উদযাপন

বিশ্ব ঐতিহ্য দিৱস উদযাপন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 20, 2026 at 11:48 PM IST

তেজপুৰ: সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্য আৰু ঐতিহ্যৰ এক সজীৱ উদযাপনত স্পিয়াৰকৰ্পছৰ স্পিয়াৰহেড বিভাগে সোমবাৰে বিশ্ব ঐতিহ্য দিৱস উপলক্ষে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূবৰ ভাৰত-চীন সীমান্তবৰ্তী টুটিঙৰ ছ’লুং খেলপথাৰত জনজাতীয় সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰে ।

এই অনুষ্ঠানত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চহকী পৰম্পৰা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে আদি, মেম্বা-খাম্বা আৰু ইদু মিচিমি জনজাতিৰ সদস্যসকলে মনোমোহা অনুষ্ঠান প্ৰদৰ্শন কৰে । সৰু ল’ৰা-ছোৱালীৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠলৈকে সকলো বয়সৰ অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে নিজৰ ৰঙীন পৰম্পৰাগত সাজ-পোছাকত সজ্জিত হৈ উৎসাহেৰে অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । তেওঁলোকৰ অভিনয়ত প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি সংৰক্ষিত হৈ থকা অনন্য ৰীতি-নীতি, সংগীত আৰু নৃত্যৰ ৰূপবোৰক উজ্জ্বল কৰি তোলা হৈছিল ।

ভাৰতীয় সেনাৰ সৈতে স্থানীয় যুৱতী (ETV Bharat Assam)

সাংস্কৃতিক সজাগতা বৃদ্ধি, স্থানীয় জনগোষ্ঠীৰ সৈতে বন্ধন শক্তিশালী কৰা আৰু অঞ্চলটোৰ অমূল্য ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ দিশত ভাৰতীয় সেনাৰ দায়বদ্ধতাক শক্তিশালী কৰি অপাৰেশ্যন সাদভাৱনাৰ আঁত ধৰা এই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হয় ।

স্থানীয় জনসাধাৰণৰ পৰা আপ্লুত সঁহাৰি লাভ কৰা এই অনুষ্ঠানটোৱে বৈচিত্ৰ্যত ঐক্য উদযাপনৰ মঞ্চ হিচাপে কাম কৰাৰ লগতে নৱ প্ৰজন্মক নিজৰ সাংস্কৃতিক শিপাৰ প্ৰতি গৌৰৱ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰে । এনে পদক্ষেপৰ জৰিয়তে স্পিয়াৰহেড গানাৰ্ছে অঞ্চলটোত সম্প্ৰদায়ৰ সংযোগ, সাংস্কৃতিক সংৰক্ষণ আৰু সামাজিক সম্প্ৰীতিৰ প্ৰসাৰ অব্যাহত ৰাখিছে ।

উল্লেখ্য যে, প্ৰতি বছৰে ১৮ এপ্ৰিলত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কীৰ্তিচিহ্ন আৰু স্থান দিৱস হিচাপে পালন কৰা বিশ্ব ঐতিহ্য দিৱসে সাংস্কৃতিক আৰু প্ৰাকৃতিক ঐতিহ্যৰ বৈচিত্ৰ্য, সংবেদনশীলতা আৰু গুৰুত্বৰ প্ৰতি সজাগতা বৃদ্ধি কৰে । ১৯৮২ চনত আইক’ম’ছে আৰম্ভ কৰা আৰু ১৯৮৩ চনত ইউনেস্ক’ই গ্ৰহণ কৰা এই দিনটোৱে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰসমূহৰ সংৰক্ষণৰ প্ৰসাৰ ঘটায় আৰু স্থানীয় সম্প্ৰদায়ৰ অংশগ্ৰহণক উৎসাহিত কৰে ।

লগতে পঢ়ক: ডায়েবেটিছ সম্পৰ্কে ইটিভি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সজাগতামূলক অভিযান

