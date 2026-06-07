বিষাক্ত গেছ নিৰ্গত হৈ প্ৰাণ হেৰুৱালে চাৰি শ্ৰমিকে
ৰতি জুৱেলাৰ্ছ নামৰ এখন গহণা বিপণিৰ মাটিৰ তলত থকা এটা টেংকী চাফা কৰিবলৈ যোৱা শ্ৰমিকৰ সৈতে এই কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷
Published : June 7, 2026 at 8:51 PM IST
চুৰাট(গুজৰাট): কাৰখানাৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা বিষাক্ত গেছে প্ৰাণ কাঢ়িলে চাৰিগৰাকীকৈ শ্ৰমিকৰ ৷ ভূ-গৰ্ভত থকা এটা এটিপি প্ৰকল্পৰ টেংকী চাফা কৰি থকাৰ সময়তে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ সমগ্ৰ ঘটনাটোৱে অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ স্থানীয় আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ৷
এই কৰুণ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে চুৰাটৰ খাণ্ড বজাৰ এলেকাৰ ৰতি জুৱেলাৰ্ছত ৷
বিষাক্ত গেছ নিৰ্গত হৈ ৪ জন লোকৰ মৃত্যু
প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি ছুৰাটৰ খাণ্ড বজাৰ এলেকাৰ ৰতি জুৱেলাৰ্ছৰ মাটিৰ তলত থকা ইটিপি প্লাণ্টৰ এটা টেংকী চাফা কৰিবলৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল চাৰিজনকৈ শ্ৰমিক । কিন্তু অতি বিষাক্ত গেছ নিৰ্গত হৈ চাৰিওজন শ্ৰমিকক হেঁচা মাৰি ধৰে । এনে ঘটনাত আটাইকেইজন শ্ৰমিক অজ্ঞান হৈ পৰে ৷
পৰৱৰ্তী সময়ত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ যথেষ্ট কষ্টৰ মাজেৰে অক্সিজেন কিট আৰু অন্যান্য সুৰক্ষা সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি চাৰিওজন শ্ৰমিকক টেংকীটোৰ পৰা উলিয়াই আনে ৷ তদুপৰি আটাইকেইজনকে সমীপৰ চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় যদিও চিকিৎসকে চাৰিওজনকে মৃত ঘোষণা কৰে ।
ঘটনাটো সম্পৰ্কে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ এগৰাকী বিষয়াই কয়, ‘‘আমি পুৱা ১০.২২ বজাত টেলিফোনযোগে এই খবৰ লাভ কৰো । এই বিষয়ে খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আমি সেই স্থানত উপস্থিত হওঁ আৰু অতি কষ্টেৰে অক্সিজেন কিটৰ সহায়ত চাৰিওজন শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰো ।’’
শ্ৰমিকৰ সুৰক্ষা সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা
এই দুৰ্ঘটনাই পুনৰবাৰ ঔদ্যোগিক কাৰখানাত কৰ্মৰত শ্ৰমিকসকলৰ সুৰক্ষাক লৈ প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক ঘটাইছে ৷ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ আন এগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াৰ মতে, যিহেতু এই অঞ্চলটো উদ্যোগিক সম্পত্তিৰ অধীনস্থ, সেয়ে ইয়াত উদ্যোগিক আইনৰ অধীনত কঠোৰ নিয়ম প্ৰযোজ্য । ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে বিষয়টোক অতি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷
চুৰাট আৰক্ষী উপ-আয়ুক্ত আলোক কুমাৰে এনেদৰে কয়, ‘‘আমি বৰ্তমান সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ তদন্ত কৰি আছো । প্ৰাৰম্ভিক তদন্তৰ পৰা অনুমান কৰা হৈছে যে বিষাক্ত গেছৰ বাবে শ্ৰমিকসকলৰ মৃত্যু হৈছে । এই বিষয়ত জড়িত যিকোনো ব্যক্তিৰে গাফিলতি ধৰা পৰিলে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব । মৃতকৰ পৰিয়ালৰ বক্তব্য লোৱাৰ পিছত তদন্ত অব্যাহত আছে ৷’’
লগতে পঢ়ক: সোমবাৰে নতুন দিল্লীত ইণ্ডি মিত্ৰজোঁটৰ বৈঠক, ২৩টা ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাৰ অংশগ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা