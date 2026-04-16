ধৰ্মৰ ভিত্তিত মুছলমানক সংৰক্ষণ প্ৰদান কৰাটো অসাংবিধানিক : অমিত শ্বাহ
সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ সময়ত ভাষণ দি শ্বাহে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ সাংসদ ধৰ্মেন্দ্ৰ যাদৱৰ এই মন্তব্যক অসাংবিধানিক আখ্যা দি তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।
Published : April 16, 2026 at 7:09 PM IST
নতুন দিল্লী: কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বৃহস্পতিবাৰে সংসদত কয় যে সংবিধানত ধৰ্মৰ ভিত্তিত সংৰক্ষণৰ অনুমতিৰ সুবিধা নাই আৰু দেশত মুছলমান মহিলাৰ বাবে কোনো সুকীয়া সংৰক্ষণ নাথাকে ।
সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ সময়ত ভাষণ দি শ্বাহে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ সাংসদ ধৰ্মেন্দ্ৰ যাদৱৰ এই মন্তব্যক অসাংবিধানিক আখ্যা দি তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । শ্বাহে কয়, ‘ধৰ্মেন্দ্ৰ যাদৱে অসাংবিধানিক বক্তব্য দিছে । আমাৰ সংবিধানত ধৰ্মৰ ভিত্তিত সংৰক্ষণৰ অনুমতি নাই । ধৰ্মৰ ভিত্তিত মুছলমানক সংৰক্ষণ প্ৰদান কৰাটো অসাংবিধানিক, আৰু ইয়াকে লৈ প্ৰশ্নও নুঠে ।’’
VIDEO | Parliament Special Session: Speaking in Lok Sabha, Union Home Minister Amit Shah, says, " to take the women's reservation bill to a logical end, these two laws are necessary, that is why these two laws have been brought together. the opposition is opposing the bills… pic.twitter.com/hqcdJyELQS— Press Trust of India (@PTI_News) April 16, 2026
সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেন ৰিজিজুৱে তিনিখন বিধেয়ক উত্থাপন কৰাত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি সমাজবাদী পাৰ্টীৰ সাংসদজনে মুছলমান মহিলাক সংৰক্ষণৰ কাঠামোৰ পৰা বাদ দিয়া বুলি অভিহিত কৰে ৷ এই মন্তব্যক সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেন ৰিজিজুৱে “অসাংবিধানিক” বুলি কয় । সদনত বিৰোধীৰ ভোট বিভাজনৰ পাছত বৃহস্পতিবাৰে লোকসভাত মহিলা সংৰক্ষণ আইন সংশোধনৰ বিধেয়কখনকে ধৰি তিনিখন বিধেয়ক কেন্দ্ৰই উত্থাপন কৰে ।
প্ৰস্তাৱিত সংবিধান (১৩১ সংখ্যক সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৬ দাখিল কৰাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰী অৰ্জুন ৰাম মেঘৱালে বিতৰ্কৰ সূচনা কৰে । বিধানসভাৰ সংস্থাসমূহত মহিলাসকলৰ বাবে এক তৃতীয়াংশ সংৰক্ষণ কাৰ্যকৰী কৰাৰ সন্দৰ্ভতো তেওঁ আলোচনাৰ বাবে সীমা নিৰ্ধাৰণ বিধেয়ক, ২০২৬ দাখিল কৰে । ইফালে গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আইন (সংশোধনী) বিধেয়ক, ২০২৬ উত্থাপন কৰে ।
বিধেয়কসমূহ উত্থাপন কৰাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ কে চি বেনুগোপালৰ নেতৃত্বত বিৰোধীৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় আৰু তিনিওখন আইনৰ বিৰোধিতা কৰি দলৰ আপত্তি সদনত আনুষ্ঠানিকভাৱে লিপিবদ্ধ কৰে । তেওঁ চৰকাৰক “সংবিধান সম্পূৰ্ণৰূপে হাইজেক” কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
ইয়াৰ উত্তৰত সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেন ৰিজিজু আৰু গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে বিধেয়কসমূহ মাত্ৰ উত্থাপন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত আলোচনা এতিয়াও বাকী আছে । অৱশ্যে বেনুগোপালে তাৰ পাছতো বিৰোধিতা কৰি থকাত লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই হস্তক্ষেপ কৰি বিতৰ্কৰ সময়ত পৰ্যাপ্ত সময় দিয়া হ’ব বুলি আশ্বাস দিয়ে ।
সমাজবাদী পাৰ্টীৰ সভাপতি অখিলেশ যাদৱে লোকপিয়লত পলম হোৱাক লৈ চৰকাৰক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যদিও তেওঁৰ দলে নীতিগতভাৱে মহিলা সংৰক্ষণক সমৰ্থন কৰে বুলি স্পষ্ট কৰে । ‘‘তেওঁলোকে লোকপিয়লত পলম কৰিছে কাৰণ যেতিয়া এনেকুৱা হ’ব তেতিয়া আমি জাতিভিত্তিক লোকপিয়ল বিচাৰিম, আৰু তেওঁলোকে নিবিচাৰে ।’’
অভিযোগৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি শ্বাহে কয় যে সমগ্ৰ দেশতে লোকপিয়ল প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, আৰু ইয়াৰ পিছত জাতিভিত্তিক লোকপিয়ল হ’ব । ‘‘বৰ্তমান ঘৰৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে; ঘৰবোৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট জাতিৰ নহয় । যদি সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নিজৰ ক্ষমতা থাকে, তেন্তে তেওঁলোকে ঘৰবোৰৰো এটা জাতি নিৰ্ধাৰণ কৰিব ।’’
অখিলেশে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ সন্দৰ্ভত শ্বাহৰ মন্তব্যক “অগণতান্ত্ৰিক” বুলি অভিহিত কৰে, যাৰ উত্তৰত শ্বাহে কয়, “আমি সমাজবাদী পাৰ্টিক মুছলমান মহিলাক তেওঁলোকৰ সকলো টিকট প্ৰদানত বাধা দিয়া নাই ।”
ইয়াৰ পূৰ্বে গৃহমন্ত্ৰীয়ে একেলগে তিনিখন বিধেয়ক উত্থাপন কৰাত ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিছিল । “মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কখনক যুক্তিসংগতভাৱে শেষ কৰিবলৈ হ’লে এই দুখন আইন প্ৰয়োজনীয়; সেইবাবেই এই দুখন আইনক একত্ৰিত কৰা হৈছে । বিৰোধীয়ে বিধেয়কসমূহৰ বিৰোধিতা কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বৈঠকত সকলো বিৰোধিতা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ।” শ্বাহে কয় ৷
তেৰছ গোৱালা, যোগেন মহন, প্ৰমোদ বড়োৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদৰূপে শপত গ্ৰহণ; চাইকেল চলাই সংসদলৈ গ'ল গোৱালা