ETV Bharat / bharat

বলবৎ হ’ল মহিলা সংৰক্ষণ আইন ২০২৩, কংগ্ৰেছৰ মতে চৰকাৰৰ এয়া আচহুৱা কাৰ্য

২০২৩ চনৰ আইন অনুসৰি ২০৩৪ চনৰ আগতে এই সংৰক্ষণ বলবৎ নহয়, কিয়নো ই ২০২৭ চনৰ লোকপিয়লৰ পিছৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ কচৰৎ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সৈতে জড়িত ।

author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 17, 2026 at 9:44 AM IST

|

Updated : April 17, 2026 at 10:21 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰা গেজেট অধিসূচনা অনুসৰি বিধায়িনী দলত মহিলাক ৩৩ শতাংশ সংৰক্ষণ প্ৰদান কৰা মহিলা সংৰক্ষণ আইন ২০২৩ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা বলবৎ হয় । কিন্তু ২০২৯ চনত কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে একেখন আইন সংশোধন কৰিবলৈ সংসদত বৰ্ধিত বাজেট অধিবেশনৰ বিশেষ বৈঠকৰ সময়ত বিতৰ্কৰ মাজতে ২০২৩ চনৰ আইনখন কিয় ১৬ এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’ব পৰাকৈ অধিসূচনা কৰা হৈছিল সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ।

এজন বিষয়াই এই আইনখন বলবৎ কৰাৰ কাৰণ "কাৰ্যকৰিতা" বুলি উল্লেখ কৰে । যদিও এই আইনখন বলবৎ হৈছে, তথাপিও বৰ্তমানৰ সদনত এই সংৰক্ষণ কাৰ্যকৰী কৰিব নোৱাৰিব বুলিও কয় বিষয়াগৰাকীয়ে । পৰৱৰ্তী লোকপিয়লৰ ভিত্তিত সীমা নিৰ্ধাৰণৰ কচৰৎ কৰাৰ পিছত মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষণ কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা যাব বুলিও বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয় ।

অধিসূচনাখনত লিখা আছিল- "সংবিধান (১০৬ সংশোধনী) আইন, ২০২৩ৰ ধাৰা ১ৰ উপ-ধাৰা (২)ৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইয়াৰ দ্বাৰা ২০২৬ চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ ১৬ তাৰিখক উক্ত আইনখনৰ বিধানসমূহ বলবৎ হোৱাৰ তাৰিখ হিচাপে ঘোষণা কৰে ।"

২০২৩ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত সংসদে বিধায়িনী সংস্থাসমূহত মহিলাৰ প্ৰতিনিধিত্ব বৃদ্ধিৰ দিশত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাপে সাধাৰণতে মহিলা সংৰক্ষণ আইন নামেৰে জনাজাত ‘নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম’ গৃহীত কৰিছিল ।

এই আইনখনত লোকসভা আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল । ২০২৩ চনৰ আইন অনুসৰি ২০৩৪ চনৰ আগতে এই সংৰক্ষণ বলবৎ নহয়, কিয়নো ই ২০২৭ চনৰ লোকপিয়লৰ পিছৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ অনুশীলন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সৈতে জড়িত আছিল । বৰ্তমান লোকসভাত বিতৰ্ক চলি থকা তিনিখন বিধেয়ক চৰকাৰে ২০২৯ চনত মহিলাৰ সংৰক্ষণ কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে উত্থাপন কৰিছিল ।

ইফালে, ২০২৩ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত গৃহীত হোৱা ‘নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম’ক চৰকাৰে অধিসূচনা কৰাটো কংগ্ৰেছে “অদ্ভুত” বুলি অভিহিত কৰে, আনকি ইয়াৰ সংশোধনীৰ ওপৰত বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে ১৭ এপ্ৰিলত লোকসভাত ভোটদানৰ বাবে উত্থাপন হ’ব ।

এই অধিসূচনাৰ স্ক্ৰীণশ্বট টেগ কৰি কংগ্ৰেছৰ যোগাযোগ বিভাগৰ প্ৰভাৰী তথা সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশে কয় যে এইটো একেবাৰে অদ্ভুত । তেওঁ কয়, "২০২৩ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত গৃহীত হোৱা নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম ১৬ এপ্ৰিলত বলবৎ হৈছে, আনহাতে ইয়াৰ সংশোধনীৰ ওপৰত বিতৰ্ক চলি আছে আৰু ১৭ এপ্ৰিলত ​​ইয়াৰ ওপৰত ভোটদান কৰা হ'ব । সম্পূৰ্ণ বিমোৰত পৰিছোঁ ।"

TAGGED:

মহিলা সংৰক্ষণ আইন ২০২৩
লোকসভা
লোকপিয়ল
সংবিধান
WOMENS RESERVATION ACT 2023

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.