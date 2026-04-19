সকলো পাহৰিলেও নিজৰ অপমান নাপাহৰে মহিলাই: নৰেন্দ্ৰ মোদী

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আঙুলিয়াই দিয়ে যে এই বিধেয়কখনৰ পৰাজয় নাৰীৰ আত্মসন্মানত প্ৰত্যক্ষ আঘাত, যিটো অপমান মহিলা ভোটাৰে তেওঁলোকৰ মনত স্থায়ীভাৱে খোদিত কৰি ৰাখিব ।

PM Modi
নৰেন্দ্ৰ মোদী (ANI)
By ANI

Published : April 19, 2026 at 7:42 AM IST

নতুন দিল্লী: সংসদত মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক গৃহীত নোহোৱাক লৈ শনিবাৰে দুখ প্ৰকাশ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰাৰ বাবে বিৰোধী দলক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি মোদীয়ে কয় যে চৰকাৰৰ আন্তৰিক প্ৰচেষ্টা সত্ত্বেও তেওঁলোকৰ (মহিলাসকলৰ) সপোনবোৰ মষিমূৰ কৰি পেলোৱা হ'ল ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আঙুলিয়াই দিয়ে যে এই বিধেয়কখনৰ পৰাজয় নাৰীৰ আত্মসন্মানত প্ৰত্যক্ষ আঘাত, যিটো অপমান মহিলা ভোটাৰে তেওঁলোকৰ মনত স্থায়ীভাৱে খোদিত কৰি ৰাখিব । শনিবাৰে দেশবাসীক সম্বোধন কৰি দিয়া ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে মহিলাসকলে বাকী সকলো কথা পাহৰিলেও কেতিয়াও নিজৰ গৌৰৱৰ অপমানক পাহৰিব নোৱাৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে "বিৰোধীয়ে কৰা পাপ"ৰ বাবে মানুহৰ পৰা শাস্তি লাভ কৰিব ৷ তেওঁ আলোকপাত কৰে যে ভাৰতৰ মহিলাসকল কু-অভিপ্ৰায়ৰ প্ৰতি ব্যাপকভাৱে সচেতন আৰু ভৱিষ্যতে অপৰাধী ৰাজনীতিবিদসকলক কঠোৰভাৱে জবাবদিহি কৰিব । নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম সংশোধনীৰ পৰিৱৰ্তনশীল দৃষ্টিভংগীৰ বিশদ বিৱৰণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ব্যাখ্যা কৰে যে এই আইনখন দীৰ্ঘদিনীয়া অধিকাৰ প্ৰদান আৰু আধা জনসংখ্যাৰ বাবে নতুন সুযোগ সৃষ্টিৰ বাবে ৰচনা কৰা এক বৃহৎ প্ৰচেষ্টা ।

তেওঁ উল্লেখ কৰে যে এই বিধেয়কখনৰ লক্ষ্য আছিল ব্যৱস্থাগত বাধাসমূহ আঁতৰাই সকলো ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক ক্ষমতাক সমানে বৃদ্ধি কৰা ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে এই সংশোধনী ভাৰতৰ উন্নয়ন যাত্ৰাত মহিলাসকলক সমানে সহযাত্ৰী হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ এক আন্তৰিক প্ৰচেষ্টা আছিল ।

সীমা নিৰ্ধাৰণৰ সৈতে জড়িত আৰু বিশেষকৈ সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰা কংগ্ৰেছকে ধৰি বিৰোধী দলসমূহক আক্ৰমণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে । তেওঁ কয় যে দেশৰ বাবে যি সিদ্ধান্তৰ প্ৰয়োজন হয়, কংগ্ৰেছে সেয়া "দমন" কৰে ।

"কংগ্ৰেছৰ এই মনোভাৱৰ বাবেই ভাৰত উন্নয়নৰ উচ্চতাত উপনীত হ’ব পৰা নাই । স্বাধীনতাৰ সময়ত আমাৰ লগতে আন বহু দেশ মুক্ত হৈছিল । সেই দেশবোৰৰ বেছিভাগেই আমাৰ পৰা বহু আগুৱাই গৈছে, আৰু ইয়াৰ কাৰণ হৈছে কংগ্ৰেছে প্ৰতিটো সংস্কাৰক বাধা দিলে । পলম, ডাইভাৰচন, বাধা- এয়া আছিল কংগ্ৰেছৰ নীতি, এয়া আছিল কংগ্ৰেছৰ কৰ্ম সংস্কৃতি ।" মোদীয়ে কয় ৷

শুকুৰবাৰে লোকসভাৰ বিৰোধী দলসমূহে সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে ভোটদান কৰে । লোকসভাই সংবিধান (১৩১ সংশোধনী) বিধেয়ক, সীমা নিৰ্ধাৰণ বিধেয়ক আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আইন (সংশোধনী) বিধেয়ক একেলগে গৃহীত কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰে । তিনিখন বিধেয়ক সম্পৰ্কীয় বিতৰ্কৰ পিছত সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কৰ ওপৰত যি ভোটদান হৈছিল, তাত ২৯৮ জন সদস্যই সপক্ষে আৰু ২৩০ জন সদস্যই বিপক্ষে ভোটদান কৰিছিল ।

সংবিধান সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত নোহোৱাৰ লগে লগে চৰকাৰে পিছত আন দুখন সংযুক্ত বিধেয়কক ভোটৰ বাবে উত্থাপন কৰিব নিবিচাৰে বুলি কয় । মহিলাৰ বাবে ৩৩ শতাংশ আসন সংৰক্ষণৰ কাৰণে লোকসভাৰ শক্তি ৫৪৩ৰ পৰা ৮১৬লৈ লৈ যোৱাৰ লক্ষ্য আছিল এই বিধেয়কত । ২০১১ চনৰ লোকপিয়লৰ ভিত্তিত এই সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিছিল । সকলো ৰাজ্যৰ আসন সমানুপাতিকভাৱে বৃদ্ধি হ’ব বুলি চৰকাৰে জানিবলৈ দিয়ে ৷

