ETV Bharat / bharat

প্ৰত্য়াহ্বান নেওচি ই-ৰিক্সা চলাই আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা ১৫ গৰাকী মহিলা

বাৰাণসীত পৰ্যটকক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান দেখুৱাবলৈ হলিচিটি প্ৰকল্পৰ অধীনত বিনামূলীয়াকৈ ই-ৰিক্সা লাভ কৰিছিল মহিলাকেইগৰাকীয়ে ।

The women with their E-Rickshaws
আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা বাৰাণসীৰ মহিলা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 21, 2025 at 2:55 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

বাৰাণসী (উত্তৰ প্ৰদেশ ): উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসীৰ ১৫ গৰাকী মহিলাই দেখুওৱা নিদৰ্শনক লৈ এতিয়া ৰাজ্য়খনৰ সৰ্বত্ৰে চলিছে চৰ্চা । তেওঁলোকে ঘৰৰ চাৰিবেৰৰ মাজত আৱদ্ধ নাথাকি নিজেই চলাইছে ই-ৰিক্সা । ই-ৰিক্সা চলাই দাঙি ধৰিছে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ উদাহৰণ ।

সামাজিক সীমা অতিক্ৰম কৰি আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ ক্ষেত্ৰত আদৰ্শ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰা এইকেইগৰাকী মহিলাই ই-ৰিক্সা চলায়েই পৰিয়ালক পোহপাল দিবলৈ সক্ষম হৈছে । এই মহিলাসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে আৰম্ভ কৰা ‘মিছন শক্তি’ অভিযানৰ অংশ হিচাপে মহানগৰীত ৰূপায়িত হৈ থকা হলিচিটি প্ৰকল্পৰৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰিছে ।

প্ৰকল্প সমন্বয়ক অমৃতা সিঙে এই সন্দৰ্ভত কয়, "২০২৪ চনৰ ১ জানুৱাৰীত বাৰাণসীত হলিচিটি প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰা হৈছিল । আমাৰ লক্ষ্য আছিল জীৱন ধাৰণৰ মান নিম্নগামী হোৱা মহিলাসকলক সবলীকৰণ কৰা । এই কামৰ সৈতে জড়িত মহিলাসকলৰ অধিকাংশই হৈছে স্থানীয় মহিলা ।"

এই মহিলাসকলৰ অধিকাংশই পৰিয়ালক পোহপাল দিয়া বুলি তেওঁ কয় । পৰ্যটকসকলৰ বাবে মন্দিৰ, ঘাট, আৰতি আদি ভ্ৰমণকে ধৰি হ্ৰস্ব দূৰত্ব ভ্ৰমণৰ আয়োজন কৰা হয় বুলি উল্লেখ কৰি অমৃতাই কয়, "আমি এই মহিলাসকলক বাৰাণসী ভ্ৰমণ কৰা পৰ্যটকসকলক কাশী দেখুৱাবলৈ সুযোগ দিয়াৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছো । প্ৰতিগৰাকী মহিলাক প্ৰতিবাৰতে ৫০০ টকা দিয়া হয় । তেওঁলোকে টিপছো লাভ কৰে ।"

এই মহিলাসকলৰ মাজৰেই নিৰ্মলা দেৱীয়ে কয়, "২০০৯ চনৰ পৰা মোৰ স্বামী মোৰ লগত নাই । মোৰ তিনিটা সন্তান আছে, আনহাতে মোৰ এগৰাকী কন্যাৰ বিয়া হৈছে । মোৰ এগৰাকী সৰু নাতিও আছে । মোৰ স্বামীয়ে মোক কেতিয়াও সহায় কৰা নাছিল ।" তেওঁ ৫০ টকাৰ কম মজুৰিত কাম কৰি আছিল । আগতে তেওঁ খোজকাঢ়িয়েই দীৰ্ঘ দূৰত্ব, বজাৰ সামৰ কৰা আৰু লগতে নাইট শ্বিফ্টতো কাম কৰিছিল । তেওঁ অৱশ্য়ে ভগ্নী আৰু দেউতাকৰ পৰা সমৰ্থন পাইছিল । যেতিয়া তেওঁক ই-ৰিক্সা চলাবলৈ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হয় তেতিয়াই প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰে । তেওঁ ই-ৰিক্সা প্ৰশিক্ষণত আৰু কেইগৰাকীমান মহিলাকো জড়িত কৰে ।

নিৰ্মলা দেৱীয়ে কয়, "প্ৰথমতে মহিলাসকলে ৰিক্সা চলাবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল । মই বুজাই দিছিলো যে ই তেওঁলোকৰ জীৱনৰ বাবে কেনেকৈ উপকাৰী হ'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকক জীৱনত আগবাঢ়ি যোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিব । মই ৰিক্সা চলোৱাৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছিলো আৰু এতিয়া মই আনকো প্ৰশিক্ষণ দিছো ।"

আত্মবিশ্বাসেৰেই তেওঁ পুনৰ কয়, "ঘৰৰ ব্য়য় পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত ৰিক্সা এক বৃহৎ সহায় । আমি ৰাইজ আৰু আৰক্ষীৰ পৰা সমৰ্থন পাওঁ । সমাজে আমাৰ বিষয়ে কি ভাবে তাক লৈ আমি অস্বস্তি অনুভৱ নকৰো । আমি অটো চালক আৰু আন কিছুমানৰ পৰা অহা কিছুমান বাধাৰ সন্মুখীন হ‘লেও আমি আমাৰ বৃত্তিত অটল হৈ আহিছো ।"

আন এগৰাকী চালক অঞ্জলি, যিগৰাকী অকলশৰীয়া মাতৃ তেওঁ কয়, "মই ই-ৰিক্সা চলাই ভাল পাইছো । বুকিং অনলাইনত কৰা হয় । বিদেশী পৰ্যটকহে আমাৰ বাহন চলাত সহায় কৰে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি সঁহাৰি লাভ কৰো । মোৰ ছোৱালীয়ে মোক কাম কৰা দেখি আনন্দ লাভ কৰে ।"

নিজৰ লগতে ছোৱালীজনীৰ যত্ন ল’বলৈ এৰি দিয়াত তেওঁ জীৱন নিৰ্বাহৰ বাবে যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিল । ঘৰুৱা সহায়ৰ কামকে ধৰি তেওঁ বিভিন্ন কাম কৰিছিল বুলি উল্লেখ কৰি অঞ্জলিয়ে কয়, "ই-ৰিক্সাখনে ডাঙৰ সহায় কৰিছে । ই আয়ৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বৃদ্ধি । প্ৰতিটো যাত্ৰাত ৫০০ টকা পাওঁ আৰু গ্ৰাহকেও টিপছ দিয়ে ।"

ইফালে ছিগ্ৰা বাসিন্দা ৰশ্মি সিঙে ই-ৰিক্সাখন চলাই বিচাৰি থকা স্বাধীনতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি কয় । মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ ৰশ্মিক ঘৰ চলাবলৈ স্বামীয়ে সহায় কৰা নাছিল । "মই মোৰ পুত্ৰক পোহপাল দিবলৈ ঘৰুৱা সহায়ক হিচাপে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলো । মই এনে এটা চাকৰিৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছিলো যিয়ে মোক সন্মান আৰু পচন্দৰ স্বাধীনতা কঢ়িয়াই আনিছিল । ই-ৰিক্সাই মোক সেই স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিছে। মই এই কামটো স্বাধীনতাৰে কৰিছো আৰু ই মোক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰিছে । মই মোৰ পুত্ৰক শিক্ষা দিবলৈ সক্ষম হৈছো ।"

উল্লেখ্য় যে বাৰাণসীৰ এই মহিলাসকলক ই-ৰিক্সা বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰা হৈছে । এতিয়া তেওঁলোক আন দহগৰাকীৰ বাবে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ আদৰ্শ হৈ পৰিছে ।

লগতে পঢ়ক:বাঁহ-গছৰ গুটিও হ'ব পাৰে আকৰ্ষণীয় অলংকাৰ; মহিলাই দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন

পৰিচয়বিহীন মৃতকক সসন্মানেৰে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা এগৰাকী মহিলা

TAGGED:

BARANASI
E RICKSHAW
KASHI
ইটিভি ভাৰত অসম
WOMEN E RICKSHAW DRIVERS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.