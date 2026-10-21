নৱৰাত্ৰিৰ কঠোৰ ব্ৰত পালন কৰি মহিলাই হেৰুৱালে প্ৰাণ !
বিগত ৯ দিন ধৰি দেৱী দুৰ্গাক পূজা-অৰ্চনা কৰিবলৈ কঠোৰ ব্ৰত পালন কৰা এগৰাকী ৩৫ বছৰীয়া মহিলাৰ মৃত্যুৱে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে ।
Published : October 21, 2026 at 9:50 PM IST
সুপৌল(বিহাৰ): আজি বিজয়া দশমী ৷ নৱৰাত্ৰিৰ নটা দিনৰ আৰাধনাৰ পিছত দেৱী দুৰ্গাই আজিৰ দিনটোতে পুনৰ ধৰাৰ বুুকুৰ পৰা স্বৰ্গলোকলৈ উভতি যোৱা বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷
শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ এই নৱৰাত্ৰিৰ বাবে ভক্তসকলে দেৱী দুৰ্গাক আৰাধনা কৰিবলৈ কঠোৰ ব্ৰত পালন কৰে ৷ তাৰ মাজতে এগৰাকী ভক্তই প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ ঘটনাই বিজয়া দশমীৰ আনন্দ কিছু পৰিমাণে হ’লেও ম্লান পেলায় ৷
বিহাৰৰ সুপৌলত এই কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ নৱৰাত্ৰি উদযাপনৰ সময়তে এগৰাকী ৩৫ বছৰীয়া মহিলাই মৃত্যুক সাৱটি লোৱা ঘটনাই অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাঁ পেলায় ৷ পৰম্পৰা অনুসৰি, বুকুত কলহ ৰাখি ৯ দিন ধৰি দেৱী দুৰ্গাক পূজা-অৰ্চনা আগবঢ়োৱাৰ পিছত মহিলাগৰাকীয়ে মঙলবাৰে নিশা বুকুত তীব্ৰ বিষ অনুভৱ কৰে ৷ মহিলাগৰাকীক পৰিয়ালৰ লোকে বুধবাৰে পুৱা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱায় যদিও তাতেই তেওঁৰ মৃত্যু ঘটে । জিলাখনৰ ত্ৰিবেণীগঞ্জ বজাৰ এলেকাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।
মৃত মহিলাগৰাকী সুপৌল পৌৰসভাৰ ৪নং ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা বীৰেন্দ্ৰ যাদৱৰ পত্নী সচিতা দেৱী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ নৱৰাত্ৰিৰ ন দিনত সচিতাই ত্ৰিবেণীগঞ্জ বজাৰৰ বড়িদুৰ্গা মন্দিৰ চৌহদত বুকুত কলহ ৰাখি দেৱীক পূজা-অৰ্চনা আগবঢ়াইছিল ৷ মঙলবাৰে নৱৰাত্ৰিৰ সামৰণি পৰাৰ পিছত মহিলাগৰাকীয়ে পৰিয়ালৰ আন আন লোকসকলৰ সৈতে ঘৰলৈ উভতি আহে ।
মঙলবাৰে নিশা হঠাতে মহিলাগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে । বুধবাৰে পুৱা বুকুৰ বিষত ভোগা মহিলাগৰাকীক পৰিয়ালৰ লোকে ত্ৰিবেণীগঞ্জৰ মহকুমা চিকিৎসালয়লৈ নিয়ে যদিও হাস্পতালখনৰ চিকিৎসক ডাঃ উমেশ কুমাৰ মণ্ডলে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে ।
আনহাতে, মৃত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে জনোৱা মতে, সচিতা দেৱীয়ে নৱৰাত্ৰিৰ ব্ৰত আৰম্ভ কৰাৰ দুদিন পিছত তেওঁৰ হৃদস্পন্দনৰ লগতে নাড়ীৰ স্পন্দনো হ্ৰাস পায় ৷ এজন চিকিৎসকে তেওঁৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত ব্ৰত ভংগ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল যদিও মহিলাগৰাকী নিজৰ স্থিতিত অটল আছিল ৷ অৱশেষত বুধবাৰে পুৱা তেওঁক মৃত্যুক আকোঁৱালি লয় ৷
মহিলাগৰাকীৰ স্বামী বীৰেন্দ্ৰ যাদৱে কয়, ‘‘নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথমটো দিনৰে পৰা সচিতাই দুৰ্গা মন্দিৰ চৌহদৰ ভিতৰত দেৱীক পূজা আগবঢ়াই আহিছিল ৷ বুকুত কলহ ৰাখি তেওঁ দেৱীক পূজা কৰিছিল । ন দিনীয়া এই পূজা সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত মঙলবাৰে সচিতাই ঘৰলৈ উভতি আহিছিল । নিশাৰ ভাগতে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে । কিছু সময়ৰ পিছত সচিতাই কিছু সকাহ অনুভৱ কৰে যদিও বুধবাৰে পুৱা তেওঁ পুনৰ বুকুৰ বিষ অনুভৱ কৰাত আমি চিকিৎসালয়লৈ নিওঁ ৷ তাতেই সুচিতাক চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে ।’’
মৃত্যুৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত কৰ্তব্যৰত চিকিৎসক ডাঃ উমেশ কুমাৰ মণ্ডলে কয় যে বুধবাৰে পুৱা মহিলাগৰাকীক চিকিৎসালয়লৈ অনা হৈছিল । পৰিয়ালৰ লোকে জনোৱা মতে, তেওঁ হঠাতে বুকুৰ বিষ অনুভৱ কৰিছিল । তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে পানীলগা আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ সৈতে জড়িত আনুষংগিক কাৰকসমূহো মৃত্যুৰ সম্ভাৱ্য কাৰণ হ’ব পাৰে । অৱশ্যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ অন্ততহে মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ পোহৰলৈ আহিব ৷
লগতে পঢ়ক: ষ্টেট বেংকত আপোনাৰো একাউণ্ট আছে নেকি ? সাৱধান, ডাৰ্ক ৱেবত ফাদিল ৩,৮৯৭ জন গ্ৰাহকৰ ব্যক্তিগত তথ্য