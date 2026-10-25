শিশু সন্তানক বোকোচাত বান্ধি মাৰাথনত অংশগ্ৰহণ মাতৃৰ
তিনি সন্তানৰ এগৰাকী মাতৃৰ এনে কাৰ্যই স্বাভাৱিকতে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
Published : October 25, 2026 at 10:16 PM IST
শ্ৰীনগৰ(জম্মু-কাশ্মীৰ): সকলোৰে বাবে এটি অতিকৈ পৰিচিত শব্দ হৈছে ‘মা’ ৷ এগৰাকী মাতৃয়ে সন্তানৰ বাবেনো কি কৰিব নোৱাৰে ! হাজাৰটা বাধা নেওচি সন্তানক অকণ সুখ দিবলৈ এগৰাকী মাতৃয়ে যেনেকৈ নহ’লেও যত্ন কৰে ৷
এনে এগৰাকী মাতৃ শেহতীয়াকৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ৷ মাতৃগৰাকীয়ে নিজৰ শিশুটিক লৈ এখন মাৰাথনত অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে আহিছিল ৷ দেওবাৰে শ্ৰীনগৰত অনুষ্ঠিত কাশ্মীৰ মাৰাথনত এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যায় ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লাই এই মাৰাথন উদ্বোধন কৰে ৷ কাশ্মীৰ মাৰাথনৰ তৃতীয় সংস্কৰণত কুলছুম বানু নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে নিজ শিশু সন্তানৰ সৈতে অংশগ্ৰহণ কৰে । প্ৰতিযোগিতাখন ক্ৰমে - হাফ মাৰাথন(২১ কিলোমিটাৰ) আৰু ফুল মাৰাথন(৪১ কিলোমিটাৰ) দুটা শাখাত অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷ এই মাৰাথনৰ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে চহৰখনৰ বিখ্যাত ডাল লেকৰ কাষেৰে পাৰ হৈ যোৱা চিত্ৰময় বলিভাৰ্ড ৰোডৰ মাজেৰে আগলৈ আগবাঢ়িছিল ।
শীতৰ পুৱাৰ কুঁৱলীৰ আচ্ছাদন ফালি বগা আৰু গোলাপী পোছাক পৰিহিত দৌৰবিদসকলে স্বাভাৱিকতে মনোমোহা দৃশ্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল ৷ তাৰ মাজতে এই কুলছুম বানু নামৰ মহিলাগৰাকীও আছিল ৷ ২৭০৭১ নম্বৰৰ বিব পৰিহিতা দৌৰবিদগৰাকীয়ে প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰি কৈছিল, ‘‘মোৰ নাম কুলছুম বানু ৷ মই গুজৰাটৰ ৷ মই হাফ মাৰাথনত অংশগ্ৰহণ কৰিছো ৷’’
ঠিক তেনে সময়তে তেওঁৰ শিশু সন্তানটোক বেবী কেৰিয়াৰত টোপনি গৈ থকা দেখা গৈছিল । প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহিলাগৰাকীয়ে এনেধৰণৰ হাফ মাৰাথনত অংশগ্ৰহণ কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ দৌৰৰ জৰিয়তে নিজৰ ফিটনেছ বৰ্তাই ৰখা শিশুসকলৰ বাবে বানুৱে নিজে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷ বন্দীপোৰা জিলাৰ গুৰেজ অঞ্চলৰ ইমতিয়াজ ল’ন নামৰ এজন কাশ্মীৰী লোকৰ সৈতে বানুৰ এখন সুখৰ সংসাৰ আছে । সম্প্ৰতি ল’ন চিআৰপিএফৰ এজন জোৱান হিচাপে অসমত কৰ্মৰত হৈ আছে ৷
Kulsoom from Gujarat stole the spotlight at the third Kashmir Marathon as she ran with her infant in her lap. The event was flagged off by CM Omar Abdullah. @OmarAbdullah @KashmirMarathon #kashmirmarathon https://t.co/wYWpyaOnL5— ETV Bharat Jammu & Kashmir (@ETVBharatJK) October 25, 2026
উল্লেখ্য যে, ল’ন আৰু বানুৰ যুগ্মজীৱনৰ সাক্ষী হিচাপে তিনিটিকৈ সন্তান আছে ৷ দেওবাৰৰ এই শীতে আৱৰা পুৱাটো মহম্মদ নামৰ শিশু সন্তানটোক লৈ মহিলাগৰাকীয়ে ২১ কিলোমিটাৰ হাফ মাৰাথনত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ আন আন দৌৰবিদৰ সৈতে তেওঁ একেলগে প’লো ভিউ গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা দৌৰ আৰম্ভ কৰি জিৰ’ ব্ৰীজ ৰোডত সমাপ্ত কৰে । এগৰাকী গৃহিণী হিচাপে পৰিচিত বানুৱে স্বামী আৰু সন্তানৰ সৈতে শ্ৰীনগৰৰ বেমিনা অঞ্চলত বাস কৰে ৷
এই মাৰাথনত প্ৰায় ১,২২১ জন স্থানীয় অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ পৰা অহা ৫১৩ জন দৌৰবিদৰ সৈতে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ এই প্ৰতিযোগিতাত ৭৩ জন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৌৰবিদেও অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যায় । শ্ৰীনগৰৰ প’ল’ ভিউৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই মাৰাথনৰ লক্ষ্য হৈছে কাশ্মীৰক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া পৰ্যটনৰ মানচিত্ৰত স্থান দিয়া আৰু পৰ্যটকৰ সন্মুখত শান্তিপূৰ্ণ কাশ্মীৰৰ প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰা ।
শ্ৰীনগৰৰ আটাইতকৈ পৰিচিত একাংশ স্থান যেনে - লাল চ’ক, প’লো ভিউ, জিৰ’ ব্ৰীজ, গুপকাৰ ৰোড, বলিভাৰ্ড, ঝেলুম নদীৰ পাৰ, ডাল লেক, এছকেআইচিচি, ফ’ৰশ্ব’ৰ ৰোড, কাশ্মীৰ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মোগল গাৰ্ডেন হৈ প্ৰতিযোগীসকলৰ দলটো আগবাঢ়ে ।
Hon’ble Chief Minister J&K, Jenab Omar Abdullah, flags off the Kashmir Marathon 2026 in Srinagar, marking the beginning of the third edition of this prestigious sporting event. #kashmirmarathon #kashmirmarathonexpo #kashmirmarathon2026 #kashmir #marathon https://t.co/zxmy7Kusku— Kashmir Marathon (@KashmirMarathon) October 25, 2026
উল্লেখ্য যে, কাশ্মীৰ মাৰাথনে বিশ্বব্যাপী ক্ৰীড়া পৰ্যটনৰ গন্তব্যস্থলী হিচাপে জম্মু-কাশ্মীৰৰ স্থিতি শক্তিশালী কৰি তুলিছে ৷ তাৰোপৰি পৰ্যটনক উন্নীত কৰিছে আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ফিটনেছ আৰু সুস্থ জীৱন-যাপনৰ যি সংস্কৃতি, তাক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আব্দুল্লাই দাবী কৰে ।
২০২৫ চনৰ ২২ এপ্ৰিলত কাশ্মীৰৰ পহলগামত সন্ত্ৰাসবাদীৰ যি বৰ্বৰ আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছিল, তাৰপিছৰে পৰা ৰাজ্যখনলৈ অহা পৰ্যটকৰ সংখ্যা আচৰিতভাৱে হ্ৰাস পাইছিল ৷ এই আক্ৰমণত ২৫ গৰাকী পৰ্যটকৰ লগতে এগৰাকী স্থানীয় লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ৷ অৱশ্যে লাহে লাহে এই দৃশ্যপট সলনি হ’বলৈ ধৰিছে ৷
এই মাৰাথনত ইথিঅ’পিয়া আৰু কেনিয়াৰ বিদেশী খেলুৱৈয়ে বিজয়ীৰ মুকুট পৰিধান কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ ৰাজ্যখনৰ বুডগাম জিলাৰ বীৰৱাহ অঞ্চলৰ এগৰাকী কাশ্মীৰী দৌৰবিদে হাফ মাৰাথনত প্ৰথম স্থান দখল কৰে । জম্মু-কাশ্মীৰৰ ৰাজ্যপাল মনোজ সিনহাই প’ল’ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি বিজয়ীসকলক ট্ৰফী প্ৰদান কৰে ।
লগতে পঢ়ক: ভাৰতৰ বেংকিং ব্যৱস্থাক চাইবাৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰাৰ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ