ETV Bharat / bharat

খাদ্য প্ৰতিযোগিতা: ৭০ বছৰীয়া বৃদ্ধই খালে ১০০ গ্ৰাম ওজনৰ ১৭ টা লাডু, ৩ মিনিটত ৫৬ টা পানীপুৰী গিলিলে এগৰাকী মহিলাই

ৰেচ কোৰ্চ গ্ৰাউণ্ডত সিদ্ধি বিনায়ক ধাম গণেশ মহোৎসৱৰ সময়ত অনুষ্ঠিত হোৱা খাদ্য প্ৰতিযোগিতাত এই অভাৱনীয় কৃতিত্ব লাভ কৰে গোবিন্দভাই লুনাগাৰিয়া আৰু নেহাবেনে ৷

Woman Downs 56 Panipuris In 3 Minutes, Rajkot Man Eats 17 Laddoos To Win Ganesh Festival Contest
গোবিন্দভাই লুনাগাৰিয়া আৰু নেহাবেন (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 25, 2026 at 6:56 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ৰাজকোট: সমগ্ৰ দেশতে উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হ’ল গণেশ চতুৰ্থী ৷ এই উৎসৱৰ সৈতে সংগতি ৰাখি দেশৰ বিভিন্ন স্থানত কেতবোৰ প্ৰতিযোগিতা আৰু অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হৈছিল ৷ তাৰ মাজত অন্যতম আছিল গুজৰাটৰ ৰাজকোটত আয়োজিত লাডু খোৱা প্ৰতিযোগিতা ৷

এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি ৭০ বছৰীয়া গোবিন্দভাই লুনাগাৰিয়াই ১৭ টা ভক্ষণ কৰে ৷ প্ৰতিটো লাডুৰ ওজন প্ৰায় ১০০ গ্ৰাম । গোবিন্দভাই লুনাগাৰিয়াই ১৭ টা শেষ কৰিব বুলি কমেইহে আশা কৰিছিল ৷ গোবিন্দভাই লুনাগাৰিয়াৰ পিছতেই এই প্ৰতিযোগিতাত দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল নেহাবেনে ৷ তেওঁ তিনি মিনিটতে ৫৬ টা পানীপুৰী খাই শেষ কৰে । ৰাজকোটৰ গণেশ উৎসৱত প্ৰতিযোগীসকলে বাপ্পাৰ জয় ধ্বনি দিয়াৰ মাজতে দৰ্শকে যথেষ্ট উল্লাস প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা যায় ।

Woman Downs 56 Panipuris In 3 Minutes, Rajkot Man Eats 17 Laddoos To Win Ganesh Festival Contest
গণেশ উৎসৱত খাদ্যৰ প্ৰতিযোগিতা (ETV Bharat)

ৰেচ কোৰ্চ গ্ৰাউণ্ডত সিদ্ধি বিনায়ক ধাম গণেশ মহোৎসৱৰ সময়ত অনুষ্ঠিত হোৱা খাদ্য প্ৰতিযোগিতাত এই অভাৱনীয় কৃতিত্ব লাভ কৰে গোবিন্দভাই লুনাগাৰিয়া আৰু নেহাবেনে ৷ য’ত প্ৰায় ৫০ জন অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । ২০০৮ চনৰ পৰা চহৰখনত প্ৰতি বছৰে আয়োজন কৰা এই মহোৎসৱত এইবাৰ মুকলিভাৱে সৌৰাষ্ট্ৰ পানীপুৰী আৰু লাডু খোৱা প্ৰতিযোগিতা সংযোজন কৰা হৈছে । প্ৰায় ৫০ জন লোকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

Woman Downs 56 Panipuris In 3 Minutes, Rajkot Man Eats 17 Laddoos To Win Ganesh Festival Contest
লাডু আৰু পানীপুৰী খোৱা প্ৰতিযোগিতা (ETV Bharat)

লাডু প্ৰতিযোগিতাত পুৰুষে প্ৰথম পাঁচ মিনিটত পাঁচটা আৰু মহিলাই তিনিটা লাডু খাব লাগিব বুলি নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছিল । দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত ২০ মিনিট সময় দিছিল আৰু প্ৰতিযোগীয়ে যিমান পাৰে লাডু খাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । প্ৰতিটো লাডুৰ ওজন আছিল ১০০ গ্ৰাম আৰু বিশুদ্ধ ঘিউৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছিল ।

Woman Downs 56 Panipuris In 3 Minutes, Rajkot Man Eats 17 Laddoos To Win Ganesh Festival Contest
গোবিন্দভাই লুনাগাৰিয়া (ETV Bharat)

পানীপুৰী প্ৰতিযোগিতাখন কেৱল মহিলাৰ বাবে মুকলি আছিল আৰু নেহাবেন ইমানেই খৰতকীয়া আছিল যে দৰ্শকক গণনা কৰিবলৈও কম সময় দিছিল । পানীপুৰীবোৰ তেওঁৰ প্লেটত দিয়াৰ লগে লগে এফালৰ পৰা খাই গৈছিল । মাত্ৰ তিনি মিনিটতে ৫৬ টা পানীপুৰী খাই প্ৰথম স্থান দখল কৰে নেহাবেনে ৷ তেওঁৰ এই কৃতিত্বৰ বাবে ৰাইজে হাত তালিৰে সম্ভাষণ জনায় ৷

Woman Downs 56 Panipuris In 3 Minutes, Rajkot Man Eats 17 Laddoos To Win Ganesh Festival Contest
নেহাবেন (ETV Bharat)

পুৰুষৰ লাডু খোৱা প্ৰতিযোগিতাখনেও চমৎকাৰিতা প্ৰদৰ্শন কৰে । সৰ্পদল গাঁৱৰ বাসিন্দা ৫০ কেজি ওজনৰ গোবিন্দভাইয়ে ১৭ টা লাডু বা মুঠ ১.৭ কিলোগ্ৰাম লাডু খাই প্ৰথম স্থান দখল কৰে । এই বিজয়ৰ বাবে গণপতি বাপ্পাৰ ওপৰত থকা তেওঁৰ বিশ্বাসক শ্ৰেয় প্ৰদান কৰি গোবিন্দভায়ে কয় যে অহা বছৰ আয়োজকসকলে তেওঁৰ বাবে অতিৰিক্ত প্লেট সাজু কৰি ৰাখিব পাৰে ।

মহিলা শাখাত পাৰিবাৰিক উদযাপন কৰা হয় । ৪৪ বছৰীয়া সাবিত্ৰীবেন যাদৱ আৰু তেওঁৰ কন্যা কোমালবেনে ১১টাকৈ লাডু খাই প্ৰথম স্থান লাভ কৰে । একেৰাহে ছয় বছৰ ধৰি এই প্ৰতিযোগিতাত জয়ী হোৱা সাবিত্ৰীবেনে ১৭ টা লাডু খাই ব্যক্তিগত শাখাত শ্ৰেষ্ঠ স্থান লাভ কৰিছে ।

Woman Downs 56 Panipuris In 3 Minutes, Rajkot Man Eats 17 Laddoos To Win Ganesh Festival Contest
সাবিত্ৰীবেন (ETV Bharat)

সাবিত্ৰীবেনে কয়, ‘‘এয়া গণপতি বাপ্পাৰ আশীৰ্বাদ আৰু লাডুত ব্যৱহাৰ কৰা বিশুদ্ধ ঘিৰ যাদু ।’’ বিশেষকৈ তেওঁৰ লগতে কন্যাও চেম্পিয়ন হোৱাত তেওঁ সুখী বুলি কয় ।

নগৰ বিজেপিৰ সভাপতি তথা আয়োজক ড৹ মাধৱ ডাভেই কয় যে এই উৎসৱৰ উদ্দেশ্য হৈছে মানুহক একত্ৰিত কৰাৰ লগতে ধৰ্মীয় পৰম্পৰা উদযাপন কৰা । খাদ্যৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহ দৰ্শনাৰ্থীৰ মাজত জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে বুলিও তেওঁ কয় ।

লগতে পঢ়ক: বেংক বন্ধ : ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ দৰমহা কেতিয়া পাব কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰে ?

TAGGED:

গণেশ চতুৰ্থী
ৰাজকোট
খাদ্যৰ প্ৰতিযোগিতা
GANESH CHATURTHI
GANESH FESTIVAL CONTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.