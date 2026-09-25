খাদ্য প্ৰতিযোগিতা: ৭০ বছৰীয়া বৃদ্ধই খালে ১০০ গ্ৰাম ওজনৰ ১৭ টা লাডু, ৩ মিনিটত ৫৬ টা পানীপুৰী গিলিলে এগৰাকী মহিলাই

খাদ্য প্ৰতিযোগিতা: ৭০ বছৰীয়া বৃদ্ধই খালে ১০০ গ্ৰাম ওজনৰ ১৭ টা লাডু, ৩ মিনিটত ৫৬ টা পানীপুৰী গিলিলে এগৰাকী মহিলাই
ৰেচ কোৰ্চ গ্ৰাউণ্ডত সিদ্ধি বিনায়ক ধাম গণেশ মহোৎসৱৰ সময়ত অনুষ্ঠিত হোৱা খাদ্য প্ৰতিযোগিতাত এই অভাৱনীয় কৃতিত্ব লাভ কৰে গোবিন্দভাই লুনাগাৰিয়া আৰু নেহাবেনে ৷
Published : September 25, 2026 at 6:56 AM IST
ৰাজকোট: সমগ্ৰ দেশতে উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হ’ল গণেশ চতুৰ্থী ৷ এই উৎসৱৰ সৈতে সংগতি ৰাখি দেশৰ বিভিন্ন স্থানত কেতবোৰ প্ৰতিযোগিতা আৰু অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হৈছিল ৷ তাৰ মাজত অন্যতম আছিল গুজৰাটৰ ৰাজকোটত আয়োজিত লাডু খোৱা প্ৰতিযোগিতা ৷
এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি ৭০ বছৰীয়া গোবিন্দভাই লুনাগাৰিয়াই ১৭ টা ভক্ষণ কৰে ৷ প্ৰতিটো লাডুৰ ওজন প্ৰায় ১০০ গ্ৰাম । গোবিন্দভাই লুনাগাৰিয়াই ১৭ টা শেষ কৰিব বুলি কমেইহে আশা কৰিছিল ৷ গোবিন্দভাই লুনাগাৰিয়াৰ পিছতেই এই প্ৰতিযোগিতাত দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল নেহাবেনে ৷ তেওঁ তিনি মিনিটতে ৫৬ টা পানীপুৰী খাই শেষ কৰে । ৰাজকোটৰ গণেশ উৎসৱত প্ৰতিযোগীসকলে বাপ্পাৰ জয় ধ্বনি দিয়াৰ মাজতে দৰ্শকে যথেষ্ট উল্লাস প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা যায় ।
ৰেচ কোৰ্চ গ্ৰাউণ্ডত সিদ্ধি বিনায়ক ধাম গণেশ মহোৎসৱৰ সময়ত অনুষ্ঠিত হোৱা খাদ্য প্ৰতিযোগিতাত এই অভাৱনীয় কৃতিত্ব লাভ কৰে গোবিন্দভাই লুনাগাৰিয়া আৰু নেহাবেনে ৷ য’ত প্ৰায় ৫০ জন অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । ২০০৮ চনৰ পৰা চহৰখনত প্ৰতি বছৰে আয়োজন কৰা এই মহোৎসৱত এইবাৰ মুকলিভাৱে সৌৰাষ্ট্ৰ পানীপুৰী আৰু লাডু খোৱা প্ৰতিযোগিতা সংযোজন কৰা হৈছে । প্ৰায় ৫০ জন লোকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
লাডু প্ৰতিযোগিতাত পুৰুষে প্ৰথম পাঁচ মিনিটত পাঁচটা আৰু মহিলাই তিনিটা লাডু খাব লাগিব বুলি নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছিল । দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত ২০ মিনিট সময় দিছিল আৰু প্ৰতিযোগীয়ে যিমান পাৰে লাডু খাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । প্ৰতিটো লাডুৰ ওজন আছিল ১০০ গ্ৰাম আৰু বিশুদ্ধ ঘিউৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছিল ।
পানীপুৰী প্ৰতিযোগিতাখন কেৱল মহিলাৰ বাবে মুকলি আছিল আৰু নেহাবেন ইমানেই খৰতকীয়া আছিল যে দৰ্শকক গণনা কৰিবলৈও কম সময় দিছিল । পানীপুৰীবোৰ তেওঁৰ প্লেটত দিয়াৰ লগে লগে এফালৰ পৰা খাই গৈছিল । মাত্ৰ তিনি মিনিটতে ৫৬ টা পানীপুৰী খাই প্ৰথম স্থান দখল কৰে নেহাবেনে ৷ তেওঁৰ এই কৃতিত্বৰ বাবে ৰাইজে হাত তালিৰে সম্ভাষণ জনায় ৷
পুৰুষৰ লাডু খোৱা প্ৰতিযোগিতাখনেও চমৎকাৰিতা প্ৰদৰ্শন কৰে । সৰ্পদল গাঁৱৰ বাসিন্দা ৫০ কেজি ওজনৰ গোবিন্দভাইয়ে ১৭ টা লাডু বা মুঠ ১.৭ কিলোগ্ৰাম লাডু খাই প্ৰথম স্থান দখল কৰে । এই বিজয়ৰ বাবে গণপতি বাপ্পাৰ ওপৰত থকা তেওঁৰ বিশ্বাসক শ্ৰেয় প্ৰদান কৰি গোবিন্দভায়ে কয় যে অহা বছৰ আয়োজকসকলে তেওঁৰ বাবে অতিৰিক্ত প্লেট সাজু কৰি ৰাখিব পাৰে ।
মহিলা শাখাত পাৰিবাৰিক উদযাপন কৰা হয় । ৪৪ বছৰীয়া সাবিত্ৰীবেন যাদৱ আৰু তেওঁৰ কন্যা কোমালবেনে ১১টাকৈ লাডু খাই প্ৰথম স্থান লাভ কৰে । একেৰাহে ছয় বছৰ ধৰি এই প্ৰতিযোগিতাত জয়ী হোৱা সাবিত্ৰীবেনে ১৭ টা লাডু খাই ব্যক্তিগত শাখাত শ্ৰেষ্ঠ স্থান লাভ কৰিছে ।
সাবিত্ৰীবেনে কয়, ‘‘এয়া গণপতি বাপ্পাৰ আশীৰ্বাদ আৰু লাডুত ব্যৱহাৰ কৰা বিশুদ্ধ ঘিৰ যাদু ।’’ বিশেষকৈ তেওঁৰ লগতে কন্যাও চেম্পিয়ন হোৱাত তেওঁ সুখী বুলি কয় ।
নগৰ বিজেপিৰ সভাপতি তথা আয়োজক ড৹ মাধৱ ডাভেই কয় যে এই উৎসৱৰ উদ্দেশ্য হৈছে মানুহক একত্ৰিত কৰাৰ লগতে ধৰ্মীয় পৰম্পৰা উদযাপন কৰা । খাদ্যৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহ দৰ্শনাৰ্থীৰ মাজত জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে বুলিও তেওঁ কয় ।
লগতে পঢ়ক: বেংক বন্ধ : ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ দৰমহা কেতিয়া পাব কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰে ?