কুকুৰৰ আক্ৰমণত মহিলাৰ শৰীৰত বহিল ৪২ টাকৈ দাগ, ২০ লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দাবী

২০২৩ চনৰ পঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ক্ষতিপূৰণৰ নিয়মৰ ভিত্তিত ২০ লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণৰ দাবী কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে ৷

Delhi High Court
দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ফাইল ফটো (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 6, 2025 at 10:02 PM IST

2 Min Read
নতুন দিল্লী: বাটৰ কুকুৰৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা এগৰাকী মহিলাই ২০ লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ বিচাৰি কৰা দাখিল কৰা আবেদন সন্দৰ্ভত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে পৌৰ নিগমলৈ এক জাননী জাৰি কৰিছে । ন্যায়াধীশ মিনি পুষ্কৰ্ণাৰ নেতৃত্বত গঠিত এখন বিচাৰপীঠে এই জাননী জাৰি কৰে ৷

উচ্চ ন্যায়ালয়ে কয় যে পৌৰ নিগমে এই জাননীৰ উত্তৰ হিচাপে দিল্লীত বাটৰ কুকুৰৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ভুক্তভোগীক ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ কি ব্যৱস্থা আছে, সেই কথা প্ৰকাশ কৰিব লাগিব ।

ভুক্তভোগী প্ৰিয়ংকা ৰায়ে দাখিল কৰা আবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহত দক্ষিণ দিল্লীৰ মালবীয় নগৰৰ খিৰকী ভিলেজ ৰোডত স্বামীৰ সৈতে মটৰ চাইকেলৰে আহি থকা অৱস্থাত মহিলাগৰাকীক এজাকে বাটৰ কুকুৰে আক্ৰমণ কৰে । এই আক্ৰমণৰ ফলত ভৰিত গুৰুতৰভাৱে আঘাত পায় মহিলাগৰাকীয়ে । প্ৰায় ৪২ টাকৈ দাগ বহে মহিলাগৰাকীৰ শৰীৰত ৷

পঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে এনেধৰণৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ২০২৩ চনত জাৰি কৰা নিয়মৰ ভিত্তিত ২০ লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ বিচাৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে । পঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সূত্ৰ অনুসৰি যদি কুকুৰে কামোৰাৰ ফলত ভুক্তভোগীৰ ছাল আৰু মাংস এৰাই যায়, তেন্তে ০.২ ছেণ্টিমিটাৰৰ ঘাঁৰ বাবে নূন্যতম ২০ হাজাৰ টকা আৰু প্ৰতিটো কামোৰৰ চিহ্নৰ বাবে নূন্যতম ১০,০০০ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব ।

আবেদনখনত কোৱা হৈছে যে কুকুৰৰ আক্ৰমণৰ ফলত ভুক্তভোগীৰ ভৰিত প্ৰায় ১২ ছেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ঘাঁ হৈছে । সেই অনুসৰি আবেদনকাৰীয়ে প্ৰায় ১২ লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰিব লাগে । আবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ভুক্তভোগীৰ ভৰিত ৪২ টাকৈ কুকুৰে কামোৰাৰ চিন আছে, যাৰ বাবে তেওঁ ৪.২ লাখ টকাৰ সুকীয়া ক্ষতিপূৰণ বিচাৰিছে । আবেদনখনত মানসিক নিৰ্যাতনৰ বাবে ৩.৮ লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণো বিচৰা হৈছে । মুঠতে সকলো মিলি প্ৰায় ২০ লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ বিচাৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে ।

মন কৰিবলগীয়া যে শেহতীয়াকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰতিখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ বাবে বাটৰ কুকুৰৰ সৈতে কেনে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, সেই সম্পৰ্কে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । বিগত ২২ আগষ্টত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ঘোষণা কৰিছিল যে ৰাজধানী দিল্লীৰ বাটৰ কুকুৰবোৰক টীকাকৰণ আৰু নিউট্ৰেচন কৰাৰ পিছতহে আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া হ’ব ।

