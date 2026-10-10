মণিপুৰৰ চাছাদত গুলীত নিহত মহিলা, ন্যায়িক তদন্তৰ দাবী কুকি মানৱ অধিকাৰ মঞ্চৰ
কামজং জিলাৰ কুকি-জো অধ্যুষিত গাঁওসমূহৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে নিৰপেক্ষ কেন্দ্ৰীয় নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েনৰ দাবী ।
Published : October 10, 2026 at 11:24 AM IST
তেজপুৰ: মণিপুৰৰ কামজং জিলাৰ চাছাদত ভাৰতীয় সংৰক্ষিত বেটেলিয়ন (আই আৰ বি)জোৱানৰ গুলীত এগৰাকী কুকি মহিলা নিহত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । শুকুৰবাৰে নিশা প্ৰায় ৯.৩৫ বজাত চাছাদ গাঁৱত এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই এক উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । কুকি মানৱ অধিকাৰ মঞ্চই (কেএইচ আৰএফ)ঘটনাটোৰ নিৰপেক্ষ আৰু ন্যায়িক তদন্তৰ দাবী জনাইছে ।
নিহত মহিলাগৰাকী হৈছে লালেনমাং টৌথাঙৰ পত্নী পি ডমখোনেই টৌথাং । চাছাদ গাঁৱৰ কেইগৰাকীমান যুৱকক ইচ্ছাকৃতভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বেআইনীভাৱে আটক কৰি ৰখাৰ প্ৰতিবাদত স্থানীয় মহিলাসকলে সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদৰ সময়তে তেওঁ গুলীবিদ্ধ হয় বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
কেএইচআৰএফে এক বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা অনুসৰি,মহিলাগৰাকীৰ ডিঙিৰ তলৰ অংশত গুলী লাগে আৰু নিশা প্ৰায় ৯.৪০ বজাত তেওঁৰ মৃত্যু হয় । মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ স্বামীৰ লগতে তিনিজন পুত্ৰ আৰু দুগৰাকী কন্যা সন্তান এৰি থৈ যায় । কুকি মানৱ অধিকাৰ মঞ্চই অভিযোগ কৰি কয় যে চাছাদত নিয়োজিত আইআৰবিৰ জোৱানে প্ৰতিবাদৰ নিৰস্ত্ৰ মহিলাসকলৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰে ।
এই ঘটনাক নিৰস্ত্ৰ নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে হিংসাত্মক কাৰ্য বুলি উল্লেখ কৰি মঞ্চই ঘটনাটোৰ নিৰপেক্ষ ন্যায়িক তদন্ত, গুলীচালনাত জড়িত বুলি অভিযোগ উঠা জোৱানসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ, আটকাধীন যুৱকসকলৰ মুক্তি আৰু কামজং জিলাৰ কুকি-জো অধ্যুষিত গাঁওসমূহৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে নিৰপেক্ষ কেন্দ্ৰীয় নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েনৰ দাবী জনাইছে ।
চাছাদত পাঁচটা বাসগৃহ জ্বলোৱাৰ অভিযোগ
ইফালে, মণিপুৰৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত প্ৰচাৰিত আন এক তথ্য অনুসৰি, চাছাদত হিংসাত্মক ঘটনা অব্যাহত থকাৰ লগতে পাঁচটা কুকি পৰিয়ালৰ বাসগৃহ জ্বলাই দিয়া হৈছে বুলি অভিযোগ উঠিছে ।
উক্ত ঘটনাত নগা বিদ্ৰোহী সংগঠন এনএছচিএন (আইএম), কামজং আৰক্ষী আৰু আইআৰবিৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণত জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে । চাছাদত নিহতৰ সংখ্যা দুজনলৈ বৃদ্ধি পোৱা বুলিও দাবী কৰা হৈছে । অৱশ্যে এই অভিযোগসমূহৰ স্বতন্ত্ৰভাৱে সত্যতা নিৰূপণ কৰিব পৰা হোৱা নাই ।
য়াওলেনত এজন লোক নিহত হোৱাৰ দাবী
উখৰুল জিলাৰ য়াওলেনতো এনএছচিএন(আই এম)এ সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । এই আক্ৰমণত এজন নেপালী লোক নিহত হোৱা বুলি উক্ত তথ্যত দাবী কৰা হৈছে ।
আনহাতে,কাংপকপি জিলাৰ আইটিৰোড অঞ্চলত কুকি বসতিপ্ৰধান অঞ্চলত আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগৰ পাছত দুটা পক্ষৰ মাজত তীব্ৰ গুলীয়াগুলী হোৱা বুলিও প্ৰকাশ পাইছে । এই তিনিওটা স্থানৰ ঘটনাৰ সবিশেষ,হতাহতৰ সংখ্যা আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ পদক্ষেপৰ বিষয়ে স্বতন্ত্ৰভাৱে নিশ্চিত তথ্য লাভ কৰা হোৱা নাই ।
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপৰ দাবী
কুকি মানৱ অধিকাৰ মঞ্চই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ক বিষয়টোত তাৎক্ষণিকভাৱে হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । মঞ্চই লগতে কামজং জিলাত সক্ৰিয় সশস্ত্ৰ গোটসমূহৰ সৈতে ম্যানমাৰ ভিত্তিক শ্বান্নি নেশ্যনেলিটিজ আৰ্মি (এছএনএ)ৰ সম্পৰ্ক থকা বুলিও অভিযোগ কৰিছে । এই অভিযোগৰো স্বতন্ত্ৰ সত্যতা নিৰূপণ কৰিব পৰা হোৱা নাই ।
লগতে পঢ়ক:মণিপুৰৰ কামজঙত ২৭ টা আই ই ডি উদ্ধাৰ