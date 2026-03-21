হুৰাহুৰে বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্য, নিশা প্ৰতি লিটাৰ প্ৰিমিয়াম পেট্ৰ'লত ২ টকাকৈ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত

হুৰাহুৰে বৃদ্ধি পাইছে পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্য, নিশা প্ৰতি লিটাৰ প্ৰিমিয়াম পেট্ৰ'লত ২ টকাকৈ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত
মধ্য প্ৰাচ্যৰ যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ, ভাৰতত হুৰাহুৰে বৃদ্ধি পাইছে ডিজেলৰ মূল্য ৷ মাজ নিশাৰ পৰা প্ৰতি লিটাৰত ডিজেলৰ মূল্য ২.৩৫ টকাকৈ বৃদ্ধি ৷
Published : March 21, 2026 at 7:54 AM IST|
Updated : March 21, 2026 at 9:10 AM IST
নতুন দিল্লী: মধ্য প্ৰাচ্যত হোৱা যুদ্ধৰ ভয়ংকৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ভাৰতত ৷ চেঞ্চুৰি অতিক্ৰম কৰিলে পেট্ৰ'লৰ দামে ৷ ভাৰতত প্ৰিমিয়াম পেট্ৰ'লৰ দাম মাজনিশাৰ পৰা প্ৰতি লিটাৰত ২.৩৫ টকাকৈ বৃদ্ধি পালে ৷ ফলত ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্প’ৰেশ্যন, হিন্দুস্তান পেট্ৰ’লিয়াম কৰ্প’ৰেশ্যন লিমিটেড আৰু ভাৰত পেট্ৰ’লিয়াম কৰ্প’ৰেশ্যন লিমিটেডে বিক্ৰী কৰা এক্সপি ৯৫ পেট্ৰ’ল, পাৱাৰ পেট্ৰ’ল আৰু স্পীড পেট্ৰ’লৰ ইন্ধনৰ দাম বৃদ্ধি পালে ৷
আনহাতে, ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্প'ৰেশ্যন লিমিটেডে ঔদ্যোগিক ডিজেলৰ মূল্য প্ৰায় ২৫ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰিছে ৷ পেট্ৰ'লিয়াম পৰিকল্পনা আৰু বিশ্লেষণ কোষৰ (পি পি এ চি) তথ্য অনুসৰি, ভাৰতৰ ঔদ্যোগিক ডিজেল ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তনৰ দিশে গতি কৰিছে ৷ য'ত ডিজেলৰ মূল্যৰ হুৰাহুৰে বৃদ্ধি পাইছে আৰু ব্যৱহাৰ কৰা পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছে ৷ এই সম্পৰ্কে তেল বিপণন কোম্পানীসমূহে ডিজেলৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত ২২.০২ টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰিছে ৷ দিল্লীতো প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য হৈছে ১০৯.৫৯ টকা ৷
বিশ্বত কেঁচা তেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ লগতে পশ্চিম এছিয়াত ৰাজনৈতিক উত্তেজনাৰ বাবে ইন্ধন মূল্য বৃদ্ধি পাইছে ৷ উল্লেখ্য যে, ভাৰতত উদ্যোগ ক্ষেত্ৰত মুঠ ডিজেল ব্যৱহাৰৰ হয় প্ৰায় ১০–১৫ শতাংশ আৰু ৮৫–৯০% খুচুৰা বিপণিৰ জৰিয়তে বিক্ৰী কৰা হয় ডিজেল ৷ ২০২২–২৩ বিত্তীয় বৰ্ষত ডিজেলৰ মুঠ ব্যৱহাৰ ৮৫.৯ মিলিয়ন মেট্ৰিক টন (এমএমটি), যিটো ২০২৩–২৪ বিত্তীয় বৰ্ষত ৮৯.৬ এমএমটিলৈ বৃদ্ধি পাইছিল । ২০২৪–২৫ বিত্তীয় বৰ্ষত প্ৰায় ৯১.৪ এমএমটি ডিজেল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বুলি অনুমান কৰা হৈছে ৷
ইয়াৰ ভিতৰত ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰত ডিজেলৰ চাহিদা '২৩ৰ বিত্তীয় বৰ্ষত ৮.৬–১২.৮ এমএমটিৰ পৰা '২৪ বিত্তীয় বৰ্ষত ৮.৯–১৩.৪ এমএমটি আৰু '২৫ বিত্তীয় বৰ্ষত প্ৰায় ৯–১৩.৫ এমএমটি ডিজেল ব্যৱহাৰ হৈছে ৷ ২০২৬ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ এক তথ্য অনুসৰি, ভাৰতত ডিজেলৰ ব্যৱহাৰ ৪.৩% বৃদ্ধি পাইছে ৷ ২০২৫–২৬ চনৰ সম্পূৰ্ণ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে ডিজেলৰ চাহিদা প্ৰায় ২.৮% বৃদ্ধি হোৱাৰ প্ৰকল্প কৰা হৈছে, যিয়ে অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধিৰ ধাৰা অনুসৰি সুস্থিৰ বুলি ধাৰণা কৰিছে ৷
