ETV Bharat / bharat

উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহনক্ষম কৃষি-সৰ্বোৎকৃষ্ট জৈৱিক উৎপাদন দেশৰ চালিকা শক্তি: নিৰ্মলা সীতাৰমণ

মেঘালয় ভ্ৰমণত সীতাৰমণে ৰিভোই জিলাত উত্তৰ-পূবৰ সৰ্ববৃহৎ জৈৱিক মছলা সংসাধন কাৰখানা উদ্বোধন কৰে ।

Union Minister for Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman
কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ (Conrad K Sangma @X)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 19, 2026 at 4:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ভয়ৰিম্বং (মেঘালয়): বহনক্ষম কৃষি আৰু সৰ্বোৎকৃষ্ট জৈৱিক উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনীয়তাই হ'ব দেশৰ পৰৱৰ্তী চালিকা শক্তি । শুকুৰবাৰে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে মেঘালয়ত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য় কৰে।

কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে দৃঢ়তাৰে কয় যে মেঘালয়ে বিশ্বৰ বজাৰত আস্থা লাভ কৰা বাবে এই নেতৃত্ব দিবলৈ এক সুচল স্থানত অৱস্থান কৰিছে ।

অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য় মেঘালয়ত শুক্ৰবাৰে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীয়ে এটি জৈৱিক মছলা সংসাধন কাৰখানা উদ্বোধন কৰে । লগতে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মেঘালয়ৰ মুখ্য়মন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাইও নিৰ্মাল সীতাৰমণক ধন্য়বাদ দি ৰাজ্য়খনৰ হালধি, আধা, ক'লা জালুকৰ গুণাগুণ বৰ্ণনা কৰে৷

ইষ্টাৰ্ণ ৰি-ভোই অৰ্গেনিক ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী লিমিটেডৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্ববৃহৎ জৈৱিক মছলা সংসাধন প্লেণ্টটো উদ্বোধন কৰি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণে কয়, "কৃষিৰ ভৱিষ্যত ক্ৰমান্বয়ে সৰ্বাধিক উৎপাদন কৰা সকলৰ বাবে নহয় ।"

কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কয় যে যিসকলে পৰিষ্কাৰ, অধিক অনুসন্ধানযোগ্য, অধিক বিশ্বাসযোগ্য আৰু সৰ্বোৎকৃষ্ট উৎপাদন কৰে তেওঁলোকৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব কৃষিৰ ভৱিষ্যত ।

ৰাজ্যখনৰ জৈৱিক কৃষি আন্দোলনক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে মেঘালয় চৰকাৰ, মহিলা গোষ্ঠী আৰু উদ্যোগীসকলক অভিনন্দন জনাই কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণে । মেঘালয়ৰ কৃষকৰ কৰ্মক্ষমতাৰ ওপৰতো বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণে মন্তব্য় কৰে । মেঘালয়ৰ কৃষকসকলক প্ৰশংসা কৰি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "যেতিয়া মেঘালয়ৰ কৃষকৰ উত্থান ঘটে তেতিয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উত্থান হয় । উত্তৰ-পূবৰ উত্থান হ'লে ভাৰতৰ বৃদ্ধিয়ে নতুন ইঞ্জিন লাভ কৰে ।"

আনহাতে মেঘালয়ৰ প্ৰতিযোগিতামূলক সুবিধাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণে কয় যে ভৱিষ্যত ক্ৰমান্বয়ে বিশ্বাসযোগ্য মান আৰু বিশ্বাসযোগ্য উৎপাদকসকলৰ অন্তৰ্গত হোৱা বাবে ৰাজ্যখনে পৰিমাণৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ কৃষি ৰাজ্যৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ।

লগতে পঢ়ক: ভাৰতে বিনিয়োগ কৰা প্ৰতিটো খণ্ডই অনাগত ভৱিষ্যতৰ দিশ নিৰ্ণয় কৰিব: মোদী

১৫ লক্ষাধিক হিতাধিকাৰীলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ২৪০০ কোটিৰ পিএম-ভিবিআৰৱাই ইনচেনটিভ

TAGGED:

নিৰ্মলা সীতাৰমণ
ইটিভি ভাৰত অসম
মেঘালয়
বহনক্ষম কৃষি
NIRMALA SITHARAMAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.