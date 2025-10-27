ETV Bharat / bharat

ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত হ’ব ভাৰতৰ পৰৱৰ্তী মুখ্য ন্যায়াধীশ !

সোমবাৰে ভাৰতৰ বৰ্তমানৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ বি আৰ গাভায়ে ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তৰ নাম কেন্দ্ৰৰ ওচৰত প্ৰস্তাৱ কৰে ।

CHIEF JUSTICE OF INDIA
ন্যায়াধীশ সূৰ্য্য কান্ত আৰু মুখ্য ন্যায়াধীশ বি আৰ গাভাই (Supreme Court)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 27, 2025 at 6:26 PM IST

নতুন দিল্লী: ভাৰতৰ পৰৱৰ্তী মুখ্য ন্যায়াধীশ হ’বলৈ সাজু হৈছে ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত । সোমবাৰে বৰ্তমানৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ বি আৰ গাভায়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত তেওঁৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰাৰ পিছত সূৰ্য কান্ত হ’ব দেশৰ ৫৩ সংখ্যক মুখ্য ন্যায়াধীশ । ২০২৫ চনৰ ২৪ নৱেম্বৰত ন্যায়াধীশ গাভাইৰ অৱসৰৰ পিছত ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তই তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ২০২৭ চনৰ ৯ ফেব্ৰুৱাৰীত অৱসৰ লোৱালৈকে তেওঁৰ কাৰ্যকাল প্ৰায় ১৫ মাহ হ’ব ।

ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত হাৰিয়ানাৰ হিছাৰৰ এটা মধ্যবিত্ত পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল । ১৯৬২ চনৰ ১০ ফেব্ৰুৱাৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰা সূৰ্য কান্তই উকীলৰ পৰা মুখ্য ন্যায়াধীশৰ পদলৈ উন্নীত হয় । কুৰুক্ষেত্ৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে পৰিচালনা কৰা আইনৰ স্নাতকোত্তৰ পৰীক্ষাত তেওঁ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ডিগ্ৰীৰে শীৰ্ষস্থান দখল কৰে ।

২০১৮ চনৰ ৫ অক্টোবৰত চণ্ডীগড়ত পঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰা সময়ত তেওঁ কিছুমান ঐতিহাসিক ৰায়দান কৰিছিল । ন্যায়াধীশ কান্তৰ দুটা দশকৰ চহকী অভিজ্ঞতাক কিছুমান ঐতিহাসিক বিচাৰৰ দ্বাৰা চিহ্নিত কৰা হৈছে ।

২০১৯ চনৰ ২৪ মে’ত তেওঁক উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল । তেওঁৰ পৰা বিশেষ ৰায়দানসমূহৰ ভিতৰত আছে জম্মু-কাশ্মীৰৰ ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল, বিহাৰৰ নিৰ্বাচনী তালিকা পুনৰীক্ষণ আৰু পেগাছাছ স্পাইৱেৰ গোচৰৰ লগতে লিংগ সমতা আৰু ব্যৱস্থাটোত দুৰ্নীতিৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহ আদি ।

উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ হিচাপে তেওঁ ৰাজ্যিক বিধায়িনী দলে গৃহীত কৰা বিধেয়কসমূহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যপাল আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ৰেফাৰেন্সৰ সিদ্ধান্তৰ অংশ আছিল, যিটো সিদ্ধান্তৰ দেশজোৰা প্ৰভাৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰা হৈছিল । ঔপনিৱেশিক যুগৰ দেশদ্ৰোহ আইনখন স্থগিত ৰখাৰ বাবে ঐতিহাসিক হস্তক্ষেপ কৰা বিচাৰপীঠৰ অংশও আছিল তেওঁ, চৰকাৰে পুনৰীক্ষণ নকৰালৈকে ইয়াৰ অধীনত কোনো নতুন গোচৰ দাখিল নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ।

শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য হস্তক্ষেপ আছিল ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণ (SIR) অনুশীলনৰ অধীনত বিহাৰৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বাদ পৰা ৬৫ লাখ ভোটাৰৰ সবিশেষ ৰাজহুৱা কৰা । এই হস্তক্ষেপ ৰাজ্য বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ঠিক পূৰ্বে বিহাৰত বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণ (SIR) চলাবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ পেনেলে লোৱা পদক্ষেপক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কেইবাখনো আবেদনৰ শুনানিৰ সময়ত কৰা হয় ।

২০২২ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পঞ্জাৱ ভ্ৰমণৰ সময়ত হোৱা নিৰাপত্তাজনিত ভুলৰ তদন্তৰ বাবে ন্যায়াধীশ ইন্দু মালহোত্ৰাৰ (বৰ্তমান অৱসৰপ্ৰাপ্ত) নেতৃত্বত পাঁচজনীয়া পেনেল গঠনৰ নিৰ্দেশ দিছিল তেওঁৰ বিচাৰপীঠে ।

ৰণবীৰ এলাহাবাদিয়াৰ বিতৰ্কিত প’ডকাষ্টৰ সৈতে জড়িত গোচৰটোৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা বিচাৰপীঠৰ অংশও তেওঁ আছিল । বিচাৰপীঠখনে প’ডকাষ্টাৰজনক সকীয়াই দিছিল আৰু কৈছিল যে “মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা সামাজিক নীতি-নিয়ম উলংঘা কৰাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ নহয়” ।

ন্যায়াধীশ কান্তে সেই বিচাৰপীঠৰ নেতৃত্ব দিছিল যিয়ে কেইবাজনো ষ্টেণ্ড আপ কমেডিয়ানক তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠানত বিশেষভাৱে সক্ষম লোকক উপহাস কৰাৰ বাবে ধমক দিছিল । বিচাৰপীঠে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অনলাইন কণ্টেণ্ট নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে গাইডলাইন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কয় ।

