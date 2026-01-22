ETV Bharat / bharat

পিতৃৰ মৃতদেহ ঘৰতে পেলাই থৈ 'ছাৰ'ৰ ওচৰত হাজিৰ সমগ্ৰ পৰিয়াল

পৰিয়ালটোৱে দাবী কৰা মতে, ভোটাৰ তালিকাত নাম থাকিব নে নাই সেই ভয়ৰ বাবেই ব্যক্তিজনৰ হাৰ্ট এটেকত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হয় ।

SIR HEARING AT HAROA
পিতৃৰ মৃতদেহ ঘৰতে পেলাই থৈ 'ছাৰ'ৰ ওচৰত হাজিৰ সমগ্ৰ পৰিয়াল (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 22, 2026

হাৰোৱা (পশ্চিমবংগ) : দুই পুত্ৰকে ধৰি সমগ্ৰ পৰিয়ালটোৱে তেওঁলোকৰ পিতৃৰ মৃতদেহ ঘৰতে এৰি থৈ হাজিৰ হ'বলগা হয় 'ছাৰ'ৰ (SIR) শুনানিত । এই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছে পশ্চিমবংগৰ উত্তৰ ২৪ পৰগণাৰ হাৰোৱাৰ পৰা । পৰিয়ালৰ অভিযোগ যে এছ আই আৰ শুনানিৰ ভয়েই ৬৫ বছৰীয়া ছাহাৰ আলী মণ্ডলৰ মৃত্যুৰ বাবে দায়ী । যুক্তিসংগত অমিলৰ বাবে পৰিয়ালটোৰ পাঁচজন সদস্যক এছ আই আৰ শুনানিৰ বাবে মাতি অনাৰ পিছত আতংকিত হৈ পৰে ছাহাৰ আলী ।

এই ঘটনাই হাৰোৱাৰ পূৰ্ব মদৰতলা গাঁৱত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । দীৰ্ঘদিন ধৰি হাৰোৱাৰ ১নং গোপালপুৰ গাঁও পঞ্চায়ত এলেকাত বাস কৰি আহিছিল ছাহাৰ আলীয়ে । শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ দুই পুত্ৰ, দুগৰাকী বোৱাৰী আৰু পৰিয়ালৰ আন এজন সদস্যই এছ আই আৰ শুনানিৰ বাবে জাননী লাভ কৰে । জাননী পোৱাৰ পিছৰে পৰা বৃদ্ধজন উদ্বিগ্নতাত ভুগি থকা বুলি পৰিয়ালে অভিযোগ কৰে ।

তেওঁ অহৰহ চিন্তিত হৈ আছিল যে তেওঁৰ পুত্ৰ আৰু পৰিয়ালৰ আন সদস্যৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত নাথাকিব নেকি । লগতে তেওঁলোকে অঞ্চলটোত থকাত কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব নেকি ? পৰিয়ালৰ দাবী, ছাহাৰ আলী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছিল । তেওঁ অনবৰতে চিন্তিত হৈ আছিল যে তেওঁৰ পুত্ৰ-বোৱাৰীৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত কেনেকৈ আহিব । আনহাতে, বুধবাৰেই আছিল পাঁচোজনৰে শুনানিৰ দিন । তাৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে নিশা হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰে ছাহাৰ আলী মণ্ডল ।

ইফালে পৰিয়ালটোৱে দাবী কৰা মতে, ভোটাৰ তালিকাত নাম থাকিব নে নাই সেই ‘ভয়’ৰ বাবেই বৃদ্ধ ব্যক্তিজন হাৰ্ট এটেকত আক্ৰান্ত হয় । কিন্তু চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পূৰ্বেই তেওঁৰ ঘৰতে মৃত্যু হ য়। সেয়ে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে ছাহাৰ আলীৰ মৃত্যুৰ বাবে এছ আই আৰ শুনানিৰ ভয়কে জগৰীয়া কৰিছে ।

কিন্তু তাতোকৈ দুখৰ কথা, পিতৃৰ মৃতদেহ ঘৰত পৰি থকাৰ পাছতো শোকৰ মাজতে দুই পুত্ৰ, পত্নী আৰু পৰিয়ালৰ আন সদস্যই বুধবাৰে নিৰ্ধাৰিত সময়ত শুনানিৰ সময়ত উপস্থিত থাকিবলগা হয় । পৰিয়ালটোৱে দাবী কৰা মতে, উপস্থিত নহ’লে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে বুলি ভয়তে তেওঁলোকে নিজৰ নথি-পত্ৰ লৈ এছ আই আৰ শুনানি কেন্দ্ৰত উপস্থিত হয় । শুনানিৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পাছত তেওঁলোকে ছাহাৰ আলী মণ্ডলৰ শেষকৃত্য কৰে ।

এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত মৃতকৰ চুবুৰীয়া ফিৰোজ মণ্ডলে কয়, "ছাহাৰ আলীয়ে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ পাঁচজন সদস্যই শুনানিৰ জাননী পোৱাৰ পিছত অহৰহ ভয় খাইছিল । আমি তেওঁক বাৰে বাৰে আশ্বস্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে ইমান ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই আৰু প্ৰশাসনে কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব । কিন্তু এই ভয়টোৱে তেওঁক এৰা দিয়া নাছিল । নিৰ্বাচন আয়োগে মাৰাত্মক খেল খেলিছে । এতিয়া এনে লাগিছে যেন আয়োগে বিজেপিৰ এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰি আছে । এছ আই আৰ প্ৰক্ৰিয়াটো তৎক্ষণাত বন্ধ কৰিব লাগিব, নহ'লে আমি আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম । নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওপৰত আমাৰ কোনো বিশ্বাস নাই ।"

তেওঁ লগতে কয়, "বুধবাৰে ছাহাৰ আলীৰ দুই পুত্ৰ শুনানিলৈ গৈছিল, আনকি পিতৃৰ মৃতদেহ ঘৰত পৰি থকা অৱস্থাতো । তেওঁলোকৰ হাতত আন কোনো উপায় নাছিল । ভোটাৰ তালিকাত নাম ল'ব লাগিব, নহ'লে আৰু অধিক অসুবিধাৰ আশংকা আছে । নিৰ্বাচন আয়োগৰ স্বেচ্ছাচাৰী সিদ্ধান্তই মানুহৰ দুখ-কষ্ট বৃদ্ধিহে কৰিছে ।"

ইফালে, ব্যক্তিজনৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বচিৰহাট উত্তৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অধ্যক্ষ এ টি এম আব্দুল্লা (ৰণী) আৰু হাৰোৱা ব্লকৰ তৃণমূলৰ সভাপতি ছফিক আহমেদে বুধবাৰে বিয়লি তেওঁৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালটোক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে । শাসকীয় দলৰ নেতাসকলে পৰিয়ালটোক সমৰ্থন জনোৱাৰো বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে ।

আনহাতে, এই মৃত্যুৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগক পোনপটীয়াকৈ জগৰীয়া কৰিছে শাসকীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছে । ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে জিলা বিজেপি নেতৃত্বই ছাহাৰ আলী মণ্ডলৰ মৃত্যুক আয়োগক বদনাম কৰাৰ আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তৃণমূলৰ বিৰুদ্ধে । গেৰুৱা শিবিৰে ভুল তথ্য প্ৰচাৰৰ বিৰুদ্ধেও মাত মাতিছে । এই ৰাজনৈতিক উত্তেজনাই গৰম কৰি তুলিছে হাৰোৱা বিধানসভা এলেকাৰ পৰিস্থিতি ।

