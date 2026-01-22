পিতৃৰ মৃতদেহ ঘৰতে পেলাই থৈ 'ছাৰ'ৰ ওচৰত হাজিৰ সমগ্ৰ পৰিয়াল
পৰিয়ালটোৱে দাবী কৰা মতে, ভোটাৰ তালিকাত নাম থাকিব নে নাই সেই ভয়ৰ বাবেই ব্যক্তিজনৰ হাৰ্ট এটেকত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হয় ।
Published : January 22, 2026 at 10:50 AM IST
হাৰোৱা (পশ্চিমবংগ) : দুই পুত্ৰকে ধৰি সমগ্ৰ পৰিয়ালটোৱে তেওঁলোকৰ পিতৃৰ মৃতদেহ ঘৰতে এৰি থৈ হাজিৰ হ'বলগা হয় 'ছাৰ'ৰ (SIR) শুনানিত । এই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছে পশ্চিমবংগৰ উত্তৰ ২৪ পৰগণাৰ হাৰোৱাৰ পৰা । পৰিয়ালৰ অভিযোগ যে এছ আই আৰ শুনানিৰ ভয়েই ৬৫ বছৰীয়া ছাহাৰ আলী মণ্ডলৰ মৃত্যুৰ বাবে দায়ী । যুক্তিসংগত অমিলৰ বাবে পৰিয়ালটোৰ পাঁচজন সদস্যক এছ আই আৰ শুনানিৰ বাবে মাতি অনাৰ পিছত আতংকিত হৈ পৰে ছাহাৰ আলী ।
এই ঘটনাই হাৰোৱাৰ পূৰ্ব মদৰতলা গাঁৱত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । দীৰ্ঘদিন ধৰি হাৰোৱাৰ ১নং গোপালপুৰ গাঁও পঞ্চায়ত এলেকাত বাস কৰি আহিছিল ছাহাৰ আলীয়ে । শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ দুই পুত্ৰ, দুগৰাকী বোৱাৰী আৰু পৰিয়ালৰ আন এজন সদস্যই এছ আই আৰ শুনানিৰ বাবে জাননী লাভ কৰে । জাননী পোৱাৰ পিছৰে পৰা বৃদ্ধজন উদ্বিগ্নতাত ভুগি থকা বুলি পৰিয়ালে অভিযোগ কৰে ।
তেওঁ অহৰহ চিন্তিত হৈ আছিল যে তেওঁৰ পুত্ৰ আৰু পৰিয়ালৰ আন সদস্যৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত নাথাকিব নেকি । লগতে তেওঁলোকে অঞ্চলটোত থকাত কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব নেকি ? পৰিয়ালৰ দাবী, ছাহাৰ আলী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছিল । তেওঁ অনবৰতে চিন্তিত হৈ আছিল যে তেওঁৰ পুত্ৰ-বোৱাৰীৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত কেনেকৈ আহিব । আনহাতে, বুধবাৰেই আছিল পাঁচোজনৰে শুনানিৰ দিন । তাৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে নিশা হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰে ছাহাৰ আলী মণ্ডল ।
ইফালে পৰিয়ালটোৱে দাবী কৰা মতে, ভোটাৰ তালিকাত নাম থাকিব নে নাই সেই ‘ভয়’ৰ বাবেই বৃদ্ধ ব্যক্তিজন হাৰ্ট এটেকত আক্ৰান্ত হয় । কিন্তু চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পূৰ্বেই তেওঁৰ ঘৰতে মৃত্যু হ য়। সেয়ে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে ছাহাৰ আলীৰ মৃত্যুৰ বাবে এছ আই আৰ শুনানিৰ ভয়কে জগৰীয়া কৰিছে ।
কিন্তু তাতোকৈ দুখৰ কথা, পিতৃৰ মৃতদেহ ঘৰত পৰি থকাৰ পাছতো শোকৰ মাজতে দুই পুত্ৰ, পত্নী আৰু পৰিয়ালৰ আন সদস্যই বুধবাৰে নিৰ্ধাৰিত সময়ত শুনানিৰ সময়ত উপস্থিত থাকিবলগা হয় । পৰিয়ালটোৱে দাবী কৰা মতে, উপস্থিত নহ’লে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে বুলি ভয়তে তেওঁলোকে নিজৰ নথি-পত্ৰ লৈ এছ আই আৰ শুনানি কেন্দ্ৰত উপস্থিত হয় । শুনানিৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পাছত তেওঁলোকে ছাহাৰ আলী মণ্ডলৰ শেষকৃত্য কৰে ।
এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত মৃতকৰ চুবুৰীয়া ফিৰোজ মণ্ডলে কয়, "ছাহাৰ আলীয়ে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ পাঁচজন সদস্যই শুনানিৰ জাননী পোৱাৰ পিছত অহৰহ ভয় খাইছিল । আমি তেওঁক বাৰে বাৰে আশ্বস্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে ইমান ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই আৰু প্ৰশাসনে কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব । কিন্তু এই ভয়টোৱে তেওঁক এৰা দিয়া নাছিল । নিৰ্বাচন আয়োগে মাৰাত্মক খেল খেলিছে । এতিয়া এনে লাগিছে যেন আয়োগে বিজেপিৰ এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰি আছে । এছ আই আৰ প্ৰক্ৰিয়াটো তৎক্ষণাত বন্ধ কৰিব লাগিব, নহ'লে আমি আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম । নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওপৰত আমাৰ কোনো বিশ্বাস নাই ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বুধবাৰে ছাহাৰ আলীৰ দুই পুত্ৰ শুনানিলৈ গৈছিল, আনকি পিতৃৰ মৃতদেহ ঘৰত পৰি থকা অৱস্থাতো । তেওঁলোকৰ হাতত আন কোনো উপায় নাছিল । ভোটাৰ তালিকাত নাম ল'ব লাগিব, নহ'লে আৰু অধিক অসুবিধাৰ আশংকা আছে । নিৰ্বাচন আয়োগৰ স্বেচ্ছাচাৰী সিদ্ধান্তই মানুহৰ দুখ-কষ্ট বৃদ্ধিহে কৰিছে ।"
ইফালে, ব্যক্তিজনৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ বচিৰহাট উত্তৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অধ্যক্ষ এ টি এম আব্দুল্লা (ৰণী) আৰু হাৰোৱা ব্লকৰ তৃণমূলৰ সভাপতি ছফিক আহমেদে বুধবাৰে বিয়লি তেওঁৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালটোক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে । শাসকীয় দলৰ নেতাসকলে পৰিয়ালটোক সমৰ্থন জনোৱাৰো বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে ।
আনহাতে, এই মৃত্যুৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগক পোনপটীয়াকৈ জগৰীয়া কৰিছে শাসকীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছে । ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে জিলা বিজেপি নেতৃত্বই ছাহাৰ আলী মণ্ডলৰ মৃত্যুক আয়োগক বদনাম কৰাৰ আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তৃণমূলৰ বিৰুদ্ধে । গেৰুৱা শিবিৰে ভুল তথ্য প্ৰচাৰৰ বিৰুদ্ধেও মাত মাতিছে । এই ৰাজনৈতিক উত্তেজনাই গৰম কৰি তুলিছে হাৰোৱা বিধানসভা এলেকাৰ পৰিস্থিতি ।