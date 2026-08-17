৪.৪৭ লাখ কোটিলৈ ঋণ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনাৰ বিপৰীতে জনসন্মোহিনী আঁচনিৰ বোজাত ককবকাইছে পঞ্জাবে
পঞ্জাবৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰ্থিক প্ৰত্যাহ্বানটো হ’ল ইয়াৰ ৰাজহৰ এক উল্লেখযোগ্য অংশ দৰমহা, পেঞ্চন আৰু ঋণৰ বাবে সুতত খৰচ কৰা হয় ।
Published : August 17, 2026 at 7:36 PM IST
চণ্ডীগড় : পঞ্জাবৰ ঋণ-জিএছডিপি (Gross State Domestic Product) অনুপাত দেশৰ বেছিভাগ ৰাজ্যতকৈ অধিক । ঋণ-জিএছডিপি অনুপাতত ৰাজ্যখনে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰাৰ বিপৰীতে অৰুণাচল প্ৰদেশে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে ।
২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেটৰ প্ৰাককলন অনুসৰি, পঞ্জাবৰ ঋণ-জিএছডিপি অনুপাত ৪৫.১ শতাংশ । ২০২৫-২৬ চনৰ প্ৰকাকলকন অনুসৰি এয়া ৪৫.২ শতাংশ আছিল । বৰ্তমানৰ প্ৰক্ষেপণ অনুসৰি, ৰাজ্যখনৰ মুঠ বকেয়া ঋণ প্ৰায় ৪.৪৭ লাখ কোটি টকা হোৱাৰ বিপৰীতে আনুমানিক জিএছডিপি প্ৰায় ৯.৮১ লাখ কোটি টকা । ৪৫.১ শতাংশ ঋণ আৰু জিএছডিপি অনুপাতে এইটো ইংগিত দিয়ে যে ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক উৎপাদন ক্ষমতাৰ তুলনাত ঋণৰ বোজা যথেষ্ট ।
অৰ্থনৈতিক পৰিক্ৰমা বিষয়ৰ বিশেষজ্ঞ বিমল আঞ্জুমৰ মতে, ঋণ-জিএছডিপি হাৰক এখন ৰাজ্যৰ বিত্তীয় স্বাস্থ্যৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সূচক হিচাপে বিবেচনা কৰা হয়, যিয়ে ইয়াৰ অৰ্থনীতিৰ আকাৰৰ তুলনাত ঋণৰ পৰিসৰ উন্মোচন কৰে ।
আঞ্জুমে কয়, "বিত্তীয় ঘাটিয়ে চৰকাৰে আয়তকৈ কিমান ব্যয় কৰিছে আৰু সেই ব্যৱধান দূৰ কৰিবলৈ কিমান ঋণৰ প্ৰয়োজন সেইটো সূচায় । ৰাজহ ঘাটিয়ে এইটো দেখুৱায় যে চৰকাৰে নিয়মীয়া আয় ব্যৱহাৰ কৰি দৈনন্দিন খৰচ বহন কৰিব পাৰিবনে নাই ।"
"সুত পৰিশোধে ঋণ পৰিশোধৰ বাবে ব্যয় কৰা আয়ৰ অংশ উন্মোচন কৰে । আনহাতে, মূলধনী ব্যয়ে পথ, দলং, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় আৰু অন্যান্য উন্নয়ন প্ৰকল্পত কৰা বিনিয়োগক সূচায় । ইয়াৰ উপৰি নিজৰ কৰ ৰাজহ আৰু কৰ-জিএছডিপি অনুপাতে ৰাজ্যখনৰ কৰ সংগ্ৰহৰ ক্ষমতাক প্ৰতিফলিত কৰে ।" আঞ্জুমে লগতে কয় ।
২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট প্ৰাককলন অনুসৰি, পঞ্জাবৰ বিত্তীয় ঘাটি ৩৯,৯৭১ কোটি টকা, যিয়ে ৰাজ্যখনৰ জিএছডিপিৰ ৪.১ শতাংশ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এই বিত্তীয় ঘাটি আন বহু ৰাজ্যতকৈ অধিক । সাধাৰণতে বিত্তীয় দায়বদ্ধতা আৰু বাজেট ব্যৱস্থাপনা আইনৰ অধীনত ৰাজ্যৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ (জিএছডিপি) ৩ শতাংশ পৰ্যন্ত বিত্তীয় ঘাটি ৰাজ্যসমূহৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য বুলি গণ্য কৰা হয় ।
২০২৬-২৭ চনৰ পঞ্জাবৰ বাজেটত মুঠ ব্যয় (ৰাজহ যোগ কৰি মূলধনী ব্যয়) ১,৬৬,১৬১ কোটি টকা । আনহাতে, সকলো উৎসৰ পৰা আয় ১,২৬,১৯০ কোটি টকা । অৰ্থাৎ পঞ্জাব চৰকাৰে নিজৰ খৰচ পূৰণৰ বাবে ৩৯,৯৭১ কোটি টকাৰ অতিৰিক্ত ঋণ ল’বলগীয়া হৈছিল, যিটো ৰাজ্যখনৰ জিএছডিপিৰ ৪.১ শতাংশ ।
চণ্ডীগড়ৰ পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক তথা অৰ্থনৈতিক পৰিক্ৰমা বিশেষজ্ঞ কুলবিন্দৰ সিঙে দৃঢ়তাৰে কয় যে বিত্তীয় ঘাটিৰ ক্ষেত্ৰত পঞ্জাব দেশৰ আগশাৰীৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম । সহজ ভাষাত ব্যাখ্যা আগবঢ়াই তেওঁ কয়, “উদাহৰণস্বৰূপে পঞ্জাব চৰকাৰৰ যদি কৰ আৰু অন্যান্য উৎসৰ পৰা মুঠ আয় ১০০ টকা হয়, তেন্তে ৰাজ্যখন চলাবলৈ, কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা দিবলৈ, কল্যাণমূলক আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ ১০৪.১ টকা খৰচ কৰিব লাগিব । চৰকাৰে বজাৰৰ পৰা ঋণ ল’বলগীয়া অতিৰিক্ত ৪.১ টকায়ে হৈছে ‘বিত্তীয় ঘাটি’ ।”
আয়-ব্যয়ৰ পৰিসংখ্যা
২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট নথি অনুসৰি, পঞ্জাবৰ মুঠ বাজেট প্ৰায় ২,৬০,৪৩৭ কোটি টকা হোৱাৰ বিপৰীতে মুঠ ৰাজহ লাভৰ পৰিমাণ প্ৰায় ১,২৬,১৯০ কোটি টকা । ইয়াৰে ৰাজ্যৰ নিজা কৰ ৰাজহ প্ৰায় ৭০,৮৫১ কোটি টকা, য’ত সৰ্বাধিক শ্বেয়াৰ আহে জিএছটি, সুৰাৰ ওপৰত আবকাৰী শুল্ক আৰু ষ্টাম্প শুল্কৰ পৰা ।
বাজেটৰ এটা ডাঙৰ বিষয় হ’ল আয়ৰ এক উল্লেখযোগ্য অংশ উন্নয়নমূলক কাম-কাজৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ দায়বদ্ধতাত ব্যয় কৰা হয় । ৰাজ্যখনৰ মুঠ আয়ৰ প্ৰায় ১৮ শতাংশৰ পৰা ২৩ শতাংশ কেৱল পূৰ্বৰ ঋণৰ সুত পৰিশোধৰ দিশত যায় আৰু বাকীখিনি দৰমহা, পেঞ্চন আৰু ৰাজসাহায্যৰ বাবে খৰচ কৰা হয় ।
২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পঞ্জাব চৰকাৰৰ বাজেট অনুসৰি, চৰকাৰে সমাজ কল্যাণ আৰু ৰাজসাহায্যৰ বাবে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ব্যয় কৰিছে; ইয়াৰে ভিতৰত কৃষি খণ্ডৰ বাবে বছৰি প্ৰায় ১৫,৫৫০ কোটিৰ পৰা ১৫,৮০০ কোটি টকা আৰু পৰিয়ালসমূহলৈ ৩০০ ইউনিট বিনামূলীয়া বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থা । ইয়াৰ লগতে মহিলাৰ বাবে নতুন নগদ ধন আঁচনি ‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা কল্যাণ আৰু সন্মান আঁচনি’ (মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা সন্মান সতকাৰ যোজনা)ৰ বাবে ৯,৩০০ কোটি টকা । ইয়াৰ বিপৰীতে নতুন পথ, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, উদ্যোগ নিৰ্মাণৰ দৰে উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ মূলধনী ব্যয়ৰ বাজেটত বাকী আছে মাত্ৰ ১০,০০০ কোটিৰ পৰা ১২,০০০ কোটি টকা ।
ৰাজ্যৰ ঋণৰ অভিলেখ
অডিটৰ জেনেৰেল অব ইণ্ডিয়া চমুকৈ কেগৰ (CAG) প্ৰতিবেদন আৰু পঞ্জাব চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি, ২০১২ চনৰ আশে-পাশে পঞ্জাবৰ মুঠ ঋণ প্ৰায় ৮০,০০০ কোটি টকা আছিল; ২০২৬-২৭ চনৰ ভিতৰত এই সংখ্যা ৪.১৩ লাখ কোটি টকাৰ ওপৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে । কেৱল বিগত চাৰি বছৰত প্ৰায় ১.৩৫ লাখ কোটি টকা নতুন ঋণ সংযোজন কৰা হৈছে ।
অৰ্থনীতিবিদ মহিন্দৰ কৌৰ গ্ৰেৱালে ব্যাখ্যা কৰিছে যে ঋণ বৃদ্ধিৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে বৰ্ধিত ৰাজসাহায্য আৰু কল্যাণমূলক আঁচনি । এইবোৰে চৰকাৰসমূহক ৭ শতাংশৰ পৰা ৮.৫ শতাংশলৈকে উচ্চ সুতৰ হাৰত বণ্ড জাৰি কৰি ঋণ ল’বলৈ বাধ্য কৰে । “দ্বিতীয় কাৰক হ’ল উদ্যোগৰ অভাৱ; ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক (ৰাজ্যিক বিত্ত: বাজেটৰ অধ্যয়ন) আৰু নিটি আয়োগৰ প্ৰতিবেদনে ইংগিত দিয়ে যে চুবুৰীয়া দেশ হাৰিয়ানাৰ দৰে পঞ্জাবে কোনো উল্লেখযোগ্য বৃহৎ পৰিসৰৰ ঔদ্যোগিক বা আইটি খণ্ড গঢ়ি তোলা নাই ।” তেওঁ এই কথা উল্লেখ কৰি লগতে কয়, “ফলস্বৰূপে ৰাজ্যখনৰ কৰ ভিত্তি সম্প্ৰসাৰিত হোৱা নাই; কম আয় আৰু অধিক ব্যয়ৰ মাজৰ এই ভাৰসাম্যহীনতাৰ ফলত ঋণ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে ।”
চৰকাৰে ক'ৰ পৰা ঋণ লয় ?
ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ "ৰাজ্যিক বিত্ত: বাজেট ২০২৫-২৬ৰ অধ্যয়ন", কেগৰ "বিত্ত একাউণ্ট পঞ্জাব ২০২৪-২৫," আৰু বিত্তীয় দায়বদ্ধতা আৰু বাজেট ব্যৱস্থাপনা (এফআৰবিএম) আইন, ২০০৩ অনুসৰি, চৰকাৰসমূহে মূলতঃ বজাৰ, নাবাৰ্ড (নেচনেল বেংক ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট), বিশ্ব বেংক, এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক (এডিবি) আৰু এনএছএছএফৰ (ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয় পুঁজি) পৰা ঋণ লয় ।
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু আৰবিআইৰ জৰিয়তেও ৰাজ্যিক উন্নয়ন ঋণ (এছডিএল) বণ্ড জাৰি কৰি ঋণ লয় । ঋণ সাধাৰণতে পথ, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, উদ্যোগ আদি মূলধনী ব্যয়ৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰা হয় । আনহাতে, বিনামূলীয়া ৰাজসাহায্য আৰু দৰমহাৰ পুঁজিৰ বাবে ঋণ লোৱাটো এফআৰবিএম আইন, ২০০৩ৰ অধীনত উপযুক্ত বুলি গণ্য কৰা নহয় ।
বৰ্তমান এছডিএল বণ্ডৰ সুতৰ হাৰ বছৰি প্ৰায় ৭ শতাংশৰ পৰা ৮.৫ শতাংশৰ ভিতৰত । ইয়াৰ পৰিশোধৰ সময়সীমা ১০ৰ পৰা ৩০ বছৰলৈকে । ভৱিষ্যতে আয় আৰু কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি কৰা প্ৰকল্পৰ বাবে ঋণ লোৱাটো লাভজনক । কিন্তু কেৱল ৰাজহ ব্যয় আদায়ৰ বাবে ঋণ লোৱাটো সুত পৰিশোধৰ বোজাৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হৈ পৰে ।
ৰাজ্যৰ আয়ৰ উৎস
অৰ্থনীতিবিদ বিমল আঞ্জুমৰ মতে, ৰাজ্য চৰকাৰৰ আয় মূলতঃ নিজৰ কৰ, কেন্দ্ৰীয় কৰ, কেন্দ্ৰীয় অনুদান, কৰবিহীন ৰাজহ আৰু অন্যান্য সীমিত উৎসৰ পৰা লাভ কৰা হয় । পঞ্জাবৰ বাবে মূল ৰাজহৰ ধাৰাসমূহৰ ভিতৰত আছে ৰাজ্যিক জিএছটি, পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ ওপৰত ভেট, আবকাৰী শুল্ক, ষ্টাম্প শুল্ক আৰু পঞ্জীয়ন মাচুল, মটৰ গাড়ীৰ কৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় কৰত ৰাজ্যখনৰ অংশ ।
ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰধান ব্যয়ৰ ভিতৰত কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা, পেঞ্চন, ঋণৰ সুত পৰিশোধ, বিদ্যুতৰ ৰাজসাহায্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি আৰু সমাজ কল্যাণ আঁচনিৰ বাবে ব্যয় আদি অন্তৰ্ভুক্ত । পথ, দলং, জলসিঞ্চন প্ৰকল্প, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়ৰ দৰে আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে মূলধনী ব্যয়ো এই ব্যয়ৰ অংশ ।
পঞ্জাবৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰ্থিক প্ৰত্যাহ্বানটো হ’ল ইয়াৰ ৰাজহৰ এক উল্লেখযোগ্য অংশ দৰমহা, পেঞ্চন, ঋণৰ সুতৰ দৰে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ খৰচৰ দ্বাৰা খৰচ হয়, যাৰ ফলত উন্নয়নমূলক কাম-কাজৰ বাবে অতি কম সম্পদ বাকী থাকে ।
আগবাঢ়ি যোৱাৰ পথ
অৰ্থনীতিবিদ বিমল আঞ্জুমে কয় যে ঔদ্যোগিক বিনিয়োগ আকৰ্ষণ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ, উৎপাদন, লজিষ্টিক, আইটি আৰু পৰ্যটনৰ দৰে খণ্ডসমূহক প্ৰসাৰিত কৰি নিয়োগৰ সুযোগ বৃদ্ধি আৰু কৰ সংগ্ৰহৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব লাগিব । আঞ্জুমে কয়, "কৃষিক্ষেত্ৰত শস্যৰ বৈচিত্ৰ্য আৰু মূল্য সংযোজনে কৃষক আৰু ৰাজ্য উভয়ৰে আয় বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । বিদ্যুৎ বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ উন্নতি, কৰ ফাঁকি ৰোধ কৰা, কৰ ভিত্তি সম্প্ৰসাৰণ, চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মক্ষমতা বৃদ্ধি আদিও অতি প্ৰয়োজনীয় ।"
"ৰাজসাহায্যক অধিক লক্ষ্য কৰি লোৱা, মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধি কৰা আৰু ৰাজহ ব্যয় যেনে দৰমহা, পেঞ্চন আৰু ঋণৰ সুত পৰিশোধ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । বিত্তীয় অনুশাসন, বিনিয়োগ-বন্ধুত্বপূৰ্ণ নীতি আৰু দীৰ্ঘম্যাদী অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰেই হৈছে পঞ্জাবক শক্তিশালী কৰাৰ একমাত্ৰ উপায় ।" তেওঁ লগতে কয় ।
অৰ্থনৈতিক পৰিক্ৰমা বিশেষজ্ঞ কুলবিন্দৰ সিঙে জোৰ দি কয় যে ৰাজসাহায্য কেৱল আৰ্তজনৰ মাজতে সীমাবদ্ধ থাকিব লাগে আৰু ঋণৰ ধন পথ, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়ৰ দৰে উৎপাদনশীল মূলধনী প্ৰকল্পৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে । সিঙে কয়, "কম সুতৰ হাৰত দীৰ্ঘম্যাদী ঋণক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া উচিত । বিত্তীয় ঘাটি নিয়ন্ত্ৰণত থকাৰ সময়ত যদি ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি (জিএছডিপি) আৰু চৰকাৰী ৰাজহ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পায়, তেন্তে সময়ৰ লগে লগে ঋণ-জিএছডিপি অনুপাত আৰু সামগ্ৰিক ঋণৰ বোজা হ্ৰাস পাব পাৰে ।"
লুধিয়ানা উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মঞ্চৰ সভাপতি তথা অৰ্থনৈতিক বিষয়ৰ বিশেষজ্ঞ বাড়িশ জিন্দালে আঙুলিয়াই দিয়ে যে চৰকাৰসমূহে পঞ্জাবৰ উদ্যোগ খণ্ডৰ প্ৰতি পৰ্যাপ্ত গুৰুত্ব দিয়া নাই । তেওঁ কয়, "বিনিয়োগৰ সন্দৰ্ভত দাবী কৰা হৈছিল যদিও ঔদ্যোগিক খণ্ড দুৰ্বল হৈ পৰিছিল, যাৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছিল । চৰকাৰসমূহে একেৰাহে ৰাজসাহায্যৰ বোজাৰ সন্মুখীন হৈছিল, যাৰ ফলত ঋণৰ স্তূপ বৃদ্ধি পাইছিল । এইবোৰৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত পঞ্জাবৰ ঋণ হ্ৰাস কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধতা বিতংভাৱে উল্লেখ কৰিব লাগে ।"
অৰ্থনীতিবিদ আকাশ জিন্দালে বিশ্বাস কৰে যে বিশেষকৈ নিৰ্বাচন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ, বিনামূলীয়া টিউবৱেল সংযোগ, মহিলাৰ বাবে বিনামূলীয়া বাছ যাত্ৰা, বিভিন্ন পেঞ্চন আৰু স্বাস্থ্যসেৱাৰ কাৰ্যসূচী আদি আঁচনি বন্ধ কৰাটো যিকোনো চৰকাৰৰ বাবে কঠিন হ’ব । "কিন্তু তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ আগত নতুন প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া বা নতুনকৈ ৰাজসাহায্য ঘোষণা কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত । হাৰিয়ানাই যেনেকৈ গুৰুগ্ৰাম আৰু দিল্লীৰ সীমান্তৱৰ্তী চহৰসমূহলৈ বৃহৎ পৰিসৰৰ আইটি, বিপিঅ' আৰু বহুজাতিক কোম্পানীক সফলতাৰে আকৰ্ষণ কৰিলে, পঞ্জাবেও একেধৰণৰ উদ্যোগক আকৰ্ষণ কৰাটো প্ৰয়োজন । ইয়াৰ ফলত চাকৰিৰ সুযোগৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু ৰাজ্যখনৰ বাবে অতিৰিক্ত ৰাজহৰ সৃষ্টি হ'ব ।"
জিন্দালে যুক্তি আগবঢ়ায় যে মোহালীৰ বৰ্তমানৰ আইটি খণ্ডৰ বাবে কেৱল অধিক উন্নয়নৰ প্ৰয়োজন । তেওঁ কয়, "পঞ্জাব হৈছে গুৰু আৰু পীৰৰ দেশ, স্বৰ্ণ মন্দিৰ আৰু শ্ৰী আনন্দপুৰ চাহিবৰ দৰে পূজনীয় স্থানৰ লগতে আন বহুতো ধৰ্মীয় পৰ্যটনস্থলী ইয়াত আছে । চৰকাৰে এই পৰ্যটনস্থলীসমূহক অধিক বিকশিত কৰি ইয়াৰ পৰা উল্লেখযোগ্য ৰাজহ সৃষ্টিৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে ।"
ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্থিতি
২০২৬ চনৰ ৮ মাৰ্চত ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ বাজেট দাখিল কৰি বিত্তমন্ত্ৰী হৰপাল সিং চিমাই কয়, "২০২৭ চনৰ ৩১ মাৰ্চৰ ভিতৰত ৰাজ্যখনৰ মুঠ ঋণ ৪.৪৭ লাখ কোটি টকা হ'ব বুলি প্ৰক্ষেপণ কৰা হৈছে । চৰকাৰৰ মুঠ ৰাজহ ১,২৬,১৯০.৪৩ কোটি টকা বুলি অনুমান কৰা হৈছে । ইয়াৰে ১,১৫,১৮৫.৪০ কোটি টকা দৰমহা, পেঞ্চন, ঋণৰ সুত আৰু ৰাজসাহায্যৰ বাবে ব্যয় কৰা হ’ব । যাৰ ফলত আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে মাত্ৰ ১১,০০৫ কোটি টকা বাকী থাকিব । জিএছডিপি ৯.৮০ লাখ কোটি টকা হ'ব বুলি প্ৰক্ষেপণ কৰা হৈছে, য'ত ঋণ-জিএছডিপি অনুপাত ৪৫.১৩ শতাংশ । এই বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে জিএছডিপিৰ বৃদ্ধিৰ হাৰ ৭.৯৪ শতাংশ বুলি অনুমান কৰা হৈছে, যিটো বিগত পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত সৰ্বনিম্ন । আনহাতে, নতুন ঔদ্যোগিক নীতিয়ে ২০২৬-২৭ চনত ৭৫,০০০ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ আকৰ্ষণ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে, যিয়ে ৰাজ্যখনক এক অভূতপূৰ্ব যুগলৈ লৈ যাব ।”