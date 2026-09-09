এক দেশ এক সময় হ’ব ভাৰতত, এই পৰিৱৰ্তনে কিদৰে সহায় কৰিব দেশবাসীক ?

এক দেশ এক সময় হ’ব ভাৰতত, এই পৰিৱৰ্তনে কিদৰে সহায় কৰিব দেশবাসীক ?
লিগেল মেট্ৰ’লজী ভাৰতীয় মানক সময় নিয়ম, ২০২৬ৰ পৰিৱৰ্তন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ কেইবাটাও জটিল সেৱা নিখুঁত আৰু পৰীক্ষাযোগ্য টাইমষ্টেম্পৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ৷ সৌৰভ শুক্লাৰ প্ৰতিবেদন ৷
Published : September 9, 2026 at 10:57 PM IST
নতুন দিল্লী: যোৱা ২৭ আগষ্টত আইনী পৰিমাপ, ভাৰতীয় মানক সময় (IST) নিয়ম, ২০২৬ৰ অধিসূচনাৰ লগে লগে দেশখনে ভাৰতীয় মানক সময়ক চৰকাৰী, বাণিজ্যিক আৰু প্ৰশাসনিক ব্যৱহাৰৰ বাবে সাধাৰণ আইনী সময়ৰ উল্লেখ হিচাপে নিৰ্ধাৰণৰ দিশত আগবাঢ়িছে । এই নিয়মসমূহ ১৮০ দিনৰ পৰিৱৰ্তনকালৰ পিছত কাৰ্যকৰী হ’ব, যাৰ ফলত প্ৰতিষ্ঠানসমূহে নিজৰ ব্যৱস্থাসমূহ একাকাৰ কৰিবলৈ সময় পাব ।
এই পৰিৱৰ্তন উল্লেখযোগ্য, কাৰণ বেংকিং, অনলাইন পে’মেণ্ট, টেলিকম সেৱা, পৰিবহণ, শক্তি ব্যৱস্থা আৰু চৰকাৰী নেটৱৰ্কসমূহে সঠিক আৰু পৰীক্ষণযোগ্য টাইমষ্টেম্পৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰে ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত চিএছআইআৰ-ৰাষ্ট্ৰীয় শাৰীৰিক পৰীক্ষাগাৰৰ সময় আৰু কম্পাংক মেট্ৰ’লজী বিভাগৰ বিজ্ঞানী আৰু মুৰব্বী ডাঃ পুনম অৰোৰাই নতুন কাঠামোটোৱে কি সলনি কৰিব, আইএছটি ট্ৰেচেবিলিটিয়ে প্ৰকৃততে কেনেকৈ কাম কৰিব আৰু ব্যৱসায়, জটিল খণ্ড তথা সাধাৰণ ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে ইয়াৰ অৰ্থ কি সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰে ।
ইটিভি ভাৰত: ভাৰতে দশক দশক ধৰি ভাৰতীয় মানক সময় অনুসৰণ কৰি আহিছে । চৰকাৰী আৰু বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যত ভাৰতীয় মানক সময়ক সাধাৰণ আইনী উল্লেখ হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পিছত এতিয়া কি পৰিৱৰ্তন হৈছে ?
ডাঃ পুনম অৰোৰা: মূলতঃ এই পৰিৱৰ্তনে ভাৰতীয় মানক সময়ক আইনী স্বীকৃতি দিয়ে আৰু ইয়াক চৰকাৰী আৰু আইনী উদ্দেশ্যৰ বাবে নিৰ্ভৰ কৰিব পৰা এটা ৰেফাৰেন্স হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰে । এতিয়া যি সলনি হৈছে, সেয়া ইয়াৰ আইনী মৰ্যাদা । বহু উন্নত দেশত নেচনেল মেট্ৰ’লজি ইনষ্টিটিউটে ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰা সময়ক আইনী সময় বুলি গণ্য কৰা হয় । ভাৰতত ভাৰতীয় মানক সময় দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেফাৰেন্স হৈ আহিছে যদিও সংস্থাসমূহে তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থাসমূহ ভাৰতীয় মানক সময়ৰ পৰা অনুসন্ধান কৰিব পৰা সময়ৰ সৈতে সমন্বয় কৰাটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব বুলি কোনো আইনী প্ৰয়োজনীয়তা নাছিল ।
আমাৰ ইমানবোৰ কাৰ্যকলাপ ডিজিটেল প্লেটফৰ্মলৈ স্থানান্তৰিত হোৱাৰ লগে লগে এইটো আৰু অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে—অনলাইন বেংকিং, ইউপিআই পেমেণ্ট, ছ’চিয়েল মিডিয়া, হাই-স্পীড ট্ৰেডিং আৰু অন্যান্য অনলাইন সেৱা । আমি চাইবাৰ জালিয়াতি আৰু বিবাদৰ সৈতেও মোকাবিলা কৰিছোঁ, য’ত লেনদেনৰ সঠিক সময় গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব পাৰে । উদাহৰণস্বৰূপে, স্বতন্ত্ৰ কম্পিউটাৰত কোনোবাই সময় নিজেই সলনি কৰিব পাৰিছিল ।
এবাৰ এটা আইনী কাঠামো স্থাপন হ'লে, এটা প্ৰতিষ্ঠানে দেখুৱাব লাগিব যে ইয়াৰ চিষ্টেমৰ টাইমষ্টেম্প ভাৰতীয় প্ৰামাণিক সময়ৰ অনুসৰণযোগ্য আছিল, এটা হস্তচালিতভাৱে প্ৰৱেশ কৰা সময় বা অন্য ঠাইত এটা যাদৃচ্ছিক চাৰ্ভাৰলৈ নহয় ।
ইটিভি ভাৰত: যদি কোনোবাই চাইবাৰ জালিয়াতিৰ বলি হয়, তেন্তে সঠিক আইএছটি টাইমষ্টেম্প কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি ? হাতঘড়ী বা ফোন ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াক পৰীক্ষা কৰিব পাৰিনে ?
ডাঃ পুনম অৰোৰা: হাতঘড়ীয়ে এটা ডিজিটেল ব্যৱস্থা ভাৰতীয় মানক সময়ৰ ট্ৰেচযোগ্য নেকি সেইটো নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰে । ডিজিটেল ব্যৱস্থাৰ বাবে, অনুসৰণযোগ্যতা এনটিপি বা অন্য অনুমোদিত সময়-প্ৰসাৰণ ব্যৱস্থাৰ দৰে সেৱাৰ পৰা আহিব লাগিব । এনপিএলে এনে এটা এপ্লিকেচনো প্ৰস্তুত কৰি আছে যিয়ে অৱশেষত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ স্মাৰ্টফোনত পোনপটীয়াকৈ ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম চাব পাৰিব, কিন্তু সেই এপ্লিকেচনটো এতিয়াও নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে ।
ইটিভি ভাৰত: আপোনাৰ মতে এই পদক্ষেপৰ প্ৰধান তাৎপৰ্য কি?
ডাঃ পুনম অৰোৰা: এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা দেশৰ ডিজিটেল আৰু চাইবাৰ সুৰক্ষাৰ আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰিব পৰা যাব । ভাৰতৰ বাহিৰত অৱস্থিত চাৰ্ভাৰকে ধৰি ইণ্টাৰনেটত উপলব্ধ যিকোনো সময়ৰ উৎসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰতিষ্ঠানসমূহে দেশৰ নিজা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেফাৰেন্স টাইমৰ ওপৰত অধিক নিৰ্ভৰ কৰিব পাৰিব ।
ইয়াৰ দ্বাৰা সঠিক সময় সমন্বয় কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু চিষ্টেমসমূহক এটা প্ৰমাণীকৃত প্ৰামাণিকলৈ অনুসৰণ কৰিব পৰা সময়মূদ্ৰাংকৰ প্ৰয়োজন হয় সেই বিষয়েও সজাগতা সৃষ্টি কৰিব লাগে । গতিকে ভাৰতীয় ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইমক আইনী মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাটো ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় টাইমিং আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰাৰ দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ । এইটোও স্বীকাৰ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ যে এইটো এটা সহযোগিতামূলক প্ৰচেষ্টা । এই ব্যৱস্থাটো বিকশিত কৰিবলৈ এনপিএলে গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়, আইনী পৰিমাপ, ইছৰো আৰু আন কেইবাটাও দল আৰু প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে কাম কৰিছিল ।
ইটিভি ভাৰত: ভাৰতত সময় নিৰ্ধাৰণ আৰু প্ৰচাৰৰ আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে পৰামৰ্শ পূৰ্বেও দিয়া হৈছে । এই পৰ্যায়ত উপনীত হ’বলৈ কিয় সময় লাগিল ?
ডাঃ পুনম অৰোৰা: কিবা এটা বাধ্যতামূলক কৰাৰ আগতে প্ৰথমে সেই সেৱা প্ৰদান কৰা ব্যৱস্থাটোক শক্তিশালী কৰিব লাগিব । গতিকে প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ আছিল ৰাষ্ট্ৰীয় উৎসটোক নিজেই শক্তিশালী কৰা আৰু তাৰ পিছত নিশ্চিত কৰা যে মানক সময় একাধিক চেনেলৰ পৰা উপলব্ধ । যদি কোনো সেৱাৰ প্ৰয়োজন হ’ব লগা হ’লহেঁতেন তেন্তে সেয়া সহজেই উপলব্ধ হ’লহেঁতেন । ইয়াৰ বাবে অতিৰিক্ত সময়-প্ৰসাৰণ ব্যৱস্থাৰ সৃষ্টিৰ প্ৰয়োজন হৈছিল । এতিয়া পাঁচটা আঞ্চলিক কেন্দ্ৰত গৌণ পাৰমাণৱিক সময়সীমা স্থাপন কৰা হৈছে, গতিকে সময় প্ৰচাৰ কেৱল এন পি এলত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই । এই কেন্দ্ৰসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় শাৰীৰিক পৰীক্ষাগাৰত (এন পি এল) ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰা ভাৰতীয় মানক সময়ৰ অনুসন্ধান কৰিব পৰা যায় । আইনী কাঠামোৰ দিশে আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতে এই আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তুলিব লাগিছিল ।
ইটিভি ভাৰত: আঞ্চলিক ৰেফাৰেন্স ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেবৰেটৰীয়ে কি ভূমিকা পালন কৰিব ?
ডাঃ পুনম অৰোৰা: আঞ্চলিক ৰেফাৰেন্স ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেবৰেটৰী বা আৰ আৰ এছ এল গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা আৰু আইনী পৰিমাপ বিভাগৰ অন্তৰ্গত । এন পি এল হৈছে মানদণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান—আমি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেফাৰেন্স বজাই ৰাখোঁ । আনহাতে লিগেল মেট্ৰ’লজীৰ বলবৎকাৰী ভূমিকা আছে । আঞ্চলিক পৰীক্ষাগাৰত গৌণ পাৰমাণৱিক সময়মাপ সৃষ্টি কৰা হৈছে, আৰু এইবোৰ এন পি এলত ৰখা ভাৰতীয় মানক সময়ৰ পৰা অনুসন্ধান কৰিব পৰা যায় । ইয়াৰ ফলত অধিক আঞ্চলিক বিন্দুৰ সৃষ্টি হয়, য’ৰ পৰা অনুসন্ধানযোগ্য সময় প্ৰচাৰ কৰিব পৰা যায় । এই কেন্দ্ৰসমূহ আহমেদাবাদ, বেংগালুৰু, ফৰিদাবাদ, ভুৱনেশ্বৰ আৰু গুৱাহাটীত আছে ।
ইটিভি ভাৰত: বেংকিং, টেলিকম, পৰিবহণ, অনলাইন পেমেণ্ট আৰু অন্যান্য জটিল ব্যৱস্থাৰ বাবে আইনগতভাৱে অনুসন্ধানযোগ্য ৰাষ্ট্ৰীয় সময়ৰ উল্লেখ কিয় বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ?
ডাঃ পুনম অৰোৰা: বিভিন্ন খণ্ডত সময়ৰ সঠিকতাৰ বিভিন্ন স্তৰৰ প্ৰয়োজন । ইছৰ’ৰ উপগ্ৰহৰ কাৰ্যকলাপৰ বাবে অতি উচ্চ নিখুঁততাৰ প্ৰয়োজন হয়, গতিকে প্ৰয়োজনীয় সঠিকতা নেন’ছেকেণ্ড স্তৰত হ’ব পাৰে, আৰু ইয়াৰ বাবে উপযুক্ত উপগ্ৰহৰ সংযোগ ব্যৱহাৰ কৰা হয় । আনহাতে বেংকসমূহক মিলিছেকেণ্ড স্তৰৰ সঠিকতাৰে সঠিকভাৱে সেৱা আগবঢ়াব পাৰি ।
বহু বেংকে ইতিমধ্যে এনপিএলৰ নেটৱৰ্ক টাইম প্ৰট’কল (এনটিপি) সেৱা ব্যৱহাৰ কৰে, যিটো বিনামূলীয়াকৈ উপলব্ধ । বৰ্তমান কিছুমান বেংকে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰি আছে, কিছুমানে নকৰে, কিন্তু নিয়মসমূহ কাৰ্যকৰী হ’লেই তেওঁলোকৰ অধীনত থকা সংস্থাসমূহে কাঠামোৰ অধীনত নিৰ্দিষ্ট কৰা অনুমোদিত উৎসৰ পৰা সময় লাভ কৰিব লাগিব । গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল, তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ টাইমষ্টেম্পসমূহ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰেফাৰেন্সৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হ’ব ।
ইটিভি ভাৰত: এটা উমৈহতীয়া ৰেফাৰেন্স থাকিলে কেনেকৈ সংঘাত বা টাইমষ্টেম্পৰ হেতালি খেলা ৰোধ হয় ?
ডাঃ পুনম অৰোৰা: তৎকালৰ দৰে অনলাইন টিকট বুকিং ব্যৱস্থাৰ কাল্পনিক উদাহৰণটো বিবেচনা কৰক । এজন যাত্ৰীয়ে হয়তো দাবী কৰিব পাৰে যে তেওঁলোকে বুকিং খোলাৰ সময়ত ঠিক লগ ইন কৰিছিল, কিন্তু টিকট ইতিমধ্যে বিক্ৰী হৈছিল । যদি চাৰ্ভাৰৰ সময় নিজেই সলনি কৰিব পাৰি, চিষ্টেম প্ৰকৃততে কেতিয়া খোলা সেই সম্পৰ্কে সংঘাত হ’ব পাৰে । কিন্তু যদি চাৰ্ভাৰক এটা আইনীভাৱে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰসংগৰ সৈতে সমন্বিত কৰি ৰখাৰ প্ৰয়োজন হয়, চিষ্টেম ঘড়ীৰ হেতালি খেলা প্ৰতিৰোধ কৰা আৰু সময়মূদ্ৰাংক পৰীক্ষা কৰাটো বহুত কঠিন হৈ পৰে । বেংকিং, ট্ৰেডিং, আৰু অন্যান্য ডিজিটেল লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰতো একে নীতি প্ৰযোজ্য । আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল সকলোৱে এটা প্ৰমাণীকৃত আৰু অনুসৰণযোগ্য সময়ৰ উল্লেখৰ সৈতে কাম কৰি আছে ।
ইটিভি ভাৰত: গড় নাগৰিকৰ বাবে এই পৰিৱৰ্তনৰ অৰ্থ কি ? মানুহে বেলেগ কিবা এটা কৰিব লাগিবনে ?
ডাঃ পুনম অৰোৰা: বেছিভাগ মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱনত একো সলনি নহয় । মোবাইল ফোন এটাই সাধাৰণতে টেলিকম নেটৱৰ্কৰ পৰা সময় পায় । যদি টেলিকম সেৱা প্ৰদানকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থাসমূহ ভাৰতীয় মানক সময়ৰ সৈতে সমন্বয় কৰে, তেন্তে ব্যৱহাৰকাৰীসকলে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে তেওঁলোকৰ ফোনত সঠিক সময় লাভ কৰিব । লেপটপ বা ডেস্কটপ ব্যৱহাৰ কৰাসকলে তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থাপ্ৰণালীসমূহক NPL NTP সেৱাৰ সৈতে সমন্বয় কৰিব পাৰে যদি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থাপ্ৰণালীসমূহ IST লে অনুসৰণযোগ্য হোৱাটো বিচাৰে ।
সাধাৰণ নাগৰিকসকলক হয়তো দৈনিক ইয়াৰ প্ৰয়োজন নহ’বও পাৰে, কিন্তু যদি কোনো চাইবাৰ জালিয়াতি বা ডিজিটেল লেনদেনৰ সময় সম্পৰ্কে কোনো বিবাদ হয়, তেন্তে সঠিকভাৱে সমন্বিত ব্যৱস্থা থকাটোৱে তদন্তৰ বাবে অধিক নিৰ্ভৰযোগ্য টাইমষ্টেম্প প্ৰদান কৰিব পাৰে ।
ইটিভি ভাৰত: আইনী ভাৰতীয় মানক সময় মানি চলিবলৈ মানুহে ঘড়ী সলনি কৰাৰ প্ৰয়োজন হ’ব নেকি ?
ডাঃ পুনম অৰোৰা: নহয়, মেনুৱেল ঘড়ীবোৰ এতিয়াও সাধাৰণ ধৰণেৰে সামঞ্জস্য কৰিব লাগিব । আইনী কাঠামো মূলতঃ ডিজিটেল ব্যৱস্থা আৰু ইয়াৰ টাইমষ্টেম্পৰ অনুসন্ধানযোগ্যতাৰ বিষয়েহে, সকলোকে নিজৰ হাতঘড়ীটো ভাৰতীয় মানক সময়ৰ সৈতে মিলি থকাটো প্ৰমাণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাটো নহয় ।
ইটিভি ভাৰত: আপুনি প্ৰয়োজনীয় সঠিকতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বিভিন্ন প্ৰযুক্তিৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল, এইটোৱে কেনেকৈ কাম কৰে ?
ডাঃ পুনম অৰোৰা: প্ৰয়োগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বিভিন্ন প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি সময় বিয়পাব পাৰি । বেংকিং খণ্ডকে ধৰি বহু ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে এনটিপিয়ে পৰ্যাপ্ত সঠিকতা প্ৰদান কৰিব পাৰে । কিছুমান কৌশলগত খণ্ডত যথেষ্ট উচ্চ নিখুঁততাৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে বা ৰাজহুৱা ইণ্টাৰনেট বা উপগ্ৰহৰ সংকেতৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব নিবিচাৰিবও পাৰে ।
উদাহৰণস্বৰূপে, উপগ্ৰহৰ সংকেতসমূহ কিছুমান বিশেষ পৰিস্থিতিত হস্তক্ষেপ বা জামৰ বাবে সম্ভাৱ্যভাৱে দুৰ্বল হ’ব পাৰে । এনে প্ৰয়োগৰ বাবে স্থলজ অপটিকেল ফাইবাৰ লিংকৰ জৰিয়তে সময় বিতৰণ কৰিব পাৰি । ইয়াৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা এটা প্ৰযুক্তি হৈছে White Rabbit, Precision Time Protocol ৰ এটা উন্নত ৰূপ ।
ইটিভি ভাৰত: White Rabbit প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি কি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল ?
ডাঃ পুনম অৰোৰা: বেংগালুৰুৰ আৰ আৰ এছ এলৰ পৰা অহা অপটিকেল ফাইবাৰ লিংক ব্যৱহাৰ কৰি এটা প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল, য’ত এটা সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল । উদ্দেশ্য আছিল White Rabbit প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি অপটিকেল ফাইবাৰৰ ওপৰত অতি সঠিক সময় সঞ্চাৰণ সম্ভৱপৰ বুলি প্ৰদৰ্শন কৰা । এইটো আছিল দেশজোৰা নিয়োগতকৈ প্ৰযুক্তিৰ প্ৰদৰ্শন । সমগ্ৰ দেশখনক এটা নিৰ্দিষ্ট অপটিকেল-ফাইবাৰ টাইমিং লিংকৰ সৈতে সংযোগ কৰিবলৈ উল্লেখযোগ্য আন্তঃগাঁথনি আৰু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ’ব । প্ৰথম অৱস্থাত এনে প্ৰযুক্তি অধিক সঠিকতাৰ প্ৰয়োজন হোৱা জটিল খণ্ডৰ বাবে অধিক প্ৰাসংগিক, যেনে ষ্টক এক্সচেঞ্জ বা কৌশলগত ইনষ্টলেচন ।
ইটিভি ভাৰত: ৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ বাবে এনে ব্যৱস্থা ৰূপায়ণ কৰা হৈছে নেকি ?
ডাঃ পুনম অৰোৰা: এন এছ ইত এক বিক্ষোভ হৈছে৷ স্থায়ী কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ক্ৰয়, সঁজুলি, অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা আৰু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ’ব । White Rabbit মডিউলসমূহ নিজেই বাণিজ্যিকভাৱে উপলব্ধ । ৰাষ্ট্ৰীয় মেট্ৰ’লজি ইনষ্টিটিউট হিচাপে এনপিএলৰ ভূমিকা হৈছে ব্যৱস্থাটোৱে সময় সঠিকভাৱে প্ৰেৰণ কৰাটো নিশ্চিত কৰা আৰু গ্ৰহণকাৰী মূৰত জুখিব পৰা সঠিকতা ৰাষ্ট্ৰীয় মানদণ্ডৰ অনুসন্ধানযোগ্য হোৱাটো । বলবৎকাৰী কৰ্তৃপক্ষই শেষত পৰীক্ষা কৰে যে সংস্থাসমূহে প্ৰয়োজনীয় সঠিকতা পূৰণ কৰিছে ।
ইটিভি ভাৰত: ১৮০ দিনৰ পৰিৱৰ্তনকালত ব্যৱসায় আৰু প্ৰতিষ্ঠানসমূহে কি কৰিব লাগিব ? তেওঁলোকক নতুন সঁজুলিৰ প্ৰয়োজন হ’বনে ?
ডাঃ পুনম অৰোৰা: বেছিভাগ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নতুন সঁজুলিৰ প্ৰয়োজন নহ’ব । যদি মিলিছেকেণ্ড-স্তৰৰ সঠিকতা যথেষ্ট হয়, NTP ৰ দৰে সেৱাসমূহক বৰ্তমানৰ ব্যৱস্থাপ্ৰণালীৰ যোগেদি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি । অতি উচ্চ সঠিকতাৰ প্ৰয়োজন হ’লেহে বিশেষ সঁজুলিৰ প্ৰয়োজন হয় । মাইক্ৰ'ছেকেণ্ড বা নেন'ছেকেণ্ড-স্তৰৰ সঠিকতাৰ প্ৰয়োজন হোৱা খণ্ড এটাৰ বাবে এটা নিৰ্দিষ্ট অপটিকেল ফাইবাৰ সংযোগ, White Rabbit সঁজুলি বা এটা উপগ্ৰহ ভিত্তিক ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে । এনে প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ প্ৰতিটো ব্যৱসায়ৰ পৰিৱৰ্তে, অতি কম সংখ্যক কৌশলগত বা জটিল প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ’ব ।
ইটিভি ভাৰত: নতুন কাঠামোটোৱে ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে কম্প্লাইয়েন্স খৰচ বৃদ্ধি কৰিব পাৰেনে ?
ডাঃ পুনম অৰোৰা: যিবোৰ সংস্থাৰ প্ৰয়োজনীয়তা বৰ্তমানৰ এন টি পি সেৱাৰ জৰিয়তে পূৰণ কৰিব পৰা যায়, সেইবোৰৰ বাবে তাৎক্ষণিক খৰচ সীমিত হ’ব লাগে, কিয়নো বৰ্তমান এই সেৱা বিনামূলীয়াকৈ উপলব্ধ । অৱশ্যে বলবৎকাৰী সংস্থাসমূহে অনুসৰণ আৰু অ’ডিটিং ব্যৱস্থা পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে নিজাকৈ ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিব লাগিব । এই পৰ্যায়ত, শেষত পঞ্জীয়নৰ প্ৰয়োজনীয়তা, সেৱা মাচুল, বা অন্যান্য চাৰ্জ থাকিব পাৰে নেকি সেয়া কোৱাটো কঠিন । নিয়মাৱলীত এনে ব্যৱস্থাৰ ব্যৱস্থা আছে যদিও কাৰ্যকৰীকৰণ আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে সবিশেষ স্পষ্ট হ’ব ।
লগতে পঢ়ক: এক দেশ এক সময়ৰ দিশে ভাৰত, সকলো ক্ষেত্ৰতে বাধ্যতামূলক হ'ব ভাৰতীয় মান সময়