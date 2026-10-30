‘শেষ উশাহলৈকে জনতাৰ সেৱা কৰিম’: গুজৰাটত ক’লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে

‘শেষ উশাহলৈকে জনতাৰ সেৱা কৰিম’: গুজৰাটত ক’লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে
দুদিনীয়া গুজৰাট ভ্ৰমণৰ আৰম্ভণিতে বনস্কণ্ঠ জিলাত এক বিশাল ৰোডশ্ব’ৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ১৪ হাজাৰ কোটি টকাৰ উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰে ।
Published : October 30, 2026 at 7:29 PM IST
গুজৰাট: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুকুৰবাৰে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি কোটি কোটি ক্ষুদ্ৰ কৃষকৰ জীৱনৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ পৰিছে । তেওঁ কয় যে আজি প্ৰায় ১০ কোটি কৃষকৰ বেংক একাউণ্টলৈ ১৮ হাজাৰ কোটি টকা হস্তান্তৰ কৰা হৈছে ।
দুদিনীয়া গুজৰাট ভ্ৰমণৰ আৰম্ভণিতে বনস্কণ্ঠ জিলাত এক বিশাল ৰোডশ্ব’ৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ১৪ হাজাৰ কোটি টকাৰ উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰে । উল্লাসিত সমৰ্থকৰ মাজত থিয় দি গৃহ ৰাজ্যৰ কৃষক সমাজৰ প্ৰতি নিজৰ দায়বদ্ধতা পুনৰ দৃঢ় কৰিলে মোদীয়ে । তেওঁ কয়, ‘‘মই শেষ উশাহলৈকে মানুহৰ সেৱা কৰি যাম ।’’
From farms and dairy to infrastructure and connectivity, Banaskantha is making new strides in development. https://t.co/PCTYAW27DN— Narendra Modi (@narendramodi) October 30, 2026
তেওঁ কয় যে গুজৰাটৰ ৫০ লাখৰো অধিক কৃষকে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধিৰ দ্বাৰা লাভৱান হৈছে, তেওঁলোকৰ একাউণ্টত ১০০০ কোটিৰো অধিক ধন জমা হৈছে । প্ৰায় ৫০ কোটি টকা বনস্কণ্ঠৰ লাখ লাখ কৃষক পৰিয়ালৰ একাউণ্টলৈও হস্তান্তৰ কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ কয় । মোদীয়ে কয় যে কিষাণ সন্মান নিধিৰ অধীনত দেশৰ ক্ষুদ্ৰ কৃষকৰ একাউণ্টলৈ মুঠ ৪.৫ লাখ কোটি টকা হস্তান্তৰ কৰা হৈছে ।
বিৰোধী দলসমূহক সমালোচনা কৰি মোদীয়ে কয়, ‘‘ ইৰাণৰ দৰে বিশ্বব্যাপী সংঘাতৰ ফলত ভাৰতত সাৰ যোগানত প্ৰভাৱ পৰিব বুলি এক “ভুল তথ্য” বিয়পি আছে । ইৰাণ যুদ্ধৰ পিছত একাংশই উৰাবাতৰি বিয়পাইছিল যে কৃষকে সাৰ আৰু এল পি জি নাপাব । এয়া কেৱল মোদীক বদনাম কৰিবলৈহে কৰা হৈছে ।’’
An unforgettable welcome in Banaskantha. It is an honour to serve the people. હૃદયપૂર્વક આભાર, બનાસકાંઠા! આપના સ્નેહ અને અવિસ્મરણીય સ્વાગતે હૃદયને અભિભૂત કરી દીધું. જનતાની સેવા કરવાની તક મળવી એ માત્ર સન્માન જ નહીં, પરંતુ ગૌરવ અને સૌભાગ્યની વાત છે. https://t.co/zFgy1fmmYD— Narendra Modi (@narendramodi) October 30, 2026
বিশ্বজুৰি অনিশ্চয়তা আৰু সাৰৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৃষকৰ ওপৰত বোজা পৰিবলৈ নিদিলে বুলি আশ্বাস দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে । ‘‘আমাৰ চৰকাৰে সদায় কৃষকৰ কল্যাণক অগ্ৰাধিকাৰ দি তেওঁলোকক সবলীকৰণ কৰি আহিছে ৷’’ মোদীয়ে আশ্বাস দিয়ে ৷
ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গুজৰাটৰ বনস্কণ্ঠ জিলাৰ ভিলদীত থলুৱা গৰুৰ জাতৰ উন্নতি আৰু গাখীৰৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে ভাৰত গো-প্ৰজনন আৰু গৱেষণা কেন্দ্ৰ (বিবিবিআৰচি) উদ্বোধন কৰে । দুদিনীয়া ভ্ৰমণৰ বাবে গুজৰাটত উপস্থিত হোৱা মোদীয়ে কেন্দ্ৰটো ভ্ৰমণ কৰি ইয়াৰ এম্ব্ৰয় ট্ৰেন্সফাৰ টেকন’লজি-ইন ভিট্ৰ’ ফাৰ্টিলাইজেচন (ইটি-আইভিএফ) পৰীক্ষাগাৰ আৰু গৰু পাম পৰিদৰ্শন কৰে ।
What an extraordinary facility! The Bharat Bovine Breeding and Research Centre in Banaskantha showcases the immense possibilities in animal husbandry. This is truly innovation with a purpose, ensuring greater prosperity for our farmers! https://t.co/VISEWoqIQF— Narendra Modi (@narendramodi) October 30, 2026
এই ভ্ৰমণৰ সময়ত গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ পেটেল, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হৰ্ষ সংঘৱী আৰু বানাছ ডেইৰীৰ অধ্যক্ষ শংকৰ চৌধাৰী উপস্থিত থাকে । ১২৭ একৰ মাটিত বিস্তৃত আৰু ৩২৫ কোটি টকাৰে নিৰ্মিত এই বিবিবিআৰচি ৰাষ্ট্ৰীয় দুগ্ধ উন্নয়ন ব’ৰ্ডৰ (এনডিডিবি) কাৰিকৰী নিৰ্দেশনা আৰু কেন্দ্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গোকুল মিছনৰ সহযোগত বানাছ ডেইৰীয়ে স্থাপন কৰিছে বুলি এক চৰকাৰী বিবৃতিত প্ৰকাশ পাইছে ।
The future of dairying begins with the well-being of our animals! The Bharat Bovine Breeding and Research Centre in Banaskantha is about: Animal welfare. Enhanced dairy productivity. Ensuring greater prosperity for our farmers. https://t.co/daMeKiVWMG— Narendra Modi (@narendramodi) October 30, 2026
এই সুবিধাত থলুৱা গৰুৰ জাতৰ মান উন্নত কৰাৰ লগতে গাখীৰৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে ইন-ভিট্ৰ’ ফাৰ্টিলাইজেচন (আইভিএফ) আৰু ভ্ৰূণ স্থানান্তৰকে ধৰি উন্নত প্ৰজনন কৌশল ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব । ইয়াৰ লক্ষ্য বছৰি ২৫ হাজাৰ উচ্চমানৰ ভ্ৰূণ উৎপাদন কৰা বুলি বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে । এই কেন্দ্ৰটোত মেহছানী, বান্নী, জাফৰাবাদী, মুৰাকে ধৰি ম’হৰ জাতৰ উপৰি কাংকৰেজ, গিৰ, সাহিৱাল, থাৰপাৰকাৰ আদি থলুৱা গৰু জাতৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব ।
লগতে পঢ়ক: যদি নেহৰু-ইন্দিৰাক 'ভাৰতৰত্ন' দিব পাৰি মোদীক কিয় নোৱাৰি ? বিজেপি সাংসদৰ প্ৰশ্ন